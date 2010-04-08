«Герои спортивного года». Как боксер Ломаченко «поправил» министра

В 2010-м церемония «Герои спортивного года» опять проводилась в Международном центре культуры и искусств, или, как привыкли называть, в Жовтневом дворце. (В прошлом году действо проходило в дворце «Украина».) С правой стороны возле входа была устлана красная дорожка. По которой, правда, никто, кроме президента Национального олимпийского комитета не прошел. Остальные гости и участники начали собираться примерно за час до начала мероприятия.



Нежась под теплыми лучами весеннего солнца, известные спортсмены произвольно разделились на «группы по интересам». В частности, олимпийский чемпион Альбервиля фигурист Виктор Петренко был замечен в компании бывшего президента Федерации фигурного катания Украины Людмилы Михайловской. Днепропетровская дзюдоистка Марина Прищепа весело общалась со своей землячкой, сумоисткой Ольгой Давыдко.



В сторонке расположились тренер женской сборной по биатлону Григорий Шамрай вместе с наставником национальной биатлонной команды Евгением Колупаевым. Последний, к слову, в начале текущего года полноправно наработал на звание «Спортивный неудачник-2010». Но, к сожалению, «антигероев спорта» в нашей стране пока не определяют. Впрочем, о неудачниках поговорим как-то отдельно. На сей раз чествовали действительно выдающихся атлетов и их наставников. Иное дело, что по поводу списков претендентов у нас возникли некоторые вопросы...



Взять, к примеру, номинацию «Спортсмен года». Честно говоря, трудно понять, почему даже в предварительные номинанты не вошел первый в украинской истории чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая. Конечно, желание организаторов привлечь в число претендентов как можно больше непосредственных участников похвально. Но зачем искусственно пренебрегать очевидным? Предположим, Зантараю и вправду можно назвать «Сенсацией года». Статуэтку как победитель в этой номинации юный киевлянин в итоге получил.

Но вместе с тем Георгий, который, кстати, пользовался самым большим «спросом» среди журналистов, был прав, отметив, что не считает свои победы в 2010 году сенсационными. Как ни как, Зантарая был самым стабильным среди украинских дзюдоистов на этапах Кубка мира-2008 и редко возвращался из них без медалей. А коль определили Георгия в число «сенсаций», впору вести речь о несколько поверхностном подходе к определению лауреатов. Конечно, это наше личное мнение.



Но перейдем непосредственно к церемонии. Ее вели две пары – Елена Говорова и Александр Мащенко, а также Валерия Ушакова и Антон Мухарский.

На сей раз ведущие отказались от практики двуязычия и разговаривали на одном – государственном – языке. И ничего, надо сказать. В зале не было людей, которым бы потребовался переводчик. Да и вообще, на сей раз «Герои спортивного года» получились наиболее украинскими. К слову, обычно русскоговорящий министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин свое обращение произносил по-украински.



По традиции, первыми были оглашены лауреаты в номинации «Спортивная слава Украины». Предшествовала награждению минута молчания в честь двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Ивана Бякова, ушедшего из жизни в прошлом году. А потом в пока еще не существующий Зал спортивной славы Украины были введены двукратные олимпийские чемпионы – легкоатлет Владимир Голубничий и лучшая гандболистка ХХ-го столетия Зинаида Турчина. К сожалению, Владимир Степанович не смог прибыть на награждение из родных Сум по состоянию здоровья.

Позже оказалось, что не было в зале и еще одного лауреата. Фехтовальщица Ольга Харлан стала победительницей сразу в двух номинациях – «Спортсмен года» и «Команда года». Дело в том, что Оля как раз 7 апреля в азербайджанской столице Баку стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира среди юниоров. Командную статуэтку за Харлан получили ее партнерши – Елена Хомровая, Галина Пундык и Ольга Жовнир, вместе со своим лидером в 2009 году выигравшие командное первенство на чемпионатах мира и Европы. А вот личную награду вместо Оли приняла ее мама.

А вот лучший спортсмен года Василий Ломаченко наоборот принимал награды вместо своего тренера-отца. Дело в том, что Анатолий Николаевич в 2009-м был признан лучшим тренером года, а его сын – лучшим спортсменом. «Для Василия эта награда стала уже привычным явлением, - сказал во время награждения Равиль Сафиуллин. – Меняются только те, кто его награждает. В этот раз такая честь выпала мне». «Вынужден разочаровать министра, - сказал в ответ Ломаченко. – В следующем году меня награждать не будут. Все потому, что в 2010-м я возьму паузу и выступать не буду. Сейчас я уже начал целенаправленную подготовку к Олимпиаде 2012 года».

Трогательным было награждение в номинации «Сильные духом». «Анна Литвиненко – тотально глухая спортсменка, отдавшая 30 лет плаванию и ставшая трехкратной чемпионкой Дефлимпийских игр, - сделал небольшую преамбулу президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. – Она представляет самое зрелое поколение нашего спорта». «Рада, что меня признали, потому что плавание – моя жизнь» - донесла свои слова с помощью специалиста в языках для глухих Анна.

В номинации «Лучший спортивный организатор года» победил президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, чье детище в 2009-м стало обладателем Кубка УЕФА, а в самом Донецке на средства Рината Леонидовича был построен современный стадион «Донбасс-Арена».

Лучшим спортсменом-неолимпийцем признали чемпиона мира и Европы по армрестлингу Рустама Бабаева.

Лучшим меценатом года признана российская компания Bosco Sport. Напомним, что она презентовала форму украинской олимпийской команды накануне Олимпиады-2008. Хотя журналисты тогда окрестили ее «костюмами для швейцаров и стюардесс».

Перед Ванкувером-2010 украинцам были представлены похожие одеяния, только с другой цветовой гаммой. Правда, остается загадкой, для кого изготавливалась последняя версия «выходных костюмов», так как на церемониях открытия и закрытия зимних Игр украинцы появлялись в спортивных костюмах - тоже от Bosco.

