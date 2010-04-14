Дмитрий Лахно: «Будем добиваться включения борьбы «алыш» в олимпийскую программу»

14 апреля 2010, 10:20

В Виннице завершился первый чемпионат Украины по борьбе на поясах. О перспективах этого вида единоборств «СПОРТглавред» выяснял у руководителей федерации и специалистов.

В зале борьбы винницкого Центрального городского стадиона, 6-7 апреля проходил чемпионат Украины среди мужчин и женщин по борьбе на поясах «алыш». В соревновании приняли участие 110 спортсменов из 12 областей Украины. Победители определялись и у женщин, и у мужчин в 6-и весовых категориях. Чемпионы получали право поехать на чемпионат мира (Корея, ноябрь), занявшие 1-2 места – на чемпионат Европы (Литва, август). Схватки вызвали немалый интерес у зрителей благодаря своей скоротечности и напряженности.  
В командном зачете победила сборная Киева. На втором месте – сборная Киевской области, на третьем – команда Винницкой области. В личном зачете отличились также спортсмены из Одесской и Херсонской областей, а также АР Крым.
Про итоги соревнования и перспективы борьбы на поясах «алыш» «СПОРТглавреду» поведали организаторы чемпионата Украины. В первую очередь мы обратились к президенту всеукраинской федерации борьбы на поясах «алыш» киевлянину Дмитрию Лахно:  
Дмитрий Николаевич, на чемпионате Украины в Виннице приняли участие все сильнейшие?

Практически все. Это чемпионы Европы 2009 года Валерий Комар (Каменец-Подольский), Андрей Кулик, Леонид Рябчун и чемпион мира 2009 год Иван Туряница (все – Киев).  

Как вы оцениваете организацию соревнования?

Из-за кризиса большинство областных спорткомитетов не имеют возможности оплатить поездку на соревнования. Хотя это существенно не повлияло на массовость. Тренера в основном самостоятельно организовали поездку в Винницу. По положению, в каждом категории от области могут выступать по два спортсмена. Поэтому чемпионат и не должен был быть особенно массовым.

Каким будет главное соревнование года для борцов на поясах?  

Наш вид единоборств будет представлен в августе на Всемирных играх 2009 года в Пекине (Китай). На них от Украины будет выступать Кирилл Сорокотяга (Киев), он единственный из сборной Украины по «алышу» завоевал лицензию на Всемирные игры на чемпионате мира в Шауляе, где победил в абсолютной весовой категории.  

Сколько лет существует борьба на поясах?

Поясная борьба существует около 2 тысяч лет. Она развивалась и развивается у разных народов: в африканских странах, в Великой Британии, славянских державах. Кстати, в Украине создана своя национальная борьба на поясах, которая отличается от «алыша» и считается другим видом спорта.

Борьба «алыш» пользуется авторитетом у международных борцовских организаций?

С 2009 года она входит в FILA (Международная Ассоциация любительских видов борьбы), которая поддерживается МОКом. О многом говорит и то, что «алыш» будет представлен на Всемирных играх.            

С какого года «алыш» начал официально развиваться в Украине?

С 2003 года наш вид является «временно признанным», а в 2009 году «алыш» получил национальный статус и теперь войдет в перечень неолимпийских видов спорта, которые культивируются в Украине.

«Алыш» развивается во многих областях Украины?

В 16-17 регионах.

Какая главная цель у вашей федерации?

Добиться включения нашего вида спорта в программу Олимпиады. Если «алыш» будет активно развиваться на 5-и континентах, у него есть шансы стать олимпийским видом. Сейчас наша борьба хорошо развивается в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. «Алышом» не занимаются лишь в Австралии.

Сколько стран культивируют «алыш»?

На чемпионате мира было представлено более 30 стран.  

Когда он стал активно развиваться на планете?

С 2004 года.

Немного о правилах …

Любое удачное техническое действие – это выигрыш периода. Поединок состоит из 3-х периодов (каждый длится минуту), без перерыва. Выигрыш двух периодов – победа.

Что получают спортсмены за победу на чемпионате Украины?

Лишь медали и грамоты от профильного Министерства.  

Есть ли «чистые» тренеры по борьбе на поясам или же спортсменов к соревнованиям готовят специалисты пор самбо и дзюдо?

В последнее время появились «чистые» тренера по поясной борьбе: например, в Киеве, Киевской области. Думаю, что наша борьба вскоре получит более мощное развитие, и появятся новые тренера.

Далее мы обращаемся к президенту Европейской ассоциации борьбы на поясах «алыш» Геннадию Арзютову (Киев):
Геннадий Николаевич, сколько стран входит в Европейскую ассоциацию?

Около 20. Большинство – из Евросоюза. Из СНГ – лишь Грузия, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Россия.

Сколько лет вы возглавляете Европейскую ассоциацию?

Третий год. До этого я возглавлял украинскую федерацию борьбы на поясах «алыш».

Раз вам поручили возглавить континентальную Федерацию, значит, украинские борцы на поясах очень сильны?!

В прошлом году сборная Украины по «алыш» заняла первое место и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

За счет чего имеете такие выдающиеся успехи?

В Украине мы культивируем «алыш» 7 лет. Хорошее развитие наш вид борьбы получил в вузах. В частности, в киевских (мы проводим чемпионат города среди студентов), Каменец-Подольском университете, винницких вузах.    

Какие перспективы у «алыша»?

В этом году МОК принял решение сделать просмотр единоборств, после чего осуществить ротацию в олимпийской программе. Просматривать будут дзюдо, самбо, греко-римскую борьбу и другие единоборства. Будут оценивать зрелищность, уровень развития. МОК хочет, чтобы единоборства привлекали как можно больше зрителей, поэтому готов к изменениям.

В основном борьбой на поясах занимаются юные самбисты и дзюдоисты?  

С этого мы когда-то начинали. Сейчас у нас есть программа для ДЮСШ, отработаны четкие правила, которые служат основой для других стран.

В чем преимущество вашего вида борьбы по сравнению с другими?

«Алыш» – очень зрелищный вид спорта. Ведь поединки идут очень быстро – 1-2 минуты. Весь чемпионат Украины проходит за 2–3 часа. Поэтому у людей не теряется интерес к поединкам.

Имеете государственную поддержку?

Да. Нашим сборникам оплачивают поездки на чемпионаты Европы и мира, содействуют в организации всеукраинских соревнований.

И, наконец, на наши вопросы отвечает Важа Даиаури (Винница), главный судья чемпионата Украины, заслуженный тренер Украины, президент Винницкой областной ассоциации сумо и борьбы на поясах.
Важа Шотаевич, в Виннице соревнование такого уровня по поясной борьбе проходит впервые?

Да. Из-за кризиса нам пришлось почти полностью обходиться без бюджетных средств при организации турнира. Часть денег я выложил из … своего кармана, финансово помогли также мои друзья.

Чем «алыш» отличается принципиально от других видов борьбы?

Во время поединка спортсмены держат друг друга за пояса. Если отпускаешь пояс – сразу поражение в периоде (всего их три). Приемы можно выполнять не только руками, но и ногами.

Сразу три ваши воспитанницы сейчас стали чемпионками Украины, а вот ваши ученики-мужчины не поднялись выше второго места. Чем это обьяснить?
Мои чемпионки Светлана Тросюк, Виктория Рогова, и Татьяна Процюк занимаются в основном сумо и борьбой на поясах. Поэтому им легче показывать высокие результаты в «алыше», нежели дзюдоистам и самбистам.

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