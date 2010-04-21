Повторение пройденного, или «Что изменилось в нашем футболе?»…

«И, наверное, в первую очередь, следовало другими проблемами озаботиться! Едва выхожу из парадного, в котором вот уже три года не работает ни лифт, ни мусоропровод, сразу же натыкаюсь на кучи мусора, под которыми баков не видно – полиэтиленовые кульки и газеты захламили весь двор… На улице – своры бродячих собак, «фиолетовые» бомжи и нищие; в троллейбусах – хамство, ругань и карманники… В переходах – вереницы попрошаек им продавцов всякой всячиной… Зарплату не выдают месяцами. Верховная Рада, вместо заботы о народе, заботится о благополучии своих нардепов… А мы о футболе! Плакать хочется!» Этот «панегирик» я произнес в далеком 1997 году, беседуя с перспективным, как мне тогда казалось, тренером одной из киевских футбольных команд. Что изменилось с тех пор? Лифт заработал, мусоропровод – заблокирован во избежание возвращения напуганных мобильной телефонизацией тараканов… С мусором во дворе справились – кульки и газеты больше не летают… Зато, чтобы донести кулек с мусором до переполненных баков, возле которых конкурируют «фиолетовые» бомжи, приходится лавировать между иномарками, превратившими двор в бесплатную автостоянку… В подземных переходах по-прежнему не протолкаться среди продавцов всяким «крамом», «крышуемых» метромилиционерами… А пенсионеры – как сводили концы с концами, так и сводят… Сегодня мой собеседник живет и работает за рубежом: на родине не удалось встретить «своего» президента футбольного клуба, который сумел бы «наступить на горло собственной песен» и довериться молодому, но вполне профессиональному специалисту. На днях, просматривая старые газеты, я совершенно случайно обнаружил этот текст… А, когда перечитал, то с удивлением понял, что за тринадцать лет в нашем футболе мало что изменилось и новому поколению, предпочитающему Интернетовские «тусовки», стоит приобщиться к «доброму, вечному»… По некоторым соображениям фамилию моего собеседника я решил не называть и, кроме этого, «вымарал» из текста кое-какие подробности… Вот что получилось. Все течет, все изменяется, но футбол, по-прежнему, необходим!.. – Плакать можно обо всех обездоленных, плакать можно и о футболе – в зависимости от того, как человек переживает увиденное, какие эмоции его посещают. Но нельзя забросить футбол, потому что это – часть культуры, а, если еще и эта часть массовой культуры умрет, что же останется народу… И пусть сейчас эта массовость уже не та, что при Советах, но это, в большей степени, потому что на трибунах нет пьяных мужиков, которых отпускали с работы на футбол пораньше… А идеологи захлебывались: «Ах, как народ любит футбол!» Послушали бы они, о чем говорят эти «болельщики»! Да, они игры не видели – Бог с ней, с той массовостью!.. С футболом остались лишь фанаты и специалисты, которые себя посвятили игре. Остались преданные зрители, которые в снег и дождь, сидя на трибунах, вынуждены смотреть на не всегда соответствующих званию «мастер» футболистов. Но люди смотрят, переживают то, что происходило с ними когда-то, и иначе не могут – этот футбол давно стал частью их культуры. Поэтому без футбола невозможно! А лучшим футбол станет лишь тогда, когда общественное мнение, подогретое журналистами, которые, вместо критики неквалифицированных действий футболистов и тренеров, обратят свои острые перья в направлении депутатов и чиновников, не умеющих принять законы о льготном налогообложении спортивных сооружений и мероприятий. Иначе через десять лет люди перестанут не только играть – ходить. Посмотрите, много ли вы встретите беременных женщин – их фактически нет! Нация – на грани вымирания и, если этого не поймут власти, без спорта мы скоро станем нацией калек! Футбол нужен не только для десятка богатых людей, которые с его помощью хотят «засветиться» где-то за рубежом, организовав команду. А потому, что это – часть нашей жизни, жизни страны в национальном масштабе. Слава Богу, что есть люди, которые, благодаря своему таланту, сбросили с себя «совковые» одежды, заработали большие деньги и часть их возвращают обществу в виде того же футбола!.. – Будем надеяться, что в Верховную Раду придут новые люди и сумеют, наконец, принять новые законы… – Нам ничего другого и не остается… «Зрелищный» футбол – что это такое? – Вы ведь и раньше работали в этом клубе?.. – Ничего особенного я не заметил: разве что стабилизировалась социальная структура коллектива: начали вырисовываться лидеры, те слои в коллективе, которые еще не ушли в с аутсайдерских позиций (в социальном плане), но и лидерами пока не стали. Естественным, эволюционным путем, на основе профессиональной деятельности коллектив начал оформляться в социальную структуру. Сильный игрок, положительная сильная личность превратился в лидера… В команде есть ребята, которые проиграли в ней по 3-5 лет: их стаж, спортивная квалификация, моральные качества начали формировать коллектив. Из состава фактически никто не ушел. – Условия контракта были соблюдены? – Клуб выразил желание сотрудничать с игроками, а игроки, в свою очередь, выразили желание остаться в коллективе… Хочу, чтобы на наши игры ходило по 10-15 тысяч зрителей… Чтобы жители Евбаза, Батыевой горы, Соломенки, Чоколовки и Шулявки не покинули нас в нашей борьбе и приходили отдыхать по субботам и воскресеньям… – Как вы собираетесь этого добиться? – Сами понимаете – хорошей игрой! И победами. Задача, конечно, огромная. – Все это, конечно же, красиво. Но я о конкретной задаче, связанной с очками, местом в турнирной таблице… – Бесспорно, нам надо подняться повыше, войти в десятку. Но не за счет «вырывания» очков. А, конкретнее – не вылететь и демонстрировать зрелищный футбол. – Как «зрелищный футбол» совместим с добыванием (не вырыванием!) очков? – Хочу напомнит, что печать советской фальши не так легко смыть. Был в ходу такой тезис: «Победа – любой ценой!» Нас, видите ли зрелище на футбольном поле не интересует, клоунада нам не нужна – нужен результат. Это было справедливо для той ситуации, так как ни футболисты, ни тренеры, ни функционеры – весь футбол, не зависели от зрителей. Все были государственными рабами, а футбол – государственной монополией. Выделялись фонды и все всегда получали свои 160 плюс надбавки и премии… Выделялись машины и квартиры. Сегодня, слава Богу, ситуация меняется. Сегодня говорить о красивом, зрелищном футболе нельзя, игнорируя мнение зрителей, которым следует преподносить не цирковые трюки, а рациональные комбинации, групповые взаимодействия, выбор единственно верного хода исполнителя, прекрасно забитый мяч… Но не за счет поломанных ног, вырванных нозрей, а за счет Футбола, в который играют в Англии или Италии, Франции или Германии… – Но ведь и там не ангелы с крылышками играют… – Но, все равно там на первом месте стоит игра по правилам, все равно техника и тактика ценятся выше, чем победа любой ценой. Кстати, там «победа любой ценой» – отнюдь не спортивная категория… – У вас есть возможность демонстрировать игрокам новинки зарубежного футбола: есть кабельное или спутниковое телевидение? – Пока нет, но через месяц-полтора все будет: не одна, а две спутниковые антенны, пару телевизоров для коллективных просмотров в холлах. Конечно же, в каждом номере есть телевизор и каждый сам сеюе будет выбирать канал по вкусу. Будем выписывать «Франс футбол», «Уорлд соккер» и каждый станет выбирать себе чтение по желанию… – Для этого надо завести переводчика или организовать языковые курсы. Жалкое впечатление производят наши безъязыкие футболисты, не умеющие объясниться ни с судьей, ни с соперником. – Вполне возможно, будет и такое. Впрочем, чтобы как-нибудь общаться за границей, надо, чтобы по спортивным признакам нам сначала позволили выехать за рубеж… – Вы стремитесь к зрелищному, интеллектуальному футболу, но ведь в мире все взаимосвязано: не может человек, у которого проблемы с интеллектом, добиваться успеха. Ваши лекции, спортивные журналы, спутниковое телевидение без того же элементарного англо-французского не постичь… – Вы правы. Могу даже проиллюстрировать: когда наш правый полузащитник после игры пообщается с левым полузащитником соперника, выпьют по банке «колы», а потом побывает у него в семье, познакомится с бытом – на следующей игре они уже будут играть в Футбол!.. Если общения не произойдет, соперники превратятся в противников, а то и во врагов. Знание иностранного языка – неотъемлемая часть нашей национальной культуры, тот инструмент, который превращает унылого, грубого, некультурного человека, в равноправного члена мирового сообщества. Со временем у нас будут и хорошая видеотека с набором фильмов и программ и курсы иностранных языков. – Программа подготовки команды к сезону уже сверстана или еще в процессе?.. – Можно сказать, в процессе… Мои методы не очень отличаются от тех, что применяются в «Динамо»: каждый день расписывается, во-первых, по количеству тренировочных занятий, во-вторых, – по объему каждого занятия, в-третьих, – по направленности. Микроциклы, равные одной неделе, расписываются по тактическим задачам. Под эти тактические задачи подбираются средства, которые используются каждый день. Все это – на месяц вперед. Программа очень гибкая, предусматривает от десяти до тридцати процентов импровизации, поскольку может быть много факторов, влияющих на изменение плана. Главное, что я хочу – сделать постоянной составляющей этого плана стиль игры команды. – В двух словах об этом стиле… – Нормальный футбол, от которого футболисты должны получать удовольствие. Все игроки должны быть хорошего уровня подготовленности. Чем больше игроков участвует в той или иной командной акции, тем с большим основанием можно говорить о тотальном футболе. Мне нравится, когда команда играет так, что каждый полевой игрок, даже, если он не двигается, сохраняет активную позицию. Не говоря уже о том, что ряд игроков открывается, одни из них получают мяч, другие открываются, чтобы следующим темпом его получить… В связи с этим всегда присутствует какая-то коллективная скорость. Напоминаю, что даже, если кто-то находится в статике, все равно его позиция должна быть активной!.. – Со своими помощниками вы уже поделились этими планами? – Это было первое, о чем мы говорили. Воспринято все было совершенно нормально, так как здесь нет ничего революционного и ничего такого, чтобы я мог «стать в позу» всезнающего гуру. Кого я могу научить? В этом мире все всё знают – надо лишь правильно сориентировать тех, с кем работаешь. Во-вторых, я здесь работал и все, в принципе, знают, чего я хочу и на что способен… – А на что вы способны? – На что я способен, по большому счету, и сам не знаю – жизнь покажет. И вообще я не люблю резких изменений и конфликтных ситуаций. Я – сторонник таких форм сотрудничества, когда твои коллеги сами знают, чего хотят, что им делать – творят!.. – Анархии не будет?.. – В рамках своих полномочий, своей компетенции люди должны быть свободны в своих решениях и действиях, работая на результат. А в итоге – радоваться результату своего труда. Уточняю: не работать на главного тренера или президента, а работать на результат – президенту и тренеру, как и футболисту, результат тоже нужен. Каждый должен корректно оценивать свои возможности, свои притязания и в меру того или иного максимально отдаваться результату, P.S. Напоминаю, что эта беседа происходила тринадцать лет тому назад, когда Валерий Лобановский, только что вернувшийся из Кувейта, приступил к руководству «Динамо». К этому времени уже «закончил» с Большим футболом некогда «звездный» Виктор Леоненко и начала нарождаться новая звезда – Андрей Шевченко… Но всегда были думающие тренеры. Плохо только, что «шибко умных» у нас никогда не любили… Кстати, сегодня футболисты не только «подключены» с спутниковому телевидению, но и почти каждый игрок Премьер-лиги возит в своем лимузине хорошо «нафаршированный» ноутбук… Но, несмотря на это, средний уровень отечественного футбола уж очень медленно приближается к среднеевропейскому! Разве что по уровню зарплат…