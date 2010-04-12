Активность Воронина не помогла «Динамо» добиться победы

Московский клуб обрел в межсезонье новых спонсоров, которые смогли вывести финансирование «Динамо» на принципиально новый уровень. Тренер москвичей Андрей Кобелев много сезонов лепил команду «из того, что было», и добивался при этом неплохих результатов. Поклонники бело-голубых ожидали, что с приходом в команду сильных футболистов их любимцы сразу начнут показывать футбол более высокого уровня. Но новая игра «Динамо» рождается в муках, у клуба всего одна победа (добытая в первом туре над «Спартаком»), и, новички команды еще не полностью раскрыли свой потенциал.



Это же касается и Андрея Воронина. Одессит, прошедший горнило чемпионатов Германии и Англии, является постоянным игроком основного состава. Первоначально его рассматривали как форварда-завершителя, но потом руководство пришло к выводу, что команде необходим еще один нападающий-голеодор. На днях руководство «Динамо» объявило, что форвард европейского уровня найден, с ним подписан контракт, и он приступит к играм за «Динамо» с лета.



Пока же Воронин взаимодействует в нападении с молодыми Кокориным и Смоловым. Команда забивает довольно мало, всего четыре мяча в пяти играх, два из них записал на свой счет фланговый защитник Дмитрий Комбаров.



«Томь», напротив, весьма удачно, с учетом бюджета и амбиций команды начала чемпионат, и, занимая в таблице шестое место, на шесть строчек опережает «Динамо» после пяти сыгранных туров. Команду уже второй год тренирует опытнейший специалист Валерий Непомнящий, который еще в далеком 1990 году добивался сенсационных успехов со сборной Камеруна.



Матч, проходивший в подмосковных Химках (стадион «Динамо» на реконструкции) начался с атак томичей. Гости до перерыва создали три реальных момента. Дважды на ударной позиции оказывался дозаявленный за два дня до матча форвард Дзюба, один из ударов которого в падении через себя прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Свой единственный полумомент Воронин имел лишь за минуту до конца тайма, но поторопившись, с лета пробил значительно выше ворот.



В перерыве Кобелев сделал в составе сразу две замены, но второй тайм начался с еще одного убойного момента томичей. Все тот же Дзюба едва не завершил очередную атаку гостей, отчаянный бросок голкипера Габулова не позволил ему нанести решающий удар.

На 62-й минуте Андрей Иванов имел последний шанс вывести «Томь» вперед, но его удар с острого угла был отбит.



Гости, отчаявшись заработать в матче три очка, перешли на режим сохранения счета, ведь и ничья в Москве для провинциальной команды считается достижением.



Наконец-то, на 70-й минуте сумели создать момент хозяева. Воронин успел к вылетающему за лицевую линию мячу и в падении сделал передачу на партнера по атаке Кокорина. Удар Александра с трудом отразил голкипер Парейко.



За пять минут до конца матча украинец создал еще один момент. После ложного замаха он откатил мяч Семшову, удар которого в отчаянном подкате сумел накрыть Иванов.

Динамовцы еще пару раз опасно разыграли стандарты, но, в целом, создать достойного давления на гостевые ворота не сумели.



Подопечные Андрея Кобелева могут быть, скорее, довольны набранным очком. Но, для выхода в лидирующую группу им необходимо радикально усиливать собственную игру. Андрей Воронин выделяется на фоне команды своими активными действиями, и, видимо, когда игра команды наладится, одессит сможет приносить еще больше радости болельщикам московского «Динамо».





«Динамо» (Москва) – «Томь» (Томск) – 0:0



ДИНАМО: Габулов, К.Комбаров (Ковальчик, 46), Колодин, Фернандес, Д.Комбаров, Хохлов, Семшов, Ребко (Кокорин, 46), Самедов, Чеснаускис, Воронин.



ТОМЬ: Парейко, Гультяев (Строев, 89), Джиоев, Йокич, Ан.Иванов, Ким Нам Иль, Мичков, Климов, Харитонов (Скобляков, 76), Дзюба (Прудников, 77), Корниленко.



Предупреждения: Хохлов (24), Йокич (42), Климов (79).

