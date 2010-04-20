На All Star Game Хижняк станцевал с группой пподдержки

Похоже, что баскетбольная Украина потихоньку приближается к европейским стандартам не только по уровню игры, а и по качеству организации разнообразных шоу. Субботний «Матч звезд» Суперлиги показал, что красочные представления могут организовывать и у нас. Ведь все участники отметили, что «оллстар» в Днепропетровске однозначно превосходил предыдущие (в 2008 году – он был Донецке, в 2009 - в Николаеве у Суперлиге и в Черкассах у УБЛ). Причем, как по уровню игры, участников, так и по зрелищности, атмосфере.



Отрадно, ведь несмотря на то, что для Днепропетровска событие такого масштаба – новинка, за вычетом некоторых минусов, организация шоу не подвела. Трибуны «Метеора» были заполнены практически полностью, зрительские места были непосредственно возле площадки. Было под сводами дворца и куб-табло, так что большая часть нынешних жестких требований была выполнена. Значит провести игру (или турнир) высокого уровня в дальнейшем не составит труда. Впрочем, пока это лишь предположения, вернемся к реальности.



Организаторы решили оставить самое вкусное «на потом» и разогреть публику классическими для «олстаров» конкурсами – защитников, трехочковых и данков: от холодного к десертам. В итоге, так и вышло: аппетиты болельщиков, желавших зрелищ, возростала от акта к акту. Конкурсы проходили в непренужденной атмосфере: во время того, как участники готовились, другие баскетболисты подбадривали их возле скамейки запасных. Естественно, что после довольно средних по уровню соревнований защитников и снайперов (победы в них во второй раз в карьере одержали украинцы – Николай Вильховецкий и Александр Рыбалко), все с нетерпение ждали конкурса слэм-данков. А перед этим публику разогрели ребята из фристайл-группы Heroes of the court – финалисты шоу «Україна має талант». Талант настоящих кудесников мяча оценили не только строгое жюри, а и участники «Матча звезд». Джерод Хендерсон долго хлопал в ладоши, а Халид Эль-Амин, захвативший в Днепропетровск двух своих старших сыновей, без особых эмоций что-то говорил одну из них.



Как раз в этот момент стартовала прямая телетрансляция, чем не приминули воспользоваться самые веселые из участников. Григорий Хижняк, впоследствии ставший главным шоуменом вечера, гримасничал, Ламарр Карим зачитал в камеру рэп, а Джон ДеГрот успел даже продемонстрировать парочку боксерских троек. В общем, чувствовалось, что праздник постепенно набирает обороты.



Итак, конкурс данкеров. Нельзя сказать, что кто-то из участников впечатлил в первом же раунде. Более того, особых изысков зрители не увидели. Другое дело финал, в который прогнозированно попал Чарльз Томас и несколько неожиданно Константин Глазырин. Украинец сразу же исполнил бросок сверху, пролетев почти над всей трехсекундной зоной, однако затем его данки были довольно посредственными. А вот Томас старался удивить в каждой попытки. Например, Чарльз, хоть и с четвертой попытки, но вколотил мяч после проноса его под ногой в воздухе. А хитом вечера стал данк, после которого в кольце попал не только мяч, а и рука баскетболиста по локоть. При этом Томас повис и сумел поймать мяч и еще раз отправить его в кольцо! Также запорожский форвард отметился и бросками с помощью партнеров и через них. После игры Томас признался: «Я не тренировал броски, выдумывал их на ходу. Что касается броска через Карима и Бертта, то здесь мне помогли дети Эль-Амина. Они попросили меня забить через кого-то».



Жюри впечатлилось выступлением обоих участников, выставив им максимальные оценки во всех попытках (невероятный факт) и было принято решение разделить призы. Чек на 10000 гривен получил Глазырин, а Томас – памятный приз. После вручения Чарльз вместе с другими американцами устроили инсталяцию: Томас давал интервью в воображаемый микрофон, который держал Хендерсон.



Наконец игра. Рассказывать о ней сложно, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть. Например, множество бросков сверху, аллей-упов, красивых дальних бросков (здесь отметился даже Вячеслав Кравцов!). Ну и конечно же шоу от Хижняка. Гриша, не получающий в «Будивельныке» много игрового времени, мог себе позволить немало: например, повести мяч вместо разыгрывающего, проводя его под ногами, забросить издали, отдать симпатичный пас. Ну а хитом вечера стал его выход в одном из тайм-аутов вместе с группой поддержки «Днепра». При этом Грише не только удалось делать все синхронно с девушками, а и выманить в центр площадки... комиссара встречи Романа Рыжика. Официальное лицо поддержал почин игрока и также пустился в пляс!



Что касается хода событий игры, то украинцы повели в счете, но в третьей четверти отдали лидерство. За две минуты до конца разница в пользу легионеров увеличилась до 13 пунктов. Казалось, что иностранцы легко доведут матч до победы. Но недаром одним из тренеров команды Украина был Виталий Черний. Он сумел завести ребят (хотя после матча отметил, что этого и не нужно было делать), которые за минуту благодаря дальним броскам Забирченко и Лебедева сократили отставание до двух очков. Последние секунды превратились в соревнование тактических фолов. В итоге, легионеры не упустили свое шанса. К слову, в «Матчах звезд» Суперлиги они победили в третий раз подряд. Титул MVP получил Джон ДеГрот. Интересно, что именно форвард «Одессы» завоевал такой же приз год назад на «олстаре» УБЛ.



На послематчевой пресс-конференции игроки и тренера кроме стандартных фраз продемонстрировали чувство юмора. К примеру, наставник украинцев Кирилл Большаков отметил, что в последней атаке давал установку своему подопечному по «Ферро» Кевину Тиггсу отдать мяч команде Украина. Главный тренер Легиона и «Кривбассбаскета» Звездан Митрович, впрочем, остроумно парировал: «А я попросил Глебова не забивать штрафные». Ведь именно он не забил один из штрафных на последних секундах.



Украина – Легион – 123:125 (33:28, 23:31, 31:35, 36:31)



Украина: Пустозвонов (26), Агафонов (12), Кравцов (18), Лукашов (3), Глебов (7), Онуфриев (10), Глазырин (5), Хижняк (8), Салтовец (4), Лебедев (8), С. Балашов (9), Забирченко (12). Тренер – Кирилл Большаков.

Легион: Хендерсон (16), Томас (8), Макклинток (2), эль-Амин (16), Тиггс (15), Фрэйзер (10), Кроу (5), Анисимов (4), ДеГрот (20), Бертт (16), Н. Уильямс (3), Андрюкайтис (10). Тренер – Звездан Митрович.

Судьи: Драбиковский, Рыжик, Исаченко (все – Киев).

17 апреля. Днепропетровск. ДС «Метеор». 7000 зрителей.

