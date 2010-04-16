Тевес оказался лучшим из дорогих приобретений прошлого лета

16 апреля 2010, 11:09

Переход Карлоса Тевеса в «Манчестер Сити» вызвал много споров, но оказался самым удачным из дорогих европейских трансферов прошлого лета.

Об этом свидетельствуют данные  Castrol Rankings за март 2010. Карлос Тевес перешел в «Сити» после того, как  «Манчестер Юнайтед» отпустил его к своим соперникам. С сентября 2009 этот футболист стремительно поднялся на 120 позиций в Castrol Rankings и теперь занимает 27-ое место в рейтинге. Это самый большой прогресс среди десятки самых дорогих приобретений футбольного межсезонья.
Однако у «Сити» не все складывалось гладко на трансферном рынке. Самым большим разочарованием стал  Джолеон Лескотт,  который опустился на 637 позиций и оказался на 805-ом месте в рейтинге после того, как клуб выложил ?27,9 млн. за его переход из «Эвертона».
Castrol Rankings использует объективный анализ и высокие технологии, чтобы оценить каждый пас, каждую попытку отобрать мяч и каждое движение более чем 2000 футболистов в матчах пяти ведущих европейских лиг за последние 12 месяцев. Таким образом, Castrol больше рассказывает любителям футбола всего мира о том, как добиваются успеха лучшие игроки планеты.

В Castrol Rankings сейчас лидирует Лионель Месси из «Барселоны», а за ним следуют Криштиану Роналду из мадридского «Реала» и Уэйн Руни из «Манчестер Юнайтед».
Тем не менее, бывший одноклубник Руни Тевес стремительно сокращает отставание от группы лидеров.

Тевес стоил «Сити» около ?29 млн. и занял седьмое место среди самых дорогих приобретений лета 2009. Однако он уже начал отрабатывать потраченные на него деньги и в этом сезоне забил 19 голов в 28 матчах лиги, включая два хет-трика  с начала этого года.

Представитель бренда Castrol и чемпион мира 1998 года Марсель Десайи сказал:

- Любому игроку, за чей трансфер заплатили большие деньги, приходится нелегко, потому что на него сразу же начинают давить, требуя результатов. Тевес показал, что может выдержать это давление. Многие игроки на его месте пожалели бы о том, что ушли из «Манчестер Юнайтед», а он играет с еще большим рвением и справляется с большей ответственностью, которая легла  на его плечи. Его энтузиазм проявляется в каждом матче. Он всегда старается  играть непредсказуемо и, в тоже время, исполнен уверенности, а это очень ценное качество для бомбардира. Тевес не обладает самой высокой скоростью, но он очень настойчив и постоянно доставляет неприятности защитникам. Как бывший центральный защитник я знаю насколько сложно опекать игрока, который пытается воспользоваться каждым моментом и в конце концов заставляет защитников ошибаться.

10 самых дорогих трансферов - лето 2009

Криштиану Роналду 94 млн.
Златан Ибрагимович 69,5
Кака                        65 .
Хаби Алонсо                        35,4 .
Карим Бензема 35
Марио Гомес             30
Карлос Тевес            29
Эммануэль Адебайор 29
Джолеон Лескотт 27,5
Фелипе Мело 25

Самый дорогой игрок прошлого лета Криштиану Роналду показал, что за него не зря заплатили самую высокую в мире цену - ?94 млн. Сейчас он играет даже лучше, чем в составе  «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Роналду забивал мяч каждые 98 минут игрового времени, а ранее его результативность составляла гол на каждые 153 минуты. Он также может похвастаться самым большим количеством ударов по воротам в Ла Лиге - в среднем семь ударов за матч.

С сентября 2009 этот крайний полузащитник поднялся в Castrol Rankings с третьего на второе место. Кроме того, он стал самым результативным игроком в Лиге чемпионов, забив семь голов в пяти матчах по состоянию на конец марта.

Хаби Алонсо (поднялся на 50 позиций и теперь 69-й) и Кака (поднялся на 45 позиций и теперь 40-й) постоянно продвигались в Castrol Rankings с того момента, как Роналду присоединился к мадридскому «Реалу», а Златан Ибрагимович сполна оправдал ?69,5 млн., которые «Барселона» заплатила за его переход из «Интернационале». Сейчас он на 9-ом месте, а начал сезон 49-ым.
Алонсо в среднем перехватывал пасы соперника 3,2 раза за матч в Ла Лиге, в то время как в прошлом сезоне в Премьер Лиге этот показатель у него составлял всего 1,3 раза. А Кака создал наибольшее количество острых моментов с игры в испанской лиге - 57 передач, за которыми следовал удар по воротам.

Десайи добавил:

- В целом футболисты, за чей трансфер заплатили большие деньги, продемонстрировали впечатляющую игру и доказали, что клубы не зря за ними охотились. Хорошим игрокам полезно оказаться в окружении тех, кто даже лучше их, особенно это касается таких как Хаби Алонсо. Стиль игры этого футболиста создает идеальное подспорье для того, чтобы  его партнеры атакующего плана полностью раскрыли свой талант.

Тем не менее, в случае с Лескоттом все совсем по-другому. Падение этого защитника отражает тот факт, что он выиграл всего лишь 52% дуэлей «в воздухе», а в прошлом сезоне в «Эвертоне» этот показатель у него составлял 69%.

Карим Бензема и Фелипе Мело из «Ювентуса» тоже отличились неудачным выступлением.

«Реал Мадрид» отвоевал контракт с Каримом Бензема у «Манчестер Юнайтед» и других ведущих клубов, но после перехода в новый клуб  французский нападающий потерял форму.  

Когда он играл в Лиге чемпионов за «Лион», его соотношение голов и ударов по воротам составляло один к пяти, а в этом сезоне всего лишь один к десяти.

А вот Лисандро Лопес, который перешел из «Порто» на замену Бензема приблизительно за ?24 млн. , добился больших успехов,  поднявшись на 1273 позиции с 1501-го на  228-ое место.

Лопес, который прошлым летом  был самым дорогим игроком французской лиги, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 25 матчах.

Его 26% реализованных моментов намного превышают средний показатель по лиге, который составляет 16%.

Тем временем Фелипе Мело опустился на 218 позиций и занял 431-ое место.

Выступая в прошлом сезоне  за «Фиорентину», он 11 раз разрезал защиту соперника своими пасами, а в этом сезоне - только два. Кроме того, его процент успешных дриблингов сократился с 68% до 57%.

Для Альберто Акилани, который не попал в десятку самых дорогих игроков, перейдя из «Ромы» в «Ливерпуль» за   ?23 млн.,  первый сезон в составе нового клуба складывается неудачно.

В прошлом сезоне  итальянского полузащитника преследовали травмы, из-за чего он опустился с 1587-го на 1703-е место, потеряв 116 позиций.

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