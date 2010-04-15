Чигринский наблюдал, как «Барселона» громит «Депортиво»

«Барселона», которая в прошлом туре выиграла важнейший с точки зрения борьбы за чемпионство матч с «Реалом», продолжает сметать соперников со своего пути. Для победы над «Депортиво» команде не понадобилось включать всю свою атакующую мощь, на момент начала матча «Барса» набрала в чемпионате в два раза больше очков, чем идущие девятыми галисийцы.



Стадион «Камп Ноу» уже давно называют «театром». Зрители здесь не озабочены поддержкой команды и не пытаются создать эффект «двенадцатого игрока». Даже с одиннадцатью игроками каталонская команда беспредельно хозяйничает на поле и создает массу красивых моментов, приводящих в восторг свою публику.



Первый такой момент в матче создал правый защитник «Барсы» Дани Алвес, который, очередной раз подключился в атаку. Мяч после его удара через себя с острого угла перелетел вратаря и угодил в перекладину.



Вскоре подопечные Гвардиолы открыли счет. Хави отдал одну «разрезающую» передачу в штрафную площадь, где Кркичу оставалось только принять мяч и ударить мимо вратаря.

Каталонцы, не сбавляя оборотов, продолжали «утюжить» штрафную площадь гостей. На ударную позицию выводился молодой нападающий Педро, который в борьбе с защитником и вратарем мощно пробил в штангу.



Педро исправился уже во втором тайме, когда свой единственную ошибку в матче совершил голкипер «Депортиво» Арансубия. Даниэль решил помочь своему защитнику и вступил в борьбу за мяч за пределами штрафной площади. Он отбил «круглого» в район центра поля, где уже подключался к атаке форвард «блауграны». Педро Родригес не обрабатывая мяч, с ходу направил его навесным ударом в сетку и удвоил преимущество.



Хозяева через десять минут провели третий мяч. Опорный полузащитник Яя Туре, который в свое время не особо впечатлил своими выступлениями в Донецком «Металлурге» неожиданно мощно проявил свой потенциал в испанской лиге, где стал игроком основы барселонского клуба. Придя на подачу углового, Яя мощным ударом поразил ближний угол ворот Арансубии, вратарь успел коснуться мяча, но изменить его траекторию не сумел.



В оставшиеся до конца матча минуты каталонцы продолжали контролировать мяч, но менее охотно переходили в атаку. Гости из «Депортиво» так и не сумели создать хотя бы один голевой момент у ворот «Барсы».



Итоговая статистика матча зафиксировала неслыханное соотношение во владение мячом: 77% на 23% в пользу «Барселоны». Действительно, каталонцы в отдельных матчах смотрятся командой с другой планеты.



Дмитрий Чигринский провел матч в запасе, но и роль центральных защитников в этом матче была минимальной. Гвардиоле важнее было проверить игроков линий нападения и полузащиты. «Барса» движется к чемпионству, а значит, среди украинцев скоро будет победитель и этого первенства из ведущей европейской тройки. Напомним, что чемпионом Англии в составе лондонского «Арсенала» становился Олег Лужный, а чемпионом Италии в составе «Милана» был Андрей Шевченко.



Слухов о возможной аренде или продаже Дмитрия Чигринского даже не возникает, а значит Гвардиола рассчитывает на него и, у украинца будет шанс стать более важным игроком для команды в следующем сезоне.



«Барселона» – «Депортиво» – 3:0 (1:0, 2:0)



Голы: 1:0 – Кркич (16), 2:0 – Педро (69), 3:0 – Яя Туре (79).



БАРСЕЛОНА: Вальдес, Д. Алвес, Р. Маркес, Пике, Максвелл, Яя Туре, Хави (Бускетс, 77), Педро, Месси, Джеффрен (С. Кейта, 51), Кркич (Анри, 73).

ДЕПОРТИВО: Арансубия, Писку, Лауре, Лопо, М. Пабло, А. Томас, Х. Родригес, П. Альварес (Домингес, 53), Серхио (Перес, 84), Гуардадо, Рики (Нуиуи, 70).

Предупреждения: Лопо (13), П. Альварес (30), М. Пабло (79).

