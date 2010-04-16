Борьба. ЧЕ-2010. С тремя медалями, но не на максимуме

Серебро Катерины Бурмистровой (весовая категория – до 67 кг), и две бронзы, добытые Александрой Когут (до 51 кг) и Юлией Остапчук (до 63 кг) наверняка не были максимумом для украинской команды на чемпионате Европы в Баку (Азербайджан). Нет, к призерам, по большому счету, претензий быть не может. Каждая из медалисток Евро-2010 могла выступить в Баку лучше, но это уже частности. В целом выше упомянутое трио выступило на своем высоком уровне. Разочаровали те, от кого медалей ожидали больше всего: бронзовые призерши последнего чемпионата мира Людмила Балушка (до 48 кг) и Анна Василенко (до 59 кг), как и на тот момент еще действующая чемпионка Европы Наталия Синишина (до 55 кг) и Светлана Саенко (до 72 кг) выбыли с соревнований после стартовых же поединков! При этом только Синишина и Саенко уступили соперницам, которые не уступают им по уровню.



До 48 кг – без Украины на пьедестале не обошлось



Видимо, решение отправлять на чемпионат Европы бронзовую призершу мирового первенства-2009 Людмилу Балушку вне зависимости от обстоятельств было ошибочным. Спортсменка едва восстановилась после очередной травмы колена и, вероятно, еще не успела набрать оптимальные кондиции.



Свидетельствует об этом и проведенный Людмилой единственный поединок на Бакинском Евро. Противостояла Балушке далеко не звездная румынка Кристина Кройтару, высшим достижением которой была бронза на чемпионате Европы-2006. Для украинок Кройтару ранее была довольно удобным соперником. На юниорском чемпионате мира-2003 Кристину побеждала Ольга Левковская, а через два года на аналогичном турнире на лопатки Кройтару уложила собственно Балушка. Тоже на туше выиграла у румынки на чемпионате Европы-2008 Александра Когут.



Вообще, Людмила Балушка исповедует остроатакующую манеру ведения борьбы, с использованием богатого арсенала технических приемов. Показательно, что не менее половины своих схваток Людмила завершает досрочно, победами на туше. Потому собственно с первых секунд ее встречи с Кройтару не покидала тревога. Балушка была какой-то скованной, почти не искала попыток побороть соперницу. Собственно, за всю схватку украинка не провела ни одного результативного действия. Первый период при счете 0:0 румынка взяла благодаря жребию, а во втором Балушка повела в счете после того, как Кройтару, сорвав «вертушку», вынуждена была убегать за пределы ковра. После этого украинка пыталась удержать минимальный перевес. И была наказана: за 20 секунд до окончания периода победу Кройтару принес проход в ноги.



Впрочем, без украинок финал исконно украинской категории все равно не обошелся. Напомним, что ранее многолетним лидером в легчайшем весе была наша Ирина Мерлени, а в последние годы на вершину выбралась выступающая за Азербайджан воспитанница львовской борьбы Мария Стадник. Но пока Мерлени пребывает в раздумьях, а Стадник – в декретном отпуске, на первые роли вышла еще одна бывшая украинка Яна Стадник, представляющая Великобританию. Яна – младшая сестра серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Стадника, была в составе сборной Украины чемпионкой Европы среди кадетов и юниоров. На прошлогоднем чемпионате мира она добралась до полуфинала, где проиграла своей золовке Марии, а потом в схватке за третье место – Балушке.



Теперь Яна Стадник гарантировала себе медаль вне зависимости от исхода финальной схватки с двукратной чемпионкой Европы Ларисой Ооржак из России. Собственно, сомнений в том, кто победит в решающей схватке, не было ни у кого. Ооржак в этом году обрела блестящую форму, выиграла Гран-при Ярыгина в Красноярске и на одном дыхании одолела соперниц на пути к финалу.



Решающую схватку Лариса тоже провела без излишней суеты. Яна Стадник за четыре минуты борьбы, такое впечатление, так и не поняла, каким образом можно найти противодействие быстрой и чрезвычайно техничной россиянке. Собственно, благодаря своей скорости Ооржак пять раз в течение поединка набирала по одному баллу и выиграла оба периода всухую – 2:0, 3:0.



До 55 кг – украинский конфуз и латвийская сенсация



Трудно сказать, что происходит в последнее время с одной из самых стабильных в недалеком прошлом украинских борчих Наталией Синишиной. Год назад она с блеском выиграла чемпионат Европы в литовском Вильнюсе и, казалось, только начинает настоящее восхождение на вершину. Однако осенью был провал на мировом первенстве, который перевернул все с ног на голову. Правда, победа Наталии в феврале на Киевском международном турнире обнадеживала. Казалось, постепенно она обретает былые кондиции и к чемпионату Европы подойдет в оптимальной форме.



В соперники Синишиной по первому поединку Евро жребий избрал румынку Анну-Марию Павал. Ту самую, которую Наталия уверенно победила в полуфинале прошлогоднего первенства континента и которая потом уложила украинку на лопатки на старте чемпионата мира. Казалось, будет шанс реваншироваться. Но Синишина в первом поединке действовала как-то несобранно, много ошибалась, порой принимала авантюрные решения.



Возможно, расхолодил украинку уверенно выигранный первый период. Уступая 0:1, Синишина сделала захват под руки и бросила соперницу на три балла. Но потом был ужасный по своему содержанию второй период. В нем украинка поначалу тоже якобы владела преимуществом. Но, проводя прием после прохода в ноги, Наталия пропустила контратаку и чудом избежала туше. В итоге – 0:4. Судьба схватки решалась в третей двухминутке. В ней поначалу повела Синишина. Наталия заработала балл, сумев отскочить от прохода соперницы в ноги. Но после этого эпизода украинка невольно стала действовать на удержание победного счета. И поплатилась: за 25 секунд до конца встречи соперница своей активностью вынудила Наталию уходить за пределы ковра. На спасение ситуации времени почти не оставалось. Более того, рискуя, украинка проиграла еще один балл.



К сожалению, в финал Павал пробиться не смогла. В четвертьфинале она уступила пятикратной чемпионке Европы Наталии Гольц из России и перешла в утешительный турнир сама, автоматически исключив из его числа Синишину. Гольц в финале противостояла 19-летняя чемпионка Европы среди юниоров 2008 года Анастасия Григорьева из Латвии. Накануне финального поединка почти никто не сомневался, что россиянка обеспечит себе шестое в карьере звание чемпионки континента.



И действительно, поначалу прогнозы подтверждались. Гольц, действуя академично, но надежно, сбивала соперницу в партер, проходила в ноги и набивала очко за очком. Так она выиграла первый период (3:0), так вела 2:1 до последних секунд второй двухминутки. И в этот момент, буквально на последней секунде второго периода, Григорьева выполняет подножку и укладывает соперницу на лопатки! Вне сомнения, будь у латвийки несколько секунд в запасе – это была бы чистая победа на туше. А так – три балла и продолжение борьбы в третьем периоде.



Правда, повлиять на исход встречи Гольц уже не могла. Ни морально, ни физически. Григорьева просто сносила свою соперницу с ковра. Даже единственный балл в свой актив Гольц занесла не благодаря собственной прыти, а из-за того, что латвийка, выполняя подножку, выскочила за пределы ковра. Впрочем, сути дела это уже не меняло. Преимущество Григорьевой было подавляющим. В итоге она победила – 4:1! Бесспорно, этот результат можно назвать сенсационным.



До 63 кг – «взрослая» бронза Остапчук



20-летняя львовянка Юлия Остапчук является практически непобедимой на юниорском уровне. На своем континенте – так точно. Остапчук – победительница трех последних юниорских первенств Европы. Кроме того, Юлия первенствовала на юниорском чемпионате мира-2007. А вот среди взрослых украинке пока заявить о себе не удавалось.



Первой соперницей Остапчук по Евро-2010 была еще одна преуспевающая юниорка – чемпионка Европы среди кадетов и юниоров 22-летняя Лаура Скужина из Латвии. Правда, соперничать на равных с украинкой Лаура не смогла. Остапчук могла уложить соперницу на лопатки еще в первом периоде. Для этого не хватило малости. Но во второй двухминутке, проведя прием с партера, Юлия таки одержала победу на туше.



В четвертьфинале Остапчук встретилась с чемпионкой Европы-2006 Любовью Волосовой из России. Поединок получился равным и почти бесприемным. Первый период по жребию выиграла Волосова. Во втором, совершив удачный проход в ноги, Остапчук отыгралась. В третьем периоде удачный перевод на балл удался уже Волосовой, которая в последствии вышла в финал, предоставив украинке шанс побороться за бронзу. Перед медальной схваткой Остапчук встретилась с мало известной чешкой Мартиной Зыкловой и, не напрягаясь, добыла победу – 2:0, 1:0.



В схватке за третье место Остапчук встретилась с бывшей латвийкой, а ныне – гражданкой Азербайджана Олесей Замулой. Заметим, что в стартовом поединке чемпионата Олеся, ранее в своей карьере ничего серьезного не выигрывавшая, сенсационно победила действующую чемпионку мира Монику Михалик из Польши. Правда, Остапчук азербайджанка, даже несмотря на нескрываемые симпатии судей, ничего противопоставить не смогла.



Оба периода Юлия выиграла со счетом 1:0. Хотя будь судьи немного объективнее, преимущество украинки было бы значительнее. К примеру, представители Фемиды еще при счете 0:0 в первом периоде не засчитали ни балла, когда Остапчук вытолкала соперницу за пределы ковра. Вскоре, правда, Замула сорвала бросок через бедро, благодаря чему украинка смогла сделать результативный перевод. Во втором периоде решающим оказался эпизод, когда украинка, охватив соперницу за бедро в партере, сделала переворот. Иное дело, что это действие было достойно более, чем одного балла. Но какая разница, если Остапчук все равно впервые в карьере выиграла медаль взрослого чемпионата Европы?



В финальной же схватке данной весовой категории сошлись Любовь Волосова из России и француженка Одри Прието-Бокашвили. К слову, на золотом пути победного для себя Евро в 2006 году Волосова встречалась с Прието и одолела ее на туше. Перед тем, как перейти к рассказу об этом финале с драматической развязкой, также заметим, что Баку – счастливый для Прието город. Три года назад именно в азербайджанской столице она неожиданно для многих стала чемпионкой мира.



Очень близко француженка подобралась к чемпионскому званию и на сей раз. Выиграв первый период благодаря жребию, во втором Прието поначалу уступала после успешного прохода соперницы в ногу. Но на последних секундах второго периода Одри, имея все шансы для того, чтобы вытолкнуть соперницу, для пущей уверенности (или эффекта?) решила подбедрить Волосову и выбросить ее таким способом за пределы ковра. В итоге за круг Прието упала первой. Действуй она попроще, схватка наверняка завершилась бы во втором периоде. А так пришлось проводить третью двухминутку, в которой никто рисковать не собирался. И лишь за десять секунд до гонга Волосовой удалось пройти сопернице в ноги и заработать победный балл.



До 72 кг – Саенко – пятая. Без единого результативного действия



Жребий преподнес опытной украинке, призеру пяти чемпионатов Европы Светлане Саенко большой «сюрприз». В стартовой схватке ей пришлось встретиться с главной фавориткой соревнований в тяжелом весе – победительницей четырех последних чемпионатов Европы, двукратной чемпионкой мира болгаркой Станкой Златевой. Ранее эти соперницы на официальном уровне встречались четырежды и каждый раз побеждала Станка. Так было в финалах чемпионатов Европы 2006-го и 2007 годов, так было в схватках за третье место на Евро-2005 и чемпионате мира-2009.



Как видим, Саенко не могла ничего противопоставить Златевой, даже когда находилась на пике своих возможностей. Сейчас Светлана не блещет, потому радовало единственное: после поражения от Златевой украинка сможет побороться за бронзу. Причем сразу, без предварительных поединков, поскольку число участниц в тяжелейшем весе среди женщин было невысоким.



Чуда не произошло. В первом периоде Златева заработала победный балл, сбив соперницу в партер. Тут же болгарка, скрестив ноги соперницы, пыталась перевернуть Саенко на туше, но Светлана устояла. Во втором периоде Златева была менее агрессивной. Подловив момент и опять сбив соперницу в партер, она успокоилась и довела дело до победы.



Как и ожидалось, в дальнейшем Станка вышла в финал, предоставив Саенко шанс бороться за бронзу. Противостояла украинке 20-летняя чемпионка Европы среди кадетов и юниоров Эмма Веберг из Швеции. С Саенко эта соперница доселе не встречалась. Зато успела победить ее более молодых соотечественниц. В 2007-м Эмма сначала в финале юниорского чемпионата Европы одолела Ольгу Дмухновскую, а затем в схватке за бронзу чемпионата мира среди юниоров выиграла у Марьяны Квятковской.



Теперь вот пришла очередь Саенко. Судьба обоих периодов решилась по жребию. Сначала захват за ногу выпало брать Веберг и свой шанс она использовала. После нулевой второй двухминутки Фортуна улыбнулась уже Саенко. Но, подняв соперницу над ковром, Светлана не отправилась с нею к краю ковра, а зачем-то поставила назад на помост. Шведка быстро сориентировалась и вырвала ногу с объятий соперницы, тем самим обеспечив себе первую в карьере «взрослую» медаль чемпионатов Европы.



После этого был финал. И очередной урок в исполнении Станки Златевой. На сей раз в роли ученицы выступила 22-летняя россиянка Екатерина Букина, дважды становившаяся призером чемпионатов мира среди юниоров. Болгарка всем своим видом словно предлагала сопернице: «Бери и действуй». Та действовала. А Златева будто исправляла ошибки Букиной. Сначала перевела россиянку при ее попытке пройти в ноги. Потом, когда Екатерина на всех парах выталкивала Златеву за пределы ковра, болгарка сделала шаг в сторону и зашла на балл. После очередного контрдействия восстановился окончательный счет первого периода – 3:0. Во второй двухминутке Букина была уже осторожнее, не бросалась, сломя голову, в атаку. Но Златева свой шанс все равно нашла: охватив соперницу за бедра, она выполнила бросок на три балла.





Чемпионат Европы-2010

16 апреля. Баку (Азербайджан)



До 48 кг

1. Лариса Ооржак (Россия)

2. Яна Стадник (Великобритания)

3. Мелани Лесаффр (Франция)

3. Ивона Матковска (Польша)

…

8. Людмила Балушка (УКРАИНА)



До 55 кг

1. Анастасия Григорьева (Латвия)

2. Наталия Гольц (Россия)

3. Агата Пьетжик (Польша)

3. Анна-Мария Павал (Румыния)

…

10. Наталия Синишина (УКРАИНА)



До 63 кг

1. Любовь Волосова (Россия)

2. Одри Прието-Бокашвили (Франция)

3. Юлия Остапчук (УКРАИНА)

3. Анна Беляева (Беларусь)



До 72 кг

1. Станка Златева (Болгария)

2. Екатерина Букина (Россия)

3. Эмма Веберг (Швеция)

3. Майлер Унда (Испания)

5. Светлана Саенко (УКРАИНА)



Итоговый командный зачет

1. Россия – 52

2. УКРАИНА – 38

3. Болгария – 34

4. Азербайджан – 33

5. Швеция – 28

5. Франция – 28

5. Польша – 28

