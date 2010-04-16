Печеров опять не рад отпуску в апреле

Осечки, конечно, случались, но кто будет больно сечь игроков после проигрыша грандам из «Лос-Анджелес лейкерс» - 92:106? «Джазмены» пытались совершить невозможное, ведь победа давала им шанс побороться за, страшно подумать, первое место в Западной конференции. Лидеры клуба Карлос Бузер и Дерон Вильямс завершили матч, имея «дабл-дабл» на брата; не выпадал из ансамбля и Кирилл Фесенко, заработав четыре очка всего за 3 минуты игрового времени. Но калифорницы, невнятно проводящие эндшпиль первенства, уже в первой четверти показали кто в доме хозяин. И хотя Коби Брайант приберег привычный высший пилотаж на плей-офф, высокорослый Ламар Одом (26 очков и 10 подборов) легко перепрыгал защиту «Юту».



Оградив себя, теперь уж окончательно, от посягательств конкурентов, «короли» Западной конференции расслабились до такой степени, что подарили шубу с барского плеча землякам из «Сакраменто кингс» - 100:106. А далее «Лейкерс» были посрамлены и в поединке с «Денвер наггетс» - 96:98. Здесь подвиги творил лидер колорадцев Кармело Энтони. Он не только заколотил в кольцо чемпионов 31 очко, но и умело сыграл под своей корзиной в последние мгновения встречи, накрыв бросок отчаяния в исполнении ветерана «Лейкерс» Дерека Фишера.



Язык не повернется назвать эту победу денверцев договорной, но она позволила им сохранить шансы на первую строчку в Северо-Западном дивизионе. И все здесь решилось в последний день регулярного первенства. «Юта» принимала «Финикс санс» без травмированного Карлоса Бузера, и в отсутствие двух лидеров (давно уже не выходит на площадку Андрей Кириленко) «джазменов» вел в бой молодой разыгрывающий Дерон Вильямс. Он принес команде 24 очка, но аризонцы усилиями Стива Нэша и Амари Стадмайра довели матч до нужного результата - 100:86. Кирилл Фесенко за 7 минут отметился одним двухочковым броском.



Эта досадная неудача в родных стенах отодвинула «Юту» на второе место в дивизионе, после «Денвера» и пятую строчку в турнирной таблице Конференции. Но спор этих клубов не закончен: им придется схлестнуться уже в первом раунде плей-офф.



А для Алексея Печерова, как и год назад в «Вашингтоне», сезон завершается в середине апреля. Алексей в этот месяце смог сыграть только в поединке с «Оклахомой», где миннесотцы, как всегда, лавров не снискали - 108:116. Украинский центровой был на площадке 3 минуты, и поразить кольцо в этом матче ему не удалось. Северяне с 15 победами оказались самой неудачливой командой Западной конференции, а в общем зачете НБА у них малопочетное второе место с конца после безнадежных «Нью-Джерси нетс» (12 побед).



В Восточной конференции, как и ожидалось, трон достался Леброну Джеймсу и его собратьям по «Кливленд кавалиерс». Намного интереснее выдалась битва за восьмое, проходное место в турнирной таблице. В последнем туре торонтцам как кровь из носа были необходимы победа над бескрылыми «Никс» и осечка чикагцев в матче с «Шарлот». Канадцам победа досталась без особого напряга - 131:113, но и чикагцы оказались сильнее своих соперников - 98:89, и «Буллс», помахав ручкой единственной «иностранной команде» НБА, обзавелись кубковой пропиской.



В первом туре плей-офф встречаются: Восточная конференция: «Кливленд» - «Чикаго», «Орландо» - «Шарлот», «Атланта» - «Милуоки», «Бостон» - «Майами». Западная конференция: «Лос-Анджелес лейкерс» - «Оклахома», «Даллас» - «Сан-Антонио», «Финикс» - «Портленд», «Денвер» - «Юта».