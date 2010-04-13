Украинская «Олимпия» – в хоккейной Лиге чемпионов!

Винницкая команда по хоккею на траве «Олимпия–Колос–Секвойя» «со щитом» вернулась из Кардиффа (Уэльс). Благодаря занятому там третьему месту в Кубке Трофи Кубка европейских чемпионов (во второй группе по значимости) Украина повысила свой клубный коэффициент – мы уже на 11-м месте в Европе. Теперь чемпион Украины получит право осенью стартовать в Европейской хоккейной лиге (ЕХЛ), аналоге футбольной Лиги чемпионов. Там будут представлены все сильнейшие команды Старого Света, причем не только чемпионы: по 3 клуба из четырех сильнейших по клубному рейтингу стран, по 2 команды – из следующих четырех, по 2 команды – из последующей четверки.



Первый матч в Кубке Трофи винничане проводили с шотландским чемпионом – клубом «Гранж». Матч завершился со счетом 1:1. На 18-й минуте Артем Озерский открыл счет, но в конце первого тайма, на 32-й минуте, в наши ворота был назначен довольно спорный пенальти, который и был реализован. Второй тайм прошел в обоюдных атаках, причем преимущество было на нашей стороне. Любопытно, что «Олимпия» впервые в своей истории сыграла вничью с шотландским клубом, до этого неизменно уступая неудобным для себя «кельтам».



Вторую игру подопечные Павла Мазура провели с командой «Вичурч» (Уэльс) и уступили со счетом 2:3. Тренеры нашей сборной в неудаче во многом винят неправильно выбранную тактику (агрессивный хоккей с прессингом на чужой половине поля), связанную с недооценкой соперника. Хозяева поля улучшили свою игру по сравнению со своим стартовым матчем и на 19-й минуте повели со счетом 2:0. В перерыве тренерский штаб «Олимпии» внес коррективы, и вскоре Артем Озерский и Александр Андреев (оба – после розыгрыша штрафного углового) сравняли счет. На финише украинцы старались вырвать победу, пошли вперед, но допустили выход британца один на один с нашим вратарем Ярославом Гордеем. Этот момент был реализован хозяевами, что привело к обидному поражению, которое перечеркнуло наши надежды на 1-е место в группе.



В последнем матче группового турнира – с «Ромой» (Италия) винничан устраивала только победа. Перед ним с помощью видеотехники был проведен скрупулезный разбор предыдущих матчей нашей команды, а также поединков итальянцев. «Рома» – традиционно удобный соперник для украинских хоккеистов, что в очередной раз подтвердила игра в Уэльсе.



Благодаря правильно выбранной тактике и хорошей реализации созданных моментов «Олимпия» одержала уверенную победу со счетом 4:1. «Покер» сделал Артем Озерский. Эта победа гарантировала нам второе место в группе.



Полуфиналов в турнире не было. «Олимпии» сразу пришлось играть за бронзовые медали со «Строителем» (Брест, Белоруссия), который занял 2-е место в другой подгруппе. У винничан было психологическое преимущество, так как за неделю до этого они обыграли «строителей» на этапе Кубка СНГ. Лишь победитель «славянского дерби» получал право сыграть в ЕХЛ, ведь белорусы до этого находились на одну ступеньку выше украинцев в рейтинге. На 3-й минуте Артем Озерский со штрафного углового открыл счет, на 11-й минуте Александр Андреев увеличил преимущество в счете. Но затем белорусы смогли отквитать 2 мяча. «Олимпия» подсела в функциональном плане – все же четвертая игра на турнире. Несмотря на общее преимущество «Строителя» во второй половине игры опасные моменты были и у винничан ¬– к примеру, Юрий Мороз не реализовал выход один на один. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в хоккейной лотерее сильнее оказались украинцы – общий счет матча 6:5! Причем по ходу серии пенальти наша команда проигрывала, но удачно сыграл Ярослав Гордей: мячи он парировал не только руками и ногами, но даже и … головой.



А победителем Кубка Трофи стало «Динамо–Элекстросталь» (Московская область, Россия), уверенно обыгравшее в финале шотландский «Гранж» со счетом 6:3. Причем во второй половине матча россияне даже выпускали на поле молодежь, резервных игроков.



Об итогах Кубка Трофи в Уэльсе и планах на будущее рассказал главный тренер «Олимпии-Колоса–Секвойи» Павел Мазур.



Павел Михайлович, какое место в Уэльсе гарантировало вашему клубу попадание в ЕХЛ?



Нам нужно было обогнать в турнире конкурентов из Швейцарии, Италии и Беларуси, чтобы в итоге обойти эти страны по рейтинговым клубным очкам. Четвертое место уже не давало нам права сыграть в ЕХЛ. В этом случае наше место заняли бы белорусы.



Закономерна ли победа в турнире команды из Электростали?



Безусловно. У этой команды – серьезное финансирование. Перед участием в Кубке Трофи «Динамо» сыграло на турнирах в Испании, Голландии. Соревноваться с ним в открытый хоккей, как попробовали шотландцы, крайне сложно.



Виннитчане вошли в символическую сборную турнира?



Артем Озерский признан лучшим форвардом, а Ярослав Гордей, который отстоял все игры без замен – лучшим голкипером! Отмечу, что вся наша команда на турнире забила 9 голов, из них Озерский – 7.



Озерского не приглашают именитые западные клубы?



За ним стоит целая очередь. Не знаю, удастся ли удержать этого игрока в очередной раз.



2 года назад, в 2008 году, «Олимпия» дебютировала в ЕХЛ, но «вылетела» в первом же круге, уступив полякам и голландцам. Каковы сейчас шансы удержаться в европейской клубной элите?



Жеребьевка групп состоится летом, поэтому наши соперники пока не известны. Само соревнование стартует в октябре, а продолжится весной.



В Виннице будут проходить матчи ЕХЛ?



На первом этапе это исключено. На втором этапе это возможно, но только если выполнить жесткие условия спонсоров: минимум 12 видеокамер (ведь матчи транслируются по «Евроспорту» на весь мир), немало особых требований к организации матчей. Пока про ЕХЛ в Виннице приходится только мечтать. Ведь при имеющемся на сегодня уровне инфраструктуры и спортивной базы нашему городу никто не даст возможность проводить матчи ведущих европейских команд.



Из всех ведущих клубных команд Европы ваша «Олимпия» – наверное, единственная, обходящаяся без услуг легионеров…



Мы не только не можем приглашать легионеров, но и даже … перспективных молодых игроков из других регионов страны. Не можем предложить им ни квартиры, ни общежития, ни хорошей зарплаты. «Олимпия» показывает высокие результаты не благодаря, а вопреки… Надеемся на помощь нового губернатора. Ведь для участия в Лиге чемпионов нужны новые высококлассные игроки, ведь за всех наших соперников играют легионеры из Австралии, Пакистана, Шотландии и других ведущих хоккейных держав мира. Сейчас мы может рассчитывать только на собственную молодежь, но соревнования уровня ЕХЛ – не место для «обкатки».



Могут ли команды зарабатывать в ЕХЛ, выйдя таким образом на самоокупаемость?



Для этого нужно преодолеть хотя бы первый этап турнира.



Чемпион Украины по хоккею на траве среди женских команд выступает в ЕХЛ…



Сумчанки этой весной не смогли преодолеть первый этап ЕХЛ, потерпев 3 поражения.



Технические результаты Кубка Трофи



02.04.10

Dinamo Elektrostal - SC Stroitel Brest –1:0

Luzerner SC - Cardiff & UWIC – 3:4

Grange - Olimpia Kolos Sekvoia - 1:1

HC Roma - Whitchurch - 3:2



03.04.10

Luzerner SC - Dinamo Elektrostal - 0:5

SC Stroitel Brest - Cardiff & UWIC - 6:0

HC Roma - Grange - 1:1

Olimpia Kolos Sekvoia - Whitchurch - 2:3



04.04.10

SC Stroitel Brest - Luzerner SC - 3:2

Dinamo Elektrostal - Cardiff & UWIC - 6:2

Olimpia Kolos Sekvoia - HC Roma - 4:1

Grange - Whitchurch - 4:0



05.04.10

Luzerner SC - Whitchurch - 2:4

Cardiff & UWIC - HC Roma - 2:0

SC Stroitel Brest - Olimpia Kolos Sekvoia - 2:2 (пенальти 5:6)

Grange - Dinamo Elektrostal - 3:6



Итоговое положение чемпионата Европы среди клубов, группа «Трофи»



1.Dinamo Elektrostal

2.Grange

3.Olimpia Kolos Sekvoia

4.SC Stroitel Brest

5.Cardiff & UWIC

6.HC Roma

7.Whitchurch

8.Luzerner



