Греко-римская борьба. ЧЕ-2010. Украинский сюрприз. Или сенсация?

О победах отечественных борцов греко-римского стиля украинский болельщик постепенно начал забывать. Провальная Олимпиада-2004, где наши классики не завоевали ни одной медали, потом небольшой всплеск в виде золота Владимира Шацких на чемпионате мира-2006 и победы на командном Кубке мира-2007. И опять падение. Бронза Армена Варданяна на Олимпиаде-2008 воспринималась скорее, как исключение из правил. Логичная рокировка на тренерском мостике, вследствие которой к рулю сборной вместо Нельсона Давидяна вернулся Александр Котовой, поначалу не предвещала изменений к лучшему. Подтверждение тому – сезон-2009, в котором украинская команда во многом благодаря благосклонности жребия отличилась двумя медалями чемпионата Европы, а потом приехала ни с чем с чемпионата мира.



Впрочем, что-то с приходом Котового таки поменялось. А именно – концепция формирования главной команды страны. И если к составам, представлявшим Украину на прошлогодних чемпионатах мира и Европы, еще возникали вопросы, то на сей раз, на континентальное первенство в азербайджанскую столицу Баку поехали действительно сильнейшие на данный момент. Сильнейшие согласно спортивному принципу. Причем с составом Котовой вместе с тренерским советом определялись не только по итогам национального Кубка, но и учитывая серию международных стартов. Как результат – относительно семерки избранных не возникало вопросов ни у кого. Парадокс, но подобное происходит, наверное, впервые за последние более чем десять лет.



Результат не заставил себя ждать. Те, кто хочет бороться, у кого есть не только былые заслуги, но сила, здоровье и желание, в первый же день континентального первенства произвели фурор – в копилке Украины оказалось три медали из четырех возможных, а еще один спортсмен боролся в схватке за бронзу. Более того, одна из доставшихся украинцам бронзовых наград вполне могла превратиться в золотую, но не стала таковой из-за оплошности судей.



Вместе с тем, отдав Котовому и его тренерскому штабу должное за этот локальный успех (а таковым выступление украинцев можно считать вне зависимости от результатов, которые в воскресенье покажут представители трех остальных категорий), особо обольщаться не стоит. Достаточно вспомнить 2006-2007 годы и первые результаты деятельности у руля сборной предшественника Александра Васильевича Нельсона Давидяна. Второе в независимой истории золото мировых чемпионатов, добытое Владимиром Шацких, второй со времен славного 1994-го Кубок мира.



Эйфория от тех побед затмила здравый разум и привела к очередному, еще более болезненному, чем предыдущее, падению. Давидян ведь тоже поначалу пытался быть объективным (правда, с былыми заслугами подопечных он считался всегда). Но постепенно в сборной по разным причинам появилась «каста неприкасаемых». Это и стало началом конца. Постепенно Давидян потерял рычаги управления сборной и к Олимпиаде-2008 ею по сути уже не руководил. Хочется верить, что тот негативный опыт многому научил не только Котового, который в то время к сборной причастен не был, а следил за событиями в качестве стороннего наблюдателя, но и остальных влиятельных лиц нашей греко-римской борьбы. И что подобного хаоса в заключительные два года подготовки к Играм в Лондоне удастся избежать.



Пока же поговорим о дне нынешнем, а точнее, о том, как Украина получила трех свежеиспеченных призеров первенства континента.



До 55 кг – домашняя бронза Рагимова



Накануне бакинского чемпионата Европы невольно вспоминались события осени 2007-го. А именно – первенство мира в азербайджанской столице. Молодой запорожец Вьюгар Рагимов тогда ехал на историческую родину в качестве одного из фаворитов соревнований, как раз выиграв европейскую бронзу. Но в итоге провалился. «Рагимов уже видел себя на пьедестале почета, - объяснял ту неудачу Нельсон Давидян. – Он горел желанием выиграть на глазах у родных и друзей, которые собрались его поддержать. И, видимо, перегорел».



Эти слова Нельсона Амаяковича невольно вспомнились, когда в стартовой схватке отчетного чемпионата Европы Рагимов без вариантов уступил 19-летнему азербайджанцу, чемпиону Европы-2007 среди юниоров Эльчину Алиеву. В первом периоде Вьюгар выглядел более-менее нормально. Единственный бал он проиграл, не сумев ничего сделать во время обязательного партера, в котором ему полагалось атаковать. Во второй же двухминутке Эльчин Алиев просто смел своего соперника с ковра. Не дожидаясь обязательного партера, азербайджанец первые два балла набрал еще в стойке – сначала сделал перевод, а затем вытолкал соперника за пределы ковра. Потом, сделав захват под мышки украинцу, Эльчин повалил оппонента на ковер и заработал еще три балла. Накат с обязательного партера позволил Алиеву закончить встречу досрочно.



После такого обескураживающего начала оставалась надежда на дальнейшее продвижение азербайджанского борца до финала. Благо, турнирная сетка этому способствовала, ведь в той ее половине, куда жребий забросил Алиева и Рагимова, действительно грозных соперников больше не было. Зато в нижней части сетки собралась великолепная компания амбициозных борцов: двукратный чемпион Европы среди юниоров и бронзовый призер «взрослого» Евро-2008 Петер Модош из Венгрии, еще один недавно преуспевающий юниор Лаша Гогитадзе из Грузии, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Виржил Мунтяну из Румынии, третий призер первенств мира и Европы 2007 года Кристиян Фрис из Сербии и, конечно, олимпийский чемпион Назир Манкиев из России.



Прогнозируемо сильнейшим в этой компании оказался именно Манкиев. Эльчин Алиев своего шанса тоже не упустил, оставив в турнире своего этнического земляка Рагимова. В первой схватке «утешиловки» Вьюгар без труда разобрался с 23-летним норвежцем Андерсом Роннингеном – 4:0, 1:0. А затем был «бронзовый финал», в котором Рагимову противостоял двукратный чемпион Европы среди юниоров Александар Костадинов из Болгарии, который в свой 21 год уже успел выиграть бронзу «взрослого» Евро в прошлом году.



На сей раз Костадинов вернется домой ни с чем. Ту схватку Рагимов, наверное, не мог проиграть по определению. Заполненные трибуны бакинского Дворца спорта поддерживали Вьюгара неистово, как своего. Окрыленный такой поддержкой азербайджанский украинец бросился атаковать соперника непосредственно со стойки. Рагимов быстро захватил руку Костадинова, но воспользоваться этим преимуществом с первой попытки не смог. Но вскоре Вьюгар повторно берет руку оппонента, ввязывается в «ближний бой» и выполняет бросок на три балла! После удачного наката с обязательного партера Рагимов завершает период досрочно. Вторую двухминутку украинец провел не менее эффектно. Предрешил исход Вьюгар опять трехбалльным броском, который подкрепил удержанием. Как следствие, в партер соперники даже не становились. Рагимов становится призером Евро спустя четыре года и от радости выполняет двойное сальто.



А в финале не менее неистово с Назиром Манкиевым боролся Эльчин Алиев. 19-летний азербайджанец был настолько сосредоточен, что авторитет олимпийского чемпиона не давил на него даже малейшим образом. Судьба первого периода решилась в партере. Позицию сверху занял Алиев. С третьей попытки Эльчин таки сумел сломить сопротивление Манкиева и провел накат. Со старта второй двухминутки завелся уже россиянин. Он бросился на соперника так агрессивно, что при стыке о лоб азербайджанца разбил себе нос. В течение полторы минуты Алиев держал фантастический прессинг, но таки дотянул до обязательного партера. Как не пытался Манкиев накатить соперника, все его попытки были тщетными. Получается, Эльчин Алиев достойно заменил своего знаменитого соотечественника Ровшана Байрамова, который еще не покинул спорт, взяв небольшую паузу в рамках подготовки к Олимпиаде-2012.



До 60 кг – серебряный партер Балицкого



Вот что значить доверять человеку! В апреле 2008-го предыдущий тренерский штаб сборной якобы тоже отправил тогда еще 21-летнего винничанина Константина Балицкого на чемпионат Европы в финский Тампере. Отправлял скорее для галочки, поскольку спортсмен выиграл внутренние соревнования. Но всерьез на Балицкого в категории, где Украина к тому времени еще не выиграла олимпийской лицензии, никто не рассчитывал. В Финляндии Константин в достойной борьбе проиграл в стартовой схватке опытному армянину Хоршову Меликяну. Но качества борьбы тогда не оценили и на две последние олимпийские квалификации отправлялись конкуренты Балицкого. Отправлялись, чтобы бездарно проиграть путевки в Пекин.



Но вот прошло два года, воспитанник Александра Кулибабы опять стал обладателем Кубка Украины. На сей раз на него уже рассчитывали, как на полноценного члена сборной. И ожидания Балицкий оправдал. Правда, судя по первой схватке, обстоятельства могли сложиться таким образом, что нынешнего успеха могло и не быть. Противостоял Константину финн Матти-Тапио Кеттунен, борец, который на высоком международном уровне не боролся с 2004 года, то есть с тех времен, когда он еще выступал среди юниоров.



В начале схватки уверенностью не отличался ни один из соперников. Как следствие – обязательный партер при нулевом счете. Первым более комфортное, на первый взгляд, положение «снизу» занимает украинец. Кеттунен провести приема не смог и проиграл первый период. Зато во втором большая активность финского борца в стойке привела к результативному переводу. В партере от Кеттунена ничего не требовалось – он ничего не и не делал. И сравнял счет. Аналогичная ситуация наблюдалась и в решающем периоде. Финн вытолкал соперника за пределы ковра в стойке, набрал балл и получил возможность имитировать активность при «атаке» в партере. Благо, мастерство Кеттунена не позволяло ему проводить имитацию агрессивно, так, чтобы соперник защищался, а не думал о контрдействиях. В одной из таких неубедительных попыток финна провести накат Балицкий нашел лазейку и сумел накрыть соперника, еле не уложив того на туше.



Соперник по четвертьфиналу у Константина был гораздо серьезнее – двукратный чемпион Европы и чемпион мира-2006 среди юниоров, второй призер «взрослого» Евро-2007 Заур Курамагомедов из России. Выступая в весовой категории до 55 кг, Заур дважды на официальном уровне пересекался с Вьюгаром Рагимовым. Оба раза сильнее был россиянин. Видимо, не сомневался Курамагомедов в своей победе и на сей раз. Встречу Заур начал сдержанно, считая, что соперник сам предоставит ему шанс набрать дежурные очки. Но вот обязательный партер. Обороняется Балицкий. Обороняется успешно. Правда, тренеры россиянина в это оказываются верить и подают протест. Судейская коллегия его отклонила, засчитав украинцу дополнительный балл – 2:0. Во втором периоде соперники в стойке опять бездействовали. Захват в партере на сей раз брал Балицкий. Константин сцепил плотный замок и один за другим выполнил два великолепных наката – 3:0! Конечно, это сенсация!



Впрочем, впереди был полуфинал и соперник не менее серьезный, да еще и более опытный – румын Эйсебиу Дьякону. Этот борец по три раза поднимался на пьедесталы чемпионатов Европы и мира, в частности, был чемпионом континента в 2007-м. Очевидно, что фаворитом дуэли считался именно Дьякону.



Но уже в первом периоде, после безрезультатных действий в стойке, Балицкий своим накатом во время обязательного партера заставляет реалистов задуматься. Вторую двухминутку Дьякону начал агрессивно. На стартовых секундах он пытался бросить соперника «кочергой». Балицкий устоял, но вскоре румын сбивает соперника в партер и выходит вперед. Взяв захват с партера, Дьякону не усердствовал, а спокойно удержал преимущество. Со стартовых секунд третьего периода Эйсебиу тоже попытался решить исход в стойке. Но Балицкий на сей раз не ошибался. А взяв захват в партере, Константин действовал блестяще: сначала провел накат, а потом, когда соперник уже было поднялся, с колен повалил румына на лопатки. Еще секунд десять – украинец одержал бы чистую победу. Впрочем, сути дела это не меняет.



В финале Балицкий встретился с еще одним однофамильцем азербайджанской династии президентов. 20-летний Хасан Алиев – действующий чемпион мира и Европы среди юниоров, на данном континентальном первенстве заменял в составе своей сборной серебряного призера Олимпиады в Пекине Виталия Рагимова.



К сожалению, борьбы в финале не получилось. Кто знает, возможно, на Балицкого как-то повлияла феерическая атмосфера в зале. Своего соотечественника азербайджанцы поддерживали и в самом деле потрясающе. Хотя, на мой взгляд, главной причиной поражения являются слабые действия Балицкого в стойке. Нужно отдать должное нынешнему тренерскому штабу сборной: украинцы наконец-то начали хорошо бороться в партере. Ранее это было наше слабое место, что, учитывая специфику правил, делало украинских классиков уязвимыми едва ли не для любого соперника. Теперь результативные действия в партере стали и нашим оружием. Особенно ярко этот компонент получается именно у Балицкого. Но ведь борьбу в стойке из-за этого никто не отменял. В конце концов, положение в партере напрямую зависит от результативности борца в стойке. Немудрено, что у сильнейших греко-римлян данного чемпионата удачно сочетаются оба эти нераздельных компонента. К сожалению, Украины это пока не касается.



Хасан Алиев обескуражил Балицкого высоким темпом со стартовых секунд схватки и в итоге поймал того на уходе. Захватив украинца под руки, Хасан резким движением повалил Константина на ковер – 0:3. Взяв захват в партере, Алиев оторвал соперника от помоста и выполнил бросок – не идеальный, но принесший еще один балл. Второй период стал продолжением первого. В самом начале Алиев выполнил перевод и бросок с прогибом – 0:2. Вскоре после очередной попытки выполнить бросок азербайджанец валит соперника на ковер и пытается уложить его на лопатки. Не хватило малости, точнее, остановил счет 6:0 – это тоже досрочная победа. Впрочем, Балицкий своим выступлением на чемпионате в любом случае должен остаться доволен.



До 66 кг – почему остановился Красильников?



Выступая в весовых категориях до 60 и до 66 кг, 25-летний мариуполец Сергей Красильников постоянно находился в тени – Сергея Билобабы, Александра Хвоща, Сурена Геворкяна, Армена Варданяна и других борцов, которые вспыхивали удачными выступлениями ситуативно. В этом году Красильников, выиграв Кубок Украины, наконец выбрался из тени соперников, которые успели насобирать титулов и опыта. Собственно, об опыте перед дебютом на «взрослом» чемпионате Европы относительно мариупольца приходилось вспоминать в первую очередь. В составе сборной Сергей в последний раз на официальном уровне выступал еще в первой половине 2000-х, да и то те пробы среди кадетов и юниоров удачными не назовешь.



Но, видимо, многолетние выступления за спортклуб «Азовмаш» прищепили Красильникову одно важное качество – стойкость. Что умел Сергей, то он в Баку и показал. И едва не добрался до тройки призеров. Соперником Сергея по стартовой схватке был бронзовый призер чемпионата Европы-2007, двукратный чемпион мира среди юниоров Рефик Айвазоглу из Турции. Пока соперники в первом периоде присматривались друг к другу, истекло полторы минуты. Захват в партере брал Красильников. Сергей шансом воспользовался и, выполнив накат, заработал два победных балла. Айвазоглу во втором периоде решил взять свое в стойке. И не ошибся: захватив соперника на самом старте, Рефик вытолкал его за пределы ковра. Подобное действие турок повторил немногим позже, когда позволил Красильникову подняться с партера. Наконец решающая двухминутка. Здесь уже в стойке никто не рисковал. Захват в партере взял Айвазоглу. И не смог оторвать Красильникова от ковра.



В 1/8 финала Сергей встретился с 28-летним румыном Ионом Пенайцом. В своей длительной карьере этот борец лишь однажды – в 2008 году – подымался на пьедестал почета на чемпионатах Европы. Но это не показатель. Пенайц всегда был неудобным соперником для лидеров весовой категории до 66 кг. Нередко он побеждал главных фаворитов. Только вот сам таковым пока стать никак не может. Вместе с тем, как-то так сложилось, что украинские борцы с Пенайцем борются успешно. На юниорском чемпионате мира-2001 Иона побеждал Антон Бутко, на чемпионате Европы-2006 с ним справился Александр Хвощ, дважды – на чемпионате мира-2005 и в финале Евро-2008 – румына побеждал Армен Варданян.



К сожалению, Красильников этой традиции не поддержал. Хотя начал мариуполец встречу неплохо. Отзащищавшись в партере, Сергей выиграл первый период. Но во втором Пенайц взял свое благодаря активности в стойке. Ион вытолкал соперника за пределы ковра, а взяв захват в партере и позволив сопернику подняться, еще полминуты потолкался и выровнял ситуацию. Счет 0:0 сохранялся и до захвата в партере в заключительном периоде. Захват взял Пенайц. Практически полминуты он безуспешно пытался провести накат. Но не отчаялся и на последних секундах таки выполнил желанное результативное действие.



Казалось, это поражение лишает Красильникова медальных перспектив. Ведь на пути Пенайца оставались олимпийские чемпионы двух последних Игр – в четвертьфинале предстояло встретиться с победителем афинской Олимпиады Фаридом Мансуровым из Азербайджана, а дальше на пути был чемпион Пекина Стив Жено из Франции. Казалось, такого испытания не выдержит никто. Но вмешались обстоятельства. Мансуров не сумел совладать с травмой и не вышел на схватку против Пенайца. А у Жено румын в полуфинале выиграл уже своими руками, предоставив Красильникову шанс побороться за бронзу.



Утешительный турнир украинец начал с вязкой встречи с болгарином Эмилом Милевым. Почти весь поединок соперники бездействовали, проще говоря, толкались. В итоге, после обмена удачными «лежками» в партере, оппоненты отложили определение победителя на третий период. И здесь опять сказалось умение Красильникова проводить накаты. Этот элемент Сергей использовал, когда в очередной раз пришлось брать захват в партере.



В следующей схватке Красильникову должен был противостоять Фарид Мансуров. Но восстановиться после трехчасового отдыха Фарид не успел и украинец пошел дальше без борьбы. Впрочем, поклонники Мансурова в течение всей вечерней программы демонстрировали передвижную растяжку с поддержкой кумира.



В частности, напоминала она о себе и во время схватки за третье место между Красильниковым и Жено. Встречу с действующим олимпийским чемпионом Сергей начал – лучше не придумаешь. Традиционно отбодавшись в стойке, взяв захват в партере, Сергей сначала проводит накат, а потом, оторвав соперника от ковра, бросает его на два балла! Правда, во втором периоде Жено ответил любезностью на любезность. На сей раз при счете 0:0 захват брал уже француз, который посредством наката установил равновесие. А в заключительном периоде Красильников выглядел как-то совсем безвольно. То ли устал, то ли сказалась старая травма. Украинец просто не сопротивлялся, а соперник, не мудрствуя, выталкивал его раз за разом за пределы ковра. Таким образом, олимпийский чемпион на чемпионате Европы довольствовался бронзой.



В финале, в котором встречались Пенайц и действующий чемпион Европы Амбако Вачадзе из России, борьбы как таковой тоже не было. Видно, слишком сильно румына болело левое колено. В конце встречи он просто прекратил сопротивление, а соперник, отнесшись с пониманием, не стал «плясать на костях». У Пенайца был шанс в первом периоде во время обязательного партера накатить соперника, но не хватило силы довести прием до конца. А во второй двухминутке Вачадзе, взяв захват, свой накат провел. А потом по выше упомянутым причинам, остановился.



До 74 кг – добытая бронза или потерянное золото?



Наконец-то 23-летний луганчанин Дмитрий Пышков получил свой шанс. Странная позиция предыдущего руководства сборной, слепо доверявшего конкуренту Дмитрия Владимиру Шацких, привела к тому, что талантливейший борец в отчаянье едва не закончил карьеру. Но вот с приходом Котового двери сборной для Пышкова наконец открылись. И пока возможностью Дмитрий пользуется на отлично. По большому счету, Пышков заслуживал и имел все шансы даже выиграть данный чемпионат Европы. Впрочем, обо все по порядку.



В стартовой схватке чемпионата жребий подбросил украинцу хороший вариант для разминки в виде итальянца Саверио Скарамуцци. В первом же периоде, дождавшись захвата в партере, Пышков выполнил великолепный бросок с прогибом, оцененный максимальными пятью баллами. Во втором периоде тоже до обязательного захвата, который брал итальянец, счет оставался 0:0. Скарамуцци позволил подняться украинцу с партера и тем самым фактически свел свои шансы до нуля. В отчаянье итальянец попытался втолкнуть Пышкова за пределы ковра. Но Дмитрий в последний момент делает захват и выполняет передний суплекс – три балла!



После такой столь эффектной разминки Пышкову в четвертьфинале предстояло встретиться с опытным белорусом, бронзовым призером последних чемпионатов мира и Европы Александром Кикиневым. Перед тем, как перейти непосредственно к неоднозначным перипетиям схватки, заметим, что с Кикиневым давние счеты имеет еще один украинец Владимир Шацких. В 2008-м Владимир сначала уступил белорусу на чемпионате Европы, а потом победил его в финале олимпийской квалификации.



Мог выиграть у Кикинева и Пышков. Правда, винить за поражение в первом периоде украинец может только самого себя. В стойке соперники не показали ничего. Захват в партере взял Кикинев. Пышков действовал удачно, поднялся в стойку и… потерял бдительность. Белорус не панькался и выполнил бросок «кочергой» на три балла. Во втором периоде Дмитрий отыгрался. В стойке соперники опять бездействовали, а взяв захват, Пышков оторвал соперника от ковра и исполнил свой коронный бросок обратным поясом. Жаль, соперник упал немного на бок, а то и по исполнению, и по амплитуде действия заслуживало пяти баллов.



А в третьем периоде произошел эпизод, который носит немного скандальный оттенок. Опять 0:0 в стойке, опять захват в партере, сверху – Кикинев. Его попытки провести накат – безуспешны. До того момента, пока захват не съехал ниже пояса. Переворот – рефери фиксирует два балла и, соответственно, победу белоруса. Украинская сторона подает протест. Повтор четко показывает нарушение со стороны Кикинева. Но судьи не отменяют первичного вердикта. Почему? Непонятно. Можно разве что упомянуть, что на этом чемпионате судьи считанные разы меняли решения после видеопросмотров.



Так или иначе, Кикинев вышел в полуфинал. Там он победил бронзового призера чемпионата Европы-2008 Руслана Белхороева из России и предоставил возможность Пышкову побороться за место на пьедестале. Первого соперника по утешительному турниру Дмитрий прошел без труда. 24-летнему грузину Геннадию Гогишвили, высшее достижение которого – золото чемпионата Европы среди кадетов – датируется 2001 годом, не хватало ни азарта, ни физической силы, ни мастерства. Наверное, это была наименее зрелищная схватка в исполнении Пышкова на этом чемпионате. В первом периоде он не дал сопернику ничего сделать в партере, а во втором, взяв захват, выполнил традиционный бросок.



В схватке за третье место Пышков встретился с Русланом Белхороевым. Заметим, что эти соперники встречались совсем недавно – в январе текущего года – на Гран-при Поддубного в Тюмени. Тогда, судя по техническому результату, выиграл россиянин. Но как выиграл? «По новым правилам рефери не могут подымать борцов с партера всего через 15 секунд, - объяснял потом ситуацию Александр Котовой. - Но подобное произошло. Белхароев выиграл, а российские судьи потом перед нами извинялись, дескать, действительно ошибка».



Зато в Баку шансов у Белхороева не было. В первом периоде при счете 0:0 захват с партера брал Пышков. Дмитрий с блеском исполнил бросок с прогибом, потом получил два балла за удержание и выиграл двухминутку – 5:0. Во втором периоде захват брал уже россиянин. Он трижды пытался вырвать соперника на накат, но Пышков устоял. На последних секундах, находясь в партере, он победно вскинул кулаки!



Еще большим было преимущество одного из борцов в финале. Это Александр Кикинев с блеском расправился с чемпионом мира-2008 среди юниоров Элвином Мурсалиевым из Азербайджана. Выдержав на старте немного хаотичный натиск соперника, белорус дождался обязательного партера, а взяв в нем захват, провел накат. В начале второй двухминутки Мурсалиев пытался вытолкнуть соперника за пределы ковра. Но Кикинев, сделав захват за руку и шею, выполнил бросок на три балла, предрешив тем самым исход встречи. Теперь после серебра Евро-2003 и прошлогодней бронзы Александр владеет полным комплектом наград континентальной чеканки.



Чемпионат Европы-2010

17 апреля. Баку (Азербайджан)



До 55 кг

1. Эльчин Алиев (Азербайджан)

2. Назир Манкиев (Россия)

3. Вьюгар Рагимов (УКРАИНА)

3. Петер Модош (Венгрия)



До 60 кг

1. Хасан Алиев (Азербайджан)

2. Константин Балицкий (УКРАИНА)

3. Заур Курамагомедов (Россия)

3. Тонимир Сокол (Хорватия)



До 66 кг

1. Амбако Вачадзе (Россия)

2. Ион-Юлиан Пенайц (Румыния)

3. Стив Жено (Франция)

3. Тамаш Леринц (Венгрия)

5. Сергей Красильников (УКРАИНА)



До 74 кг

1. Александр Кикинев (Беларусь)

2. Элвин Мурсалиев (Азербайджан)

3. Дмитрий Пышков (УКРАИНА)

3. Петер Бачши (Венгрия)

