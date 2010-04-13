Вольная борьба. Алдатов и Стадник провалились на чемпионате Европы

Сегодня в азербайджанской столице Баку стартовал чемпионат Европы по борьбе. Стартовый день прошел под диктовку борцов-вольников из России и Азербайджана, у которых было по три финалиста из четырех возможных. В итоге после первого соревновательного дня у россиян и азербайджанцев по два золота.



Предполагалось, что именно первый соревновательный день будет самым результативным в медальном плане для сборной Украины. Способствовал этому и жребий, определивший украинским борцам вольного стиля довольно удобную турнирную сетку. Однако провалились два лидера украинской команды – серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Стадник (весовая категория – до 66 кг) и чемпион мира-2006 Ибрагим Алдатов (до 84 кг). Оба проиграли на четвертьфинальной стадии. А за медали боролись борцы, на которых всерьез не рассчитывали: Юрий Леденев (до 55 кг) и Иван Ищенко (до 120 кг) проиграли в схватках за третье место.



До 55 кг – Леденев не упал в грязь лицом



Для начала отметим, что реально первым номером сборной Украины в легчайшей весовой категории является Николай Айвазян. Однако его тренерский штаб нашей команды решил оставить дома в целях безопасности. Общеизвестна этническая вражда между армянским и азербайджанским народами. К сожалению, в спорте исключений нет. Как отметил один из тренеров нашей команды, в Баку к этническим армянам нужно приставлять охрану. Потому сборная Армении и отказалась от участия в отчетном чемпионате Европы. Немногим ранее соответственным образом поступила азербайджанская сторона, не отправившая свою сборную на Кубок мира по греко-римской борьбе.



Больше всего в этой истории удивляет одно. А именно – позиция Международной ассоциации борьбы (FILA). Зная о недостатках проведения турниров в «горячих» точках, ведомство возглавляемое Рафаэлем Мартинетти, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает доверять турниры высокого ранга армянам и особенно азербайджанцам. Вне сомнения, эти страны вкладывают в развития борьбы большие деньги. Но разве стоит исключительно с материальной точки зрения автоматически ослаблять главные турниры борцовского календаря?



Впрочем, оставим политику и перейдем непосредственно к борьбе. Дебютанту европейских чемпионатов Юрию Леденеву из Запорожья поначалу не повезло со жребием, определившим ему в соперники по первой схватке болгарина Радослава Великова, чемпиона мира-2006, обладателя бронзы последней Олимпиады. Видимо, Леденев слишком боялся своего соперника. Даже получив право брать захват за ногу после того, как первый период завершился со счетом 0:0, украинец не воспользовался преимуществом. Великов в непростой ситуации сделал захват обратным поясом и провел бросок на три балла. Во второй же двуминутке, сбив соперника в партер, болгарин захватил рукой его шею, а ногой заплел ноги и был близок, чтобы уложить Леденева на туше. Украинец чудом не позволил оппоненту дожать себя.



Но Великов в итоге вышел в финал, предоставив Леденеву право поучаствовать в утешительном турнире. Тот шансом, насколько мог, воспользовался. Уверенно победив литовца Витаса Чумакова, Юрий в схватке за бронзу сошелся с третьим призером последнего чемпионата мира Виктором Лебедевым из России. Россиянин за счет своего технического превосходства в обоих периодах быстро зарабатывал первый балл и вынуждал тем самым соперника рисковать. Леденев рисковал. В первом периоде, пытаясь бросить соперника через бедро, он едва не накрылся, а во втором после контратаки соперника проиграл второе очко и потерял все медальные шансы.



В финальной схватке в легчайшей весовой категории сошлись чемпион Европы среди кадетов и юниоров Махмуд Магомедов из Азербайджана и призер трех «взрослых» чемпионатов мира и трех первенств континента болгарин Радослав Великов. В первом периоде 22-летний азербайджанец выглядел откровенно скованно. Видимо, ответственность за результат давила. Как следствие, 0:0 в основное время. Согласно жребию захват ноги должен был брать Великов. Радослав своим шансом воспользовался, хотя Магомедов сумел продержаться более 20-ти секунд.



Зато со второй двухминутки Махмуда было уже не удержать. Он вихрем набросился на соперника, сбил его в партер, провел скручивание, а потом стал выдавливать соперника на лопатки. Завершить встречу досрочно не удалось, но семь «сухих» баллов означали быстрое окончание периода. Великов был откровенно обескуражен. Соперник же наоборот был неудержим. В середине решающего периода Магомедов, сбив соперника в партер, сумел сделать переворот через голову и повел – 4:0! Чтобы спасти ситуацию, у болгарина не было ни сил, ни времени.



До 66 кг – Тедеев, как пример для Стадника



От действующего чемпиона Европы Андрея Стадника накануне ожидали не просто медали, а золота. Но Андрей, по всей видимости, подошел к соревнованиям в не лучшей своей форме. Это показала уже первая его схватка в Баку против воспитанника одесской борьбы Яна Чебана, ныне представляющего Румынию. Стадник хоть и выиграл встречу, но сделал это натужно.



Плохая готовность украинца еще отчетливее проявилась во второй встрече, в которой он встречался с бронзовым призером Олимпиады-2008 Отаром Тушишвили из Грузии. Стадник однажды уже проигрывал этому сопернику – в полуфинале чемпионата мира-2006. Повторилась история и на сей раз. Победный балл в первом периоде Тушишвили заработал с партера. А во втором грузин сумел пройти сопернику в ногу и при попытке сделать переворот однажды прокатил украинца спиной по ковру, что принесло ему победные три балла.



Заметим, что в свое время с Тушишвили блестяще справлялся единственный в украинской независимой истории олимпийский чемпион по вольной борьбе Эльбрус Тедеев. Он побеждал Отара на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде. Не проиграл ни разу. Все потому, что никогда не позволял себе расслабиться и проиграть схватку потому, что «для соперника она была важнее».



Тушишвили же в полуфинале уступил россиянину Магомедмурату Гаджиеву. Таким образом, Стадник не сумел побороться даже в утешительном турнире за бронзу. А Гаджиеву в финале противостоял Джабраил Хасанов из Азербайджана. Это было абсолютное повторение финала юниорского чемпионата мира-2008. Тогда в турецком Стамбуле победил россиянин, а Хасанов через год в Анкаре уже в отсутствие Гаджиева таки стал чемпионом мира среди юниоров, венчав этим титулом богатую на победы кадетско-юниорскую биографию.



На сей раз Хасанову и Гаджиеву предстояло разыграть первое по-настоящему престижное «взрослое» звание. Судьбу первого периода финала решил проход азербайджанца в ноги сопернику и выталкивание того за пределы ковра. Правда, поначалу судьи увидели в этом действии бросок и насчитали Хасанову три балла. Этим решением представители Фемиды сильно завели наставника российской сборной Джамболата Тедеева. Поданный им протест был удовлетворен и на табло таки высветлились цифры 1:0. Но отыграть отставание Гаджиев уже не успел.



Второй инцидент в начале второго периода с участием судей и Тедеева привел к удалению первого в независимой истории украинской вольной борьбы чемпиона Европы. Возможно, этот эпизод в какой-то степени завел Гаджиева. Во всяком случае, сразу после возобновления схватки Магомедмурат прошел сопернику в ногу, а затем исполнил блестящий накат – 3:0. Судьба встречи решалась в третьем периоде. Почти две минуты соперники осторожничали. И вот в партере Хасанов делает цепкий захват, охватив через шею и ногу все тело соперника. Переворот, удержание – туше!



До 84 кг – Алдатов поплатился за легкомыслие?



Как и Стадник, провально выступил еще один лидер сборной Украины – бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Ибрагим Алдатов. Победив за счет класса в стартовой схватке Петра Ионулова из Молдовы (1:0, 3:0), во втором поединке украинец, по всей видимости, недооценил своего соперника – болгарина Михаила Ганева, чемпиона мира-2005 среди юниоров, на взрослом уровне доселе ничего серьезного не выигрывавшего.



При этом первый период Алдатов выиграл с большим перевесом, достигнутым за счет молниеносных проходов в ноги. Именно этот элемент позволил украинцу повести в счете и во второй двухминутке. Однако постепенно Ганев приспособился к такой манере. К тому же Алдатов сам был слишком пассивным: поведя в счете, он не скрывал, что тянет время. В итоге Ибрагим на последних секундах периода сам пропустил проход в ноги. Как следствие, судьба встречи решалась в третей двухминутке. В ней борьба была уже равной. Секунд за 20 до сирены Ганев прошел сопернику в ноги и усадил его на ковер – три балла. Учитывая, что осталось мало времени, Алдатов уже не упорствовал, позволив сопернику уложить себя на лопатки.



Заметим, что из-за излишней самоуверенности Алдатов страдал уже не единожды. К примеру, на чемпионате Европы-2007 украинец по этой причине уступил на туше никому не известному греку Эмзариосу Бентинидису, а на Олимпиаде-2008, решив сэкономить силы в стартовой схватке, проиграл Арсену Гитинову из Кыргызстана.



В финале весовой категории до 84 кг встретились недавние юниоры – 21-летний Азербайджанец Шариф Шарифов и 23-летний россиянин Анзор Уришев. В предыдущих схватках более ярко выглядел хозяин ковра, потому именно Шарифов считался фаворитом финала. Впрочем, Уришев с помощью своих тренеров подошел к решающему поединку более хладнокровным и тактически взвешенным. В первом периоде россиянин повел в счете, пройдя сопернику в ногу и сделав перевод. Затем Шарифов, пытаясь забедрить соперника, вытолкал его за пределы ковра и сравнял счет. Времени до окончания первой двухминутки почти не оставалось, потому были все основания говорить, что азербайджанец победит благодаря последнему выполненному действию. Однако на последних секундах Уришеву опять удается ошеломить соперника проходом в ноги и заработать победный балл.



Второй период получился нервным. Шарифов никак не мог найти брешей в защите соперника и пытался его ошеломить с помощью грязного приема: Шариф, имитируя проход в ноги, ударил Анзора головой в нос. Судьи азербайджанца не наказали, однако это ему не помогло. Период закончился 0:0, а право брать захват за ногу выпало Уришеву. Шансом он воспользовался и стал чемпионом Европы.



До 120 кг – лучше всех толкался россиянин



Тяжелейшая весовая категория – до 120 кг – никогда не изобиловала большим количеством высококлассных борцов. Особенно если брать во внимание европейский уровень. Потому и немудрено, что на золото чемпионата континента-2009 всерьез могли рассчитывать только три борца. И всех их жребий свел в одну часть сетки, предоставив шанс побороться в финале лишь одному. В одной из первых схваток турнира встретились белорус Алексей Шемаров и действующий чемпион Европы Али Исаев из Азербайджана. По сути, в течение всего этого поединка соперники бездействовали, толкались. Судьбу периодов решал жребий. И оба раза право брать захват за ногу выпадало Шемарову. Своими шансами белорус пользовался отлично. А в дальнейшем Шемаров, уступив в полуфинале двукратному чемпиону мира Бейлалу Махову из России, лишил одну из главных надежд хозяев турнира даже возможности побороться за третье место.



Украинский тяж Иван Ищенко попал в ту часть турнирной сетки, где явных фаворитов не было. А потому имел все шансы пробиться даже в финал. Правда, обрести оптимальные кондиции Ищенко еще не успел, ведь только в феврале текущего года он восстановился после операции. По сути, сил Ивану хватило только на две стартовые схватки, в которых он с трудом одолел испанца Хосе Кубу и грека Иоанниса Арзуманидиса. А в полуфинале, вероятно, именно физические кондиции помешали украинцу одолеть призера четырех чемпионатов Европы Фатиха Чакироглу из Турции. В совершенно равном поединке турок выглядел более крепким и быстрым и выиграл оба периода с незначительным перевесом – 1:0, 2:0.



Что-то подобное наблюдалось и в схватке за третье место, где Ищенко встречался с болгарином Димитаром Кумчевым, высшим достижением которого была бронза на юниорском чемпионате Европы-2000. С той лишь разницей, что в течение обоих двухминуток бездействовали оба соперника, а судьбу периодов решал жребий. Оба раза право брать захват за ногу выпадало Кумчеву. Шансами он воспользовался.



А россиянин Махов в финале, как и ожидалось, одолел Фатиха Чакироглу. Правда, Бейлал в какой-то момент был на грани. Громаднейшая и непробивная скала, Махов, видимо, был уверен в своем превосходстве над заметно уступавшим ему в габаритах турком. Точнее, Махов мог ожидать всего, только не возможного превосходства соперника в силе. На деле же сработал элемент неожиданности.



Соперники протолкались почти весь первый период. Когда казалось, что дело дойдет до жребия, Фатих вдруг обхватил соперника за тело и, что есть духу, навалился на него. Скоростной маневр турка застал Махова врасплох – он оказался за пределами ковра и проиграл период. А во втором длительное время не мог ничем ответить. Лишь за десять секунд до сирены Бейлал сумел охватить тело соперника «плотным лассо», крепко зажал «замок» и вытолкал Фатиха за пределы круга. В третьей двухминутке ситуация повторилась. С той лишь разницей, что взять аналогичный захват и сбить соперника на балл Махову удалось намного раньше. Для россиянина это первый титул чемпиона Европы в карьере.



Чемпионат Европы-2010

13 апреля. Баку (Азербайджан)



До 55 кг

1. Махмуд Магомедов (Азербайджан)

2. Радослав Великов (Болгария)

3. Виктор Лебедев (Россия)

3. Марсель Эвальд (Германия)

5. Юрий Леденев (УКРАИНА)



До 66 кг

1. Джабраил Хасанов (Азербайджан)

2. Магомедмурат Гаджиев (Россия)

3. Адам Соберай (Польша)

3. Отар Тушишвили (Грузия)

…

8. Андрей Стадник (УКРАИНА)



До 84 кг

1. Анзор Уришев (Россия)

2. Шариф Шарифов (Азербайджан)

3. Михаил Ганев (Болгария)

3. Стефан Георгицэ (Румыния)

…

8. Ибрагим Алдатов (УКРАИНА)



До 120 кг

1. Бейлал Махов (Россия)

2. Фатих Чакироглу (Турция)

3. Димитар Кумчев (Болгария)

3. Алексей Шемаров (Беларусь)

5. Иван Ищенко (УКРАИНА)



Завтра борцы вольного стиля разыграют медали в трех оставшихся категориях. Главная украинская надежда – трехкратный чемпион Европы Василий Федоришин (до 60 кг) – в первой же схватке встретится с одним из главных своих соперников – болгарином Анатолием Гудей. Еще больше не повезло со жребием Гие Чихладзе (до 74 кг), которому в первой схватке придется сразиться с действующим чемпионом Европы Чамсулварой Чамсулвараевым из Азербайджана. У Павла Олийныка (до 96 кг) старт турнира попроще.

