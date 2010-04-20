Василий Федоришин: «После рождения сына недосыпаю. Но это приятная усталость»

На чемпионате Европы по борьбе в Баку (Азербайджан) украинские вольники выступили непривычно неубедительно. В активе подопечных Руслана Савлохова всего одна бронза, добытая представителем весовой категории до 60 кг Василием Федоришиным. Вместе с тем, для самого Василия это восьмая медаль континентальных первенств после трех золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград. По сути, вне пьедестала почета европейских первенств Федоришин не был никогда. В числе призеров Евро в промежутке с 2001 по 2010 годы воспитанника Игоря Барны нет только в 2003 и 2006 годах. Но исключительно потому, что на тех чемпионатах наш борец не выступал.



Василий, вас можно только поздравить с такой стабильностью.



Спасибо, конечно. Только вот от своего выступления в Баку я лично не в восторге. Ехал за золотом, а взял лишь бронзу. Немного не то. Пытаюсь анализировать, что привело к этой относительной неудаче. Наверное, сказалась большая соревновательная загруженность в первых три месяца 2010 года. Вспомните ведь, что в январе я победил на турнире в российском Красноярске, в феврале провел четыре непростые схватки на Кубке мира в Москве. И вот сейчас – чемпионат Европы. Видно, накопилась какая-то усталость. И не только у меня, но и, например, у Андрея Стадника, Паши Олийныка. Они ведь тоже выступали не меньше.



На тот момент, когда вы проводили встречи утешительного турнира, уже было ясно, что кроме вас среди украинских вольников на пьедестале не будет никого. Ответственность давила?



Скажем так, обстановка накалялась, тренеры начали нервничать. Хуже мы ведь не выступали никогда. Это был форс-мажор. Нужно было исправлять ситуацию хоть как-то. Повторюсь, видно, в процессе подготовки к чемпионату Европы все мы что-то сделали не так. Учтите также, что государственное финансирование в этом году – слабое. Мы провели меньше сборов. Наверное, это тоже сказалось.



И все же даже сейчас трудно поверить, что вы могли проиграть четвертьфинальную схватку чемпионата Европы грузину Малхазу Заркуа. Он ведь очевидно уступает вам по уровню мастерства…



Согласен. Раньше я ведь уже побеждал Заркуа, знал, на что он способен, знал, как он борется. И, могу сказать, ничем меня грузинский борец не удивил. Но я сам виноват в том поражении. Дело в том, что в стартовой схватке я победил своего основного соперника – болгарина Анатолия Гуйдю. Победил уверенно и где-то, видимо, расслабился. На встречу с Заркуа не настроился как следует. А Малхаз ведь ведет закрытую борьбу. Он выжидал моих ошибок и я в первом периоде однажды ошибся. Уступив 0:1, во второй двухминутке вынужден был отыгрываться. И раскрылся еще больше. Пытался захватить Заркуа на верхнем поясе, но он, видимо, был готов к такому повороту событий. В итоге я пропустил еще несколько контратак и уступил.



Даже не припомню, когда в последний раз соперник имел над вами такое заметное тактическое преимущество…



Совершенно верно. Тактика Заркуа сработала намного эффективнее. Уступив в первом периоде, я не смог в перерыве перестроиться. И это моя главная ошибка. Вместе с тем, учтите, что грузинский борец молод, ему всего 24 года. Сейчас появилось много талантливых, жаждущих побед ребят. У них много азарта. Нам, опытным борцам, нужно быть максимально сосредоточенными во встречах с такими соперниками, как Заркуа. Возможно, в мастерстве они немного уступают, но есть большое желание. Оно компенсирует многие качества.



Действительно, получается, что в вольной, что в греко-римской борьбе чемпионами Европы-2010 стали совсем молодые ребята, возрастом 19-22 лет…



И все – азербайджанцы. На это тоже обратите внимание. Да, они талантливые борцы, но на бакинских коврах им противостоять сложно. Там все делается для того, чтобы побеждали местные спортсмены. Начиная от «слепого» жребия, определяющего азербайджанцам комфортную турнирную сетку и заканчивая судейством. А, к примеру, нас украинцев они боятся. Потому с самого старта соревнований нас сталкивают с самыми непростыми соперниками. Логика понятна: если не проиграем, то хоть силы потратим. Но ладно. Мы сами виноваты в своих поражениях.



Вы говорили об усталости. Вместе с тем, главный тренер сборной Руслан Савлохов говорит, что Федоришин никогда не смолчит, если плохо себя почувствует или пребывает в плохой форме…



Самое интересное, что перед чемпионатом Европы я действительно думал, что пребываю в хорошей, пусть и не самой оптимальной форме. Усталость проявилась непосредственно во время соревнований. Учтите также, что 18 марта у меня родился сынулька. С того времени все внимание было приковано к нему. Видимо, немного недоспал с непривычки.



Раз так, то и мысленно, наверное, были за пределами ковра?



Да нет, я умею концентрироваться на борьбе. Отцовские заботы – приятны. И те недосыпания – это скорее не усталость, а дополнительная энергия. Это совершенно новые, ранее незнакомые чувства. В Баку летел в поднесенном настроении, с большим желанием победить.



Сегодня становится модным присутствие отцов при рождении детей. Вы поддерживали Раду во время родов?



Ну, я модными тенденциями не болею. Вместе с тем могу сказать, что рожала Рада в комфортных условиях. В этот момент я находился рядом, в соседней комнате. Дверь в палату была открытой и при желании я мог туда зайти. Но не захотел. Зато был счастлив, впервые увидев сынишку. Главное, что родился здоровеньким: вес – три килограмма, рост – 52 сантиметра. Назвали сына Александром. Просто потому, что нам с супругой нравится это имя.



Сейчас вы опять можете быть рядом с любимыми людьми. Но, видимо, ненадолго, ведь в начале сентября в Москве стартует чемпионат мира…



Да, лето будет посвящено подготовке к этим соревнованиям. Правда, в связи с финансированием определенности нет никакой. Вот сейчас у нас должен был быть восстановительный сбор в Трускавце, но его отменили. Пока даже нет точной информации, когда начинаем полноценную работу, где будут следующие сборы. Известно лишь, что в связи с финансированием расширенный состав сборной сократится на 30 процентов. А значит, уменьшится и число спарринг-партнеров…

В первой схватке утешительного турнира Федоришин победил поляка Адама Блока…

…а в схватке за бронзу справился с белорусом Александром Контоевым.