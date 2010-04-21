Роналду победил аватара

16 апреля 2010 в Мадриде представитель бренда Castrol и звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду соревновался в скорости со своим гигантским девятиметровым аватаром - это было беспрецедентное действо, которое вряд ли когда-нибудь повторится.



Castrol - спонсор чемпионата мира по футболу FIFA 2010 - бросил вызов феноменально быстрому португальскому полузащитнику и приготовил для него уникальное испытание на скорость, силу и ловкость. Эксклюзивное мероприятие «Вызов Роналду» состоялось в испанской столице.



Castrol провел краткую демонстрацию таланта одного из лучших футболистов планеты, чтобы больше рассказать любителям футбола всего мира о том, как достигаются успехи в этом виде спорта. Роналду соревновался в дриблинге на дистанции длинной более 24 метров со своей гигантской проекцией, которая была сделана в этом году. Роналду удалось победить - он прошел дистанцию за 9,33 секунды, а аватар за 10,49 секунды.

Двадцать счастливчиков, которые выиграли конкурс среди более чем 20 000 претендентов со всего мира, в этот день также соревновались с гигантским Роналду. Победителю бразильского конкурса Фелипе душ Сантушу удалось побить время аватара Роналду, пройдя дистанцию за 10,33 сек.



После состязания Криштиану Роналду сказал:

- Я соревновался с лучшими футболистами мира, но у меня никогда не было возможности потягаться с самим собой. Мне было очень нелегко побить свое собственное время в присутствии фанов. Конечно, я хочу показать, что я лучший, поэтому мне нужно было установить лучшее время!



Старший вице-президент Castrol Майк Джонсон прокомментировал:



- Castrol привнес в футбол свой опыт и энтузиазм, предложив фанам нечто действительно новое и увлекательное. При содействии таких представителей мирового уровня как Криштиану Роналду мы получили возможность по-новому и интересно анализировать игру футболистов.



