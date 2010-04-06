«Кубок Стелы Захаровой». Украина «поделилась» золотом с Россией

Не все гладко складывалось при подготовке к турниру. Как сообщила за несколько дней до начала соревнований сама олимпийская чемпионка Стелла Захарова, проведение этого спортивного праздника в какой-то момент было на грани срыва:



- Тем не менее, были приложены все усилия, выдержали все испытания – угроза осталась позади. Во многом, благодаря правительству и министру спорта Равилю Сафиуллину.

И, надо сказать, праздник удался! Все прошло на «ура». Приехали все страны, которые заявились с самого начала. Среди участников были и те, кого принято называть звездами. Это касается, в первую очередь, таких сборных как Россия Беларусь, Израиль и т.д. И, естественно, Украина.



Самым отрадным на «Stella Zakharova Cup» было то, что турнир продемонстрировал огромный интерес к гимнастике у болельщиков. Об этом можно было судить по огромному числу зрителей, пришедших полюбоваться выступлениями спортсменов, несмотря на предпасхальный день.



Помимо непосредственно спортивного зрелища, настоящее удовольствие зрителям доставили и звезды отечественной эстрады, своими выступлениями открывшие турнир. С приветственными посланиями к участникам турнира «Stella Zakharova Cup» обратились Президент Украины Виктор Янукович, глава Кабинета министров Николай Азаров, спикер Верховной Рады Владимир Литвин.



Насладиться ярким гимнастическим шоу пришли представители и других видов спорта. В том числе и наши выдающиеся футболисты и тренеры – Виктор Леоненко, Вадим Евтушенко, Алексей Михайличенко, Олег Саленко.

В соревнованиях мужчин не было равных украинцам. Так, лучшим в личном первенстве стал Олег Степко из Запорожья, а в командном - молодежная сборная Украины.



Что касается женщин, то здесь украинские гимнастки уступили первое место россиянкам. Абсолютной же чемпионкой стала Юлия Иньшина (Россия).

Итоги международного турнира «Stella Zakharova Cup»



Мужчины (командные)



1. Украина

2. Беларусь

3. Литва



Женщины (командные)



1. Россия

2. Украина

3. Венгрия



Мужчины (личные)



1. Олег Степко (Украина)

2. Олег Верняев (Украина)

3. Дмитрий Гиренко (Киев)



Женщины (личные)



1. Юлия Иньшина (Россия)

2. Ксения Афанасьева (Россия)

3. Рената Тош (Венгрия)



