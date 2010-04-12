Борис Колесников: «Платини хотел бы увидеть еще больший прогресс»

Вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к проведению Евро-2012 сегодня рассказал о планах на ближайшие два месяца и ответил на вопросы…



Борис Колесников:



- По только что завершившемуся визиту в Украину президента УЕФА Мишеля Платини могу сказать следующее… Как известно, он осмотрел все четыре принимающие города и отметил прогресс. Правда, заметил, что хотел бы увидеть еще большего прогресса.



А на 2 июня назначено заседание Наблюдательного совета в Ньоне, где будет дана оценка нашей работе за двухмесячный период. Там рассмотрят абсолютно все вопросы.



Не открою секрета, что особую озабоченность вызывал стадион во Львове. В УЕФА он уже отмечен не красным, а черным цветом. Но, несмотря на это, хочу всех уверить – все объекты к Евро-2012 будут готовы к срокам, близким к установленным. В том числе, и во Львове – все разногласия между проектной и строительной частью будут сняты.



А что касается других объектов? В частности, аэропортов?



Два из них – в том же Львове и Донецке – строятся практически «с белого листа». За государственные средства. Стадион в Харькове уже почти готов. Не за горами его презентация.



Дороги?..



Это наша недавняя проблема. Ей всего 90 лет (улыбается). Скажу так… Мы определим и распланируем, какие дороги будут наиболее необходимы к Евро. И вот эти самые необходимые трассы будут подготовлены.



Отели?..



В этом вопросе есть небольшое отставание. Особенно, в Харькове и Донецке. Проблема решаема. Урегулируем вопросы с инвесторами – нашими и иностранными, прежде всего, по льготам. И все будет нормально. Кроме того, используем возможности городов, близлежащих к принимающим городам. Например, такие как Святогорск, Трусковец. К слову, вопрос отелей затрагивает другой - игорный бизнес. По этому поводу могу сообщить, что правом иметь казино будут обладать только пятизвездочные отели.



Транспорт?..



Не вдаваясь в подробности, скажу, что будет обновлен весь автопарк каждого из принимающих городов. И не только там… К примеру, сейчас идет работа над специальными троллейбусами для Крыма.



Тем не менее, «висит» ли все же угроза над каким-либо из городов? В первую очередь, это касается Львова…



Все города должны быть подготовлены и будут подготовлены. Никаких угроз нет.



Что планируется сделать за ближайшие два месяца – до заседания Наблюдательного совета в Ньоне?



Планируется завершить на львовском стадионе монтаж восточной трибуны. Аэропорты в Донецке и Львове вывести на нужную отметку. Что касается Киеве, то в планах – соорудить 50 процентов опоры на НСК «Олимпийский», осуществить намеченные работы на западной трибуне.



Какие функции отводятся федерации футбола Украины в подготовке Евро-2012?



Задача ФФУ – сосредоточиться на подготовке национальной сборной к чемпионату Европы.



Если немного забежать вперед, то, что можно сказать о ценовой политике на билеты?



Мишель Платини поставил два жестких условия, требования маркетинговой службе. Первое - билеты на матчи Евро-2012 должны быть доступны каждому украинцу. А надо сказать, в УЕФА прекрасно осведомлены о средней зарплате украинцев. Поэтому, можно уверить, что билеты на матчи нашим жителям будут вполне по карману. Кроме того, глава УЕФА высказал еще одно требование – в ходе распространения билетов избежать «черного рынка».



