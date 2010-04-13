Баскетбол. «Список восьми» определился

«СПОРТглавред» анализирует данные результаты накануне последних семи игр, которые окончательно расставят по местам все команды.



«Днепровское» дерби



Открывал предпоследний тур матч в Днепродзержинске. Уже давно ни на что не претендующий «Днепр-Азот» принимал на домашней площадке «Днепр» – команду из элиты Суперлиги, которая, к тому же, должна делать все, чтобы опередить «Одессу» и занять ее удобное пятое место. Возможны ли при таких обстоятельствах преимущество «Азота» в трех четвертях и итоговая победа «Днепра» с разницей только в четыре очка? Оказалось, что возможны. И это притом, что команда Игоря Чигринова недавно распрощалась с единственным своим центровым Августинасом Витасом, а днепропетровцы получили серьезное укрепление в лице Маркуса Фейсона, который, по сути, отдувался за всю команду. Скажете, недооценка соперника, наигрывание тренером нестандартных схем? Так обеспечьте себе приличный разрыв в первой четверти и остальное время играйтесь! Как бы там ни было, «Днепр» снова продемонстрировал свою нестабильность и несыгранность, а «Азот» – умение бороться до конца. Хотя, кто знает, может днепропетровские баскетболисты просто пускали пыль в глаза своему последнему сопернику в регулярном чемпионате в этом сезоне «Ферро»-ЗНТУ? Об этом мы узнаем чуть позже.



«Днепр-Азот» – «Днепр» – 62:66 (17:11, 17:9, 13:18, 15:28)

8 апреля. Днепродзержинск. ДТ им. Аношкина.

Арбитры: С. Чебышев (Харьков), А. Нагорный (Черкассы), А. Закревский (Хмельницкий).

«Днепр-Азот»: Карим (16 + 5 подборов + 5 потерь), А. Чигринов (9 + 5 подборов), Берхин (11 + 5 подборов), Конате (5), Сокур (10 + 5 подборов) – старт; Ю. Лохманчук (9), Абдрахманов (2 + 6 подборов), Рыхлюк, Болдаев.

Главный тренер Игорь Чигринов.

«Днепр»: Кроу (7 + 10 передач + 9 подборов + 5 потерь), Лебедев (12), Фейсон (28 + 7 подборов), Андрюкайтис (4 + 7 подборов), Петтуэй (4 + 9 подборов + 5 потерь) – старт; Лекявичюс (4), Тимофеенко (4), Иванов (3), Панченко.

Главный тренер Денис Журавлев.



«Говерла» – в плей-офф



Безусловно, одной из основных встреч предпоследнего тура регулярного чемпионата была игра «Говерла» – БК «Одесса». Вся важность этого матча состояла в том, что в случае победы ивано-франковцев, «Говерла» автоматически попадала в плей-офф, не оставляя шансов дышащему ей в спину МБК «Николаев». Даже если бы «корабелы» выиграли две оставшиеся встречи, а «Говерла» проиграла предстоящий матч с «Химиком» и таким образом сравнялись бы результаты этих двух команд, у подопечных Евгения Мурзина преимущество перед «Николаевом» по личным встречам.

Для «Одессы» победа в этом матче, в отличие от ее визави, была не столь важна, потому как одесситы уже давно забронировали себе место в первой восьмерке турнирной таблицы, да и соперник на игры плей-офф практически определился – столичный БК «Киев». Так что займи «Одесса» пятое или четвертое место – играть придется с «волками». Правда есть еще «Азовмаш», который еще имеет шансы сместить подопечных Виталия Лебединцева с нагретого пятого места. С куда меньшей вероятностью это может сделать «Днепр» и даже «Говерла». Так что и «Одесса» играла не без мотивации и расслабляться игрокам было еще рановато.



Что, в принципе, они себе и не позволяли. Первая четверть прошла в условиях обоюдной борьбы и практически равного счета. А небольшой рывок на последних двух минутах от Блессингейма и ДеГроата обусловил шестиочковое преимущество «Одессы» в первой четверти.



Войдя в раж, одесситы продолжали прессинговать хозяев площадки и после перерыва так, что смогли довести разрыв до девяти очков. Но после эффектной «трехи» от одного из лидеров «Говерлы» Патрика Спаркса ход игры изменил русло – ивано-франковцы опередили своих гостей. Теперь уже руководила «Говерла», а «Одесса» пыталась ее догнать. Дважды одесситы сравнивали счет, но двухочковый бросок от Кудрявцева и трехочковый от Улянко на последней минуте первой половины встречи вывели команду Евгения Мурзина на большой перерыв в статусе лидера.



В третьей четверти страсти продолжали накаляться. Борьба стала более жесткой, что привело к фолам, потерям, нечетким броскам и к малой результативности всей третьей четверти (всего-то 14:15). По-прежнему небольшой разрыв сохранил интригу на четвертую десятиминутку, а как далее показала игра, на последние ее секунды.



В результате небольшого рывка «Одесса» сравняла счет, что за оставшиеся пять минут ей удалось еще трижды. Но трио Спаркс-Кудрявцев-Фрейзер так и не позволило одесситам переломить ход игры в свою пользу. Тем не менее, шансы у гостей сохранялись буквально до последних секунд. При счете 80:78 у Джона ДеГроата была реальная возможность перевести игру в овертайм, но попасть в кольцо ему так и не удалось. Вот так вот за считанные секунды герой всего поединка, ДеГроат, который собрал дабл-дабл (16 очков и 15 подборов) и был самым результативным одесситом, стал антигероем. Причина поражения «Одессы» конечно вовсе не в этом неудавшемся броске, но и игроки и болельщики «Говерлы» еще долго будут благодарны Джону за выход своей любимой команды в плей-офф.



Кстати, эта игра имела еще один не лишенный шарма момент – впервые в своей профессиональной карьере на элитном уровне друг против друга на площадке играли 31-летние близнецы братья Кривичи.



«Говерла» – БК «Одесса» – 80:78 (17:23, 29:18, 14:15, 20:22)

10 апреля. Ивано-Франковск. СК ИФКФВ.

Арбитры: Р. Пономаренко, А. Бабык (оба – Киев), С. Николащенко (Херсон).

«Говерла»: Спаркс (14 + 7 передач), Ревзин (7), Кяушас (1),Фрейзер (21 + 17 подборов + 5 потерь), Улянко (13) – старт; Кудрявцев (17), Р. Кривич (5), Деккер (2).

Главный тренер Евгений Мурзин.

БК «Одесса»: Блессингейм (16 + 4 потери), Коулмен (24 + 4 подбора), Юшкин (8), ДеГроат (16 + 15 подборов), Йованович – старт; С. Балашов (9 + 8 подборов), Хилл (3), Фрасенюк (2), Аникеенко, И. Кривич.

Главный тренер Виталий Лебединцев.



Игры чемпионов



Расписание регулярного чемпионата было составлено так, что нынешнему лидеру чемпионата предстояло сыграть с двумя непростыми соперниками – действующим чемпионом «Азовмашем» и «Кривбассбаскетом», который уже давно забронировал себе место в четверке лучших. Встреча с мариупольской командой была важна «строителям» лишь тем, что в случае победы они окончательно обеспечивали себе первое место в регулярном чемпионате («Кривбасс» в это время с треском проигрывал «Ферро»). Победа «Азовмаша» давала ему возможность при некоторых обстоятельствах продвинуться вверх по турнирной таблице. Но ввиду того, что второе, третье и четвертое место между собой делят клубы примерно одного уровня, еще неизвестно, с какого места выгоднее выходить в плей-офф. Эта игра была интересна другим – между собой боролись экс-наставник «львов» Андрей Подковыров и его экс-подопечный Сергей Завалин. У «Будивельныка» была еще одна цель – заиграть новобранца Артура Дроздова.



«Азовмаш» играл вообще всемером. Львиную долю работы выполнили Ризвич, Карри, Александер и Хаус. Андрей Подковыров, напротив, пытался заиграть максимальное количество спортсменов и отработать различные схемы.



Тем не менее, команды шли нога в ногу практически всю игру. При этом никаких серьезных действий в защите игроки не демонстрировали. Сложно вспомнить случай, чтоб команда за всю игру пробивала всего один штрафной. Именно столько в этот раз пробивал «Азовмаш». Да и у «строителей» было только 9 возможностей попасть по кольцу соперника с линии штрафных.



Исход поединка решила единственная «треха» Артура Дроздова за пять секунд до финальной сирены. Победа досталась хозяевам площадки. А с тем, что в это время «Кривбассбаскет» безнадежно проиграл «Ферро», «строители» досрочно записали себе чемпионство в регулярном чемпионате.



«Будивельнык» – «Азовмаш» – 74:72 (22:17, 18:22, 18:15, 16:18)

10 апреля. Киев. СК «Меридиан».

Арбитры: Б. Рыжик (Киев), В. Зозуля (Харьков), А. Калашников (Запорожье)

«Будивельнык»: Эль-Амин (30 + 5 передач + 4 перехвата), Хендерсон (2), Дроздов (9 + 6 подборов), Гуинн (8 + 4 подбора), Анисимов (16 + 6 подборов) – старт; Зиммерман (3), Малыш (2), Стефанишин (2) , М. Балашов (2), Хижняк.

Главный тренер Андрей Подковыров.

«Азовмаш»: Карри (18 + 4 подбора + 4 передачи + 4 потери), Скутельник (6 + 5 подборов), Хаус (12), Ившин (2), Ризвич (19) – старт; Александер (15 + 6 подборов), Ярутис.

Главный тренер Сергей Завалин.



А в это время подопечные Звездана Митровича, как уже было сказано выше, безнадежно проигрывала запорожской команде. «Кривбассбаскет» еще несколько туров назад занимал вторую ступень турнирной таблицы. Но в последних играх криворожский клуб начал сдавать. Это в некоторой степени связано с тем, что его главный наставник Звездан Митрович в связи с операцией аппендицита не может принимать личного участия в руководстве своих подопечных – имеется ввиду возможность присутствовать в зале во время игры и вовремя вносить коррективы в работу команды. Да и свою задачу-минимум на сезон «Кривбасс» уже выполнил. «Ферро» же, напротив, после победы в Кубке Суперлиги обрел уверенность в своих силах и поймал кураж. Но даже при таком раскладе мало кто ожидал такого разгрома.



Запорожцы решили исход поединка еще в первой четверти, заработав себе преимущество в 18 очков (32:14) руками Томаса и Бертта. Было бы у «Кривбасса» больше мотивации, эта команда могла бы выбраться из такой ямы. Тем не менее, никто не спешил даже хотя бы сократить разрыв. А «Ферро» уверенно шел вперед – под конец первой половины игры команда Кирилла Большакова обыгрывала соперника более чем в два раза (56:27).



Никакой интриги в этом матче ожидать уже не приходилось, разве что стоял вопрос, смогут ли запорожцы набрать трехзначное количество очков. За две минуты до конца встречи Чарльз Томас заработал сотое очко для своей команды. В результате, «Ферро»-ЗНТУ выиграл у «Кривбассбаскета» 39 пунктов и занял второе место, которое ему удастся удержать, если последняя встреча с «Днепром» закончится в его пользу. А это, ввиду невероятного подъема запорожцев практически не вызывает сомнений.



Осталось добавить, что лидер этой встречи Чарльз Томас, собрав дабл-дабл (37 очков + 14 подборов), показал не только самый лучший результат в этом туре, а и один из лучших во всем сезоне – и по суммарному рейтингу эффективности вышел на первое место.



«Ферро»-ЗНТУ – «Кривбассбаскет» – 109:70 (32:14, 24:13, 27:23, 26:20)

10 апреля. Запорожье, ДС ЗАС.

Арбитры: С. Защук, А. Широбоков (оба – Киев), О. Винокуров (Макеевка).

«Ферро»-ЗНТУ: Рыбалко (6), Бертт (23 + 9 передач + 5 потерь), Тиггс (13 + 4 подбора + 4 перехвата), Чемякин (8 + 6 подборов), Томас (37 + 14 подборов) – старт; Хантер (9 + 6 подборов), Шапошников (8 + 5 передач), Кондрусевич (5 + 4 передачи).

Главный тренер Кирилл Большаков.

«Кривбассбаскет»: Анненков (7 + 5 передач + 4 потери), Антониевич (5), Глебов (2 + 5 подборов), Копривица (4), Орр (2) – старт; Жужа (15 + 6 подборов), Кораблев (12), Аллен (11 + 4 подбора), Конев (4), Несбитт (3 + 4 передачи), Кондратовец (3), Мальчевский (2).

Главный тренер Звездан Митрович.



«Для галочки»



Три остальные встречи уже ничего не меняли, хотя вспомнить их все же стоит.



За последние десять матчей победа «Химику» далась только в игре с «Пульсаром», а предыдущий выигрыш южненцы получили как раз у соперника по нынешнему туру – львовской «Политехники». Галичане, вероятно, рассчитывали на реванш, а их гости из Южного на победу над уже ранее покоренным противником. Что касается плей-офф, то в нынешнем сезоне главные игры пройдут без этих двух команд.



«Химик» еще в первой четверти обеспечил себе преимущество и уверенно шел в статусе лидера всю первую половину игры. В третьей четверти «Политехнике» удалось сравнять счет и даже пару минут побыть в статусе лидера, но в результате все снова вернулось на круги своя. В итоге, победа «Химика» 87:70.



«Политехника» – «Химик» – 70:87 (13:22, 19:21, 26:18, 12:26)

10 апреля. Львов. ДС «Галичина».

Арбитры: В. Драбиковский, В. Слипуха (оба – Киев), С. Каковкин (Днепропетровск).

«Политехника»: Бойович (2), Корочкин (2), Уильямс (20 + 4 передачи), Зубрицкий (13 + 9 подборов), Финн (0 + 5 подборов) – старт; МакИнтош (14 + 6 подборов), Лепоевич (13 + 5 подборов), Лемик (6 + 4 подбора), Виноградов.

Главный тренер Михайло Увалин.

«Химик»: Митчелл (15 + 4 передачи), Кольченко (15 + 4 подбора), Кальниченко (4 + 5 подборов), Гаррисон (23 + 7 подборов), Агафонов (16 + 8 подборов) – старт; Попов (7 + 6 передач), Желенис (3), Оснач (2), Завадский (2), Ходов, Рябчук.

Главный тренер Валентин Воронин.



Наименьший интерес в этом туре был к матчу «Грифоны» – БК «Киев». Симферопольский клуб уверенно идет на антирекорд и вряд ли уже кто-то сможет ему в этом помешать, тем более БК «Киев». «Волки», играя без Олега Салтовца, записали в свой актив еще одну победу и уверенно закрепились на четвертом месте.



«Грифоны» – БК «Киев» – 68:95 (10:22, 7:34, 22:20, 29:19)

10 апреля. Симферополь. УЧК при КГМУ.

Арбитры: С. Чайковский, В. Хоменко (оба – Николаев), А. Китаев (Запорожье).

«Грифоны»: Антонец (10 + 4 потери), Келарев (3), Кузнецов (13 + 9 подборов), Шкурупий (4 + 5 подборов), С. Сабутский (14 + 6 потерь) – старт; Баяндин (11), Милетич (10), Евсеевичев (3), Петренко.

Главный тренер Виталий Степановский

БК «Киев»: Лукашов (10 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Забирченко (8), Пустозвонов (16), Брянцев (14 + 5 подборов), Кравцов (15 + 7 подборов) – старт; Липовый (14 + 4 подбора), Швец (9 + 7 подборов), Отверченко (7), Сандул (2), Тищенко.

Главный тренер Виталий Черний.



Завершал тур матч «Пульсар» – «Николаев». «Корабелы», без которых игры плей-офф не обходились последние несколько лет, накануне узнали, что в этом сезоне в элитной восьмерке места для них уже нет. Всю свою злость и разочарование команда Валентина Берестнева вылила на, и без того многострадальный, «Пульсар». В итоге, «+28» в пользу МБК «Николаев».



БК-93 «Пульсар» – МБК «Николаев» – 76:104 (13:20, 28:31, 12:24, 23:29)

11 апреля. Ровно. ДЮСШ №4.

Арбитры: В. Драбиковский, А. Бида (оба – Киев), В. Педьев (Одесса).

БК-93 «Пульсар»: Шемосюк (15), Шелуха (6), Ковалевский (5 + 4 передачи), Река (13 + 5 подборов), Полторацкий (14) – старт; Вад. Коваль (11 + 5 подборов), А. Коровяков (6 + 4 передачи), Рябинин (4), Герасимчук (2), Сотник.

Старший тренер Михаил Переверзий.

МБК «Николаев»: Буцкий (10 + 4 передачи), Лав (10 + 6 передач), Тонченко (7 + 4 подбора + 4 передачи), Яйло (7 + 4 подбора), Матюкевич (21) – старт; Вайкулис (15 + 5 подборов), МакКлинток (14), Сильковский (9), Онуфриев (7), Шундель (4), Норенко, Шурмель.

Главный тренер Валентин Берестнев.





Положение команд



1. «Будивельник» - 48 очков

2. «Ферро»-ЗНТУ – 45

3. «Кривбассбаскет» - 45

4. БК «Киев» - 42

5. БК «Одесса» - 40

6. «Азовмаш» - 39

7. «Днепр» - 39

8. «Говерла» - 38

9. МБК «Николаев» - 37

10. «Химик» - 35

11. «Политехника» - 34

12. БК-93 «Пульсар» - 29

13. «Днепр-Азот» - 28

14. «Грифоны» - 25



