«Барселона» побеждает «Реал»с Чигринским в запасе

12 апреля 2010, 10:52

Каталонцы в блестящем стиле побеждают своего основного конкурента на чемпионство в «примеро». «Барса» близка к повторению прошлогоднего успеха – победе и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании.

К матчу команды подошли после многотурового синхронного победного шага, набрав одинаковое количество очков. Очное противостояние должно было решить, кто из команд больше в этом году достоин чемпионства.

В матче первого круга на барселонском «Камп Ноу» каталонцы победили с минимальным счетом, единственный мяч забил тогда Златан Ибрагимович. Швед из-за травмы пропускал субботний матч, но запредельную форму набрал сейчас Лионель Месси, которому была доверена роль форварда острия.

Мадридцы в этом сезоне переживают очередной этап перестройки, и по уровню командных взаимодействий значительно отстают от блистательной дружины, созданной тренером каталонцев Гвардиолой. Однако «классико», тем более в собственных стенах для «Реала» - это всегда повод прыгнуть выше головы.

Но даже прыжок выше реаловской головы не гарантирует победы над нынешней «Барсой», чья замечательная командная игра подкрепляется высочайшим уровнем исполнителей.

Уже на 12-й минуте матч сразу мог пойти по сценарию гостей, когда Альбиоль снес в своей штрафной Месси. Но арбитр Гонсалес не успел к месту событий и совершил свою, единственную существенную ошибку в матче.

До первого пропущенного гола «Реал» создал несколько голевых возможностей для Роналду, который в этом матче играл форварда. Удары португальца шли мимо ворот. А на 33-й минуте проявила себя связка Хави-Месси. Первый «закинул» мяч в штрафную, аргентинец обыграл Альбиоля и направил, минуя Касильяса, первый мяч в ворота мадридцев.

Во втором тайме «Барса» продолжила свой издевательский контроль мяча, а через десять минут после возобновления игры забила второй мяч. Снова отличную передачу, на сей раз через полполя, отдал Хави на Педро. Молодой форвард «блаугранды» вышел один на один с Касильясом и хладнокровно реализовал момент.

После этого миссия подопечных Пеллегрини стала казаться совершенно невыполнимой. Более того, прошлогодняя встреча команд в Мадриде завершилась унизительным разгромом хозяев 2:6, и, повторять этот сценарий им не хотелось.  

Пеллегрини выпустил на поле одного из ветеранов, Гути, который на закате своей карьеры ко всем остальным своим достоинствам присовокупил умение замечательно усиливать игру команды, выходя «со скамейки». Гути через минуту пребывания на поле отдал рассекающую оборону каталонцев передачу, к сожалению мадридцев, вышедший один на один Ван Дер Варт не смог обыграть голкипера.

А еще через десять минут дуэль у Месси выиграл вратарь «Реала». Лионель, после очередного паса Хави выходил один на ворота, но Касильяс сумел «сложиться» и отбить удар.

Роналду получил две возможности пробить штрафные удары, но после своего знаменитого разбега из пяти шагов он оба раза направлял мяч в «стенку».
Зрители «Сантьяго Бернабеу» не дожидаясь финального свистка, начали покидать трибуны. «Барселона» довела матч до победы, и только собственная расслабленность может помешать им выиграть чемпионат.

Дмитрий Чигринский по-прежнему сопричастен к одному из лучших периодов в истории каталонского клуба. Жаль, что пока он получает крайне мало игрового времени. Однако если Дмитрий сможет переломить ситуацию, то он обогатит свою индивидуальную коллекцию многими медалями и кубками.

Реал – Барселона – 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – Месси (33), 0:2 – Педро (56).

РЕАЛ: Касильяс, Рамос, Гарай, Альбиоль, Арбелоа, Алонсо, Марсело (Гути, 58), Гаго, ван дер Варт (Рауль, 69), Роналду, Игуаин (Бензема, 80).

БАРСЕЛОНА: Вальдес, Пуйоль, Милито (Р. Маркес, 81), Пике, Максвелл (Иньеста, 63), Хави, Бускетс, С. Кейта, Д. Алвес, Месси, Педро.

Предупреждения: Алонсо (13), Месси (20), Альбиоль (30), Хави (31), Максвелл (52), Рамос (63), Гарай (84).

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