Платини попугал «радикальными решениями»… Но нам страшно не было!

В завершение визита состоялась встреча Мишеля Платини с Президентои Украины Виктором Януковичем, которая окончательно расставила все точки над «i»…



«Ария швейцарского гостя», или «Не снимайте ногу с педали!»



«Хочу познакомиться с новым руководством Украины. Кроме того, я видел снимки львовского стадиона и буду вынужден напомнить, что чемпионат Европы должен состояться в 2012 году, а не в 2014-м и даже не в 2013-м», – заявил высокий гость. Понятно, что Платини абсолютно безразлично, какому Богу молятся украинские регионалы, однако, еще в детстве постигнув основы бухгалтерии и научившись хорошо «складывать в уме», президент УЕФА приплюсовал эти качества к умению великолепно «видеть поле» и грамотно определять перспективное направление развития атаки. Оно и понятно: «плеймейкер» – он и в Африке «плеймейкер»! Это только у нас тренер ведущей команды может позволить себе иронизировать по поводу этимологии этого слова: «Я не знаю игрока по фамилии «плеймейкер»…



Так что футболу без политики – ни на шаг!.. Вот и на Конгрессе УЕФА, который недавно завершил работу в Израиле, Мишель Платини заявил: «Понимаю, что политическая ситуация в Украине изменилась. Хотя не исключаю, что необходимо будет приложить усилия, надавить, где надо, а, может, и стукнуть кулаком по столу».



До этого, слава Богу, не дошло, и Президент УЕФА совсем не выглядел строгим начальником, нагрянувшим с единственной целью – «снять стружку»… И даже во Львове, который на протяжении длительного времени был самым «слабым звеном» в списке «городов руських», претендующих на участие в будущем чемпионате континента – Платини большей частью… улыбался. Словно подбадривая украинских партнеров, которые никак не могут приноровиться к европейским скоростям… «Мы выходим на финишную прямую, так что не снимайте ногу с педали!Помните: через 27 месяцев глаза всего мира будут смотреть на Украину и Польшу».



Как известно, финальная часть Евро-2012 пройдет на территории Украины и Польши с 8 июня по 1 июля 2012. Это будет уже третий турнир, финал которого принимают два государства: в 2000-м году соратниками выступали Бельгия и Нидерланды, Евро-2008 провели Австрия и Швейцария.



«Национальная идея» Григория Суркиса пришлась по вкусу «донецким»



В Польше подготовка к чемпионату Европы по большей части ведется в соответствии с планом-графиком, и особых нареканий со стороны чиновников из швейцарского офиса ситуация не вызывает. В Украине же, в силу известных обстоятельств, этот график неоднократно срывался, и лишь благодаря заметной предрасположенности со стороны самого Мишеля Платини, ситуация удерживается «на плаву».



Вполне очевидно, что, если бы не усилия Федерации футбола Украины, настоявшей на том, что успешное проведение Евро-2012 следует возвести в ранг национальной идеи, и не активная позиция олигархов Донецка и Харькова, сумевших досрочно построить собственные стадионы европейского уровня, что вызвало особую приязнь УЕФА, – любая из многочисленных проверок ревизоров из Ньона вполне могла поставить точку на тщедушных усилиях украинцев, начавших «деребанить» «золотое руно» задолго до стартового выстрела.



Вся надежда на то, что происшедшая недавно в стране смена власти, а также предрасположенность правительственных кругов к «народной игре миллионов» отстранят таки от организации Евро-2012 многочисленных «саботажников» и словоохотливых демагогов… Заживем в новых апартаментах, накатаемся по автобанам и, может быть, насладимся настоящим футболом. В чьем исполнении – это другой вопрос и к данному тексту никакого отношения не имеет…



Не заболтать бы проблему



Из «Сети» почерпнул, что Виктор Янукович создал Комитет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Комитет создан как консультативно-совещательный орган при Президенте, так что Виктор Федорович его же и возглавил.



В состав Комитета по Евро-2012 вошли премьер-министр Николай Азаров, министр иностранных дел Константин Грищенко, вице-премьер-министр Борис Колесников, министр культуры и туризма Михаил Кулиняк, глава Администрации президента Сергей Лёвочкин, министр внутренних дел Анатолий Могилёв, глава СБУ Валерий Хорошковский, министр экономики Василий Цушко и другие.



Этим же указом Янукович ликвидировал Координационный совет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и Центр по вопросам безопасности и правопорядка.



Кабинет министров Украины в свою очередь принял решение об образовании Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Деятельность Агентства, естественно, будет координировать вице-премьер Борис Колесников.



Кроме того, правительство создало управление по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в структуре Секретариата Кабинета министров Украины, ликвидировав соответствующее Координационное бюро.



Такие решения якобы направлены на усовершенствование системы управления подготовкой и проведением в Украине Евро-2012, а также на обеспечение целевого и эффективного использования средств, выделяемых из государственного бюджета. Осталось правительству принять соответствующий поставленным задачам госбюджет…

Григорий Суркис: «Если президент УЕФА улыбается – это очень хороший признак»…



Итак, желая в очередной раз ознакомиться с ходом подготовки инфраструктуры страны к финальной части Европы-2012, Украину посетил Мишель Платини, который, кстати, так ни разу не посетил столицу украинского футбола (выражение Г.Суркиса) – Донецк. Вместе с президентом прибыли: вице-президент УЕФА Мариос Лефкаритис, директор Euro-2012 Мартин Каллен, исполнительный директор компании UEFA Events SA Дэвид Тэйлор. Программой были предусмотрены визиты в четыре принимающих чемпионат города: Донецк, Харьков, Львов и Киев. Украинскую сторону на переговорах представляли президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, а также вице-премьер-министр Борис Колесников.



Президент УЕФА приехал в Украину лишний раз напомнить, что Евро начинается в 2012 году и ни годом позже. И если в Киеве в срок до июня 2011 года не будет стадиона, то никакого Евро в Украине не произойдет!



В аэропорту заметно уставшего от перелета Мишеля Платини с традиционным караваем приветствовали губернатор области Николай Кмить и мэр Львова Андрей Садовый. Гостям показали ключевые объекты Львова – аэропорт и стадион. На все это Президент УЕФА затратил около часа. Затем в центре Львова – во дворце Потоцких – после торжественного приема была проведена пресс-конференция.

– Мы верим в Украину и Польшу. Исполнительный комитет УЕФА уже принял решение, какие города будут принимать Евро-2012. Среди них есть и Львов. Я был сегодня на стадионе и увидел, что он еще не построен!.. Но мы верим гарантиям, которые дают нам и городская власть и государственная. Сейчас строителям просто нужно строить, но мы пока что имеем лишь обещания. Завтра у меня будет встреча с вашим президентом, и мы хотим услышать о гарантиях, которые даст нам новая власть, – заявил Платини.



Правда, при этом он на всякий случай не преминул «погрозить пальчиком»: «Я специалист по футболу, а не по строительству, однако, соответствующие службы пристально следят за происходящим в Украине». И, в качестве своего особого расположения, вручил мэру города… вымпел УЕФА.



А вот как прокомментировал Львовскую часть визита швейцарских гостей президент ФФУ: «Безусловно, впереди очень много работы, но я уверен в том, что новая команда в кратчайшие сроки сделает все возможное для того, чтобы наделить УЕФА дополнительным оптимизмом с точки зрения выполнения всех своих обязательств». Кроме этого, Григорий Суркис поделился с журналистами своей приметой: «Я знаю Платини не первый год, и, когда президент УЕФА улыбается, то это – очень хороший признак»…



«Донбасс-Арена» приятно поразила Президента УЕФА



В Донецке, у трапа самолета Платини, кроме первых руководителей области и вице-премьера по вопросам подготовки к Евро-2012 Бориса Колесникова, ожидал… Александр Заваров!.. Тот самый, что когда-то заменил будущего президента на посту «плеймейкера» «Ювентуса». Теперь же Александр Анатольевич предстал перед другом в качестве консультанта Колесникова. Бесспорно, Мишеля это растрогало – кумовья даже обнялись. Не думаю, что Платини не знал о том, что его друг остался без работы – Заваров даже как-то недвусмысленно намекал, что стоило ему захотеть…



Так что делайте выводы, господа-панове. И одновременно радуйтесь тому, что «арсенальские» менеджеры, как нельзя оперативно, «вытолкали» Александра Анатольевича из своего офиса. Высокая инспекция нагрянула вовремя.



Сразу же по прилете в Донецк Мишель Платини оценил работу по строительству взлетно-посадочной полосы, международного терминала, башни управления полетами и перрона. Экскурсоводами выступили президент ФФУ Григорий Суркис и вице-премьер по Евро-2012 Борис Колесников.



С аэродромом визитеры «разобрались» достаточно быстро и тут же отправились на «Донбасс Арену» – единственный объект в Украине, который можно считать готовым к чемпионату Европы.



На «Донбасс-Арене» Платини встречал президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, который лично провел экскурсию по «потрясающему стадиону» – именно такими словами высокий гость выразил свое восхищение раздевалками, полем и техническими возможностями арены...



Презентация Донецка в качестве принимающего города Евро-2012 состоялась в «платиновом» ресторане «Донбасс-Арены»: поражать – так поражать!.. Платини кормили пирожными с эмблемой УЕФА и обещали наверстать упущенное. Вспоминается, как на презентациях украинского проекта Евро-2012 гостям, вместо «сладкого», предлагали в качестве закуски пользующиеся бесспорной популярностью бутерброды с салом. Под «оковитую»…



В Донецке Платини заранее приготовили подарки: кованую розу – символ города и пальму Мерцалова – символ области…

– В целом я еще мало повидал: мне был немного знаком Киев, а теперь я ближе узнал Львов и Донецк. Впереди – Харьков. У каждого города свои проблемы и преимущества, и не везде все получается так, как хотелось бы. Например, во Львове получше с гостиницами, но нет такого стадиона, как в Донецке. У вас же – удивительный стадион, на котором можно провести даже полуфинальный матч Евро-2012, – польстил хозяевам Мишель Платини. – Однако у вас – проблема с гостиницами. Представьте сами, сколько еще работы у администраций городов, чтобы на достойном уровне подготовить всю инфраструктуру. И эту ношу нам предстоит нести вместе.



В этих словах руководителя европейского футбола даже сомневающиеся в осуществлении «украинской национальной идеи» явственно услышали если не совсем оптимистический, то уж, во всяком случае, обнадеживающий рефрен: «не волнуйтесь – все будет хорошо!» Иными словами: «Будем дружить семьями!»



«Харьков хорошо работает…»



После Донецка делегация УЕФА побывала в Харькове, где проверка осуществлялась по прежней схеме: осмотрены аэропорт и стадион «Металлист».



После осмотра стадиона «Металлист» Мишель Платини с вице-премьером по подготовке к Евро-2012 Борисом Колесниковым, президентом ФФУ Григорием Суркисом и руководством города и области осмотрел площадь Свободы, где будут расположены фан-зоны.



– Новый аэропорт находится в стадии активной подготовки – многое уже сделано. Очень хороший стадион, имеются отели. Что касается дорог, я всех их не видел. Думаю, все дороги очень пострадали во время зимы – это касается не только вашей страны, но и Франции, Швейцарии, Германии, – толерантности Президента УЕФА можно только позавидовать…



Получив от губернатора Харьковской области Михаила Добкина подарок – футбольный мяч из горного хрусталя, Мишель Платини посетовал, что слишком тяжелым мячом нельзя будет сыграть в футбол… «А если он еще и в голову попадет, будет очень больно»!..



«Считаю, что динамика тут положительная. Все под контролем, хотя и предстоит еще многое сделать. Так или иначе, причин для беспокойства относительно Харькова я не вижу».



Пациент скорее жив, чем мертв!



В тот же день высокая комиссия прибыла в Киев. В аэропорту «Борисполь», где полным ходом идут работы по сооружению терминалов, гости надолго не задержались и сразу же направились к «Олимпийскому», на котором предполагается провести финальный матч Евро-2012. По существу, это – самая «горячая точка» сражения за чемпионат континента: ведь Платини не раз заявлял, что, если в столице Украины не сумеют к июлю 2011 года пустить в строй стадион – честолюбивым планам украинских друзей не суждено будет сбыться!..



Однако на этот раз Президент УЕФА остался доволен объемом выполненных работ. По его словам, за последний год строители обустроили фундамент, оборудовали новую VIP-зону, возвели два этажа и начали строить третий. «Динамика положительная!» – поставил диагноз Мишель Платини



После этого состоялась встреча двух президентов. По имеющейся информации оба остались довольны друг другом: французский гость поставил в известность Виктора Януковича, что два месяца, которыеобозначены как необходимые для ускорения темпов подготовки, – не ультиматум, а реальные условия.



– Украина в ближайшее время должна показать все, на что она способна. Я понимаю, что в стране изменилась политическая картина, я помню, что Украина переживает последствия экономического кризиса. Но нельзя же все время переносить контрольные даты.



Виктор Федорович заверил Мишеля Платини, что он как бывший и настоящий спортсмен понимает всю важность своевременного включения полной скорости и «наверстывать на виражах»…



Виктор Янукович признался, что ему было больно смотреть, как Украина теряет темп в подготовке Евро-2012.



– Уверен, что наше с вами сотрудничество даст положительный результат. Я отработаю вопросы Евро таким образом, что каждый из них будет под моим личным контролем, – подчеркнул президент. – Считаю, что именно с такой целью вы и приехали в Украину. Надеюсь, мы будем довольны нашим сотрудничеством, а его итоги подведем в 2012 году.



Я готов работать для того, чтобы вы не имели проблем в работе с Украиной. Тем более что это моя обязанность – сделать все, чтобы Украина выглядела достойно. Евро-2012 – вопрос чести и достоинства Украины, и, безусловно, шаг ее интеграции в Европейский Союз. Это событие вызывает большую заинтересованность всего украинского общества, не говоря уже о футбольных болельщиках, – заявил Президент.



Евро в Украине состоится – в любом формате!



После встречи с Виктором Януковичем Мишель Платини сделал заявление для прессы.



– Мой визит носил ознакомительный, протокольный характер. А так как у вас новый президент, то я решил использовать эту поездку и для встречи с ним. Мы говорили около получаса, и я четко озвучил свои условия. В ближайшие два месяца Украина должна показать все, на что способна. Но это ни в коем случае не ультиматум! Но президент дал мне все гарантии, так что думаю – все будет сделано вовремя.



Исполком УЕФА принял два важных решения. Первое – если в Киеве в срок не будет сдан в эксплуатацию стадион, то Евро-2012 в Украине не будет. С другой стороны – у нас большое доверие к вам, и мы надеемся, что Украина и Польша смогут принять турнир в формате «4 на 4». Если хотя бы один из украинских городов не успеет вовремя подготовиться к Евро, то чемпионат может состояться по схеме «4+2» – четыре польских и два украинских города. Однако в любом случае Евро в Украине состоится.



«Как видим, Мишель Платини нам все еще верит. А разве у него есть выход? Мы теперь в одной лодке!»... А это уже цитата из выступления президента ФФУ Григория Суркиса перед участниками заседания Наблюдательного Совета УЕФА.



Постскриптум, или Кум куму око не выклюет!..



Среди тех, кто встречал официальную делегацию УЕФА неожиданно для многих оказался легендарный игрок «Динамо» Киев и сборной СССР, позднее игрок туринского «Ювентуса» и французского «Нанси» Александр Заваров, который накануне был назначен советником вице-премьера по вопросам Евро-2012 Бориса Колесникова.



Вполне очевидно, что этот «жест милосердия» по отношению к партнеру Мишеля Платини по «Ювентусу», которого, невзирая на все его регалии, недавно уволили из киевского «Арсенала», вызван, в первую очередь, тем, Мишель и Александр – не только друзья, но и кумовья. Как говорится: «Не было счастья, так несчастье помогло!»



В украинской традиции кум – намного больше, чем просто крестный отец, который дарит ребенку крест. Это – член семьи. О кумовьях сложены тысячи анекдотов, песен и шуток, а с приходом к власти Виктора Ющенко эта тема вообще пробрела новое звучание, так как вскоре «у трона» уже не хватало места для возрастающего с каждым днем кумовского легиона!.. Как говорится, «при куме не жить, а без кума не быть!»



Так что делайте выводы: сможет ли Президент УЕФА обидеть своего кума, которому взамен тренерского «электрического стула», дарована должность министерского советника!.. И пусть это в какой-то степени и выглядит «синекурой» – главное, что чемпионат континента непременно сохранится за Украиной!

