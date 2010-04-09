Федотенко усадил «Летчиков» на землю

Если в оставшихся матчах команда Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского сумеет обойти «Дьяволов», питтсбургцы забронируют для себя более выгодную позицию в первом раунде плей-офф.



Похоже, груз чемпионской ответственности иногда чрезмерно давит на плечи игроков «Пингвинс», и их игра в эндшпиле первенства стабильностью не отличается. Подопечные Дэна Байлсмы даже позволили себе такую непозволительную на данном отрезке турнира роскошь, как три поражения подряд. И матч с «Филадельфией флайерс» питтсбургцы начали сумбурно, пропустив в дебюте шайбу от Аарона Ашэма. Но в этом же периоде Крис Кунитц сравнял счет, а во второй двадцатиминутке отличился Мэтт Кук с подачи Алексея Поникаровского.



Тот же Кук (фамилия которого переводится как «повар») приготовил для филадельфийцев еще одно горькое блюдо в заключительной трети, теперь уже с помощью Руслана Федотенко и Сидни Кросби. А право окончательно сбить «Летчиков» было предоставлено именно Федотенко. Украинский форвард наказав соперников за грубую игру их «тафгая» Скотта Хартнелла против капитана «Пингвинс» Сидни Кросби, установил окончательный счет в поединке - 4:1. Это было тридцатое очко Руслана в нынешнем чемпионате (11 шайб и 19 передач).



Если следовать обычной человеческой логике, обладатели Кубка Стэнли не должны были испытать особых проблем и в матче с аутсайдерами Восточной конференции из «Торонто мейпл лифс». Но ныне «Питтсбург» можно спокойно отнести к категории самых нелогичных команд лиги. Трижды в этой встрече канадцы выходили вперед, и столько же раз фавориты уравнивали шансы. Один раз это удалось сделать Сидни Кросби, а подсобил ему недавний торонтец Алексей Поникаровский, записавший на свой лицевой счет пятидесятое очко в чемпионате. Спас же чемпионов от обидного поражения творящий чудеса во второй игре подряд Мэтт Кук - 4:4. А когда судьбу встречи пришлось решать пенальтистам, Кросби и Паскаль Дюпуи выиграли свои дуэли у голкипера «Кленовых листьев» Жана-Себастьяна Жигера.



Следующим оппонентом «Пингвинов» оказалась лучшая команда лиги по итогам регулярного первенства «Вашингтон кэпиталс». Две недели назад эти клубы встречались в столице государства, и тогда лидеры смогли добыть два очки только благодаря лучшей реализации буллитов - 4:3. Одно очко в той игре на счету Поникаровского. А на питтсбургском льду и до овертайма дело не дошло - 6:3 в пользу «Кэпиталс», которые выиграли в этом сезоне все четыре очные встречи с питтcбургцами.



Правда, Кросби с партнерами держались мужественно, как пионеры-герои, и минимальный счет - 4:3 - держался вплоть до середины третьего периода, когда за дело взялся предводитель вашингтонцев Алекс Овечкин. Его команда уже недосягаема для конкурентов, но сам россиянин в бомбардирском споре НХЛ «проспал» мощный рывок шведа Хенрика Седина из «Ванкувер кэнакс». Поэтому достаточно мотивированный для продолжения хоккейных подвигов Овечкин сперва воспользовался удалением Билла Гуэрина, а затем завершил работу за секунду до окончания матча, расстреляв пустые ворота «Питтсбурга», отправившего на скамейку голкипера Марка-Андрэ Флери в безнадежной попытке совершить чудо.



В Западной конференции уже никакие чудеса и сюрпризы не ожидаются. Восьмерка счастливчиков определена: «Чикаго», «Сан-Хосе», «Ванкувер», «Финикс», «Детройт», «Нэшвилл», «Лос-Анджелес» и «Колорадо». Неизвестно только, кому достанется первая позиция - чикагским «Блекхоукс» или «Сан-Хосе шаркс». А в Восточной конференции спокойно спать и готовиться к кубковым стычкам могут сейчас пять клубов: «Вашингтон», «Нью-Джерси», «Буффало», «Питтсбург», и «Оттава». Очень уж хочется и «Бостону» вкупе с «Монреалем» и «Филадельфией» присоединиться к этому клубу избранных, но им в оставшихся матчах ни в коем случае нельзя терять очки. А нью-йоркским «Рейнджерсам» остается только молиться, уповать на чудо и сетовать на несправедливость хоккейной Фортуны. Впрочем, если нью-йоркцам удастся дважды обыграть «Филадельфию» в оставшихся 2 играх чемпионата, тогда уже «Летчикам» придется проклинать судьбу-злодейку.

