И снова «судейский произвол», или «Деньги в футбол не играют!»

Впрочем, иначе и быть не могло, так как в ситуации, когда чемпионат Украины вот-вот выйдет на финишную прямую, каждый матч для лидеров – как финал.



Но, если «Арсенал» «в гостях» так и не сумел продемонстрировать свои морально-волевые качества и, в конце концов, «развалился», то «Шахтер», натолкнувшись на «Донбасс-Арене» на непреклонность «Днепра», не только не победил, но и вполне мог бы проиграть, будь в некоторых игровых моментах киевская судейская бригада более принципиальной. Думаю, по этому поводу мы еще услышим комментарий заинтересованных лиц!..



Не знаю, сколько миллионов пообещали «Днепру» руководители клуба и «тайные» оппоненты рвущегося к чемпионскому «золоту» «Шахтера» – подопечные Владимира Бессонова поставленную задачу выполнили. А вот киевские «канониры», прослышав о том, что в случае победы над «Динамо», их ждут четыре миллиона гривен – похоже, «перегорели»… Что ж, в очередной раз мы убеждаемся, что «деньги в футбол не играют»! Даже такие большие…



«Как стало известно корреспонденту ЦЕНЗОР.НЕТ, вчера президент ФК «Арсенал» (Киев), известный бизнесмен Вадим Рабинович во время встречи с командой на базе в п.Счастливое Киевской области пообещал рекордные премиальные игрокам и тренерам «канониров. Итак, за победу в ближайшем матче с «Динамо» (Киев) (суббота 10 апреля) игроки «Арсенала» могут получить 4 миллиона гривен. И столько же премиальных их ждет за победу в следующей календарной домашней игре с симферопольской «Таврией» (четверг 15 апреля). Именно эти две встречи могут оказаться решающими для «канониров» в выполнении поставленной Вадимом Рабиновичем перед тренером Вячеславом Грозным задачи: попасть в шестерку лучших команд чемпионата Украины.

Эти премиальные являются своеобразным рекордом футбольного клуба «Арсенал» (Киев) за 9 лет его существования».



Впрочем, Вадим Зиновьевич, обнародовав эту баснословную сумму, вряд ли рисковал, так как история противостояний между «Арсеналом» и «Динамо» складывалась для «младшего брата» просто таки драматично – ни одной победы!.. Но это не помешало средствам массовой информации растиражировать эту новость, в очередной раз подтвердив, что господин Рабинович не оставил своих изысканий в области футбольного менеджмента. Во всяком случае, стадион имени Валерия Лобановского оказался заполненным любителями дешевых сенсаций процентов на восемьдесят…



Правда, на послематчевой пресс-конференции метавший гром и молнии Вячеслав Грозный начисто отмел происки провокаторов от СМИ, заявив, что ни о каких дополнительных премиальных не знает, так как с ним никто на эту тему не разговаривал.



Кстати, этот матч может стать особенным для Андрея Воробья, который вслед за Максимом Шацких может войти в «Клуб 100» – пока он остановился на отметке в 99 забитых мячей.



«Динамо» (Киев) – «Арсенал» (Киев) – 3:1



10 апреля 2010 года. Киев. Стадион «Динамо» им.Валерия Лобановського. +14 о C. Около 10.000 зрителей.



Голы: Вукоевич (34), Маграо (62), Милевский (65) — Закарлюка (73)



Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Александр Якименко, Леонид Ярмолинский (оба - Киев)

4-й арбитр: Сергей Лисенчук (Киев)

Делегат ФФУ: Александр Балакин (Киевская область)

Инспектор ФФУ: Ярослав Грисьо (Львов)



«Динамо»: Шовковский, Силва, Вукоевич, Шевченко (Михалик, 62), Ярмоленко, Милевский(к), Еременко, Маграо, Юссуф, Нинкович (Каддури, 68), Алмейда.

Запасные: Бойко, Бетао, Гиоане, Несмачный, Зозуля.



«Арсенал»: Рева(к), Симоненко, Шершун, Шоава, Мазилу (Миколюнас, 70), Закарлюка, Захаревич (Воробей, 54), Шацких, Богданов, Ещенко, Хомин (Данилов, 54).

Запасные: Погорилый, Гусев, Жоземар, Евсеев.



Теперь, чтобы выиграть у «Динамо», Рабиновичу необходимо купить у «Баварии» Роббена!..



Думаю, не следует подробно комментировать перипетии этого матча –

На послематчевой пресс-конференции оба тренера подробнейшим образом рассказали журналистам о том, что заключалось «между строк»… Остановлючь лишь на некоторых нюансах…



Первый тайм, наверное, можно было разделить на две неравные половинки: до забитого динамовцами гола, и после него… Вначале на поле не происходило ничего интересного: хозяева владели территориальным преимуществом, долго контролировали мяч, но играли при этом «без ворот»…

На 9-й минуте Закарлюка со штрафного навесил на дальнюю штангу, откуда совершенно свободный Захаревич должен был открывать счет, но мяч в сетку пролетел чуть выше перекладины.



Через три минуты Богданов проверил бдительность Шовковского: удару молодго полузащитника «Арсенала» не хватило силы…

Кто-то подсчитал, что первая передача в штрафную «Арсенала» прошла где-то минуте на семнадцатой: Еременко навесил точно на Шевченко, но тому пробить не позволили.



После обрезки «канониров» в центре поля, Ярмоленко промчал по левому флангу и отбросил мяч под удар Шевченко и метров с 15-ти не попал в ворота…

Однако на 34-й минуте «бело-голубые» все же сумели открыть счет. «Арсенал» неудачно провел одну из своих редких атак, которая закончилась «обрезкой» – последовал контрвыпад динамовцев и, пожалуй, лучший игрок матча Еременко выверенной передачей нашел совершенно свободного Вукоевича. Сербу хватило выдержки и времени, чтобы спокойно остановить мяч, прицелиться и метров с 22-х технично послать его в «девятку». Рева туда допрыгнуть не сумел – 1:0.



И снова в центре внимания Шевченко! Сначала он в чужой штрафной в одно касание замыкал фланговую передачу от Маграо, но направил мяч немного выше цели. И тут же, исполняя штрафной метров в 30-ти от ворот, Андрей сильно низом, мимо «стенки» заставляет Реву совершить прфжок к штанге…

Пропущенный гол настолько потряс «канониров», что, будь «Динамо» понастойчивее, счет тут же мог бы вырасти до неприличного… Хозяева в эти минуты стали выглядеть значительно интереснее, а их поклонники в предвкушении разгрома «погнали волну»!.. Появились опасные моменты: на 37-й минуте Шевченко, замыкая фланговую передачу от Маграо, пробил немного выше ворот. А затем стопроцентный голевой момент упустил Ярмоленко, выскочивший на прострел Еременко: форварду оставалось только подставить ногу, но он метров с восьми «со всей дури» шарахнул по табло!.. А ведь никто ему не мешал… Тут же партнеры решили дать Андрею возможность исправиться, поручив реализовать опасный «стандарт» практически с линии штрафной площади, по месту правого инсайда… Но мяч снова улетел выше ворот.



После перерыва динамовцы, видимо, решили «добить» соперника, но уже через десять минут едва не пропустили в свои ворота. Если бы Воробей после нацеленного штрафного, мастерски исполненного Закарлюкой, попал не в штангу, а в ворота – гол вышел бы на заглядение!.. Отскочивший во вратарскую мяч успел в ногах у Мазилу накрыть Шовковский.

И тут неожиданно для всех старательно выстроенная игра обороны «Арсенала» начала давать сбои и, воспользовавшись этим, динамовцы забили два мяча подряд… Сначала, после непростительной «обрезки» в центре поля один на один с Ревой вылетел Шевченко, однако переиграть вратаря не сумел… И тут, «словно чертик из табакерки», при полном замешательстве «канониров» у отскочившего мяча оказался Маграо, которому ничего не стоило завести мяч в пустые ворота…

А спустя три минуты, после очередного провала, на свидание с Ревой выбежал Милевский: лучшему голеадору чемпионата не составило труда обвести брошенного на произвол судьбы вратаря – 3:0!..



В оставшееся время команды немного поиграли в «открытый» футбол, предоставляя мячу летать с одной половины поля на другую… Кто-то рядом со мной, видимо, из «арсенальцев», заговорил было о недавнем матче Лиги чемпионов, когда «МЮ», ведя в счете, все-таки уступил «Баварии»… И тут, словно в подтверждение его слов, за семнадцать минут до окончания матча, «забытый» центральными защитниками «Динамо», Закарлюка метров с 13-ти несильно, но точно пробил в левый угол «бело-голубых» ворот – Шовковский не выручил… Именно гол Олича, сделавшего счет 3:1, подкосил манкунианцев!.. Вот только Робена, забившего красавец-гол, в составе у Грозного не оказалось!.. Хватит ли у Рабиновича денег на покупку такого игрока?..



Правда, появилась возможность хотя бы «подсластить пилюлю» у Шацких: на 90-й минуте Максим, метров с 25-ти пробивая штрафной, обвел стенку, но многолетний его партнер по «Динамо» Шовковский сумел в броске накрыть мяч.



«Динамо» вернулось на первую строчку таблицы, однако «Шахтер», которому ничего не стоило восстановить статус-кво, так и не сумел на «Донбасс-Арене» преиграть «Днепр». Теперь украинские лидеры имеют одинаковое количество набранных очков, однако у подопечных Газзаева – лучшая разница забитых и пропущенных мячей.



Вячеслав Грозный: «Сегодня был судейский произвол»…



Послематчевая пресс-конфренция главного тренера «Арсенала» началась с претензий к слишком раннему, по его мнению, времени проведения пресс-конференции.



– Я до сих пор в игре. На мой взгляд, нет смысла раньше, чем через полчаса после окончания матча звать тренера на пресс-конференцию. Я понимаю, что у журналистов такая работа: если я что-нибудь ляпну – использовать это в своих отчетах.,. Я это понимаю, но это некрасиво.



Алексей Семененко, пресс-атташе «Динамо»



– Эти претензии нужно предъявлять к Премьер-лиге, точнее, – к регламенту, согласно которому вы должны в течение 20 минут после окончания матча придти на пресс-конференцию.



Грозный: Так еще двадцати минут не прошло



Семененко: Нет вопросов – можете посидеть, придти в себя.



Грозный: – Я не только о себе пекусь – каждый тренер находится в такой же ситуации. Тем более, когда происходит просто судейский произвол в отношении нашей команды! По-моему, только Рева и, может быть, Богданов не получили карточки. Все остальные получили. Еще и две красные. Ну, так пять человек надо было удалить! Человеку, которому рассекли бровь, еще и показали красную карточку! Вообще абсурд!



Вас интересует комментарий матча? Могу поздравить «Динамо» с победой, оно, бесспорно, выше классом, но ведь динамовцы могут выигрывать и без помощи судей!.. Они доказывали это и на международной, и на внутренней арене. Считаю, что матчи с «Динамо» и с «Шахтером» должны судить только иностранные судьи. Таково мое видение. Иначе мы будет заканчивать восьмером или семером. Двойные стандарты ни к чему хорошему не приводят. «Динамо» – хорошая команда, хорошая организованная команда – я ничего не говорю по этому поводу. Моя критика – не в адрес динамовцев, а в адрес судьи.



В «Динамо», как и в «Шахтере» собраны хорошие игроки, тяжело играть и с теми, и с другими. Но если бы Воробей забил – была бы совсем другая игра. Да, мы сами допускали детские ошибки: например, когда Богданов отдал мяч Милевскому, и тот забил третий мяч. Как такое комментировать? Но я попробую.



Богданов и Захаревич впервые играли против киевского «Динамо», они – молодые игроки и для них это – действительно событие. Поэтому они могут наделать ошибок. Как тренер я это понимаю, но для меня странно, что у нас на ровном месте «выбивают» игроков для следующих матчей. Двух центральных защитников «выбили», да еще и карточек надавали – зачем это нужно? Я не понимаю, кому это нужно!..



Во всяком случае, «Динамо» это не нужно – они и так хорошая команда и умеют хорошо играть. Я удивлен арбитражем – я не ждал такого. Лайнсмен показывает в одну сторону, судья в поле – в другую. Такой цирк никому не нужен!.. Прошу прощения, что все воспринимаю эмоционально, но хочу сказать еще раз: «Динамо» и «Шахтер» – классные команды, и арбитраж в матчах этих команд должны вести высококлассные судьи. Опытные высококлассные арбитры, а лучше иностранцы, чтобы никто никому не мог предъявить никаких претензий.



Что касается игры, то до первого мяча у ворот обеих команды ничего не происходило. Только полумоменты. У нас не проходил последний пас, а Мазилу «залез» в офсайд. Надо было чуть задержаться, и тогда, после паса Закарлюки, он выходил бы один на один... Игра и должна была быть такой вязкой. Да, динамовцы переигрывали нас на правом фланге, Еременко и Данило были быстрее и справиться с ними было непросто... Я и до игры это понимал.



К сожалению, у нас из-за травмы не играл Грицай, опорный полузащитник, а Хомин играл с травмой. Что поделать, у каждой команды есть свои проблемы. Пропустив мяч, мы должны были отыгрываться, потому что нет разницы, с каким счетом ты проиграешь. К сожалению, допустили детские ошибки, и «Динамо» их использовало. А жаль, ведь и при 0:1, и при 0:2 можно было бороться, что и показал наш матч с «Шахтером», когда мы забили мяч и до самого конца давили и могли сравнять счет. Сегодня тоже могла быть такая же игра, но, как я уже сказал, детская ошибка Богданова привела к третьему голу.



Но мы руки не опустили, забили мяч и, даже оставшись вдевятером, пытались играть активно, на встречных курсах, но забить больше не смогли. Если бы мы вдевятером забили «Динамо» второй мяч, это было бы что-то из ряда вон выходящее, ведь «Динамо» – очень дисциплинированная команда. Но если бы Шацких забил со штрафного, было бы совсем неплохо. К сожалению, сегодня все сложилось не так, как нами планировалось. Надо брать очки во всех матчах: какая разница – «Динамо» или «Шахтера», «Металлиста» или «Карпат»? Если думать по-другому – зачем выходить на поле. Не удалось сейчас взять очки – в следующий раз возьмем. Это – футбол.



Еще раз хочу сказать, что арбитраж был на достаточно низком уровне и не отвечал статусу игры. Я не оцениваю работу судей, нет, я только высказываю свое личное мнение. Судья сделал все, чтобы в ближайших матчах у нас некому было играть. Он все для этого сделал...



– А зачем ему это?



– Он – молодой арбитр…



– В 33 года – молодой?..



– Хорошо, а почему в эпизоде, когда Милевский бьет Шершуна рукой и рассекает тому бровь, арбитр не показывает желтую карточку динамовцу, а нашего игрока удаляет? Почему, когда у Нинковича уже есть карточка, он не показывает ему вторую? Я могу вам привести еще пять таких примеров. Вот и спросите у арбитра, зачем он это делает!.. Почему не удаляется Юссуф, когда прыгает двумя ногами и практически ломает Мазилу? Спрашивайте у арбитра, а не у меня.



– Не кажется ли вам, что вы, тренеры, несколько сгущаеет краски по поводу судейства? Все-таки «Арсенал» сегодня проиграл по делу. Счет был 3:0, все мячи забиты чисто. и «Динамо» продолжало атаковать. Причем тут судья?



– А кто сказал, что «Динамо» не по делу выиграло? Я так сказал? Я что-то сказал в адрес «Динамо»?



– Но вы ведь поднимаете тему судейства...



– А почему я не должен ее поднимать? Шершун не должен был удаляться! И тогда он играл бы в следующем матче с «Таврией». Понимаете или нет? Этот поединок уже закончился и я, как тренер, смотрю в будущее. Милевский бьет Шершуна, и не получает желтой карточки. Шершун словесно отвечает на такое развитие ситуации и удаляется с поля. Почему так? И это ведь не упрек в адрес «Динамо»!.. Я уже сказал, у нас в соперниках сегодня была классная команда, которая выиграла у нас «по делу».



– Господин Грозный, вам не кажется, что те заоблачные призовые, которые были обещаны вам перед матчем, со стороны вашего клуба и еще с одной стороны (не буду называть сумму), сыграли с вашей командой злую шутку? Психологически команда была готова бороться любой ценой – поэтому и два удаления…



– То, что пишется на заборах и в грязных Интернет-изданиях, можете оставить себе. Со мной никто ни о чем не говорил, и ни про какие дополнительные премиальные я не знаю. Это все придумано. Футболисты играли за свое имя.





Валерий Газзаев: «Сегодня наступил такой момент, когда нашу команду «очень уважают»!..



– Очень важно побеждать на заключительном этапе чемпионата. Сегодня мы могли выиграть с гораздо более внушительным результатом. Я доволен игрой нашей команды, но до момента, когда счет стал 3:0. После этого большое преимущество привело к «баловству» с нашей стороны. В итоге, пропустили один гол. А в целом, считаю, все прошло достаточно спокойно, ребята продемонстрировали очень уверенные действия. Хотя «Арсенал» сражался, бился, старался, но сказался уровень и класс наших игроков.



– Похоже, что, даже проигрывая со счетом 0:5 или 0:6, тренеры соперников «Динамо» все равно будут утверждать, что «игру убивают судьи». Вам это не надоело, и как вы реагируете на подобные заявления?



– Не очень хотелось бы отвечать на такой вопрос, но я отвечу. За последнее время в СМИ я прочитал, что «Динамо» обвиняют во всех смертных грехах. Мне кажется, что некоторые СМИ очень заангажировано пишут о нашей команде – мне это не нравится. Как профессиональный тренер я отвечаю только за действия своей команды, а комментировать других – не в моих правилах... Тем более, давать советы. Считаю, что тренеры, которые винят судей, футболистов, поле и так далее – идут неправильным путем, который приведет их в глухой угол!.. Только главный тренер отвечает за результат, и я как тренер ни игроков, ни президента, ни судей никогда ругать не буду. Более того, такой клуб как «Динамо» не заслуживает подобного отношения со стороны прессы. Точно такой же эпизод, как у нас с «Металлистом», был в матче «Ливерпуль» - «Бенфика», когда Луизао только дотронулся до лица Бабеля: судья тут же удалил бразильца с поля.



Что касается «положения вне игры» у Ярмоленко в прошлой игре, о котором писали все, кому не лень: в непростой ситуации арбитр принял абсолютно правильное решение – в чем все могли убедиться, просмотрев видео в Интернете.



Для чего СМИ разжигают этот ажиотаж? «Динамо» – гранд украинского футбола, и надо вести себя более терпимо. Из колеи это нас не выбивает, наоборот –сплачивает. Когда необъективная тенденциозная информация появляется в СМИ, конечно же, это – неправильно!.. Но с другой стороны: у нас есть молодые игроки, которым, естественно, неприятно такое читать. Тем не менее, это – профессиональный спорт, и мы не должны обращать на это внимание, а заниматься своим делом. Как тренер я не раз сталкивался с подобной ситуацией: даже, когда выиграли Кубок УЕФА, говорили, что у нас были слабые соперники!.. О чем можно говорить в таком случае: сильный человек, сильная команда, сильная личность – всегда кого-то раздражают. Наверное, сегодня наступил такой момент, когда нашу команду «очень уважают»!..



– Сегодня Шевченко не сыграл на своем уровне… Поэтому вы его заменили сразу же после второго гола?



– Дело в том, что в течение недели, с учетом сегодняшней игры, нам придется сыграть три матча. При счете 2:0 я дал Андрею возможность отдохнуть. Как и Нинковичу. Наверное, это – правильно.



– В то же время Милевский отыграл матч до конца...



– Милевский из-за перебора карточек и без того «отдохнет» два матча, поэтому сегодня он должен был «вкалывать».



«Слово за слово»



Мнение форумчан, которых так не любят тренеры. Особенно, когда проигрывают!..



«Специально посмотрел этот матч, так как надоели разговоры о предвзятом судействе в пользу динамовцев. Конкретно в этой игре судья был прав, когда показывал карточки и удалял с поля футболистов. Газзаев прав, когда говорит, что тренерам нужно комментировать игру своих подопечных, а не арбитраж, состояине поля, или то, что команда соперников как то неправильно играла. Надоело всё это. Хотите зарубежных рефери? Забыли, как они партачили –похлеще наших доморощенных арбитров? Просто судьи тоже имеют право на ошибку. Смотрели недавно игры на еврокубки? Какие чудовищные ошибки были в судей. Они что, тоже кем то куплены?»

Zhitomir-Dinamo (Бердичев)

08.04.10 11:21



«Богдан Шершун признался, что действительно позволил себе нецензурно выругаться после столкновения с нападающим «бело-голубых» Артемом Милевским, и именно за это получил красную карточку. Надоело слышать этот мат, который висит над полем!»

Mrakobes (Kiev)

08.04.13:11



«Меня удалили за то, что я крикнул матом. Но я это сделал из-за того, что у меня была разбита бровь. И, к тому же, это было адресовано не арбитру. Он решил иначе и показал мне красную карточку, – рассказал Шершун, выйдя из раздевалки с пластырем, наклеенным на бровь. – Что именно я сказал? Это нецензурные выражения. Если бы вам голову разбили, вы бы ведь наверняка разозлись и что-то выкрикнули бы? Точно так же случилось и со мной. Конечно, сожалею об этом. Но я считаю, что удаления я не заслуживал. Удаляют как раз за то, что ударом локтя разбивают голову. Именно такой удар я получил от Милевского».



