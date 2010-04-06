Алиев обыгрывает Воронина

6 апреля 2010, 10:50

В матче четвертого тура российской премьер-лиги состоялось московское дерби - «Локомотив» принимал «Динамо». Важную роль в итоговом результате сыграли украинские легионеры в составе обеих коллективов – Алиев и Воронин.

«Динамо» и «Локомотив» тяжело начали чемпионат, ведь среди их соперников были лидеры российского футбола. По прихоти российского календаря чемпионат начался со многих матчей между будущими конкурентами на медали первенства.

Команды начали матч осторожно, памятуя о том, что очередная очковая потеря может невыгодно сказаться на их турнирных перспективах.

На 19-й минуте оборона «железнодорожников» совершила первую ошибку в матче. Форвард динамовцев Кокорин, с трех метров пробил выше ворот, по отскочившему от вратаря Гильерме мячу.

На 22-й минуте подача Чеснаускиса на угол вратарской обнаружила там неприкрытого Андрея Воронина. Одессит в падении головой направил мяч в ворота с отскоком от газона, чем дезориентировал и защитника и вратаря. Таким образом Воронин открыл счет в матче, и счет своим голам в российском первенстве. Украинец первые две игры в «Динамо» наигрывался, как единственный форвард-завершитель. Но, после тренер «Динамо» Кобелев перевел Андрея на его привычную позицию – оттянутого нападающего, а на «острие» атаки поставил Александра Кокорина. На своей привычной позиции Воронин выглядел значительно органичнее и создавал обострение у локомотивских ворот.

Александр Алиев – один из ключевых игроков в построениях семинского «Локомотива», где исполняет почти все стандарты команды, нередко угрожал воротам соперника дальними ударами. Однако ни один из восьми подданных Алиевым в первом тайме угловых не принес заметного обострения. Перед самым свистком на перерыв, украинец, наконец, исправился. После неудачного выноса из штрафной динамовца Колодина, Александр оказался первым на подборе и блестящим ударом с лета поразил угол ворот Гильерме.

Во втором тайме украинский полузащитник продолжил демонстрировать все свои до боли знакомые достоинства. На 55-й минуте он получил «горчичник» за пререкания с арбитром, но еще через 13 минут «Локомотив» получил право на пробитие штрафного примерно в 23-х метрах от ворот гостей. Александр безупречно выполнил стандарт, и вывел «Локомотив» вперед 2:1. Украинец вернул себе лидерство в споре бомбардиров чемпионата России и вызвал дополнительную порцию вопросов, почему же в киевском «Динамо» не нашлось работы такому мастеру?

Динамовцы пытались организовать наступление, но «железнодорожники» перешли на защитную модель и пресекали атакующие акции гостей. На 77-й минуте за проявление нервозности получил желтую карточку и Воронин.

На 81-й минуте трибуны стадиона «Локомотив» аплодисментами проводили замененного Алиева, а еще через четыре минуты наконец-то приносит пользу очередной угловой подопечных Юрия Семина. Подачу Одемвинги переправляет в ворота Тарасов. 3:1, и, казалось, исход матча решен. Но тот же Тарасов, через три минуты в своей штрафной с нарушением правил мешает принять мяч Ропотану. Пенальти реализовывает Дмитрий Комбаров, но в оставшиеся минуты динамовцы не сумели создать остроты у хозяйских ворот.

3:2 в пользу «Локомотива», пять голов в матче, что почти равняется числу созданных в нем опасных моментов. Возможно, их высокая реализация объясняется практически идеальным состоянием газона стадиона «Локомотив», что в России ранней весной еще редкость.

Приятно, что важные для сборной Украины игроки – Алиев и Воронин, постоянно выходят в основе своих клубов, имеют игровую практику и приносят результат своим командам. Особенно Александр, чей фееричный дебют в России уже позволяет называть его одним из лучших новичков премьер-лиги. Андрей Воронин открывает счет своим голам в российском первенстве, но его полезность для командной игры обещает стать еще выше. Руководство московского «Динамо» обещает со дня на день подписать забивного форварда таранного типа, во взаимодействии с которыми украинский нападающий всегда чувствует себя лучше, чем на острие.

4 тур российской Премьер-лиги

Локомотив – Динамо – 3:2 (1:1, 2:1)ъ

Голы: 0:1 – Воронин (22), 1:1 – Алиев (45), 2:1 – Алиев (68), 3:1 – Тарасов (85),
3:2 – Д. Комбаров (88, пенальти).

«Локомотив»: Гильерме, Кузьмин, Асатиани, Баша, Янбаев, Дуймович, Тарасов, Алиев (Шарлес, 81), Сычев (Глушаков, 90), Одемвинги, Траоре (Смольников, 74).

«Динамо»: Габулов, К.Комбаров, Колодин, Фернандес, Д.Комбаров, Самедов, Семшов, Уилкшир (Ропотан, 85), Чеснаускис, Воронин, Кокорин (Хохлов, 46).

Предупреждения: Алиев (55), Сычев (70), Воронин (77).


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