«Бавария» выбила «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

8 апреля 2010, 12:59

Мюнхенская «Бавария» впервые за девять лет попадает в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей. Тимощук «провел» игру на скамейке…

Но его основной конкурент на место в составе, Ван Боммель, получает очередное предупреждение и пропустит следующую встречу.

Начало манчестерского матча, казалось, не дает ровно никаких предпосылок для итоговой победы мюнхенцев. Уже на третьей минуте Гибсон забивает гол не без помощи ошибки голкипера немцев Бутта, и выводит МЮ вперед в матче и в общем противостоянии.
Англичане не стали останавливаться и еще через четыре минуты забивают снова. Валесния на фланге «раскачал» Бадштубера и прострелил на Нани, который пяткой перевел мяч в ворота.

После этого в игре наступило некоторое затишье, МЮ устраивал счет, а «Бавария» опасалась перейти в нападении, чтобы не быть окончательно уничтоженной. Опорник немцев Ван Боммель получил очередное предупреждение и заработал дисквалификацию на следующий еврокубковый матч, хотя в тот момент совершенно не думалось, что этим следующим матчем будет полуфинал Лиги Чемпионов.

В концовке первого тайма команды снова взорвались атаками. Валенсия со своего правого фланга снова отдал на Нани, который без препятствий пробил Бутта во второй раз. 3:0, и, казалось, что судьба противостояния решена. Но еще до перерыва Олич воспользовался ошибкой Кэррика и сократил отставание.

Второй тайм начался с неоправданного нарушения Рафаэля, который заработал вторую желтую карточку и оставил манчестерцев в меньшинстве. Чуть позже наставник хозяев Фергюсон был вынужден поменять недолечившего травму нападающего Руни на полузащитника О’Ши.

Мюнхенцы, напротив, попытались усилить нападение, вместо полузащитника Мюллера на поле во втором тайме вышел второй нападающий Гомес.

«Баварцам» оставалось забить один гол для склонения чаши весов в свою пользу. И тут им на помощь пришел феноменальный класс голландца Роббена. Рибери подал угловой на линию штрафной площадки, откуда Арьен ударом с лета отправил мяч в угол ворот Ван Дер Сара. Этот гол сравнял счет по сумме двух встреч, но являлся вторым гостевым для немцев и выводил их в полуфинал.

У МЮ остались 16 минут плюс компенсированные для того, чтобы вернуть утраченное преимущество. Но вдесятером, без основного форварда и после пережитого шока, англичане не смогли организовать достойное нападение. Немцы держали мяч, грамотно тянули время и не дали создать реальных моментов у своих ворот.

«Бавария» выходит в полуфинал, что по ходу противостояния казалось совершенно нереальным. Горький афоризм английского форварда Гарри Линикера о том, что «в футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы» снова оказался истиной.
Мюнхенцев в 1/2 финала ждет вполне проходимый для такой стадии соперник - французский «Лион». Анатолий Тимощук продолжает ждать своего часа в запасе немецкого суперклуба и отвергать все инсинуации относительного его перехода в другую команду.


«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 3:2 (3:1, 0:1)

Голы: 1:0 – Д. Гибсон (3), 2:0 – Нани (7), 3:0 – Нани (41), 3:1 – Олич (43), 3:2 – Роббен (74).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ван дер Сар, Рафаэл да Силва, Видич, Рио Фердинанд, Эвра, Флетчер, Кэррик (Бербатов, 80), Д. Гибсон (Гиггз, 81), Валенсия, Руни (О’Ши, 56), Нани.

БАВАРИЯ: Бутт, Лам, Демичелис, ван Бейтен, Бадштубер, ван Боммель, Швайнштайгер, Роббен (Алтынтоп, 76), Мюллер (Гомес, 46), Рибери, Олич (Праньич, 84).

Предупреждения: Рафаэл да Силва (18), ван Боммель (28), Бадштубер (54).

Удаление: Рафаэл да Силва (50).

Первый матч: 1:2.

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