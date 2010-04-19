Алиев помог «Локомотиву» уйти от поражения

«Армейцы» быстро открыли счет в матче. Сергей Игнашевич прошел беспрепятственно середину поля и отдал пас Гильерме. Бразилец ударил по воротам, и, мяч, после рикошета, перелетел вратаря «Локо», которого тоже зовут Гильерме. Так, в дуэле двух бразильцев победителем вышел бывший форвард киевского «Динамо», который, впрочем, не снискал в столице Украины особых лавров.



Александр Алиев, который прошлый матч пропускал из-за травмы, против ЦСКА играл с полной самоотдачей, и уже на 13-й минуте, начиная атаку своей команды заставил заработать на себе желтую карточку полузащитника «армейцев» Дейвидаса Шембераса.

На 18-й минуте Алиев был сбит Алексеем Березуцким возле штрафной площади. Мяч после удара украинца со стандарта чиркнул по перекладине и улетел за ворота.

Этот момент так и остался единственным опасным эпизодом у ворот «армейцев», у «Локомотива» категорически не шла командная игра, при Семене команда, как нередко бывало, очень тяжело начинает сезон. Придя в «Локо» из киевского «Динамо» посреди прошлого сезона Юрий Павлович смог добыть с командой место в зоне еврокубков. Перед сезоном 2010 года Семин заявлял, что «железнодорожникам» не хватает креативных исполнителей в атаке, потому так упорно настаивал на покупке Алиева. Однако пока довольно слабо начинают сезон важные для созидательной игры «Локо» игроки атаки – Сычев и Одемвинги, не оправдывает ожиданий и центральный полузащитник Глушаков.

«Армейцы» зная о мастерстве украинца, старались свести к минимуму число нарушений перед своей штрафной площадкой.



Во втором тайме подопечные Леонида Слуцкого отдали «Локомотиву» пространство, но у «железнодорожников» по-прежнему было мало конструктива в нападении.



На 70-й минуте резкий перехват удался «Локомотиву», Алиев начал «разгонять» атаку, но был грубо атакован «армейцем» Щенниковым, за что последний получил «горчичник». Украинский полузащитник и сам часто шел в отборы и подкаты против хозяев поля, и к концу игры его белая футболка приобрела грязно-зеленый цвет.



Казалось, «железнодорожники» так и не сумеют отыграть мяч, нигерийский форвард «Локо» Одемвинги даже в отчаянии запустил мяч на трибуну после очередной неудачной атаки и получил предупреждение. «Армейцы» не торопились отвечать атаками, сохраняя минимальное преимущество.



Но ЦСКА был наказан за самоуспокоенность. На 88-й минуте Алиев удачно осуществил отбор в центре поля и начал атаку, которую завершил подключившийся в атаку защитник Олег Кузьмин точным ударом под штангу ворот Акинфеева.



Уже в компенсированное время в борьбе за мяч Алиев получил от «армейца» удар локтем в лицо. Действия происходили возле скамейки запасных «Локомотива», где обезумел от увиденного Юрий Палыч Семин. Глядя, как бьют его лучшего полузащитника наставник «железнодорожников» едва не вырвался на поле объяснить правила футбола арбитру и игрокам ЦСКА. Тренера удалили, но болельщики удостоили его громкой овации, когда он, с испариной на лице спускался в подтрибунное помещение.



Новый «Локомотив» Семина рождается в муках, и, действия Александра Алиева в нем сейчас приносят неоценимую пользу. Изголодавшийся по игре воспитанник хабаровского футбола отрабатывает тренерское доверие и доказывает, что его буйный нрав при благоприятной обстановке может работать исключительно во благо своей команды.



ЦСКА – «Локомотив» – 1:1 (1:0, 0:1)



Голы: 1:0 – Гильерме (8), 1:1 – Кузьмин (88).



ЦСКА: Акинфеев, Одиа, А.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Шемберас, Красич (Рахимич, 82), Гильерме, П. Мамаев, Гонсалес (Алдонин, 69), Хонда (Нецид, 74).



ЛОКОМОТИВ: Гильерме, Кузьмин, Асатиани, Баша, Янбаев, Глушаков, Дуймович, Майкон, Алиев, Одемвинги, Сычев (Траоре, 74).

Предупреждения: Глушаков (13), Шемберас (13), Щенников (70), Одемвинги (73), Майкон (81), Нецид (85).

