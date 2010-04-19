«Бавария» громит «Ганновер-96». Тимощук внес свою лепту.

19 апреля 2010, 10:21

В 31-м туре чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» учинила форменный разгром «Ганноверу-96» - 7:0. Анатолий Тимощук вышел на замену и успел отдать результативную передачу.

«Ганновер-96», занимающий в таблице предпоследнее место в предыдущем туре сумел победить основного конкурента «Баварии» на чемпионство – «Шальке-04» со счетом 4:2.
Однако в Мюнхене подопечные Мирко Сломки не смогли оказать подобного сопротивления «баварцам».

Еще до перерыва хозяева решили исход встречи в свою пользу. Первым гол забил хорват Олич, который замкнул фланговую подачу защитника Контенто.

Еще через восемь минут контратаку мюнхенцев блестящим навесным ударом завершил голландец Роббен. Перед самым перерывом передачей Ван Боммеля сумел воспользоваться Мюллер и довел счет до крупного – 3:0.

Казалось, что после перерыва «Бавария» перейдет в режим экономии. Но, недаром нынешний тренер команды – голландец Луи Ван Галь. А голландская школа не признает игру на удержание.

Поймавшие кураж «баварцы» продолжили «избиение» после перерыва. Вначале Олич оформил дубль – ему для этого понадобилось только протолкнуть мяч головой в пустые ворота.

Оборона ганноверцев все более напоминала проходной двор, и вскоре этим еще раз воспользовался Арьен Роббен. Голландца получил пас из глубины поля, одним финтом обыграл защитника и ударил под штангу ворот Фромловитца.

Вскоре свой дубль оформил и Мюллер, который в блестящем сольном проходе переиграл защиту гостей.

Вскоре Ван Галь выпустил на поле вместо Швайнштайгера - Анатолия Тимощука. Тимощук успел поучаствовать в заключительной голевой атаке мюнхенцев. Заброс украинца в штрафную площадь Арьен Роббен преобразовал в свой третий гол в матче.
Как оказалось, у блистательного голландца, это всего-то, первый хет-трик в карьере. Отчасти это объясняется тем, что его основная работа, все-таки, отдавать точные передачи на нападающих. Но гигантский класс голландца принес «Баварии» в этом сезоне множество важнейших голов. Чего стоят только его выстрелы в плей-офф Лиги чемпионов, которые дважды становились решающими при выходе мюнхенцев в следующую стадию.

Анатолий Тимощук продолжает демонстрировать свой профессионализм, используя каждую предоставляемую минуты для того, чтобы принести пользу команде. Видимо, так же тихо и бесконфликтно он в межсезонье сменит клуб, ибо его нынешнее положение в «Баварии» совершенно не соответствует статусу и мастерству украинского полузащитника.

«Бавария» – «Ганновер-96» – 7:0 (3:0, 4:0)

Голы: 1:0 – Олич (22), 2:0 – Роббен (30), 3:0 – Мюллер (44), 4:0 – Олич (49), 5:0 – Роббен (50), 6:0 – Мюллер (62), 7:0 – Роббен (90).

БАВАРИЯ: Бутт, Лам, Демичелис, ван Бейтен, Контенто, ван Боммел, Швайнштайгер (Тимощук, 81), Роббен, Рибери (Гомес, 69), Мюллер, Олич (Праньич, 69).

ГАННОВЕР 96: Фромловитц, Черандоло, Эггиманн, Агги, К. Шульц (Шлаудрафф, 37), Шмидебах, Балич, С. Пинту, Джакпа (Рауш, 53), Штайнер (Шахед, 46), Конан Я.
Предупреждения: ван Боммел (18), К. Шульц (21), Джакпа (42).

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