Анна Бессонова: «Карьера «светской львицы» – это не мой путь»

Сегодня в Национальном олимпийском комитете Украины состоялась презентация книжек о спорте для детей. Одна из них посвящена художественной гимнастике. На презентации присутствовала одна из героинь издания – самая титулованная украинская «художница» Анна Бессонова. Пользуясь случаем, корреспондент «СПОРТглавреда» побеседовал с выдающейся гимнасткой.



Аня, вот ты и завершила карьеру действующей спортсменки… Теперь, как и перед многими твоими коллегами, встала задача выбора дальнейшего пути. Ты уже сделала свой выбор?



Да, сделала. Это единственный путь, по которому я решила идти – путь художественной гимнастики. Что касается должности… Пока функционально помогать команде. Потом, может быть, тренерская работа. Очень хочется быть в этом виде спорта и развивать его, насколько возможно максимально. Чтобы гимнастки, которые заканчивают выступать, не уезжали и не пропадали, а их привлекали к делу.



Останетесь в школе Дерюгиных?



Да.



В работу окунешься сразу или возьмешь паузу для отдыха?



Конечно, хотелось бы взять паузу. Все-таки некоторая усталость накопилась. Но, судя по всему, не получится. Хотя, может быть, и хорошо, что не получится. Знаете, когда я при деле, то чувствую себя уверенно.



Аня, бывает такое, что завершивший карьеру спортсмен не может себя найти в жизни. В результате, некоторые избирают для себя путь «светской львицы» или «светского льва». Непонятно, чем занимаются, но постоянно видны в различных тусовках, мелькают на экранах… Ваше отношение к такому образу жизни?



Я не возьмусь судить об этом. Каждый человек выбирает для себя то, что ему интересно, что нравится, что подходит. Если они без этого себе жизни не представляют – ну и ради Бога. Но, что касается меня, то абсолютно точно могу сказать – это не мой путь.



Сейчас можно уже взглянуть назад, спокойно проанализировать прошлое… Чем вы в своей карьере удовлетворены, а чем – нет?



Знаете, я удовлетворена всем. Несмотря на то, что где-то результаты могли быть и лучше. Может быть, где-то что-то мешало. Но, значит, так надо было. Ничего не хотела бы менять, возвращать. Все что только было, мне нравится. Это то, что я буду всегда хранить в памяти.



Давайте заглянем в будущее… У тебя будут семья, дети. Отдала бы дочку в художественную гимнастику? Пожелала бы ей такой же спортивной судьбы, как у тебя?



Я бы поступила так же, как, в свое время поступила моя мама – отдала право выбора ребенку. Если дочка захочет заниматься художественной гимнастикой, то препятствовать не буду. Правда, тренировать ее не стала бы. Предпочла бы, чтобы ее тренировала моя мама.



Аня, поддерживаешь ли отношения со своими подругами по команде, которые уже ушли из спорта? С Тамарой Ерофеевой, Наташей Годунко?..



Да, конечно. Кстати, у Тамары Ерофеевой через несколько дней свадьба. Меня пригласили, но, к сожалению, не смогла полететь. Не успели поставить визу.



То есть, свадьба у нее не в Украине?



Нет. Там, где она живет. В США, в Лас-Вегасе.



Коль уж мы затронули такую тему… Аня, а в твои ближайшие планы не входит замужество?



В ближайшее время это не входит в мои планы.



Да, в общем, спешить некуда. Но придет время и...



Я же самый обычный человек. Тоже хочу иметь семью. Но не сейчас. Так скажем, в проекте.



Но есть молодой человек, к которому вы серьезно расположены?



Да, есть. И, дай Бог, чтобы все сложилось, как хочется.





