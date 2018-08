Матч звезд суперлиги: как создается шоу по-украински

Вестибюль спорткомплекса заполнен не по-будничному разодетыми людьми, лотки со спортивной атрибутикой и бакалеей, громкая музыка, красочные журналы и программки, среди общей массы улыбчивых людей выделяются высокие ребята и девчонки в просторных спортивных костюмах характерных торговых марок. Подобную картину приходилось наблюдать и в Донецке, и в Черкассах, и в Николаеве, того же ожидаем и от Днепропетровска. Во всех случаях речь идет об одном и том же: в город пожаловал «Матч всех звезд».



Не прижившаяся заокеанская психология



Идея и философия происходящего, как и все баскетбольное, абсолютно легально были импортированы к нам из-за океана, но, пройдя адаптацию в местных условиях, набрали несколько иного смысла. Американцы, известнейшие в мире коммерсанты, естественно и открыто преследуют цель заработка успешно сопряженного с продвижением бренда в широкие массы. В Европе баскетбол не является столь успешным бизнесом и Украина тут не исключение. Выражение «Матч всех звезд» в последнее время перестало удивлять украинского болельщика. Из множества командно-игровых видов спорта «выставочные шоу» стали системным явлением только в баскетболе. В мире можно найти примеры хоккейных и даже волейбольных матчей звезд, но в Украине только баскетболисты могут позволить себе собраться посреди сезона и устроить грандиозное шоу для болельщиков, при этом, сильно не напрягаясь и не особо волнуясь за результат.



Некий аналог «матчей звезд» в футбольном мире – товарищеские встречи в формате «сборная Европы» против «сборной мира» - особой популярностью не пользуется, частенько собираются команды типа «друзья Пеле» против звезд эстрады, но, как правило, такие мероприятия проходят малозаметными. В основном люди собираются поглазеть как будут мучиться с мячом округлившиеся оперные теноры или выбравшиеся из клубных пещер ди-джеи, - настоящего болельщика это интересует мало. И даже если по полю резво носиться в бутсах, например, Михаэль Шумахер, уж больно далеко все это от спорта. Баскетбольные «оллстары» – совсем из иного теста, тут главным компонентом комплектации являются реально самые популярные игроки, а уж если организаторы и привлекают «деятелей искусств» то исключительно для выполнения их непосредственной работы – создания атмосферы праздника. Формально работа их состоит в том, чтобы привлечь людей малознакомых с этим видом спорта и обратить их в почитателей баскетбола. В США баскетбольный кортсайд насыщен кинобогами и эстрадными дивами, которые осознают, что спорт для них это «позитив паблисити», кроме того большинство из них реально интересуются этим видом спорта. У нас проникновение баскетбола в повседневную жизнь не столь велико, да и так называемые селебритиз не совсем осознают, что может происходить на подобном ивенте. (уж простите за поток иноязычных слов, но именно они активно эксплуатируются в подобной среде).



У нас публика на оллстарах в основном традиционно баскетбольная. В том, что все делается именно для нее - сомнений быть не может.



Во-первых, что самое важное – первые пятерки выбирают болельщики путем голосования на официальном сайте ассоциации. Во-вторых, игры «ALL STAR» проходят под эгидой баскетбольной структуры, в чьи интересы входит пропаганда самих соревнований. В-третьих, баскетболисты, которые могут принимать участие в шоу, свою популярность заработали как действующие игроки той или иной команды конкретной лиги. Генеральный директор украинской Суперлиги Альгимантас Павилонис также склонен рассматривать «Матч всех звезд» не как коммерческое мероприятие:

- Прежде всего, это делается для болельщика, чтобы он пришел на трибуны и получил удовольствие. «Матч всех звезд» – это дань людям, которые любят баскетбол. Будет ли это прибыльно или убыточно - посмотрим и подсчитаем после матча, - подчеркивает Павилонис.



Дебет и кредит «звездных побоищ»



Все цифры, на данный момент, находятся под грифом «секретно». Но умозрительный подсчет может предоставить некоторые данные. Днепропетровский дворец спорта «Метеор», в котором 17 апреля пройдет «Матч всех звезд Суперлиги», имеет около 6000 посадочных мест. Минимальная цена билета 10 гривен, максимальная - 200. Если взять в расчет золотую середину – а это 20 гривен, то при заполненном зале имеем прибыль около 120000 в украинской валюте. К этому надо добавить кетеринг, продажу напитков, атрибутики и всего прочего. Неизвестными остаются гонорары баскетболистов за участие в матче, а также стоимость организационных вопросов, как приезд, проживание, еда и тому подобное. Но однозначно можно сказать, что это не дешево! А поэтому можно сделать вывод, что теоретически шоу под названием «Матч всех звезд» в Украине действительно может быть коммерчески не выгодным, или, сформулируем мысль более конструктивно: он является имиджевой акцией с расчетом на более длительную перспективу.



Для Суперлиги это дело престижа - организовать действо, где играют лучшие баскетболисты лиги. В прошлом году Матч звезд стал своего рода состязанием двух лиг параллельно существующих в Украине, а наша страна стала, видимо, первой где состоялось два матча звезд в один сезон, тут уж американцам надо пример брать.



Программа «Матча всех звезд» включает в себя не только поединок «the best of the best» и конкурсы защитников, трехочковых, слемов, а еще и множества разнообразных видов лотерей и акций, организованных для зрителей. Среднестатистический мужчина может не интересоваться баскетболом, но зная, что его сыну, либо же дочери будет нескучно на протяжении всего выходного дня, обязательно рассмотрит такой вид досуга. К сожалению, видов околоспортивной активности – где адресной аудиторией является семья, немного, и баскетбольный оллстар имеет все шансы занять эту нишу. Не стоит забывать и о телеаудитории. Яркий пример - матчи всех звезд НБА! Зрительская аудитория измеряется миллионами человек, и что примечательно, за последние 12 лет не опускалась ниже 5 миллионов. А в 2009 вообще установила рекорд преодолев барьер в 5 с половиной миллионов человек. Год 2010 в «NBA ALL STARS GAME» отметился еще одним достижением, которое было внесено в книгу рекордов Гиннеса. Поединок в Далласе посетили более 108 тысяч зрителей. Стоит, конечно, отметить, что матч проходил под открытым небом на новеньком стадионе, сооруженном для местной команды по американскому футболу. «ALL Stars» по-украински в этом году будет проходить на днепропетровском «Метеоре», где баскетбол ранее был очень редким гостем, обе команды (мужская и женская) местного БК «Днепр» собирают аншлаги в небольшом, но действительно уютном зале «Мегарон». Поэтому ближайший «Матч звезд» придаст событию небывалый размах. Вместимость арены на порядок больше, чем на всех предыдущих подобных матчах.



- Действительно были и другие предложения, которые я бы не хотел называть. Но мы остановили свой выбор на Днепропетровске. Во-первых, это город с хорошими баскетбольными традициями. Этот вид спорта там любят, про что говорят постоянно заполненные залы «Мегарона». Поэтому поддержка трибун гарантирована, - утверждает Павилонис.



Проклятье для тренера и праздник для игрока



Но есть и свои недостатки в проведении украинского «Матча всех звезд»-2010. Например, дата. В этом году звезды украинской Суперлиги продемонстрируют свои способности не во время регулярного чемпионата, а непосредственно перед плей-офф. Такие сроки уж никак не устраивают многих тренеров, поскольку игроки могут получить травму и выпасть из обоймы перед важнейшими играми навылет.



- Тренеры всегда недовольны. Когда бы мы не проводили – их всегда не устраивает. У них свои интересы, и они смотрят со своей колокольни. Их можно понять, но не стоит забывать о зрителе. Почему перед плей-офф? Очень просто. До этого проходил «оллстар» НБА и мы не хотели чтобы наш матч всех звезд совпал, после этого проходило много европейских подобных матчей, после был «Финал четырех» и так далее. На самом деле определиться с датой не так просто, и оптимальным вариантом мы выбрали 17 апреля. И не стоит плакать, что мол перед плей-офф – будет еще время подготовится к играм на вылет – перерыв достаточный, - сказал генеральный директор украинской Суперлиги.



Следует отметить, что все игроки, с которыми приходилось общаться отмечают полезность таких событий. Спортивная жизнь коротка и слишком много в ней тренировочных будней, повседневной рутины, чтобы отказываться от такого праздника.



Относительно регламента проведения «ALL STARS 2010», то изменений практически никаких. Единственную квоту принимающей стороны, в данном случае «Днепра» - отменили.

- Как правило, хозяева не оставались обделенными и все были довольны. Также будет и в этот раз, - прокомментировал Павилонис.



Кстати голосование за стартовые пятерки в этом сезоне отличалось большей активностью чем все предыдущие годы, и это явно связано не только с увеличением количества интернет-пользователей в Украине, а и с растущей популярностью баскетбола. Штабы команд определяются по системе: лучшие тренеры за две недели до матча звезд. Тренер команды, которая занимает более высокое место, автоматически становится главным, отечественный возглавит команду «Украины», иностранный - «Легиона». По той же схеме определяется и второй коуч каждой из команд. Этот регламент был утвержден еще в 2008 году и кардинальных изменений не произошло. Хотя тренерские перестановки по ходу сезона придали пикантности этому вопросу. Андрей Подковыров будет возглавлять команду лидера чемпионата на момент проведения звездного матча ровно месяц, возможно Кирилл Большаков, который работает в «Ферро-ЗНТУ» на протяжении всего сезона и уже выиграл в Кубок Суперлиги, больше достоин бать главным? А возможно есть смысл ввести в штаб «Звезд Украины» Виталия Черния, чтобы новый наставник сборной поближе познакомился с кандидатами в главную команду страны? С «Легионом» все ясно: Звездан Митрович да Михайло Увалин тренеры иностранцы, которые удержали свои позиции по ходу всего сезона, альтернатив просто нет.



Не изменилось и количество конкурсов, которые должны проходить в формате «ALL STARS». Соревнование игроков задней линии, слем-данки и трехочковые. Естественно определение победителей лежит на плечах жюри, в которое входят специалисты, но значимое давление на рефери оказывают зрители, которые также имеют таблички с баллами.



Звездные герои прошлых лет

Стоит отметить, что ни один баскетболист не становился победителем одного и того же конкурса дважды. Да и звездных завсегдатаев в Украине не много. По разным причинам в этом году на «Матче всех звезд» не сыграют: Уайкин Келли и Олу Фамутими, Владимир Гуртовой и Александр Раевский, Сергей Гладыр и Сергей Лищук, Патрик Беверли и Владимир Гуртовой – именно они фигурировали в списках команд предыдущие годы. Ни один из трех МVP прошлых лет в этом сезоне не сыграет. Панайотис Лиаделис закончил выступать на «звездном» уровне, Деметриус Александер сменил команду, провел часть сезона не в Украине, да и уступает на своей позиции более ярким исполнителям, а Джон Де Гроат текущий сезон проводит гораздо менее успешно чем предыдущий.



Легенды рождает глубина традиций. В НБА безапелляционным звездным долгожителем является Карим Абдул-Джаббар, который 19 раз принимал участие в «ALL STARS», причем происходило это почти беспрерывно с 1970 по 1989 годы. Только однажды он пропустил шоу из-за перелома руки. Самым же результативным в американских матчах всех звезд до сих пор остается Майкл Джордан, который накидал в корзину звездам «Запада», своим вечным соперникам по «оллстарам», 262 очка. В украинском звездном матче пока что лучшим бомбардиром является Владимир Гуртовой, который за два «уик-энда» набросал 53 очка, но при этом ни разу не стал МVP. Если продолжить копать статистические данные, то «легион» лидирует почти по всем статьям. В 2008 легионеры также выиграли, хотя перевес оставил всего 2 очка - 99:97. Николаев-2009 удивил результативностью – 128:123. Такой результат для украинского баскетбола не типичен, но не стоит забывать, что в первую очередь – это шоу, а уж потом спортивное соревнование. Для американцев трехзначные числа – привычное дело. Отчасти связано это с 12-минутной четвертью, а не десятиминуткой как в Европе. В последний раз двухзначное число в «NBA ALL STARS GAME» было зафиксировано в 1973 году, когда Восток выиграл 104:84. Рекордная сумма двух команд звездного матча в США достигла 303 очков. Произошло это в 1987. Но что действительно редкость – это неоднократное признание лучшим игроком поединка. В Штатах лидером по этому показателю является ветеран «Милуоки Хоукс» - Боб Петит. Он четырежды был выбран MVP «Матча всех звезд».



Относительно конкурсов, то тут тотальное равноправие. «Легион» систематически побеждает в конкурсе слем-данков (Фамутими, Такер, Беверли), украинцы более успешны в снайперских состязаниях (Гладыр и Рыбалко против Мещерякова). Лучшими защитниками становились «наш» Вильховецкий и представитель «интернационала» Келли. Как видите, большинство из вышеперечисленных игроков Украина делегировала в другие чемпионаты.



- В этом году мы хотим в конкурсах заявить больше украинцев, чтобы люди увидели, что у нас талантливые парни, - прокомментировал Павилонис.



В общем и целом матч в Днепропетровске, судя по словам организаторов, должен быть лучше всех предыдущих, по логике развития событий так и должно бать. Успехом будет уже хотя бы заполненный шеститысячный зал, в этом случае Днепропетровск соберет больше чем Донецк, Черкассы и Николаев вместе взятые. Хотя и организационных трудностей год за годом не убавляется, идти по пути развития сиречь бороться с новыми препятствиями.

- Для меня самое важное, чтобы фанам понравился матч. Знаете, в НБА провели опрос после последнего «ALL STAR» и большинство людей остались недовольны поединком. Так вот я не хочу, чтобы у нас было также. Это самое главное, - заключил Павилонис.