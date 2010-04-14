Руни поднялся на третье место

14 апреля 2010, 10:38

В марте нападающий «Манчестер Юнайтед» приблизился к Лионелю Месси и Криштиану Роналду в рейтинге.

Согласно исследованию, проведенному Castrol Rankings, нападающий «Барселоны» Лионель Месси сохраняет за собой лидерство в рейтинге Castrol Rankings уже третий месяц подряд и увеличил свой отрыв от Криштиану Роналду - тот занимает второе место.
Тем не менее, Уэйн Руни в великолепной форме, а его выступление в этом сезоне дало основания главному тренеру клуба сэру Алексу Фергюсону заявить, что этот футболист может войти в число лучших игроков мира наряду с Месси и Роналду.
Аналитики Castrol разделяют мнение Фергюсона и отмечают  отличную игру Руни в марте. В среднем футболист зарабатывал 1525 баллов Castrol Rankings за матч и благодаря этому поднялся в рейтинге с восьмого на третье место.

В марте Руни записал на свой счет шесть голов в четырех играх, включая мяч, забитый на 63 секунде в матче против мюнхенской «Баварии» - это был самый ранний гол в Лиге чемпионов в этом сезоне. Он участвовал в 37% голов, которые «Манчестер Юнайтед» забил в национальном первенстве и Лиге чемпионов. В его активе 35 голов и девять результативных передач.
Представитель бренда Castrol и чемпион мира 1998 года Марсель Десайи сказал:

- Руни сейчас 24 года, и пока он еще не достиг своей вершины, но за последние 12 месяцев он очень прибавил в мастерстве и действительно стал игроком мирового уровня. Нельзя сказать, что «Манчестер Юнайтед» - команда одного игрока, но в этом сезоне Руни продемонстрировал такое превосходство, что остальные атакующие игроки на его фоне больше выполняли вспомогательную роль. Пусть Руни и не умеет финтить, как Роналду и Месси, но он показывает высочайший класс, когда получает мяч. А если говорить о его действиях на протяжении всей игры, то здесь сложно к чему-либо придраться. Больше всего в этом сезоне Руни отличился результативностью, особенно при игре головой. Кроме того, он почти полностью перешел в амплуа центрального нападающего. Относительно некоторых игроков всегда сомневаешься, реализуют ли они свой потенциал. Но это не относится к Руни, который обладает большой силой воли, целеустремленностью и делает все, чтобы улучшить свою игру.

Тем не менее, Месси остается лидером. В прошлом месяце аргентинец забил 10 голов в семи матчах, включая два хет-трика подряд в Ла Лиге. За последние 12 месяцев он забил 29 голов в 32 матчах национального первенства. При этом он 76 раз пробивал в створ ворот соперника, что является самым высоким показателем в лиге. Он также установил прошлогодний рекорд Ла Лиги по количеству успешных дриблингов - 131.

Нападающий миланского «Интера» Самюэль Это\\\'о все еще теряет свои позиции в Castrol Rankings. В этом месяце он спустился на 80 пунктов и сейчас находится на 146-м месте.

Крайний полузащитник мадридского «Реала» Роналду продолжает наступать на пятки своему конкуренту из «Барселоны» и может похвастаться самым лучшим показателем по количеству минут на один забитый гол в Лиге чемпионов за последние 12 месяцев. В среднем он забивал гол каждые 90 минут игры.

Из игроков первой десятки больше всех поднялся одноклубник Роналду Гонсало Игуаин, который преодолел 10 позиций и переместился с 14-го на 4-ое место. Этот нападающий стал самым результативным игроком Ла Лиги по результатам последних 12 месяцев. Он забил 30 голов в 33 матчах и считается самым точным бомбардиром Европы - 34% его ударов по воротам достигают цели.

Ожидается, что Игуаин будет главным атакующим игроком сборной Аргентины на Чемпионате мира -2010 в ЮАР. Еще один аргентинец - Лукас Барриос - тоже совершил большой прорыв, попав в первую полусотню.  Нападающий дортмундской «Боруссии» поднялся на 215 позиций и занял 34-ое место, показав впечатляющую результативность (15 голов) в своем первом сезоне в Бундеслиге.

Эдвин ван дер Сар остается лучшим вратарем и занимает 15-ое место в общем рейтинге. Этот игрок «Манчестер Юнайтед» провел четыре поединка без пропущенных голов в марте. Он отразил 79% ударов в свои ворота в матчах Премьер-Лиги за последние 12 месяцев. Это самый высокий показатель в национальном первенстве.

Лучшая двадцатка футболистов по версии Castrol Rankings сейчас выглядит так:

1   (1) Л. Месси
НАПАДАЮЩИЙ БАРСЕЛОНА ЛА ЛИГА 1070
2   (2) К. Роналаду
ПОЛУЗАЩИТНИК РЕАЛ МАДРИД ЛА ЛИГА 1005
3   (8) У. Руни
НАПАДАЮЩИЙ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПРЕМЬЕР-ЛИГА 910
4   (14) Г. Игуаин
НАПАДАЮЩИЙ РЕАЛ МАДРИД ЛА ЛИГА 907
5   (3) Ф. Торрес
НАПАДАЮЩИЙ ЛИВЕРПУЛЬ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 885
6   (6) Д. Дрогба
НАПАДАЮЩИЙ ЧЕЛСИ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 875
6   (4) Д. Вилья
НАПАДАЮЩИЙ ВАЛЕНСИЯ ЛА ЛИГА 875
8   (7) Х. Пике
ЗАЩИТНИК БАРСЕЛОНА ЛА ЛИГА 863
9   (11) З. Ибрагимович
НАПАДАЮЩИЙ БАРСЕЛОНА ЛА ЛИГА 838
10   (9) А. Роббен
НАПАДАЮЩИЙ БАВАРИЯ БУНДЕСЛИГА 823
11   (21) Ф. Лэмпард
ПОЛУЗАЩИТНИК ЧЕЛСИ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 822
12   (24) Ф. Малуда
ПОЛУЗАЩИТНИК ЧЕЛСИ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 818
13   (16) К. Писарро
НАПАДАЮЩИЙ БРЕМЕН БУНДЕСЛИГА 817
14   (18) К. Пуйоль
ЗАЩИТНИК БАРСЕЛОНА ЛА ЛИГА 814
15   (30) Э. Ван дер Сар
ВРАТАРЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПРЕМЬЕР-ЛИГА 809
16   (15) Д. Алвеш
ЗАЩИТНИК БАРСЕЛОНА ЛА ЛИГА 807
17   (27) И. Олич
НАПАДАЮЩИЙ БАВАРИЯ БУНДЕСЛИГА 806
18   (16) Д. Дефо
НАПАДАЮЩИЙ ТОТТЕНХЭМ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 805
19   (21) Э. Джеко
НАПАДАЮЩИЙ ВОЛЬФСБУРГ БУНДЕСЛИГА 792
20   (24) У. Лори
ВРАТАРЬ ЛИОН ЛИГА 1 790

Справка. Как действует Castrol Rankings. Рейтинг Castrol Rankings рассчитывается на основе Castrol Index. Castrol Index отслеживает каждое движение футболиста на поле и оценивает его позитивное или негативное влияние на возможность команды забить или пропустить гол. Основным фактором при оценке всех аспектов игры в системе Castrol Index является часть поля, в которой происходит действие. Игроки получают очки за каждый точный пас, но количество очков зависит от того, откуда и куда передается мяч.

Точно так же снимаются очки за неточные и перехваченные передачи в зависимости от того, насколько данная ошибка могла навредить команде. Castrol Index также может параллельно начислять очки нападающему, забившему гол, и снимать баллы с вратаря, который не смог защитить ворота команды.

Количество баллов, которые Castrol Index начисляет за отборы мяча, перехваты и блоки, также зависит от участка поля, на котором это происходит. Успешный отбор мяча у нападающего возле одиннадцатиметровой отметки будет оцениваться выше, чем отбор мяча на фланге. За назначенные штрафные удары и пенальти будут сниматься баллы.
Команда игровых аналитиков Castrol будет обрабатывать все данные и оценивать каждого игрока по десятибалльной шкале Castrol Index  - чем выше балл, тем лучше играет футболист.

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