Украинцы готовятся защитить титул чемпионов мира (фото)

9 апреля 2010, 12:54

7 мая в Ялте состоится открытие чемпионата мира по водно-моторному спорту YALTA GRAND PRIX of the SEA. Украинская команда, сотворившая сенсацию в минувшем сезоне, входит в элитную группу этого вида спорта.

Команда «Украинский дух» уже начала подготовку к первому этапу чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море в классах болидов SuperSport и Evolution сезона 2010 года. Престижные гонки на супермощных лодках в открытом море пройдут с 7 по 9 мая и будут сопровождаться масштабным городским праздником.

В прошлом году о гонках Powerboat в классах SuperSport и Evolution в Украине знали считанные люди и никто не связывал Украину с таким зрелищным и технологичным видом спорта. Но всего за один год активной работы энтузиастов Украина получила не только чемпионский титул, но и возможность принять на своей территории спортивное событие мирового уровня – первый этап чемпионата мира, который пройдет с 7 по 9 мая 2010 года в городе Ялта.
Подготовка к проведению Yalta Grand Prix of the Sea уже началась. Гонки в классах SuperSport и Evolution заслуженно называют «королевскими», ведь это чрезвычайно динамичное и зрелищное мероприятие, а также красивый морской праздник. Соревнования такого уровня всегда привлекают множество гостей. За гонками следят болельщики со всего мира – благодаря телевизионным трансляциям в Ялте виртуально побывает около 100 миллионов зрителей!
В прошлом сезоне Украина уже стала сенсацией гонок – впервые приняв участие в чемпионате, команда «Украинский дух» стала победителем чемпионата мира в классе SuperSport. В этом году наша страна будет представлена и в классе Evolution.
Команда «Украинский дух» состоит из опытных и целеустремленных спортсменов. В классе Evolution Украину представят лидер команды и президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктор Шемчук и пилот Аарон Кьянтар. В классе SuperSport выступят пилот Алексей Чендеков, неоднократный чемпион Украины и СНГ; навигатор Дмитрий Лебедь, многократный чемпион Украины и призер международных соревнований; тротлмен Андрей Лысенко, неоднократный чемпион Украины.
В преддверии чемпионата мира в Киеве состоялась встреча с журналистами представителей украинской федерации и президента Международного водно-моторного союза (URM) Жана-Мари Ван Ланкера. Они рассказали о предстоящих соревнованиях и ответили на вопросы.

Виктор Шемчук:

- Чемпионат мира в Ялте – это воплощение мечты о проведении в Украине престижных спортивных соревнований. Это привлечет инвестиции в местную экономику и повысит всеобщую осведомленность о Крыме, об Украине. Мы стали чемпионами – это немало, но проведение соревнований дает нам больше возможностей заявить о себе как о стране с амбициями и перспективами.  

В каких классах будет участвовать украинская команда?

Команда «Украинский дух» будет единственной, кто будет представлен в двух классах – SuperSport и Evolution.

Лодки, на которых будут гонять наши спортсмены, украинского производства?

Нет. Лодка класса SuperSport построена на Мальте. Вторая лодка тоже скоро сойдет с мальтийской верфи. Это класс Evolution. Очень мощное судно. На каждую лошадиную силу приходится всего 4,5 килограмма. Развивает скорость свыше 200 км/ч.

Ялтинская гонка – это первый этап чемпионата мира? Сколько всего этапов, и в каких из них будет участвовать наша команда?

Чемпионат мира состоит из пяти этапов. Во всех из них мы примем участие.    

Насколько травмоопасен водно-моторный спорт?

Не скажу, что более, чем другие экстремальные виды. Требования к безопасности на воде очень высоки. Сами пилоты стараются не нарушать правила. К слову, за превышение скорости предусмотрены и штрафы.

Что касается самих лодок, то, например, «взлет» такого мощного судна как Evolution невозможен. Такова конструкция лодки.

Кто наши главные конкуренты?

В классе SuperSport – команды из Великобритании, Италии. Evolution – итальянские команды.

Жан-Мари Ван Ланкер:

- Хочу несколько слов сказать о вашей стране… Очень рад, что в этом году откроем чемпионат мира в Ялте. У вас очень хороший опыт проведения подобных гонок. А мое пребывание в Украине я назову просто фантастическим.

Как возникла идея провести открытие чемпионата в Ялте?

Впервые такая идея возникла три года назад. Уже вплотную вернулись к ней в прошлом году. Это же и понятно – украинская команда стала чемпионом мира. Поэтому логично было провести гонку именно в Украине.

Сколько команд будут участвовать на гонке в Ялте?

Думаем, что 17 команд, как и было запланировано ранее. На сегодня ни одна из них от гонки не отказалась. Будут команды Германии, Великобритании… Приедут сразу семь итальянских команд. Хотя возможно, будет 18 команд. Дело в том, что спортсмены США тоже горят желанием участвовать. Но это в том случае, если они успеют добраться.

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