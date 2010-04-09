Украинская команда прорвалась на Кубок Мира (фото)

Для участия в этапе Кубка Мира «Abu Dhabi Desert Chellenge», команда подготовила новую машину в рекордно короткие сроки - три недели. В этот раз в гонке участвовал автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Toyota Land Cruiser 200:объем двигателя 4,5 литров, 8 цилиндров. Мощность 217 лошадиных сил, КПП 5 ступенчатая, механика.

Вадим Нестерчук, первый пилот команды: «Результаты нашей команды, мы считаем большим достижением и очередной хорошей международной оценкой. Так как эти автогонки являются не только самыми престижными в мире, но и самыми экстремальными. В своей группе мы получили второе место, в абсолюте тринадцатое. Теперь будем готовиться ко второму этапу Кубка Мира ».

Справка. Desert Challenge - одна из наиболее престижных мировых автогонок по пересеченной местности. Полноценная песчаная гонка в знаменитой пустыне Морииб требует от участников серьезного мастерства и выносливости от первого до последнего километра, чем традиционно привлекает лучших пилотов мира, а уровень ее организации, по мнению считается эталонным. Несмотря на перенос сроков проведения гонки с осени на весну, формат остался в классическом варианте – административные формальности и красивый старт в фешенебельном Абу Даби и далее 5 боевых этапов в песках и дюнах. Ралли проводится на мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках и грузовиках.



Напомним, что сезоны 2008-2009 года, а также «Дакар Аргентина-Чили», команда проехала на Mitsubishi L200. На всех соревнованиях команду обслуживает собственная команда механиков - «Sixt ассистанс».



О гонке… История ралли «Desert Challenge»: С 1993 года ралли имеет статус этапа Кубка Мира Международной Автомобильной Федерации, а в 2004 он был включен и в календарь Чемпионата Мира для мото\\квадро. С 2009 года ралли проводится при помощи Автомобильного Клуба ОАЭ(Automobile & Touring Club for UAE), эксклюзивный член и представитель Международной Федерации Автоспорта (FIA) в ОАЭ.

Ралли «Desert Challenge»… Эмират Абу-Даби представляет собой обширную, глубоко изрезанную местность, на которой доминируют величественные песчаные дюны и громадные скальные образования, что является идеальной окружающей средой, привлекающей к себе авантюрных и высокопрофессиональных водителей.

Трасса: принятый здесь формат сочетает в себе и элементы линейной гонки, и «клеверную» структуру скоростных участков - и все это в центре великолепной пустыни Мориб. Здесь присутствуют дюны всех сортов - и крестообразные, и пирамидальные и многие другие.

Команда «SIXT UKRAINE»



Основана в мае 2007 года директором компании «Оптима-Лизинг» и первым пилотом команды – Вадимом Нестерчуком.



2010- «Abu Dhabi Desert Chellenge» 2-е место в группе, 13-е место в абсолюте

2010- «Дакар» Аргентина-Чили» 20 место в общем зачете грузовиков.

2009 – «Шелковый путь» серия Дакар (Россия-Туркменистан) 7-е место в зачете, 16-е место в абсолюте

2008- «Северный Лес 2008» (Россия), 7-е место в группе, 12-е в абсолюте

2008- «Трансориенталь 2008» (Россия-Китай) , 19-е место в абсолюте, 9-е в зачете грузовиков

2008– «Central Europe Rally» серия Дакар (Венгрия-Румыния), 8-е место в зачете, 21 в абсолюте

2007- «Nemiroff трофи 2007» (Украина), 4-е место в группе, 7-е в абсолюте

