Иван Бабарыка: «Перед марафоном корейская кухня для меня была очень некстати»

Что и говорить, не часто мы слышим о наших победах из такой «закрытой» страны как Северная Корея. Тем значимей кажется триумф в крупных международных соревнованиях, проходящих на родине Ким Ир Сена.



К нашей радости, на прошедшем в Пхеньяне марафоне, победил наш соотечественник Иван Бабарыка.

Справка. Иван Бабарыка, родился 11 ноября 1982 года в Новомосковске (Днепропетровская область). Живет и тренируется в родном городе. Представляет украинский марафонский клуб «Тарас Бульба».



Иван, как давно занимаетесь бегом вообще и, марафонским, в частности?



Бегом занимаюсь с 12 лет. Первый марафон пробежал в 2007 году в Москве. И выиграл его. Всего же в моем активе шесть марафонов. В четырех из них победил.



И теперь давайте перейдем непосредственно к недавнему событию… Что это был за марафон – в Пхеньяне?



Это 23-й международный Mangongday Price Marathon. Он был приурочен к большому северокорейскому празднику – дню рождения, как они говорят, великого лидера Ким Ир Сена.



Кто там участвовал?



Марафон был очень представительным. Стран немало. Эфиопия, Кения, ЮАР, Намибия, Китай… Конечно, и Северная Корея.



Кто вам составлял основную конкуренцию?



Прежде всего, местные спортсмены, потом африканцы… Для северокорейцев это был очень важный старт. Ведь они практически никуда не выезжают. А тут такая возможность посостязаться! Да еще можно что-то заработать.



Как для вас складывался бег?



Сначала вперед вырвался кореец Пак Сонг Чол. Я до 20-ого километра бежал в группе с африканскими спортсменами. После 21-ого убежал из этой группы. Пытался достать северокорейца. На отметке 25 км я проигрывал ему 45 секунд. А догнал где-то на 37-ом км. Потом, на последних километрах обогнал, хотя он «цеплялся», буквально наступал на пятки. Кореец слишком резво начал, вот и не рассчитал свои силы. А я прибежал с личным рекордом 2:13:56.

И старт, и финиш проходили на стадионе в Пхеньяне. К слову сказать, он был забит до отказа. Для местной публики это настоящий праздник.



Как вам, вообще, Северная Корея?



Страна своеобразная. У них все очень строго. Порядок, все как по струнке ходят. Похоже на военный коммунизм. О чем говорить, если у них более половины населения – военные. Как нам сказали, здесь одна из самых больших армий в мире.



Кое-что посмотреть удалось. Нас повозили, показали город. Организованно. К нам приставили гида. Что касается достопримечательностей… Огромных размеров монументы - Триумфальная арка, статуи Ким Ир Сена, Ким Чен Ира. Кроме того, видели портреты Ленина, Маркса. В общем, коммунизм. Причем, поразило, они во все это очень верят. Фанатично. Когда нам показывали изваяния, то подчеркивали, что это памятники Великому вождю.



Странновато конечно. Как будто в прошлое вернулись. Но мы-то уже это пережили. А у них все так строго, в каком-то гипертрофированном виде.



А по магазинам удалось походить?



Нет. Там с этим тоже все очень серьезно. Паспорта сразу забирают. Предупредили, что иностранцам лучше не выходить.



А чем кормили?



В основном, корейской кухней. Перед марафоном для меня это было, мягко говоря, не очень кстати. Я был как раз на выжигающей диете. Приехал, мне надо было напитаться углеводами, а у них, в основном, макароны, рис… Суп приносили. Но все такое перченное, что невозможно взять в рот. После соревнований был банкет – опять таки макароны с чем-то острым. Я один раз попробовал – слезы из глаз полились.



Какой была погода?



Погода хорошая. Около 13 градусов. Правда, с ветром. Как по мне, то для марафона - самая идеальная погода.



К каким стартам теперь готовитесь?



Хочу поехать в Европу – там будут международные пробеги. От 10 до 21 км. На месяц-полтора. Ну, а потом, отдохну, и буду готовиться к марафону опять в Москве.





Результаты марафона в Пхеньяне (тройка призеров)



1. Иван Бабарыка (Украина) – 2:13:56



2. Пак Сонг Чол (Сев. Корея) – 2:14:09



3. Ри Йонг Хо (Сев. Корея) – 2:16:31



