Вольная борьба. ЧЕ-2010. На грани катастрофы или Федоришин спасает честь Украины

Однажды украинская сборная по вольной борьбе уже возвращалась с чемпионата Европы менее чем с двумя медалями в активе. На континентальном первенстве-2002 в том же Баку единственным украинским призером стал как раз Василий Федоришин, уступивший в финале турку Арифу Кама и добывший серебро. Но вряд ли стоит сравнивать то выступление с нынешним. В 2002-м Руслан Савлохов отправил на континентальное первенство экспериментальный состав, в котором в силу разных причин не было лидеров – Александра Захарука, Эльбруса Тедеева, Зазы Зазирова. Сейчас в азербайджанскую столицу поехали все сильнейшие украинские вольники, за исключением, наверное, представителей легчайшего и тяжелейшего весов. Но есть большие сомнения, что Николай Айвазян в категории до 55 кг выступил бы сильнее Юрия Леденева, а Василий Тесминецкий – лучше Ивана Ищенко в весе до 120 кг.



Видимо, основная причина неудачи (а одну индивидуальную бронзу и шестое общекомандное место можно оценить именно так) скрывается в чем-то ином. И хорошо, если сказались особенности акклиматизации или плохая готовность. Это рабочие моменты, которые вполне можно исправить в будущем. Но мне почему-то не дают покоя слова старшего тренера женской сборной по тяжелой атлетике, многоопытного Василия Кулака, который оценил единственное серебро своих подопечных на континентальном первенстве в исполнении Ольги Коробки так: «Какое финансирование – такие результаты».



Впрочем, давайте повременим с окончательными выводами и сделаем их после возвращения команды домой. Пока же можем констатировать, что перед стартом чемпионата Европы-2010 главный тренер украинской сборной Руслан Савлохов надеялся минимум на три медали, причем Василий Федоришин (до 60 кг), Андрей Стадник (до 66 кг) и Ибрагим Алдатов (до 84 кг), по словам наставника, были способны завоевать золото. И любой человек, разбирающийся в борьбе, подтвердит, что это реальная оценка ситуации, а не пустые бравады.



Как известно, Стадник и Алдатов в стартовый день соревнований уступили в четвертьфинале. Как оказалось, эта же стадия стала роковой и для Федоришина. Впрочем, Василий таки принес Украине единственную медаль – бронзовую. Еще двое украинцев – Гия Чихладзе (до 74 кг) и Павел Олийнык (до 96 кг) – в среду прекратили борьбу, уступив в стартовых схватках.



До 60 кг – восьмой континентальный пьедестал Федоришина



Учитывая особенности жребия и способности двух остальных украинских участников, накануне заключительного дня европейского чемпионата по вольной борьбе единственной надеждой на медаль оставался как раз представитель второго легкого веса Василий Федоришин.



Начал соревнования лидер украинской сборной убедительно. В стартовой схватке он без проблем разобрался с одним из главных своих оппонентов – чемпионом Европы-2003 болгарином Анатолием Гуйдей. Доселе эти соперники встречались четыре раза. И каждый раз сильнее был украинец. Дважды – в 2001-м и 2008-м годах – Василий одолевал экс-молдованина в полуфиналах Евро. В 2007-м Федоришин победил болгарина в финале континентального первенства на его территории – в Софии. Еще одну победу над Гуйдей украинец одержал на чемпионате мира-2003.



Не прервалась серия и на сей раз, хотя простой победу Федоришина не назовешь. В первом периоде он склонил чаши весов в свою пользу лишь за 20 секунд до гонга, когда, захватив левую ногу соперника руками, правую подсек и уложил соперника на ковер. Во второй двухминутке украинец повел в счете раньше, сделав перевод после прохода в ноги. На заключительных же секундах встречи Федоришин увеличил свое преимущество, сумев захватить соперника в партере и выполнить бросок обратным поясом.



Следующий после Гуйди соперник – 24-летний грузин Малхаз Заркуа – казался более беспечным оппонентом. Последние его серьезные успехи датированы еще 2005 годом, когда Заркуа выступал среди юниоров. Тогда он выиграл серебро чемпионатов мира и Европы в этой возрастной категории. Среди взрослых Заркуа проявить себя доселе не мог.



Четвертьфинальную встречу активнее начал Федоришин. Грузин лишь отбивался от активных попыток украинца провести результативный прием. Отбивался успешно, а в конце первого периода поймал соперника на контратаке и, захватив ногу Василия, вытолкал его за пределы ковра. Вторая двухминутка проходила в подобном ключе. С той лишь разницей, что найти бреши в обороне Федоришина Заркуа смог намного раньше. Сначала он прошел сопернику в тело и бросил его прогибом, за что заработал первое очко. Потом грузин еще дважды выталкивал украинца за пределы ковра после проходов в ноги. В концовке встречи Федоришин пытался рискнуть и бросить соперника через бедро, но Заркуа устоял.



Сотворив сенсацию, грузинский борец не остановился и, победив белоруса Александра Контоева, вышел в финал, предоставив тем самым Федоришину возможность поучаствовать в утешительном турнире за бронзу. Шансом украинец воспользовался. Сначала он без труда одолел малоизвестного поляка Адама Блока, а потом в схватке за бронзу победил того же Контоева.



Первый период медального поединка Федоришин выиграл по той же схеме, что и второй во встрече с Гуйдей. Заработав балл благодаря удачному проходу в ноги, на заключительных секундах украинец сделал в партере захват обратным поясом и переворот на три балла. Поняв, что шансов побороть соперника за счет техники нет, Контоев со второго периода начал откровенно избегать захватов. В итоге белорус своего добился: при счете 0:0 право брать захват за ногу выпало ему. Шансом Контоев воспользовался и выровнял счет по периодам. В решающей трехминутке Федоришин взвинтил темп, стал действовать агрессивно, пытался использовать подсечки. Поймал соперника украинец, когда тот прошел ему в ноги и, казалось, имел более выгодное положение. Но Федоришин, захватив Контоева за бедро, выполнил переворот на три балла и победил.



Эта бронза – восьмая медаль чемпионатов Европы в карьере Федоришина. Трижды – в 2005, 2007 и 2008 годах – он был чемпионом континента, в 2001-м и 2002-м выигрывал серебро, а в 2004-м, 2009-м и сейчас – бронзу.



В финале категории до 60 кг сошлись двукратный чемпион Европы среди юниоров Опан Сат из России и выше упомянутый Малхаз Заркуа. Схватка получилась очень интенсивной. Немного слабый технически, но чрезвычайно быстрый и физически крепкий грузин, как и во встрече с Федоришиным, закрылся и действовал на контратаках. В первом периоде такая тактика оказалась неэффективной: пройдя в ноги, Сат сбил соперника на балл. Зато во второй двухминутке Заркуа сумел повторить тот же прием, что принес ему победу во встрече с Федоришиным: захватив левую ногу соперника, он мигом вытолкнул россиянина за пределы ковра. Но в третьем периоде подобных шансов Сат своему сопернику не предоставлял. Более того, проткнув, словно вилами, руками подмышки Заркуа, россиянин мгновенно бросил Малхзаза на лопатки. Правда, за пределами ковра, что принесло ему не чистую победу, а выигрыш по очкам. Но сути дела это не меняет: Опан весьма неожиданно стал чемпионом на дебютных для себя соревнованиях такого уровня.



До 74 кг – подарков от хозяев Чихладзе не дождался



Шансы представителя Украины в данной весовой категории были невысокими изначально. В соперники по стартовому поединку Гии Чихладзе из Днепропетровска жребий избрал действующего чемпиона Европы Чамсулвару Чамсулвараева из Азербайджана. Для начала заметим, что впервые встретиться эти соперники должны были еще прошлым летом в схватке за третье место «Золотого гран-при» в том же Баку. Но на поединок украинец через травму не вышел.



В целом схватку против Чамсулвараева Чихладзе провел достойно. В первом периоде, уступая 0:1, Гия сумел зацепить ногу соперника, когда тот пытался исполнить бросок обратным поясом и, совершив перевод, сравнял счет. Правда, после того, как рефери поднял оппонентов в стойку, Чихладзе пропустил проход Чамсулвараева в ноги, после чего последовала «лампочка» в исполнении азербайджанца. Во второй двухминутке 1:0 вел уже украинец. При этом Чихладзе выполнял прием, аналогичный тому, что принес три балла грузину Отару Тушишвили во встрече с украинцем Андреем Стадником днем ранее. На сей раз судьи оценили действие украинца лишь одним пунктом. А потом Чихладзе погорячился. Поднявшись в стойку, он попытался увеличить преимущество после прохода в ноги сопернику. Но Чамсулвараев выкрутился и, перевернув соперника через голову, заработал два победные балла.



Правда, после этой неудачи оставалась надежда, что азербайджанец дойдет до финала и предоставит Чихладзе право участвовать в утешительных схватках. Но Чамсулвараев в полуфинале уступил бронзовому призеру Олимпиады-2008 болгарину Кирилу Терзиеву.



Последний в финальной схватке встретился с действующим чемпионом мира Денисом Царгушем из России. Значительная часть этого поединка прошла в невысоком темпе, как принято говорить в таких случаях – в позиционной борьбе. Склонить чаши весов в свою пользу в первом периоде Царгуш смог, сделав перевод на заключительных секундах. Во второй двухминутке Терзиев действовал агрессивнее. Но не настолько, чтобы заставить Царгуша ошибаться. Денис сначала захватил ногу соперника и сбил его на балл, а вскоре вытолкал его за пределы ковра – 2:0. Царгуш – действующий чемпион Европы и мира.



До 96 кг – поражение и травма на додачу



В данной весовой категории Украину представлял 21-летний победитель Киевского международного турнира 2009 года Павел Олийнык. Соперник по 1/8 финала у Павла был вполне проходной – призер юниорских чемпионатов мира и Европы Николай Чебан из Молдовы. Но, выиграв первый период благодаря жребию, украинец во втором пропустил проход в ноги и позволил себя накатить – 0:3. Олийнык один бал отыграл и имел все шансы «накрутить лампочку» - скрестив ноги соперника, перевернуть его на 180 градусов. Но в удобнейшей ситуации украинцу не хватило то ли сил, то ли мастерства, то ли того и другого. А завершился поединок для Олийныка так и вовсе плачевно. Опять позволив в третьем периоде сопернику пройти себе в ноги, он не только проиграл балл, но и травмировал правое колено, прекратив встречу досрочно.



Между тем, события в данной весовой категории были едва ли не самыми интригующими. Сначала было поражение одного из фаворитов: чемпион Европы среди кадетов и юниоров Юрий Белоновский из России уступил турку Серхату Балчи. Вообще, стоит отметить, что перейдя в весовую категорию до 96 кг, турок словно нашел себя заново. В новом весе он пока неизменный бронзовый призер всех серьезных соревнований – прошлогодних чемпионатов Европы, мира и, забегая наперед, данного Евро тоже. Помнится, в категории до 84 кг Серхат не блистал, постоянно уступая, в частности, нашему Тарасу Данько. Впрочем, серебро и бронзу чемпионатов Европы Балчи выигрывал и в предыдущем весе.



Так или иначе, изначально явных фаворитов было двое: с одной стороны турнирной сетки – чемпион мира-2001, чемпион Европы-2008 и бронзовый призер Олимпиады в Пекине Георгий Гогшелидзе из Грузии, с другой – действующий чемпион континента, еще один обладатель бронзы Игр-2008 Хетаг Газюмов из Азербайджана. И если грузин добрался до решающего поединка без шума и пыли, то азербайджанцу пришлось превозмочь себя. Газюмов травмировал левую руку и выступал в течение всего турнира со специальным бандажом. Чувствуя боль, Хетаг пытался сбивать соперников в партер, затем проводя накаты, а в ноги проходил исключительно с помощью правой руки.



Таким способом Газюмов довольно уверенно дошел до финала. Но опытный Гогшелидзе, зная проблемы соперника, в течение всего первого периода решающей схватки спокойно держал оборону. Газюмов попытался обескуражить оппонента ощутимыми ударами ладошки по затылку, замаскированными под попытки сделать захват. Судья предупредил азербайджанца, что если он будет действовать так грязно и впредь, то получит в наказание снятые очки.



И в этот момент Газюмов решается на невероятное: за полминуты до окончания первого периода он снимает бандаж с руки и начинает делать полноценные захваты! Гогшелидзе, такое впечатление, был обескуражен подобным поворотом событий. Особенно отчетливо это проявилось в эпизоде, когда Газюмов при счете 0:0 взял благодаря жребию захват за ногу. Грузин поначалу вырвался из захвата и уже готовил свой переворот, но Хетаг каким-то невероятным усилием охватил тело соперника и просто таки силой перевел его на балл!



Признаться, после первого периода сомнений в том, кто будет чемпионом в категории до 96 кг, уже не возникало. Газюмов терпел весь турнир не для того, чтобы было сломила его в течение двух оставшихся минут. Решающей во второй двухминутке стала ситуация, когда оба соперника сплелись в захватах: грузин надел «лассо» на шею оппонента, а азербайджанец «закрыл на замок» тело Георгия. Кто окажется стойче? Первым активность проявил Гогшелидзе, попытавшийся вывернуть соперника на ковер. Но это была ошибка Георгия. Более мощный физически Газюмов встречным контрвращением направил всю свою массу в ход грузинскому борцу и вынудил его повалиться на ковер первым! Еще миг – Газюмов оказывается верхним в партере и становится двукратным чемпионом Европы.



Чемпионат Европы-2010

14 апреля. Баку (Азербайджан)



До 60 кг

1. Опан Сат (Россия)

2. Малхаз Заркуа (Грузия)

3. Василий Федоришин (УКРАИНА)

3. Андрей Перпелицэ (Молдова)



До 74 кг

1. Денис Царгуш (Россия)

2. Кирил Терзиев (Болгария)

3. Бутахан Демирчин (Турция)

3. Чамсулвара Чамсулвараев (Азербайджан)

…

11. Гия Чихладзе (УКРАИНА)



До 96 кг

1. Хетаг Газюмов (Азербайджан)

2. Георгий Гогшелидзе (Грузия)

3. Серхат Балчи (Турция)

3. Алексей Дубко (Беларусь)

…

10. Павел Олийнык (УКРАИНА)



Итоговый командный зачет

1. Россия - 61

2. Азербайджан – 50

3. Болгария – 42

4. Грузия – 34

4. Турция – 34

6. УКРАИНА – 27

