Чигринский наблюдал, как «Барселона» громит «Депортиво»

15 апреля 2010, 10:45

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Депортиво» и, одержала победу с крупным счетом. Украинский легионер «провел» матч на скамейке запасных.

«Барселона», которая в прошлом туре выиграла важнейший с точки зрения борьбы за чемпионство матч с «Реалом», продолжает сметать соперников со своего пути. Для победы над «Депортиво» команде не понадобилось включать всю свою атакующую мощь, на момент начала матча «Барса» набрала в чемпионате в два раза больше очков, чем идущие девятыми галисийцы.

Стадион «Камп Ноу» уже давно называют «театром». Зрители здесь не озабочены поддержкой команды и не пытаются создать эффект «двенадцатого игрока». Даже с одиннадцатью игроками каталонская команда беспредельно хозяйничает на поле и создает массу красивых моментов, приводящих в восторг свою публику.

Первый такой момент в матче создал правый защитник «Барсы» Дани Алвес, который, очередной раз подключился в атаку. Мяч после его удара через себя с острого угла перелетел вратаря и угодил в перекладину.

Вскоре подопечные Гвардиолы открыли счет. Хави отдал одну «разрезающую» передачу в штрафную площадь, где Кркичу оставалось только принять мяч и ударить мимо вратаря.
Каталонцы, не сбавляя оборотов, продолжали «утюжить» штрафную площадь гостей. На ударную позицию выводился молодой нападающий Педро, который в борьбе с защитником и вратарем мощно пробил в штангу.

Педро исправился уже во втором тайме, когда свой единственную ошибку в матче совершил голкипер «Депортиво» Арансубия. Даниэль решил помочь своему защитнику и вступил в борьбу за мяч за пределами штрафной площади. Он отбил «круглого» в район центра поля, где уже подключался к атаке форвард «блауграны». Педро Родригес не обрабатывая мяч, с ходу направил его навесным ударом в сетку и удвоил преимущество.

Хозяева через десять минут провели третий мяч. Опорный полузащитник Яя Туре, который в свое время не особо впечатлил своими выступлениями в Донецком «Металлурге» неожиданно мощно проявил свой потенциал в испанской лиге, где стал игроком основы барселонского клуба. Придя на подачу углового, Яя мощным ударом поразил ближний угол ворот Арансубии, вратарь успел коснуться мяча, но изменить его траекторию не сумел.

В оставшиеся до конца матча минуты каталонцы продолжали контролировать мяч, но менее охотно переходили в атаку. Гости из «Депортиво» так и не сумели создать хотя бы один голевой момент у ворот «Барсы».

Итоговая статистика матча зафиксировала неслыханное соотношение во владение мячом: 77% на 23% в пользу «Барселоны». Действительно, каталонцы в отдельных матчах смотрятся командой с другой планеты.

Дмитрий Чигринский провел матч в запасе, но и роль центральных защитников в этом матче была минимальной. Гвардиоле важнее было проверить игроков линий нападения и полузащиты. «Барса» движется к чемпионству, а значит, среди украинцев скоро будет победитель и этого первенства из ведущей европейской тройки. Напомним, что чемпионом Англии в составе лондонского «Арсенала» становился Олег Лужный, а чемпионом Италии в составе «Милана» был Андрей Шевченко.

Слухов о возможной аренде или продаже Дмитрия Чигринского даже не возникает, а значит Гвардиола рассчитывает на него и, у украинца будет шанс стать более важным игроком для команды в следующем сезоне.

«Барселона» – «Депортиво» – 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Кркич (16), 2:0 – Педро (69), 3:0 – Яя Туре (79).

БАРСЕЛОНА: Вальдес, Д. Алвес, Р. Маркес, Пике, Максвелл, Яя Туре, Хави (Бускетс, 77), Педро, Месси, Джеффрен (С. Кейта, 51), Кркич (Анри, 73).
ДЕПОРТИВО: Арансубия, Писку, Лауре, Лопо, М. Пабло, А. Томас, Х. Родригес, П. Альварес (Домингес, 53), Серхио (Перес, 84), Гуардадо, Рики (Нуиуи, 70).
Предупреждения: Лопо (13), П. Альварес (30), М. Пабло (79).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять