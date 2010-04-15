Сергей Ковалец: «На небесах было известно, какой будет результат…»

Так оно, в принципе, и произошло. Однако, думаю, Сергей Иванович немного схитрил, так как заранее чувствовал, что его игроки не сумеют дать бой именитому сопернику… Легче всего уповать на высшие силы…



Понятно, что игры с чемпионом Украины, да еще и против авторитетного Газзаева, за которым тянется шлейф российских удач, стимулирует любую команду и заставляет футболистов проявлять свои лучшие качества. Главное, что в выигрыше зрители!..



До игры



Главный тренер «Оболони» Сергей Ковалец, еще будучи футболистом, отличался рассудительностью, а на поле – выверенными передачами и острыми «предложениями»… Не изменил себе Сергей Иванович и став тренером. В этом журналисты имеют возможность убеждаться каждый раз, общаясь с ним на пресс-конференциях.



– Можно ли ожидать, что «Оболонь» не будет отсиживаться в обороне?..



– Безусловно, фаворитом в поединке считается «Динамо». Мы ведь пока учимся, набираемся опыта в Премьер-лиге. Отсиживаться в обороне не будем, но и раскрываться против такого соперника не станем – это чревато голами в собственные ворота. Постараемся играть в динамичный, агрессивный футбол.



– Перед матчем с «Динамо» кадровые проблемы вас не беспокоят?



– К сожалению, серьезные травмы получили Фартушняк и Карамушка... Но я верю, что те, кто их заменит, выступят достойно.



– Вы настраиваете на хорошую игру не только своих футболистов, но и зрителей – устроит ли вас ничья?



– Конечно же, мы приложим максимум усилий, чтобы взять три очка. Но даже если и не выиграем, но при этом, как против «Шахтера», покажем хороший футбол, морально будем удовлетворены. А вообще, только на небесах известно, каким будет результат этого матча…



– Вы уже решили задачу – закрепиться в высшей лиге… Какую цель ставит перед вами руководство?



– «Оболонь» должна достойно завершить чемпионат, набирая в каждом матче максимум очков. При этом будем стараться показывать футбол, который нравится зрителям.



И снова деньги, или Господин Алимов продешевил!..



И снова Интернет втягивает нас в полемику о влиянии финансовых рычагов на результаты матчей: на этот раз в центре внимания – вице-президент «пивоваров» Александр Алимов, который сообщил, что, если «Оболонь» обыграет чемпиона, то футболисты получат в полтора раза больше, чем за победу над «Закарпатьем»…



«Есть шесть клубов, за победы над которыми у нас предусмотрен повышенный коэффициент премирования. Среди них – «Динамо», «Шахтер», «Днепр».

Положено вознаграждение и за ничью, но уже втрое меньше победного».



Честно говоря, маловероятно, что кто-то поверил в искренность намерений вице-президента: с таким же успехом он мог бы пообещать своим парням по миллиону банкнот с портретами заокеанских президентов. А так он просто-напросто обидел профессионалов…



Статистика



За всю историю противостояния «Оболони» и «Динамо» «пивовары» лишь однажды сумели отобрать очки у «старшего брата»: в свой дебютный сезон в высшей лиге им удалось сыграть с «Динамо» вничью – 1:1. Случилось это в 2002 году… Интересно, что некоторые из тех, кто тогда выходил на поле в составе «Оболони», сегодня работают в клубе, а двое – Олег Мазуренко и Павел Кутас – продолжают карьеру футболистов. Вячеслав Нивинский работает помощником главного тренера, Владимир Цыткин – тренером вратарей, Сергей Конюшенко – старшим тренером молодежного состава.





Театр начинается с вешалки, а стадион… с вахтера!



Это в полной мере почувствовали даже те зрители, которые привыкли приходить на футбол как на праздник – как минимум, за два часа… Но главные ворота «Оболонь-Арены», пропустив автобусы с командами, крепко-накрепко закрылись, а в узенькую дверцу-калитку, за которую головой отвечал совершенно «глухой» вахтер, «ревнитель пропусков и разрешений» – даже при наличии аккредитации или прочих «вездеходов», протиснуться было крайне проблематично… Вдоль высоченной металлической ограды на добрую сотню метров вытянулась болельщицкая очередь – кассы не работали, но кто-то обещал, что билеты все-таки подвезут… За полтора часа до начала матча не выдержал наконец коллега-фотокорр Виктор Перегняк и, с присущей ему фундаментальной убедительностью, отправился на переговоры. Через несколько минут наша компактная группа, выставив зеленые аккредитационные карточки ФК «Оболонь», – ребята, мы – свои! – протиснулась в узкий лаз на территорию стадиона… Жаль, что я пива не пью – до того момента, как сюда начали проникать потрепанные зрители, продавцы у пивных аппаратов бездельничали... Зато потом к ним выстроились такие очереди, что нужно было выбирать: или смотреть футбол, или плюнуть на все и наслаждаться холодным, пенистым «оболонским»…



А что касается «несчастного» вахтера, так он ведь ни в чем не виноват: поставленный «на часах» возле единственной калитки, он хочет, чтобы и с ним разговаривали уважительно… Вот только куда смотрят господа организаторы всеукраинских соревнований – существуют ведь какие-то нормы заполнения стадиона и эвакуации зрителей с трибун!.. И еще. После окончания матча сидящим на верхотуре зрителям приходится черепашьим шагом сначала спускаться до балюстрады, а потом «вливаться» в плотный поток в три тысячи голов и вместе со всеми проталкиваться к единственному выходу с трибуны…



За две минуты до начала матча мне пришлось помогать коллеге протискиваться через узкий лаз при входе на стадион – несколько сотен «торопыг», которые все никак не могли прорвать оборону «Оболонь-Арены», так и не увидели забитый Андреем Шевченко гол…



«Оболонь» – «Динамо» – 0:4



14 апреля 2010 г. Киев. Стадион «Оболонь-Арена» +14о C. Около 5.300 зрителей.



Голы: Шевченко (9, 40), Маграо (63), Зозуля (83).



«Оболонь»: Товт, Лозинский, Яворский, Конюшенко, Лень (Васильев, 46), Рожок, Валеев, Комленок (Мазуренко, 87), Куценко, Сибиряков (Котенко, 46), Онисько.



«Динамо»: Шовковский, Да Силва, Бетао, Михалик, Гиоане (Хачериди, 62), Вукоевич, Еременко (Зозуля, 78), Маграо, Шевченко, Ярмоленко (Несмачный, 72), Нинкович.



Предупреждение: Маграо (63).



Главный арбитр: Юрий Грисьо (Львов)

Асистенты: Анатолий Филевич, Андрей Валенко (оба – Львов)

Резервный арбитр – Игорь Ищенко (Киев)

Делегат ФФУ – Анатолий Бузник (Киев)

Инспектор ФФУ – Вадим Шевченко (Киев)



Так, как с «Шахтером», против «Динамо» сыграть не удалось



Конечно, это дело тренера – определить, кто готов выйти с первой минуты, а кого можно выпустить попозже… А я, честно говоря, все-таки рассчитывал, что Олег Мазуренко, который накануне матча дал толковое интервью и, по существу, предложил свой сценарий матча, появится на поле не за три минуты до финального свистка… На вопрос журналиста: «По силам ли «Оболони» сыграть с «Динамо», как минимум, вничью?» – Олег ответил, что ничего невозможного в этом нет. Просто не надо рассчитывать на случай, так как везение помогает лишь тем, кто хорошо играет.

«Главное не отбиваться и не бить мяч куда попало. Нужно играть так, как играли с «Шахтером»… Горнякам мы ни в чем не уступили, лишь в нападении у нас не получилось сыграть так, как хотелось».



«Динамо» начало матч в отличном настроении и, пользуясь тем, что «пивовары» плотно их не опекали, прессинг не использовали, а, в основном, «плассировались» перед атакующими, отступая вплоть до своей штрафной… Вот и создавалось впечатление, что наконец-то «Динамо» «поймало» свою игру. «Закрыв» хозяев на их половине поля, гости подолгу контролировали мяч, разыгрывали незамысловатые комбинации и, как показалось, в охотку «забегАли» по флангам…

На второй минуте динамовцам удалась трехходовка и ворвавшийся в штрафную Гиоане, после скидки Еременко, с ходу мощно пробил по воротам – мяч пролетел над перекладиной…



На восьмой минуте Еременко подал угловой и от головы Шевченко, который в этот момент вел борьбу с защитником, мяч по удивительной траектории, над головой опешившего Товта, угодил в самую «девятку» – 0:1.



Ожидалось, что пропущенный гол активизирует «Оболонь», но напора «пивоваров» хватило всего лишь на пару минут: мяч не держался в ногах и стоило огромных усилий, чтобы не потерять его уже на второй передаче. К тому же динамовцы не давали им возможности «разбежаться»…

Я давно уже не помню такого «толерантного» соперника у подопечных Газзаева: ни тебе опасных подкатов, ни зацепов, ни порванных футболок фирмы Аdidas… И, если бы не бдительность резервного арбитра Игоря Ищенко, заметившего, что Маграо после забитого гола натянул себе на голову футболку, то и желтых карточек не было бы!..



Многие посчитали, что первый тайм стал бенефисом Андрея Шевченко – так оно, наверное, и было… Отсутствие Милевского, который частенько затягивает развитие динамовских атак, заставляя партнеров набегать лишние километры, спровоцировало разнообразие действий его партнеров. Заманчиво было бы оставить Милевского на скамейке запасных и против «Днепра» – глядишь, «оболонский» вариант «Динамо» окажется настоящим «ноу-хау» Газзаева. И у команды «откроется второе дыхание»… Интересно было бы посмотреть, как справится новая атака динамовцев с обороной «Днепра», которая устояла против донецких виртуозов…

36-я минута едва не стала завершающей в игре Шевченко, который, «вывалившись» на ворота Товта, вместо того, чтобы «подарить» голевой пас одиноко стоявшему перед беззащитным вратарем Гиоане, мощно пробил «по воробьям», дернув при этом голеностоп… Когда, морщась от боли, Шевченко захромал по беговой дорожке, на динамовской скамейке переполошились: счет не очень убедителен и в любой момент ситуация на поле может поменяться…



Казалось, что замены не избежать… Из нападающих в запасе был один Зозуля… Можно было, правда, выдвинуть на острие атаки Ярмоленко, а в полузащиту выпустить креативных Гармаша или Петрова… Кстати, в матче против «Арсенала» неплохо выглядел Эль Каддури…



Но после того, как над «Шевой» поколдовали врачи, он, привыкая к боли, вышел на поле и тут же подключился к атаке. А через пару минут… забил красавец-гол. И снова соавтором выступил Еременко: Андрею никто не помешал принять мяч на линии штрафной, обработать его и, освободившись от «робкого и застенчивого» защитника сильно и точно пробить по воротам – 0:2!

Во втором тайме Сергей Ковалец сделал две замены и это в какой-то степени оживило игру. Тем более, что динамовцы вышли на поле несколько расслабленными, в прекрасном расположении духа. А на 59-й минуте им вполне мог испортить настроение Куценко, который до этого дважды неудачно подавал угловые, а на этот раз очень здорово исполнил штрафной – ловко закрученный мяч пролетел возле самой «девятки»…



Пока футболисты, вместе со зрителями, переживали этот момент, динамовцы забили третий гол. Который оказался настолько же важным для них, так как, по существу, ставил шлагбаум на пути воспрянувших духом «пивоваров», насколько и неожиданно красивым… В который раз, никем не атакуемый, Маграо промчался по левому флангу и, практически, от бровки «пульнул» со своей левой в сторону ворот… То ли мяч у бразильца свалился с ноги, то ли он его сильно подрезал, однако никто к этому полупрострелу-полунавесу всерьез не отнесся – в итоге Товт, как говорится, «поймал гаву» – 0:3!..



Но, несмотря на это, на 70-й минуте произошло событие, которое заставило Газзаева, всерьез подумать об обороне: наконец-то «вышел из тени» единственный «чистый» нападающий «Оболони» Павел Онисько... Его сильнейший удар из-за линии штрафной в отличном «сейве», вытянувшись в струнку, парировал Шовковский…



Это «событие» так взволновало Валерия Георгиевича, что он тут же выпускает, вместо «свободного охотника» Ярмоленко, рвущегося в бой Несмачного… Как по мне, ветеран, заняв свое место в обороне, дал разгуляться Маграо – Ярмоленко же с Жерсоном частенько мешают друг другу…

Теперь можно было, ослабив переднюю линию, укрепить оборону: вместо Гиоане, на поле после долгого перерыва появляется Хачериди… А через несколько минут Газзаев убирает с поля «наошибавшегося» Ярмоленко и выпускает Несмачного: как по мне, ветеран, заняв свое место в обороне, дал разгуляться Маграо – Ярмоленко же с Жерсоном частенько мешают друг другу…

Вскоре на поле появился таки Зозуля: вот только он заменил не своего коллегу по амплуа – Шевченко, а тезку – Еременко. И через пять минут забил таки «свой» гол: Несмачный прострелил во вратарскую, Шевченко – то ли промахнулся, то ли хитроумно пропустил мяч, а не ожидавший «подвоха» Зозуля неловко ткнул мяч и от растерявшегося вратаря тот отскочил в ворота… 0:4!.. Выходит недаром известный психоаналитик Петр Чирухин в свое время «поработал» с Романом Зозулей – тот почти всегда в свои редкие выходы на замену забивает… Кстати, добрым словом отзываясь о Сергее Ковальце, Петр Филиппович так и не сумел настроить его подопечных на динамичную, агрессивную игру. Зачем тогда сидел на матче в одном ряду с президентом «Оболони»?..

Послематчевая пресс-конференция



Валерий Газзаев: «До конца сезона мы окончательно сформируем команду…»



– Впечатления от игры самые наилучшие. Думаю, что ребята получили сегодня удовлетворение не только от результата, но и от самой игрой. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я тоже очень рад, мне приятно было смотреть на футбольное поле. Ребята играли с очень хорошим настроением. Так что в целом я доволен.



– Можно ли говорить, что «Динамо» уже набрало ту форму, которую вы ждали?..



– «Динамо» с самого начала сезона прекрасно играет… в форме фирмы Аdidas. И результат показывает...



– А если серьезно?



– Если серьезно, то я удовлетворен. На протяжении всего чемпионата мы возглавляем турнирную таблицу чемпионата. За исключением небольшого отрезка времени, когда мы неудачно провели некоторые матчи. Но, наверное, у любого клуба в мире бывают спады. Именно такой этап пришелся у нас на начало второй части чемпионата. Но в целом, я удовлетворен. Команда потихонечку осваивает необходимые принципы игры, тактику. Я этому очень рад. Думаю, что до конца сезона мы окончательно сформируем команду, чтобы как следует подготовиться к сезону следующему.



– Когда в первом тайме Шевченко получил повреждение, вы готовили замену?



– Там сложилась неоднозначная ситуация. У Андрея был действительно очень болезненный шок, и мы дали ему какое-то время, чтобы он смог определиться – сможет ли продолжить играть или нет. Да, мы готовили замену, но затем боль стала потихоньку отпускать Шевченко, и поэтому все осталось без изменений.



– Должен был выйти Зозуля?..



– Да. Но Андрей сказал, что все нормально и он может продолжать играть. Очень рад, что он остался на поле и забил второй мяч.



– Следующий матч – против «Днепра»... Вы уже изучали игру соперника?



– Просматривал матч «Днепра» против «Шахтера», который состоялся буквально накануне. Все оставшиеся поединки будут очень тяжелыми. Я и «Оболонь» просматривал. Перед каждым туром мы тщательно изучаем игру соперника. Сейчас наступает концовка чемпионата, и все команды решают свои задачи. Поэтому к каждому матчу необходимо подходить во всеоружии. Вне зависимости от того, кто у нас в соперниках – «Днепр», «Оболонь» или какая-либо другая команда.



– Петров и Гармаш не играют за дубль, но и в матчах первой команды вы не даете им шансов. Почему?



– Думаю, что шанс они получат. У нас в команде достаточно высокая степень конкуренции, и каждый игрок, пробиваясь в основной состав, дорожит этим. Молодым же ребятам необходимо оправдывать свои претензии на место в составе, показывать наилучшую игру. Это касается и Гармаша, и Петрова. Они – очень талантливые футболисты, но на данный момент, будем откровенными, в нашей команде есть игроки посильнее и поопытнее. Особенно это имеет значение вот в таких матчах, когда очень важно набирать очки.



– Шевченко сегодня действовал на позиции центрфорварда. Не кажется ли вам, что его целесообразней использовать именно в этом качестве?



– А он практически во всех последних играх действовал на этой позиции. Естественно, что они постоянно меняются местами с Милевским – то один выдвигается на острие, то другой... Мне кажется, это придает игре колорит.



– Интересная сегодня получилась ситуация: Милевский впервые не попал в состав, и команда сразу забила четыре мяча...



– Почему интересная? При Милевском в первом круге мы тоже забивали и пять мячей, и шесть. Я не стал бы в паре Шевченко – Милевский выделять кого-то отдельно. Оба эти футболиста – великолепные мастера и бомбардиры. Сегодня блестяще сыграл Шевченко, но в то же время на данный момент Милевский является лучшим бомбардиром чемпионата. Так что, мне кажется, ваш вопрос немного неактуален...



Сергей Ковалец: «Шансов у нас практически не было!»



Главный тренер «Оболони» долго не появлялся в комнате для пресс-конференций, а когда сел за стол – несколько минут, глядя на журналистов, молчал… Затем неловко улыбаясь, произнес: «Мастер-класс от «Динамо»...



– Какими были ваши первые слова, сказанные футболистам после окончания сегодняшнего матча?



– Так и сказал, что мы получили мастер-класс от «Динамо». Если честно, быстрый гол выбил нас из колеи. К тому же, мы вынуждены были отыгрываться, немного открылись, и пропустили еще. Но я поблагодарил футболистов за игру, они старались. Таков пока, к сожалению, наш уровень. Однако мы набираемся опыта матчей Премьер-лиги. Все хотят выигрывать, и «Оболонь» в этом плане не исключение. Но все мы понимаем, что пока есть то, что есть.



– Перед матчем на чем больше всего акцентировали внимание игроков?



– Мы работали над скоростными контратаками, стандартными положениями. Но сегодня «Динамо» было сильнее. Динамовцы здорово играли, шансов у нас практически не было.



– Куда делся Мирошниченко?



– Вчера играл за дубль...



– Честно говоря, многие из нас ожидали от этого матча сенсации, так как вы обещали показать агрессивный футбол. Но было такое ощущение, что ваши подопечные перегорели...



– Вы правы. Недавняя игра с «Шахтером» тоже наложила свой отпечаток. Ребята, видимо, думали, что и с «Динамо» будет так же легко, как было в матче с «горняками». Но не получилось, фактически разница между этими поединками получилась большая. Я согласен с вами: агрессии с нашей стороны сегодня не получилось. Будем много работать. Нужно время.



– Вам его дадут?..



– Надеюсь. Я уже говорил и повторюсь: за результат отвечает тренер. Футболисты – за самоотдачу, за отношение к игре. Кроме того, важен и быт, который также влияет на атмосферу в команде.



– У «Оболони» имеются четко выраженные проблемы с голкиперами. Ни Рыбка, ни Товт уверенной игры пока не демонстрируют...



– Мы взяли футболистов, которые не имели за своими плечами практики. Поэтому вы задаете правильный вопрос. Для любого футболиста очень важно наличие практики. А для вратаря – тем более.



– А Бойко вернуть никак нельзя?



– Он хочет вернуться, но все-таки он – игрок «Динамо».



– В течение короткого промежутка времени вы сыграли с обоими претендентами на чемпионство – с «Шахтером» и «Динамо». Как вам с тренерской скамейки показалось: кто из них больше заслуживает золотых медалей?



– Сегодня «Динамо» выглядело очень хорошо. По крайней мере, вы сами видели, что шансов у нас не было. В матче же с «Шахтером» такие шансы у нас были. Но мне кажется, что «Динамо» и «Шахтер» по уровню демонстрируемой игры равны, и нас ждет интересная концовка чемпионата.





P.S. Победа над «Оболонью» позволила «Динамо» на целые сутки оторваться от преследующего его «Шахтера»: теперь «бело-голубые» опережают «оранжево-донецких» на три очка. Но не будем забывать, что «горнякам» свой 25-й поединок в сезоне 2009/2010 предстоит играть во Львове, где «Карпаты» могут дать бой любому сопернику.



P.P.S. И еще одна реплика в адрес организаторов украинского футбола и руководителей динамовского Фан-клуба. Во втором тайме окрестности «Оболонь-Арены» подверглись «артобстрелу» фанатской пиротехники: мало того, что динамовские поклонники на выделенной для них трибуне зажгли десятки фальшвееров. И тут же, словно подтверждая выписанную на растянутом на трибуне баннере угрозу: «Мы – везде!» – наиболее ретивые из них взобрались на крыши двух десятиэтажных домов и уже оттуда салютовали в честь любимого клуба. Зрелище – не для слабонервных!.. Настолько же впечатляющее, насколько и опасное для фанатской жизни… Только при чем здесь футбол!

