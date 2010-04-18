Греко-римская борьба. ЧЕ-2010. Успешные дебютанты и ветхие «лидеры»

18 апреля 2010, 19:03

В заключительный день чемпионата Европы по борьбе копилку сборной Украины мог пополнить 22-летний дебютант чемпионатов Европы Антон Бабко-Малый.

Воскресенье стало будто продолжением субботы. В том плане, что неизбалованные международными поездками украинские борцы оправдали доверие тренеров и выглядели достойно даже на фоне признанных лидеров мировой борьбы. Видимо, для контрастности рядом выступали те, кто свой пик уже миновал. Выступали вяло и безвольно, уступив соперникам, которых к элите греко-римского стиля не причислишь.

До 84 кг – сходу на пьедестал!

С кандидатурой для поездки на чемпионат Европы в данной весовой категории тренерский штаб украинской сборной определился лишь в последний момент. Изначально якобы в фаворе был бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы Виталий Лищинский. Но представители Николаева, города, который представляет Виталий, видели в сборной другого своего представителя – Михаила Ганагу. В итоге предпочтение было отдано обладателю Кубка Украины-2010 22-летнему Антону Бабко-Малому из Днепропетровска. Воспитанник Николая Ставринова не разочаровал. Да, возможно, во время выступления в Баку ему где-то не хватало техники, где-то опыта. Но в целом Бабко-Малый выглядел достойно.

Видимо, самой невыразительной в исполнении украинского дебютанта получилась стартовая схватка против малоизвестного эстонца Ало Тоома. Первый период украинец проиграл после обязательного партера, позволив бравшему захват сопернику выполнить накат. Во второй двухминутке соперники в стойке тоже не отличились. На сей раз захват брал Бабко-Малый. Но победный балл он заработал с помощью соперника, несколько раз убегавшего от захвата. За это Тоом и получил штраф. Неубедительно украинец провел и заключительный период. Опять 0:0 в стойке, захват в партере берет Бабко-Малый. Берет неудачно и позволяет Тому подняться в стойку – 0:1. И лишь каким-то чудом, на последних секундах вытолкав соперника за пределы ковра, украинец вырывает победу.

Куда убедительнее Бабко-Малый выглядел во встрече 1/8 финала против бронзового призера чемпионата мира-2009 среди юниоров Дамиана Яниковски. Первый период Антон выиграл, сумев провести бросок после захвата в партере. Во второй двухминутке Бабко-Малый проявил активность в стойке. Как следствие – перевод и 1:0. В партере Антону оставалось отстоять преимущество, что он с успехом и сделал.

Четвертьфинал. Соперник – Алексей Мишин из России, олимпийский чемпион-2004, чемпион мира-2007, пятикратный чемпион Европы. Да просто Мишин. И этом все сказано. Встречи с такими оппонентами – это, в первую очередь, опыт. Но Бабко-Малому удалось немного попортить нервы именитому россиянину. Нет, первый период Мишин выиграл без труда. Победу россиянину принесли обоюдное бездействие в стойке и успешная защита снизу в партере. Зато вторая двухминутка получилась интригующей. Сначала в счете повел украинец – он вытолкал соперника за пределы ковра. Потом Мишин, сбив оппонента в партер, сравнивает счет. Когда судья поднял соперников обратно в стойку, Бабко-Малый опять сумел вытолкать Мишина за пределы ковра – 2:1. Обязательный захват берет украинец. К сожалению, преимуществом наш борец не воспользовался. Сначала он позволил Мишину подняться в стойку, а потом россиянин сделал успешный перевод, после которого счет сравнялся, а победу по последнему результативному действию праздновал Алексей.

Впрочем, как и ожидалось, Мишин вышел в финал, предоставив Бабко-Малому возможность бороться в утешительном турнире. Победив с минимальным перевесом (1:0, 1:0) словака Марианна Михалика, украинец пробился в бронзовый финал, где его соперником был серебряный призер чемпионата Европы-2007 Ян Фишер из Германии. Вообще, в последнее время пути этого 23-летнего спортсмена регулярно пересекаются с украинскими борцами. В частности, на чемпионате мира-2007 Фишер победил запорожца Болата Абдуллаева. На прошлогоднем мировом первенстве Болат нанес Яну поражение в ответ. А на европейском первенстве-2008 Фишеру проиграл Лищинский.

Медальную схватку украинец и немец начали осторожно. Чувствовалось, что оба не против решить исход периода в партере. Так и произошло. Обязательный захват взял Бобко-Малый, но Фишер своими успешными перемещениями не позволил украинцу что либо предпринять – 0:1. В партере решилась и судьба второго периода. А с ним – и встречи. Взяв захват, немец довольно быстро оторвал соперника от ковра и выполнил бросок с прогибом на три балла. Чтобы отыграться, у украинца не было ни возможности, ни времени.  

Финал же данной весовой категории должен был стать украшением всего чемпионата. В нем сошлись давние соперники – россиянин Алексей Мишин и двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады-2008 турок Назми Авлука. Эти соперники на официальном уровне доселе встречались пять раз. Впереди с минимальным перевесом россиянин. В последний раз Мишин победил Авлука ровно год назад, в финале чемпионата Европы в Вильнюсе.

Одним словом, ожидался бой, настоящий праздник борьбы. Но зрелищной схватки зрители не увидели. То ли из-за того, что соперники слишком хорошо знают друг друга, то ли потому, что противникам не хватило азарта. Трудно сказать, но факт остается фактом: все три периода закончились одинаково. 0:0 в стойке, обязательный партер, в котором находящийся в положении «снизу» не позволяет ничего сделать атакующему. К радости Авлука, дважды в качестве защищавшегося был он. А потому турок и стал четырехкратным чемпионом континента.

До 96 кг – турецкий гамбит Тимченко

После серии неудач на внутренней арене многие специалисты уже успели списать со счетов 27-летнего харьковчанина Дмитрия Тимченко, выигрывавшего в 2005 году бронзу чемпионата Европы. Дескать, есть молодые Олег Крьока и Сергей Ерошкин, есть куда более стабильный Сергей Рутенко. Но в начале 2010-го Тимченко сумел собраться и обойти всю эту компанию в рамках Кубка Украины. Кроме того, Дмитрий неплохо проявил себя в международных турнирах. Одним словом, право ехать на континентальное первенство в Баку Тимченко заслужил.

Правда, в азербайджанской столице харьковчанин выступил не совсем убедительно. В стартовой схватке он без труда одолел малоизвестного финна Исмо-Антеро Пиетилайнена. В первом периоде, взяв захват в обязательном партере, украинец сумел провести изящный бросок обратным поясом, чем обеспечил себе победу 4:0. Во второй двухминутке Тимченко, сбив соперника на балл, заработал победное очко в стойке.

Но затем была встреча с двукратным чемпионом Европы среди юниоров Ченком Илдемом из Турции. В ней Тимченко выглядел откровенно бледно. Первый период он проиграл, по сути, еще в стойке, когда позволил сопернику сбить себя в партер. В обязательном же партере Илдем упрочнил свое преимущество далеко не совершенным, но оцененным двумя баллами накатом. Во второй двухминутке шанс выйти вперед в стойке был уже у украинца, но Дмитрий не довел перевода до конца. А попытка вытянуть соперника обратным поясом с обязательного партера так и вовсе завершилась провалом – Илдем накрыл соперника и добыл «сухую» победу.

В полуфинале Ченк Илдем уступил белорусу Тимофею Дейниченко, после чего Тимченко окончательно перешел в разряд зрителей. А Дейниченко, для которого уже сам факт выход в финал чемпионата Европы был большим успехом (ранее высшим достижением 23-летнего спортсмена была бронза юниорского чемпионата Европы-2005), в решающей схватке без шансов проиграл действующему чемпиону Европы и Олимпиады Асланбеку Хуштову из России.

Точнее, не совсем без шансов. Если судить сугубо по протоколу, то да, шансов у белоруса не было. Но события на ковре развивались довольно неоднозначно. Сразу заметим, что в обоих периодах соперники в стойке не разродились ни на одно результативное действие. Первым захват в партере брал Хуштов. За миг после свистка Дейниченко сумел увильнуть от захвата и передвинулся ближе к краю ковра. Российские тренеры подают протест. Судейская коллегия его удовлетворяет и возвращает соперников в партер. Со второй попытки Хуштов взял захват плотно и бросил соперника обратным поясом на пять баллов.

Второй период. На сей раз, взяв захват, почти мгновенно бросок с прогибом проводит Дейниченко. Казалось, три балла и почти неизбежный третий период? Нет, россияне опять подают протест. И опять он удовлетворяется. 0:0 – белорус берет захват заново. На сей раз Хуштов уже был внимательнее и не позволил Дейниченко сжать руки в замок. Более того, на исходе 30-ти секунд россиянин накрыл соперника при попытке провести накат. Вот такие вот двойные стандарты. А еще вчера, помнится, автор этих строк отмечал, что на этом чемпионате посредством видеоповтора судейские решения почти не отменялись…

До 120 кг – регресс превращается в деградацию?

Единственным из представителей украинской сборной по греко-римской борьбе, кто выступление на чемпионате Европы действительно провалил, стал супертяж Александр Чернецкий. Впрочем, подобные вещи с Александром происходят уже не впервые. Точнее, будет трудно вспомнить, когда Чернецкий в последний раз себя проявлял. В 2006-м Александр был бронзовым призером чемпионата Европы, потом в составе сборной Украины выиграл Кубок мира-2007. Вот, видимо, на то время и пришелся пик в карьере Чернецкого. А потом пошел спуск по наклонной.

В Баку заметно располневший украинский тяж провел всего одну встречу. В ней он без вариантов проиграл 24-летнему шведу Йохану-Магнусу Ойрену, высшим достижением которого доселе была бронза юниорского чемпионата Европы-2005. Судьба обеих периодов решилась во время обязательных партеров. В первом случае захват брал Чернецкий. Александр пытался поднять соперника обратным поясом, но в итоге позволил ему не только подняться в стойку, но и вытолкать себя за пределы ковра. Ойрен, взяв захват во второй двухминутке, с украинцем не панькался: оторвав соперника от ковра, швед выполнил бросок, принесший ему победу.

Между тем, Ойрен в четвертьфинале весьма неожиданно победил венгра Михали Дик-Бардоша. Казалось, у шведа есть все шансы пробиться в финал. Но на следующей стадии он неожиданно уступил ранее не хватавшему звезд с неба сербу Радомиру Петковичу. Вообще, балканец своими победами спутал все карты организаторам турнира. Ведь они-то наверняка ожидали увидеть в заключительной схватке чемпионата местного борца – Муслума Муслумова. А Петкович возьми да и победи его в первом же поединке.

Так или иначе, постоянно удивлять сербский борец не мог. В финале он стал легкой добычей для действующего чемпиона Европы и мира среди юниоров, бронзового призера «взрослого» чемпионата мира-2009 20-летнего Ризы Каяалпа из Турции. Едва прозвучал стартовый свисток, как Риза сходу запрессинговал соперника, предпринимая различные попытки захватов, имитируя выталкивания и переводы. В итоге Петкович прозевал плотный захват и улетел с прогибом на пять баллов! На старте второго периода Риза тут же вытолкал соперника за пределы ковра и повел в счете. Как следствие, захват в партере брал именно турок. Но, оторвав соперника от ковра, Риза смилостивился и хоть и имел такую возможность, не стал бросать серба с прогибом повторно. Секунд за десять до истечения двух минут Каяалп распустил захват и уложил соперника животом на ковер. Турок поднял руки, а Петкович не сопротивлялся, будучи благодарным победителю за великодушие.

Чемпионат Европы-2010
18 апреля. Баку (Азербайджан)

До 84 кг
1. Назми Авлука (Турция)
2. Алексей Мишин (Россия)
3. Ян Фишер (Германия)
3. Мелонин Нумонви (Франция)
5. Антон Бабко-Малый (УКРАИНА)

До 96 кг
1. Асланбек Хуштов (Россия)
2. Тимофей Дейниченко (Беларусь)
3. Ченк Илдем (Турция)
3. Сосо Джабидзе (Грузия)

10. Дмитрий Тимченко (УКРАИНА)

До 120 кг
1. Рыза Каяалп (Турция)
2. Радомир Петкович (Сербия)
3. Миндаугас Мизгайтис (Литва)
3. Йохан-Магнус Ойрен (Швеция)

15. Александр Чернецкий (УКРАИНА)

Итоговый командный зачет
1. Россия - 52
2. УКРАИНА – 38
2. Турция – 38
4. Азербайджан – 31
5. Грузия – 27
6. Беларусь – 26

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