Павел Мазур: «Хоккейный Евро-2011 пройдет в Украине!»

13 апреля 2010, 12:51

Чемпионат Европы по хоккею на траве, который пройдет в Виннице, будет иметь статус этапа отбора на Олимпиаду в Лондоне.

Европейская Федерация хоккея на траве приняла решение отдать Виннице право проведения чемпионата Европы (во второй по значимости группе) среди мужских сборных. Украина выиграла соперничество у Австрии, Чехии и Польши, которые также подавали заявки. На победу в конкурсе  повлияли заверения в поддержке винницких властей, наличие современного поля и позитивный опыт проведения соревнований такого высокого уровня (в 2005 году в городе над Бугом проходил чемпионат Европы в группе «Челледжер», в котором победила сборная Украины).

Хоккейный Евро пройдет в Виннице 6-12 августа 2011 года. Об этом, а также о перспективах, связанных с этим большим спортивным событием, «СПОРТглавреду» рассказывает главный тренер сборной Украины по хоккею на траве и винницкой команды «Олимпия–Колос–Секвойя» Павел Мазур

Павел Михайлович, какие команды примут участие в Евро-2011 в нашей группе?

Кроме Украины, это Австрия, Белоруссия, Чехия, Польша, Шотландия, Уэльс, Швеция.

Какие соперники наиболее опасны?

Клубный чемпионат Европы показал, что слабых команд на континенте не осталось. Поэтому и на уровне сборных опасаться нужно любого соперника. Но мы рассчитываем на успешное выступление на домашнем стадионе.  

Турнир будет иметь статус этапа отбора на Олимпиаду-2012 в Лондоне?

Да, для выхода в финальный этап олимпийского отбора на Евро-2011 в Виннице нам нужно будет занять место не ниже второго. Формула розыгрыша такова: 8 команд будут разбиты на 2 подгруппы, по 2 сильнейшие выйдут в полуфинал, затем – финал и матч за 3-е место.  

Для проведения Евро перед организаторами поставлены какие-то условия, как, к примеру, перед проведением футбольного Евро-2012?

Нужно срочно улучшать материальную базу. Руководству Федерации хоккея на траве Украины и винницким властям вскоре придет перечень требований от Европейской федерации хоккея на траве. В первую очередь они будут касаться завершения реконструкции нашего стадиона в Центральном парке: нужно увеличить количество раздевалок, достроить часть трибун. В этом плане надеемся на финансовую поддержку (субвенцию) из госбюджета.

В 2005 году во время проведения чемпионата Европы в группе «Челленджер» (третьей по значимости), который также проходил в Виннице, стадион неизменно был заполнен. Вновь надеетесь на горячую поддержку винницкого болельщика?

Конечно. Но перед началом Евро-2011 нам нужно преодолеть непростой путь. Ведь пока наше финансовое состояние очень непростое. Кроме того, удивляет отношение к мужской сборной страны по хоккею на траве со стороны столичных спортивных функционеров. Если оно не изменится, нам крайне сложно будет рассчитывать на большие достижения в будущем. На голом энтузиазме далеко не уедешь.

Что изменилось в нашем хоккее на траве за последние годы?

В финансовом и организационном плане кардинально ничего. Ведь функционеры Федерации хоккея на траве Украины и профильного министерства почему-то отдают предпочтение женскому хоккею и женской сборной. Чтобы иметь шансы попасть на Олимпиаду-2012, мужской сборной Украины необходима серьезная финансовая поддержка! В этом случае нам удастся и сохранить состав, и подвести коллектив в оптимальной форме к олимпийскому отбору.

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