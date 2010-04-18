Греко-римская борьба. ЧЕ-2010. Успешные дебютанты и ветхие «лидеры»

Воскресенье стало будто продолжением субботы. В том плане, что неизбалованные международными поездками украинские борцы оправдали доверие тренеров и выглядели достойно даже на фоне признанных лидеров мировой борьбы. Видимо, для контрастности рядом выступали те, кто свой пик уже миновал. Выступали вяло и безвольно, уступив соперникам, которых к элите греко-римского стиля не причислишь.



До 84 кг – сходу на пьедестал!



С кандидатурой для поездки на чемпионат Европы в данной весовой категории тренерский штаб украинской сборной определился лишь в последний момент. Изначально якобы в фаворе был бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы Виталий Лищинский. Но представители Николаева, города, который представляет Виталий, видели в сборной другого своего представителя – Михаила Ганагу. В итоге предпочтение было отдано обладателю Кубка Украины-2010 22-летнему Антону Бабко-Малому из Днепропетровска. Воспитанник Николая Ставринова не разочаровал. Да, возможно, во время выступления в Баку ему где-то не хватало техники, где-то опыта. Но в целом Бабко-Малый выглядел достойно.



Видимо, самой невыразительной в исполнении украинского дебютанта получилась стартовая схватка против малоизвестного эстонца Ало Тоома. Первый период украинец проиграл после обязательного партера, позволив бравшему захват сопернику выполнить накат. Во второй двухминутке соперники в стойке тоже не отличились. На сей раз захват брал Бабко-Малый. Но победный балл он заработал с помощью соперника, несколько раз убегавшего от захвата. За это Тоом и получил штраф. Неубедительно украинец провел и заключительный период. Опять 0:0 в стойке, захват в партере берет Бабко-Малый. Берет неудачно и позволяет Тому подняться в стойку – 0:1. И лишь каким-то чудом, на последних секундах вытолкав соперника за пределы ковра, украинец вырывает победу.



Куда убедительнее Бабко-Малый выглядел во встрече 1/8 финала против бронзового призера чемпионата мира-2009 среди юниоров Дамиана Яниковски. Первый период Антон выиграл, сумев провести бросок после захвата в партере. Во второй двухминутке Бабко-Малый проявил активность в стойке. Как следствие – перевод и 1:0. В партере Антону оставалось отстоять преимущество, что он с успехом и сделал.



Четвертьфинал. Соперник – Алексей Мишин из России, олимпийский чемпион-2004, чемпион мира-2007, пятикратный чемпион Европы. Да просто Мишин. И этом все сказано. Встречи с такими оппонентами – это, в первую очередь, опыт. Но Бабко-Малому удалось немного попортить нервы именитому россиянину. Нет, первый период Мишин выиграл без труда. Победу россиянину принесли обоюдное бездействие в стойке и успешная защита снизу в партере. Зато вторая двухминутка получилась интригующей. Сначала в счете повел украинец – он вытолкал соперника за пределы ковра. Потом Мишин, сбив оппонента в партер, сравнивает счет. Когда судья поднял соперников обратно в стойку, Бабко-Малый опять сумел вытолкать Мишина за пределы ковра – 2:1. Обязательный захват берет украинец. К сожалению, преимуществом наш борец не воспользовался. Сначала он позволил Мишину подняться в стойку, а потом россиянин сделал успешный перевод, после которого счет сравнялся, а победу по последнему результативному действию праздновал Алексей.



Впрочем, как и ожидалось, Мишин вышел в финал, предоставив Бабко-Малому возможность бороться в утешительном турнире. Победив с минимальным перевесом (1:0, 1:0) словака Марианна Михалика, украинец пробился в бронзовый финал, где его соперником был серебряный призер чемпионата Европы-2007 Ян Фишер из Германии. Вообще, в последнее время пути этого 23-летнего спортсмена регулярно пересекаются с украинскими борцами. В частности, на чемпионате мира-2007 Фишер победил запорожца Болата Абдуллаева. На прошлогоднем мировом первенстве Болат нанес Яну поражение в ответ. А на европейском первенстве-2008 Фишеру проиграл Лищинский.



Медальную схватку украинец и немец начали осторожно. Чувствовалось, что оба не против решить исход периода в партере. Так и произошло. Обязательный захват взял Бобко-Малый, но Фишер своими успешными перемещениями не позволил украинцу что либо предпринять – 0:1. В партере решилась и судьба второго периода. А с ним – и встречи. Взяв захват, немец довольно быстро оторвал соперника от ковра и выполнил бросок с прогибом на три балла. Чтобы отыграться, у украинца не было ни возможности, ни времени.



Финал же данной весовой категории должен был стать украшением всего чемпионата. В нем сошлись давние соперники – россиянин Алексей Мишин и двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады-2008 турок Назми Авлука. Эти соперники на официальном уровне доселе встречались пять раз. Впереди с минимальным перевесом россиянин. В последний раз Мишин победил Авлука ровно год назад, в финале чемпионата Европы в Вильнюсе.



Одним словом, ожидался бой, настоящий праздник борьбы. Но зрелищной схватки зрители не увидели. То ли из-за того, что соперники слишком хорошо знают друг друга, то ли потому, что противникам не хватило азарта. Трудно сказать, но факт остается фактом: все три периода закончились одинаково. 0:0 в стойке, обязательный партер, в котором находящийся в положении «снизу» не позволяет ничего сделать атакующему. К радости Авлука, дважды в качестве защищавшегося был он. А потому турок и стал четырехкратным чемпионом континента.



До 96 кг – турецкий гамбит Тимченко



После серии неудач на внутренней арене многие специалисты уже успели списать со счетов 27-летнего харьковчанина Дмитрия Тимченко, выигрывавшего в 2005 году бронзу чемпионата Европы. Дескать, есть молодые Олег Крьока и Сергей Ерошкин, есть куда более стабильный Сергей Рутенко. Но в начале 2010-го Тимченко сумел собраться и обойти всю эту компанию в рамках Кубка Украины. Кроме того, Дмитрий неплохо проявил себя в международных турнирах. Одним словом, право ехать на континентальное первенство в Баку Тимченко заслужил.



Правда, в азербайджанской столице харьковчанин выступил не совсем убедительно. В стартовой схватке он без труда одолел малоизвестного финна Исмо-Антеро Пиетилайнена. В первом периоде, взяв захват в обязательном партере, украинец сумел провести изящный бросок обратным поясом, чем обеспечил себе победу 4:0. Во второй двухминутке Тимченко, сбив соперника на балл, заработал победное очко в стойке.



Но затем была встреча с двукратным чемпионом Европы среди юниоров Ченком Илдемом из Турции. В ней Тимченко выглядел откровенно бледно. Первый период он проиграл, по сути, еще в стойке, когда позволил сопернику сбить себя в партер. В обязательном же партере Илдем упрочнил свое преимущество далеко не совершенным, но оцененным двумя баллами накатом. Во второй двухминутке шанс выйти вперед в стойке был уже у украинца, но Дмитрий не довел перевода до конца. А попытка вытянуть соперника обратным поясом с обязательного партера так и вовсе завершилась провалом – Илдем накрыл соперника и добыл «сухую» победу.



В полуфинале Ченк Илдем уступил белорусу Тимофею Дейниченко, после чего Тимченко окончательно перешел в разряд зрителей. А Дейниченко, для которого уже сам факт выход в финал чемпионата Европы был большим успехом (ранее высшим достижением 23-летнего спортсмена была бронза юниорского чемпионата Европы-2005), в решающей схватке без шансов проиграл действующему чемпиону Европы и Олимпиады Асланбеку Хуштову из России.



Точнее, не совсем без шансов. Если судить сугубо по протоколу, то да, шансов у белоруса не было. Но события на ковре развивались довольно неоднозначно. Сразу заметим, что в обоих периодах соперники в стойке не разродились ни на одно результативное действие. Первым захват в партере брал Хуштов. За миг после свистка Дейниченко сумел увильнуть от захвата и передвинулся ближе к краю ковра. Российские тренеры подают протест. Судейская коллегия его удовлетворяет и возвращает соперников в партер. Со второй попытки Хуштов взял захват плотно и бросил соперника обратным поясом на пять баллов.



Второй период. На сей раз, взяв захват, почти мгновенно бросок с прогибом проводит Дейниченко. Казалось, три балла и почти неизбежный третий период? Нет, россияне опять подают протест. И опять он удовлетворяется. 0:0 – белорус берет захват заново. На сей раз Хуштов уже был внимательнее и не позволил Дейниченко сжать руки в замок. Более того, на исходе 30-ти секунд россиянин накрыл соперника при попытке провести накат. Вот такие вот двойные стандарты. А еще вчера, помнится, автор этих строк отмечал, что на этом чемпионате посредством видеоповтора судейские решения почти не отменялись…



До 120 кг – регресс превращается в деградацию?



Единственным из представителей украинской сборной по греко-римской борьбе, кто выступление на чемпионате Европы действительно провалил, стал супертяж Александр Чернецкий. Впрочем, подобные вещи с Александром происходят уже не впервые. Точнее, будет трудно вспомнить, когда Чернецкий в последний раз себя проявлял. В 2006-м Александр был бронзовым призером чемпионата Европы, потом в составе сборной Украины выиграл Кубок мира-2007. Вот, видимо, на то время и пришелся пик в карьере Чернецкого. А потом пошел спуск по наклонной.



В Баку заметно располневший украинский тяж провел всего одну встречу. В ней он без вариантов проиграл 24-летнему шведу Йохану-Магнусу Ойрену, высшим достижением которого доселе была бронза юниорского чемпионата Европы-2005. Судьба обеих периодов решилась во время обязательных партеров. В первом случае захват брал Чернецкий. Александр пытался поднять соперника обратным поясом, но в итоге позволил ему не только подняться в стойку, но и вытолкать себя за пределы ковра. Ойрен, взяв захват во второй двухминутке, с украинцем не панькался: оторвав соперника от ковра, швед выполнил бросок, принесший ему победу.



Между тем, Ойрен в четвертьфинале весьма неожиданно победил венгра Михали Дик-Бардоша. Казалось, у шведа есть все шансы пробиться в финал. Но на следующей стадии он неожиданно уступил ранее не хватавшему звезд с неба сербу Радомиру Петковичу. Вообще, балканец своими победами спутал все карты организаторам турнира. Ведь они-то наверняка ожидали увидеть в заключительной схватке чемпионата местного борца – Муслума Муслумова. А Петкович возьми да и победи его в первом же поединке.



Так или иначе, постоянно удивлять сербский борец не мог. В финале он стал легкой добычей для действующего чемпиона Европы и мира среди юниоров, бронзового призера «взрослого» чемпионата мира-2009 20-летнего Ризы Каяалпа из Турции. Едва прозвучал стартовый свисток, как Риза сходу запрессинговал соперника, предпринимая различные попытки захватов, имитируя выталкивания и переводы. В итоге Петкович прозевал плотный захват и улетел с прогибом на пять баллов! На старте второго периода Риза тут же вытолкал соперника за пределы ковра и повел в счете. Как следствие, захват в партере брал именно турок. Но, оторвав соперника от ковра, Риза смилостивился и хоть и имел такую возможность, не стал бросать серба с прогибом повторно. Секунд за десять до истечения двух минут Каяалп распустил захват и уложил соперника животом на ковер. Турок поднял руки, а Петкович не сопротивлялся, будучи благодарным победителю за великодушие.



Чемпионат Европы-2010

18 апреля. Баку (Азербайджан)



До 84 кг

1. Назми Авлука (Турция)

2. Алексей Мишин (Россия)

3. Ян Фишер (Германия)

3. Мелонин Нумонви (Франция)

5. Антон Бабко-Малый (УКРАИНА)



До 96 кг

1. Асланбек Хуштов (Россия)

2. Тимофей Дейниченко (Беларусь)

3. Ченк Илдем (Турция)

3. Сосо Джабидзе (Грузия)

…

10. Дмитрий Тимченко (УКРАИНА)



До 120 кг

1. Рыза Каяалп (Турция)

2. Радомир Петкович (Сербия)

3. Миндаугас Мизгайтис (Литва)

3. Йохан-Магнус Ойрен (Швеция)

…

15. Александр Чернецкий (УКРАИНА)



Итоговый командный зачет

1. Россия - 52

2. УКРАИНА – 38

2. Турция – 38

4. Азербайджан – 31

5. Грузия – 27

6. Беларусь – 26

