Борьба. ЧЕ-2010. Родину не выбирают или Дешевый патриотизм украинских безбатченков

«Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину» - говорил в бессмертных «Лебедях материнства» выдающийся украинский поэт Василий Симоненко. Наверное, в спорте определенную поправку к этому аксиоматическому тезису сделать можно, ведь атлетов много и места под солнцем подчас хватает не всем достойным. Хорошо игровикам: заработать и проявить себя они могут, перейдя в зарубежные клубы. Представители цикличных видов часто стоят перед тяжелым выбором: оставаться дома на вторых-третьих ролях, либо менять гражданство и развиваться? Тех, кто выбирает второй вариант, осуждать, наверное, не стоит. Все-таки каждый человек – личность, желающая себя реализовать. Но вместе с тем не зря говорят: «Не плюй в колодезь – захочешь водички».



Сборная Азербайджана по женской борьбе потихоньку превращается в кавказский украинский филиал. Первой ласточкой была чемпионка мира среди юниоров-2005 Мария Стадник. Она не стала дожидаться, пока Ирина Мерлени освободит ей место в украинской команде. Видимо, была права, коль на Олимпиаде-2008 вместе с Ириной стояла на третьей ступеньке пьедестала. После этого успеха сборную Азербайджана предложили возглавить личному тренеру Стадник Оресту Скобельскому. С его приходом азербайджанская команда заметно украинизировалась. Помимо ушедшей в декретный отпуск Стадник, на текущем чемпионате Европы за Азербайджан выступают еще две украинки – львовянка Катерина Домбровская и донетчанка Надежда Семенцова. Помимо украинок кавказскую страну нынче представляют экс-белоруска Юлия Раткевич и экс-молдованка Анжела Дороган.



Как говорится, Бог в помощь. Вместе с тем, уважать страну, в которой тебе дана жизнь, обязан каждый человек. А патриотизму для начала стоит поучиться, скажем, у такого космополита, как футболист Дэвид Бекхэм. Приехав в составе итальянского «Милана» на матч в Манчестер против клуба, в котором он начинал профессиональную карьеру, Дэвид сказал: «Тяжело играть против «Юнайтед». Я профессионал и буду выполнять свою работу. Но даже забитый в ворота родной команды гол радости мне не принесет».



Заметьте, это на клубном уровне. Борцы на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх выступают на уровне государственном. И нередко спортсмены, сменившие гражданство, выступают против представителей родных стран. Так было и на сей раз, когда в финале чемпионата континента в весовой категории до 67 кг сошлись сумчанка Катерина Бурмистрова, представлявшая Украину, и донетчанка Надежда Семенцова, выступающая за Азербайджан. Выиграла Семенцова. Выиграла по делу. Хотелось отдать ей должное. До того момента, пока Надя не подхватила флаг Азербайджана и под восторженную свистопляску пана Скобельского не побежала на круг почета.



А в прямом эфире общественного азербайджанского канала «Лидер ТВ» (в Украине чемпионат Европы напрямую можно было посмотреть только здесь) соревнования в качестве специалиста комментировала еще одна экс-украинка – Мария Стадник. Допустим, эмоциональные переживания Марички за Надю Семенцову по-человечески понятны. Но ведь до того азербайджанский комментатор задал Стадник вопрос: «Как отреагировала на вынужденную паузу в вашей карьере Федерация борьбы Азербайджана?» Вот ответ: «С пониманием. Не знаю, есть ли в мире еще такая федерация! Не знаю, есть ли в мире такая страна! Не знаю, есть ли в мире такой президент, который так сильно переживает за своих спортсменов, знает всех их в лицо, знает, с кем они боролись! Спасибо за это!»



Не знаю, как на счет президента и федерации, но страна есть. Страна очень терпеливая. Как та мать, прощающая детям всякие мелкие и не очень гадости. Страна, в которой спортсмены смело идут на нарушение конституционных норм, принимают второе гражданство, не лишаясь украинского. Что Основным законом, в принципе, запрещено. Только кто его чтит, этот Закон? Для начала неплохо бы дождаться хоть благодарности за такую лояльность…



Но вернемся непосредственно к борцовским событиям. После невзрачного выступления на чемпионате Европы мужчин-вольников начало женской части соревнований ожидалось с опасением. Но, к счастью, пока украинские девушки подтверждают свой высокий класс. В весовой категории до 67 кг серебро завоевала Катерина Бурмистрова, а Александра Когут (до 51 кг) в третий раз в карьере добыла бронзу континентальных первенств.



До 51 кг – бронзовый рок Александры Когут



В этом весе нашу страну представляла бронзовая призерша чемпионата мира-2009 Александра Когут. У львовянки были хорошие шансы побороться за золото. С поправкой, что украинке попалась непростая турнирная сетка. Но, победив в упорнейшем и почти бесприемном поединке чемпионку Европы-2008 Анну Трусову из России (1:0, 0:1,1:0), Когут в четвертьфинале оступилась на дважды серебряной призерше чемпионатов Европы румынке Эстере Добрэ.



Причем победила румынка вполне по делу. В начале первого периода она провела «вертушку» и сразу повела – 3:0. Вела Добрэ и во второй двухминутке, однако Когут выровняла положение благодаря успешному скручиванию в партере. В третьем периоде решающим стал эпизод, который инициировала сама Когут. Украинка прошла сопернице в тело, взяла плотный захват, оторвала ее от ковра и пыталась выполнить бросок с прогибом. Однако румынка, зацепившись ногой об ногу, сумела развернуть соперницу и бросить ее лопатками к ковру. Уйти Когут не успела. Добрэ дожала соперницу и одержала победу на туше.



Румынка в дальнейшем вышла в финал, предоставив Когут возможность побороться в утешительных схватках за бронзу. В первой схватке этого мини-турнира украинка в тяжелом поединке победила Надин Токар из Швейцарии – 4:3, 4:3. Причем во втором периоде Когут вполне могла проиграть схватку на туше, когда, проводя накат, накрылась. Спас украинку мощный захват, который она продолжала удерживать, даже находясь в критическом положении. Когут просто продавила соперницу и та, задыхаясь, начала перекатываться в ход движениям украинки. Эти два наката и стали победными.



В схватке за бронзу Когут не оставила шансов бронзовой призерше чемпионата Европы-2008 Тиине-Пауле Илинен из Финляндии. Правда, на старте финка, воспользовавшись некоторой суматохой, вытолкала соперницу за пределы ковра и повела в счете. Но не надолго. Вскоре Когут бросает соперницу через бедро, но не доводит бросок до конца и принимается атаковать ноги соперницы. Украинка так и не позволила сопернице до конца периода подняться в стойку и, видимо, таки уложила финку на лопатки. Но судьи, насчитывая Когут очки за удержание, туше зафиксировать не решились. Впрочем, во втором периоде украинка довела свое преимущество в самом начале, сбив соперницу в партер и проведя накат. Трех очков для победы было достаточно. Для Когут это третья бронза европейских чемпионатов.



В финальной же схватке данной весовой категории борьбы не получилось. Очень опытная, несмотря на свой 20-летний возраст шведка София Маттссон не оставила малейших шансов Эстере Добрэ. Скандинавка в течение минуты встречи дважды успешно проходила в ноги сопернице. В первом случае София вытолкала Эстеру за пределы ковра, а во втором смогла подавить румынку и уложить ее на лопатки. Таким образом, повторилась история двухлетней давности. Тогда на чемпионате Европы в финском Тампере Маттссон и Добрэ встречались в схватке за третье место. София тоже уложила соперницу на лопатки.



Получается, что следом за титулом чемпионки мира, добытым в прошлом году, Маттссон пополнила богатую коллекцию своих званий победой на чемпионате Европы. Ранее она владела бронзой континентального первенства в 2007-м и серебром – в 2008-м году. К слову, на прошлогоднем Евро на пьедестал Софию не пустила украинка Юлия Благиня, уложившая Маттссон на туше в четвертьфинале. В заключение добавим, что ранее шведка дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров и трижды – чемпионкой Европы среди кадетов.



До 59 кг – конфуз от Василенко



Одной из фавориток данной весовой категории считалась бронзовая призерша чемпионата мира-2009 Анна Василенко из Украины. Но по каким-то причинам реализовать себя донетчанка не смогла. В первой же схватке она сенсационно проиграла 18-летней Тайбе Юсейн из Болгарии. Проиграла не столько в борцовских элементах, сколько в желании. В первом периоде Василенко, сделав перевод, повела в счете, но тут же позволила сопернице подняться с партера и отыграть очко. Во втором периоде более физически мощная Юсейн не проявляла активности, а скорее сбивала атакующие порывы соперницы. В итоге, дотянув до жребия, болгарка своего добилась: получив право брать захват за ногу, шанса она не упустила.



Впрочем, на этом Юсейн не остановилась. Болгарка, высшими достижениями которой были прошлогодние бронзовые медали чемпионатов мира и Европы среди юниоров, в четвертьфинале разродилась на еще одну сенсацию. Тайбе победила призершу трех чемпионатов Европы, 30-летнюю Наталию Смирнову из России. В итоге после выхода болгарки в финал Василенко и Смирнова вместо разыграть в очном поединке право бороться за золото, встретились в стартовой схватке утешительного турнира. Смирновой для победы во встрече хватило набрать по одному баллу в каждом из периодов. В первом она перевела соперницу после прохода в ноги, во втором набрала очко при борьбе в партере.



Любители же борьбы между тем начали обсуждать шансы Юсейн на победу в финальной схватке против Сони Ахмадли из Азербайджана. Но на сей раз сенсации не произошло. Хотя начало финала получилось обескураживающим: при попытке провести «вертушку» у азербайджанки получился срыв и соперница очевидно вышла на балл. Но судьи результативного действия не заметили. Правда, в дальнейшем Ахмадли доказала свой класс в полной мере. В первом периоде она с непростого положения провела накат, а во втором предрешила исход поединка броском через бедро.



До 67 кг – стабильность Бурмистровой и украинский халай



Весовая категория до 67 кг привычно собирает самое небольшое число участниц почти на всех соревнованиях по женской борьбе. При этом число фаворитов ограничивается двумя-тремя фамилиями, а сенсационных победителей практически не бывает. В этот ограниченный круг входит и чемпионка мира-2002 украинка Катерина Бурмистрова, выигрывавшая чемпионаты Европы в 2004-м, 2005-м и 2009-м годах. Правда, накануне этих соревнований возникали сомнения, сумела ли Катерина набрать оптимальную форму, ведь в феврале на Киевском международном турнире Бурмистрова из-за отравления заняла лишь пятое место, а месяц спустя на турнире имени Медведя в Минске была всего лишь третей.



Впрочем, уже стартовой схваткой в Баку украинка показала, что готова к чемпионату Европы хорошо. Бурмистрова не оставила шансов полячке Паулине Грабовской – 5:0, 2:0. Хотя 21-летняя полячка, несмотря на все ее заслуги на юниорском уровне, не была основной соперницей для украинки. Таковую Бурмистрова встретила в полуфинале в лице россиянки Алены Карташовой, чемпионки мира-2002, трехкратной чемпионки Европы и серебряной призерши Олимпиады-2008.



Встреча этих соперниц получилась чрезвычайно упорной. Со стартовых секунд Карташова избрала необычный вариант ведения борьбы – интенсивно «фехтовала» руками перед лицом соперницы, очевидно, пытаясь рассеять внимание Бурмистровой. В итоге россиянку устным предупреждением «успокоил» судья. Украинка со стартовых секунд действовала спокойно, выискивая попытку взять удобный захват. Но шанса соперница не предоставила. Как следствие – 0:0. Согласно жребию право брать захват за ногу выпало Бурмистровой. Шансом она воспользовалась и повела в схватке. Второй период Карташова начала интенсивнее, что помогло ей в самом начале застать соперницу врасплох и вытолкать за пределы ковра. Ответа у Бурмистровой не нашлось.



Поединок перешел в третий период. В перерыве Катерина получила серьезный нагоняй от старшего тренера женской сборной Украины Владимира Евонова и в какой-то степени завелась. В заключительной двухминутке Бурмистрова наконец не ожидала подарков от соперницы, а сама искала возможности провести прием. Свой шанс украинка нашла, совершив перевод в партере. Это действие оказалось победным.



В финальной схватке категории до 67 кг, как было сказано выше, встречалось две украинки: Бурмистровой противостояла воспитанница донецкой борьбы Надежда Семенцова, в 2002-м под флагом Украины выигрывавшая серебро чемпионата Европы среди кадетов. Интересно, что будущие финалистки чемпионата Европы уже успели провести очную встречу в качестве представительниц разных стран: в полуфинале турнира имени Медведя в марте выиграла азербайджанка. Но выиграла исключительно благодаря благосклонности жребия – оба периода завершились 0:0, а захват за ногу выпадало брать Семенцовой.



Повторилась история и в первом периоде финала чемпионата Европы. Вторую двухминутку активнее начала Бурмистрова. Первый балл она заработала, сбив соперницу в партер. Впрочем, пребывая в выигрышном положении, украинка потеряла бдительность и пропустила контратаку соперницы. Как следствие – накат и 1:2. В конце периода у украинки был шанс спасти встречу, но, сделав захват за бедро, Бурмистровой не хватило сил, чтобы провести бросок. А потом начались те самые «народные гуляния» - национальные танцы Азербайджана то ли яллы, то ли халай с элементами гопака…



Чемпионат Европы-2010

15 апреля. Баку (Азербайджан)



До 51 кг

1. София Маттссон (Швеция)

2. Эстера Добрэ (Румыния)

3. Александра Когут (УКРАИНА)

3. Александра Энгельхарт-Деммель (Германия)



До 59 кг

1. Соня Ахмадли (Азербайджан)

2. Тайбе Юсейн (Болгария)

3. Мерьем Селлум-Фата (Франция)

3. Марианна Састин (Венгрия)

…

8. Анна Василенко (УКРАИНА)



До 67 кг

1. Надежда Семенцова (Азербайджан)

2. Катерина Бурмистрова (УКРАИНА)

3. Алена Карташова (Россия)

3. Ирина Цыркевич (Беларусь)

