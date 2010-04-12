Украинский спорт: топ-10 за март

Для начала – небольшая преамбула. С января 2008-го, то есть с того времени, как у нашего издания возникла идея определять лучшего атлета месяца в Украине, «СПОРТглавред» был обречен на сравнения не только с аналогичными рейтингами других СМИ, но и с позицией Национального олимпийского комитета Украины. Как известно, с приходом на пост президента НОК Сергея Бубки эта организация тоже ежемесячно называет своего лауреата. И вручает ему, а также его тренеру денежное вознаграждение.



Начинание Сергея Назаровича, бесспорно, благородное и полезное. Если бы не некоторые нюансы. Иногда НОКовские функционеры определяют лауреатов не по их спортивным заслугам, а исходя из приближенности руководителя федерации по тому или иному виду спорта к руководству олимпийского комитета. Также создается впечатление, что учитывается непослушность, точнее непрогнутость отдельных атлетов в отношении к сильным украинского спортивного мира.



Вот и с мартовским лауреатом НОКа ситуация немного загадочная. Как известно, лучшей в первом месяце весны 2010-го ведомство господина Бубки назвало биатлонистку Виту Семеренко, отдав должное ее второму месту на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Но особенно – титулу чемпионки Европы. Как известно, европейское первенство в биатлоне – турнир для спортсменов второго эшелона, банальных неудачников текущего сезона, либо представителей стран соцлагеря. Победить в нем представителю топ-уровня, к которому, бесспорно, принадлежит Вита Семеренко, не составляет труда.



Казалось, подобные истины давно стали прописными. Тем более удивительно то упрямство, с которым продолжают ценить победы европейской биатлонной чеканки украинские спортивные чиновники. Точнее, не «продолжают ценить», а создают такую видимость. Для «поддержки штанов» одного из вице-президентов НОКа. А то он, бедненький, совсем расстроился из-за неудач своих полпредов на Олимпиаде.



Впрочем, «СПОРТглавред» - не благотворительная организация имени Матери Терезы. Определяя своих лауреатов, мы, конечно, не претендуем на абсолютную объективность. Но вместе с тем во главу угла ставим не только официальное название турнира, на котором нашими атлетами добывалась та или иная победа, а в первую очередь, престиж соревнований, уровень соперничества. Посему, конечно, мы не могли не отметить достижения Виты Семеренко на этапе Кубка мира. Как и бронзового успеха в российском Ханты-Мансийске еще одного биатлониста Андрея Дериземли. Но вместе с тем мы вынуждены констатировать, что в марте были спортсмены, чьи успехи можно признать более весомыми. Как следствие, впервые за время существования нашего рейтинга два месяца подряд получаем одного и того же победителя.



{1-}1. Ольга Харлан (фехтование)

В марте наша саблистка выиграла сразу два соревнования самого высокого уровня. Сначала была победа в турнире из серии Гран-при в итальянском Ламеция-Терме. Турнир Ольга начала с уверенной победы – 15:4 – над чемпионкой мира-2003 в командном первенстве Расанной Пагано из Италии. Потом Харлан разобралась с Рекой Бенко из Венгрии – 15:9. В 1/8 финала украинская шпажистка одолела еже одну чемпионку мира (2006 года) в командных соревнованиях – француженку Солен Мэри. Счет матча – 15:6. В четвертьфинале Ольга победила россиянку Юлию Гаврилову – 15:8. Самым сложным для Харлан получился полуфинальный поединок против двукратной чемпионки мира Иларии Бьянко из Италии. Украинка выиграла с минимальным перевесом – 15:14. В финале Ольга одолела китаянку Мин Жу – 15:11.



Через неделю с небольшим Харлан не менее триумфально выступила на этапе Кубка мира в Тунисе. Соревнования Ольга начала с непростой победы (15:11) над своей сверстницей – 20-летней китаянкой Шан Лю. В 1/16 финала Харлан одолела соотечественницу Елену Хомровую – 15:9. Потом был второй за небольшой промежуток времени поединок с Солен Мэри. Француженка хорошо подготовилась к сражению и сумела достойно противостоять украинской фехтовальщице. Но все же Ольга выиграла – 15:12. В четвертьфинале Харлан победила опытную итальянку Ирене Ди Трансо – 15:10. В финал Ольга вышла после тяжелейшей победы над россиянкой Софьей Великой – 15:13.



Наконец решающий поединок, где украинке противостояла олимпийская чемпионка Афин и Пекина Мариэль Загунис. Напомним, что до 2010 года Ольга встречалась с титулованной оппоненткой четырежды и каждый раз уступала. Переломный момент наступил в феврале текущего года на турнире во французском Орлеане. Там Харлан в упорнейшей борьбе сумела выиграть у Загунис – 15:13. На сей раз в Тунисе превосходство Ольги было подавляющим – 15:6!



{2-}2. Владимир Кличко (бокс)

Отправив за 20 секунд до окончания боя в глубокий нокаут американца Эдди Чемберса, Кличко-младший отстоял чемпионские титулы по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе. Но вместе с тем само качество боксирования Владимира в течение всех 12-ти раундов не впечатляло.



Не будь того нокаута, можно было смело говорить, что поединок выиграл не боец Кличко у бойца Чемберса, а антропометрические данные украинского спортсмена. Самое прискорбное, что, имея громаднейшее превосходство в росте и размахе рук, Владимир откровенно осторожничал. В какой-то момент его манера ведения боя заслуживала нелестной характеристики «трусливая». Имея за плечами существенный перевес в выигранных раундах, Владимир где-то с шестой по одиннадцатую трехминутках действовал по принципу «абы не хуже».



Такой откровенной прагматичностью украинец в итоге разозлил не только зрителей на Espirit Arena в немецком Дюссельдорфе, но и личного тренера Эммануэля Стюарта. Во время последнего перерыва между раундами британский специалист выдал аккуратный нагоняй звездному подопечному. И этим, по всей видимости, вынудил Кличко быть активнее в заключительной трехминутке.



Что и привело к страшному по силе и точности левому боковому за 20 секунд до окончания поединка. Получив удар в весок, Эдди рухнул, как подкошенный. Упав на нижний канат ринга, американец еще минуту пролежал вниз лицом неподвижно. И лишь потом, с помощью «катмэнов» начал потихоньку приходить в себя. Нокаут был действительно впечатляющий. Наверное, один из самых ярких в карьере Кличко. А ведь не стоит забывать, что из 54-х выигранных боев досрочно Владимир завершил 48.



{3-}3. Василий Иванчук (шахматы)

Сильнейший в украинской истории шахматист напомнил о себе громкой победой на «Амбер-турнире» с призовым фондом 216 тысяч евро во французской Ницце. Иванчук не проиграл ни в одной из 22-х проведенных на соревнованиях партий. На счету Василия - семь побед и 15 ничьих. Примечательно, что украинец выиграл обе партии («вслепую» и «рэпидом») у лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, который в итоге набрал одинаковое с Иванчуком количество очков и разделил с ним первое место. Кроме того, в Ницце Василий одолел армянина Левона Ароняна, голландца Яна Смитса, россиян Сергея Карякина и Александра Грищука, а также Бориса Гельфанда из Израиля.



{4-}4. Наталия Добрынская (легкая атлетика)

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях стал очередным чемпионатом разрушившихся надежд. И все же одну медаль Украина завоевала. Точнее, ее для нашей страны выиграла олимпийская чемпионка в многоборье Наталия Добрынская. Вперед она пропустила лишь англичанку Джессику Эннис. Хотя для самой Добрынской этот результат оказался ниже желаемого и ожидаемого.



В отличие от летнего сезона, зимой девушки не бегут 200 метров и не метают копье. Потому принесшее Добрынской золото Пекина семиборье превращается в пятиборье. И именно здесь Наталия надеялась не просто победить, но и установить мировой рекорд. К этому, по словам спортсменки, она была готова. Но помешал ей тяжелый, длительный и утомительный перелет в Катар. Отступать от своей цели Добрынская не намерена и надеется достичь цели уже в следующем году. А пока она готовиться к летнему сезону, главным стартом в котором будет чемпионат Европы в Барселоне. А из Катара Добрыснская, к слову, без рекорда не уехала. Наталия превзошла лучшее национальное достижение – 4851.



{5-}5. Вита Семеренко (биатлон)

Украинские биатлонистки таки вышли на пик формы. Только немного не тогда, когда планировалось. Понятно, что главным стартом сезона была Олимпиада в Ванкувере. Там украинки выглядели будто и неплохо, но вместе с тем их готовность максимальной не была. До сих пор с грустью вспоминается олимпийская индивидуальная гонка. Дескать, не допусти в ней Валя Семеренко промаха на последнем огневом рубеже, означавшего дополнительную штрафную минуту, была бы у нас медаль. Но, отняв ту минуту, получим, что проиграла украинская не только чемпионке Торе Бергер из Норвегии, но и двум другим призерам – Елене Хрусталевой из Казахстана и Дарьи Домрачевой из Беларуси. И проиграла ощутимо. 20 секунд на последнем круге Валя вряд ли компенсировала.



Но после Олиипиады сестер Семеренко прорвало. Недаром говорят, что ходовые качества и меткость на стрельбе в биатлоне – вещи взаимосвязанные. Человек, которому бежится одновременно легко и быстро и он хорошо готов функционально, подходит на стрельбище с нормальным пульсом и способен его контролировать. Как известно, на Олимпиаде сестер Семеренко в каждой из гонок подводила именно меткость. В частности, в последней в Ванкувере эстафетной гонке Украина могла иметь медаль, если бы не два дополнительных патрона Виты на заключительном огневом рубеже.



В гонке с массовым стартом на предпоследнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене обе сестры все четыре стрельбы провели без промахов. Как следствие – первый в сезоне подиум. Вита и Валя шли в числе лидеров на протяжении всей гонки. Компанию им составляли немки Андреа Хенкель, Кати Вильгельм и Магдалена Нойнер, а также белоруска Дарья Домарачева. При этом только первые два отмечались поначалу безупречной меткостью. Нойнер и Домрачева две стрельбы лежа прошли, имея по промаха. Победительница спринта и преследования в Холменколлене, еще одна немка Симона Хаусвальд так и вовсе с двумя неразбитыми мишенями поначалу отставала от лидеров.



Впрочем, стрельбу стоя Хаусвальд провела блестяще и на финишный круг вышла лидером. Вторая – Вита Семеренко, третья в десяти секундах от сестры – Валя. Хенкель и Вильгельм после нулей на трех первых огневых рубежах промахнулись по разу и дали шанс не только украинкам, но и соотечественнице Нойнер, которая хотя и имела три промаха, но ходом традиционно была значительно лучше других соперниц. На финише Хаусвальд и Вита Семеренко удержали свои позиции, а вот Нойнер обошла и Валю, и Хенкель.



Это был первый и, как оказалось, единственный подиум украинок на этапах Кубка мира-2009/10. Зато на никому не интересном чемпионате Европы в эстонском Отепяя, состоявшемся в начале марта, подопечные Григория Шамрая блистали. Вита Семеренко выиграла гонку преследования и была третей в спринте, где победила ее сестра Валентина. Кроме того близняшки в компании тернопольчанок Елены Пидгрушной и Светланы Крикончук выиграли европейское серебро в эстафете.



{6-}6. Катерина Демкина (пулевая стрельба)

Украинская спортсменка весьма неожиданно выиграла соревнования в стрельбе с малокалиберного пистолета с 25-метрового расстояния (МП-5) на престижнейшем турнире в немецком Дортмунде. Интересно, что после квалификации лидерство с 578-ю очками захватили сразу две украинки. Помимо Демкиной это – Оксана Каминская, единственная среди всех 24-х участниц сумевшая выбить в одной из серий максимальное число баллов – 100. Впрочем, в финале Каминская не блистала. Выбив всего 193,6 балла (седьмой показатель из восьми финалисток), Оксана в итоге стала четвертой. Зато Демкина продолжала впечатлять стабильностью. 201,6 – это лучший показатель в финале. Ближайшую преследовательницу – француженку Констанс Жолифф – украинка опередила сразу на 6,1 балла.



{7-}7. Александр Петрив (пулевая стрельба)

Не поехав из-за слабых результатов на чемпионат Европы, олимпийский чемпион Пекина потихоньку возвращается на уровень лучших показателей посредством участия в престижных немецких турнирах. В частности, Петрив занял третье место на соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25-метрового расстояния (МП-8) в Висбадене. При этом в квалификации Александр показал абсолютно лучший результат – 587 очков. Ближайшего преследователя – титулованного немца Кристиана Райтца – Александр опережал сразу на четыре балла. Однако в финале Петрив не удержал перевеса. Там украинец показал пятый результат из шести участников – 195,5, в итоге пропустив вперед себя двух россиян – Леонида Екимова (784,4 очка после 582-х в квалификации) и Дмитрия Брайко (783,9 после 580-ти в «предвариловке»).



Через неделю в Дортмунде Петрив был уже вторым в стрельбе с 10-метрового расстояния (ПП-3). Правда, на сей раз шансов победить того же Екимова у Александра практически не было. Россиянин еще в квалификации оторвался от занимавшего второе место украинца на 11 (!) очков. В финале же Леонид лишь упрочил свое преимущество, опять показав абсолютно лучший результат – 100,3. Петрив стрелял на уровне с остальными соперниками и в итоге удержал вторую позицию с показателем 679,1, отстав от победителя на 13,2 балла.



{8-}8. Андрей Дериземля (биатлон)

Сезон-2009/10 Андрей венчал бронзой в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в российском Ханты-Мансийске. При этом Дериземля показал блестящую скорость. Промахнувшись всего один раз, он уступил победителю – россиянину Ивану Черезову – лишь 16,7 секунды, а серебряному призеру – итальянцу Кристиану Де Лоренци – 2,9. Это при условии, что два последних отстрелялись безупречно. Также показательно, что на дистанции Дериземля был быстрее австрийца Кристофа Зуманна (четвертое место с одним промахом), норвежцев Оле-Эйнара Бьерндалена (пятое место без промахов) и Эмила-Эгле Свендсена (восьмое место с одним промахом). Первый в сезоне подиум позволил Андрею обойти в общем зачете Кубка мира-2009/10 Сергея Седнева и опять стать сильнейшим биатлонистом нашей страны.



{9-}9. Дмитрий Грабовский (велоспорт)

24 года – не возраст для велоспорта. Но это не мешает украинцу Дмитрию Грабовскому потихоньку подбираться к главным высотам этого непростого вида спорта. Еще в прошлом году он регулярно заставлял обращать на себя внимание во время «Тур-де-Франс», то вырываясь в лидирующую группу, то уверенно и мощно штурмуя сложные горные вершины.



Этот год пока становится логичным продолжением прошлого. Гонщик команды ISD-Neri стал обладателем «зеленой» майки лучшего горного гонщика итальянской веломногодневки «Тиррено-Адриатико». На заключительный, седьмой этап, Грабовский выходил в качестве лидера зачета «горняков» и до финиша так никому и не отдал свою позицию. Всего на его счету 20 очков.



{10-}10. Маркиян Ивашко (стрельба из лука)

Перед чемпионатом Европы в Хорватии украинец Маркиян Ивашко был очень осторожен в прогнозах. Даже несмотря на хорошую готовность, делать громкие заявления относительно медальных планов он спешил. «Как выступим, прогнозировать не хочу – это неблагодарное занятие, - говорил Маркиян в преддверии чемпионата. – Но думаю, в Хорватии поборемся за медали. Состав у нас довольно сильный и ровный. Основные медальные надежды связываем с командными соревнованиями. В личных соревнованиях пробиться в призеры будет очень сложно – конкуренция в Европе за последние годы выросла. Сегодня практически в каждой сборной есть стрелки международного уровня. Многое будет решать психологический фактор».



К счастью для Ивашко и для нас, он оказался и сильным, и удачливым. Из Хорватии он вернулся с двумя медалями: серебром в командных соревнованиях и бронзой в индивидуальных. В стрельбе из классического лука впереди Ивашко оказались немец Себястьян Рорберг и итальянец Микеле Франжилли. А в команде наша тройка в составе Маркияна Ивашко, Виктора Рубана и Валентина Хавтура, в финале уступила итальянцам.



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