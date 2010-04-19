Павел Мазур: «Разгром главного конкурента меня… не радует»

С 13-го по 18-е апреля в Виннице после зимнего перерыва возобновился чемпионат Украины по хоккею на траве среди мужских команд. Лидер соревнования, винницкий клуб «Олимпия–Колос–Секвойя» в 4-м туре продемонстрировал зрелищную комбинационную игру и победил во всех матчах с крупным счетом. Причем единственного своего реального конкурента – земляков из «Динамо–ШВСМ–ВГПУ» подопечные Павла Мазура просто «вынесли» со счетом 7:0. Теперь «олимпийцы» опережают «динамовцев» уже на 9 очков (за победу – 4 очка, за ничью – 2, за поражение – 1, за неявку – 0), что практически гарантирует им очередное чемпионство. Ведь в трех оставшихся турах состоится лишь 2 винницких дерби лидеров, а другим командам подоляне в последние сезоны очков не отдают.

Итоги тура комментирует главный тренер «Олимпии–Колоса–Секвойи» и национальной сборной Украины по хоккею на траве Павел Мазур.



Павел Михайлович, радует ли Вас такое большое превосходство над конкурентами Вашей команды?



В национальном чемпионате я просматриваю кандидатов в сборную Украины. И отсутствие реальной конкуренции меня не радует. Впрочем, можно сделать скидку на начало сезона, ведь почти все команды только начали набирать форму. У них были определенные сложности в подготовке, ведь качественное современное поле для хоккея на траве есть лишь в Виннице. Поэтому в заключительных трех турах конкуренция наверняка обострится.



Ваша команда в каждом матче старалась победить с крупным счетом?



Для меня счет не имеет приоритетного значения. Во главе угла – качество игры, ведь нужно готовиться к официальным международным соревнованиям. Также немаловажно и то, что мы даем игровую практику в каждом матче внутреннего чемпионата перспективным молодым игрокам.



Против «Динамо» играла все-таки «основа»?



На поле в игре с «динамовцами» выходили все 16 наших заявленных игроков, в том числе и молодежь (Дячук, Бурятинский, Ясинский и другие) которая вскоре будет выходить на поле и в основном составе.

– 7:0 с «Динамо» – это самая крупная победа в винницком дерби лидеров?



Помню, ранее мы побеждали «динамовцев» с крупным счетом 5:1. Кстати, сейчас мы могли забить «Динамо» и десяток мячей, если бы реализовали все свои многочисленные голевые моменты. Ошибка «Динамо» было в том, что оно играло с нами в открытый хоккей. Но нужно было учесть, что «Олимпия» находится сейчас в отличной форме, ведь мы недавно вернулись из Уэльса, с Кубка европейских чемпионов.



Из чемпионата Украины после первого круг никто не выбыл?



Все команды продолжают борьбу за медали, что довольно радует в условиях экономического кризиса в стране.



Какие результаты 4-го тура можно назвать неожиданными?



В матчах команд из Кривого Рога, Черновцов, Черкасс было много неожиданностей. Результаты в этих играх – некрупные, часто преимущество одной из команд – лишь в 1–2 мяча. А вот «динамовцы» уверенно обыгрывают всех, кроме нас.



Заключительные три тура вновь пройдут в Виннице?



У других команд-участников мужского чемпионата страны нет своих стандартных полей. Хорошие хоккейные поля есть лишь еще в Сумах и Борисполе, где играют участники женского чемпионата страны. Но, к примеру, Сумы – север Украины, куда добираться довольно дорого.



Именно из-за слабой конкуренции в чемпионате «Олимпия» начала выступать в Кубке СНГ?



Первый тур Кубка СНГ показал, что такие международные игры нам очень нужны. В первую очередь они помогают молодым игрокам набраться международного опыта.



Когда продолжится чемпионат страны?



Пятый тур пройдет 11–15 апреля. Но перед ним сборная Украины с 30-го апреля по 2-го мая сыграет в Австрии в международном турнире.



В сборную Украины войдут лишь виннитчане?



В Австрию, кроме игроков своего клуба, я возьму игроков из «Динамо» и одного перспективного хоккеиста из Бердичева – Артура Мазуркевича.



Австрия по рейтингу выше сборной Украины?



Она находится на 20-м месте в международном рейтинге, наша сборная – на 10 ступенек ниже.



Технические результаты IV тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд



14.04.10

ХК «Динамо-ШВСМ» Винница – ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог - 7:1

ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – ХК «Политехник» Коростень - 2:2

ХК «ФХТЧО» Черкассы – ХК «Барс-Буревестник» Бердичев - 4:2

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - 0:12



15.04.10

ХК «Динамо-ШВСМ» Винница - ХК «ФХТЧО» Черкассы - 5:1

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы - ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог - 2:1

ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - ХК «Барс-Буревестник» Бердичев - 1:5

ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - ХК «Политехник» Коростень - 5:1



16.04.10

ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - ХК «Динамо-ШВСМ» Винница - 0:9

ХК «Политехник» Коростень - ХК «Барс-Буревестник» Бердичев - 3:3

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы - ХК «ФХТЧО» Черкассы -1:8

ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог - ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - 0:10



17.04.10

ХК «ФХТЧО» Черкассы - ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - 3:1

ХК «Барс-Буревестник» Бердичев - ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы - 5:2

ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог - ХК «Политехник» Коростень - 3:2

ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - ХК «Динамо-ШВСМ» Винница - 7:0



18.04.10

ХК «ККНАУ-КРАУС» Кривой Рог - ХК «ФХТЧО» Черкассы - 2:3

ХК «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы - ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - 2:2

ХК «Политехник» Коростень - ХК «Динамо-ШВСМ» Винница - 1:9

ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» Винница - ХК «Барс-Буревестник» Бердичев - 6:2



