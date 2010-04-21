Дзюдо. Украинцы готовы покорить Европу (фото)

Грядущий чемпионат континента – особенный. Дело в том, что на европейском первенстве в Вене состоится первая серьезная апробация новых правил дзюдо, введенных с началом 2010 года. С одной стороны, борцы уже опробовали на себе особенности новой техники на этапах Кубка мира. Но цельного представления о расстановке сил по весовым категориям в новых условиях эти соревнования, наверное, не дали. В Вену должны съехаться все сильнейшие европейские дзюдоисты. В очном споре они продемонстрируют, кто и на что способен в новых условиях.



Для начала заметим, что согласно новым правилам, утвержденным судейской комиссией Международной Федерации дзюдо (IJF), запрещаются все виды захватов за ноги, используемые до сих пор данном виде спорта. Любой атлет, попытавшийся захватить ногу противника, будет наказан сначала «шидо» (предупреждением, а если попытка захвата за ногу повторится, то он будет дисквалифицирован («хансоку-маке») и победа будет присуждена противнику. Захват за ногу допускается лишь в том случае, когда этот захват идет в продолжении какого либо другого технического действия, начатого ранее. Впервые эти правила были опробованы на молодежном чемпионате мира-2009 в октябре прошлого года.



«Мы не хотим, чтобы дзюдо было смешано с другими боевыми искусствами, - объяснял на прошлогоднем Конгрессе IJF глава судейской комиссии Хуан Карлос Баркос. – Международная федерация хочет вернуть дзюдо его истинное лицо. Мы можем потерять некоторый технический арсенал с принятием этого решения, но с другой стороны мы будем пробуждать в дзюдоистах желание проводить более зрелищную и красивую технику, которая будет выполняться не из положения, когда оба борца ползают на коленях или согнувшись по татами в поисках захвата за ногу».



Новые правила волнуют только Прищепу



Как скажутся изменения в правилах на выступлениях украинских дзюдоистов? Это «СПОРТглавред» выяснил у самих лидеров украинской сборной.



«Конечно, в первую очередь, от изменений в правилах выиграют азиаты, - считает серебряная призерша чемпионатов мира и Европы 2009 года в категории до 78 кг Марина Прищепа. - Хотя многим моим европейским соперницам технические изменения тоже пойдут на пользу. В частности, к таковым отношу испанку Эстер Сан Мигель, которой уступила в финале прошлогоднего европейского первенства. Мне будет труднее. Коронные броски, благодаря которым я выигрывала медали предыдущих чемпионатов мира и Европы, нынче запрещены. Потому у меня сейчас, в первую очередь, идет борьба с собой и со своими новыми навыками. У нас в стране изменения в правилах помогут упрочить свое лидерство Георгию Зантарае. Он и без того был сильнейшим в мире, а сейчас, считаю, является еще более ярким лидером в весовой категории до 60 кг. Надеюсь, Георгий сумеет выиграть в Вене».



«Думаю, теперь мне будет намного проще в соперничестве с борцами, которые исповедовали вязкую манеру, - согласен с Прищепой первый в истории украинского дзюдо чемпион мира Георгий Зантарая. - Для меня запрещенные ныне приемы всегда были неудобны, я их никогда не делал. Считаю, правильно их запретили, потому что дзюдо становилось откровенно некрасивым, похожим на вольную борьбу. Сейчас после изменений в правилах 80 процентов схваток заканчиваются досрочно, победой одного из соперников на «иппон». Теперь можно увидеть много красивых бросков. Это привлекает зрителей. И я не согласен, что это правила «под азиатов». Вот на турнире из серии Гран-при в немецком Дюссельдорфе я боролся с тремя азиатами и всех победил».



«Я всегда предпочитал верхнюю борьбу, захватов за ноги почти никогда не делал, - говорит победитель двух этапов Кубка мира супертяж Станислав Бондаренко. - Так что для меня изменения в правилах неощутимы. А вот, к примеру, один из моих соперников, олимпийский чемпион Афин Игорь Макаров из Беларуси предпочитал нижнюю борьбу. Сейчас ему нужно перестраиваться. Для этого необходимо время».



«В моей категории тоже существует достаточно недовольных изменениями в правилах, - вторит коллеге чемпион Европы-2009 в весе до 73 кг Владимир Сорока. - К примеру, придется кардинально перестраиваться сборной Азербайджана. Их коронные «крючки», «мельницы» и другие элементы, связанные с проходами в ноги, сегодня запрещены. Азербайджанцам пришлось менять технику и от нововведений, по моей информации, они не в восторге. На меня лично изменения в правилах не повлияют. Все те броски, все те движения, благодаря которым я поднялся так высоко, остались».



Зантарая начинает с листа



Вообще, накануне чемпионата Европы перед сборной Украины не стоит конкретных заданий минимум и максимум. Но каждый спортсмен по отдельности для себя планку выставляет.



«Конечно, еду за медалью, - говорит Марина Прищепа. - Хотя, в первую очередь, попытаюсь присмотреться к молодым, еще незнакомым мне соперницам, приспособиться к техническим особенностям борьбы после изменения в правилах. Надеюсь, мой организм меня тоже не подведет. Самым большим испытанием для меня будет борьба за новыми правилами. Если удастся реализовать в Вене то, что мы наработали в течение трех последних месяцев, то все будет хорошо».



«После прошлогоднего золота чемпионата Европы опускаться ниже не планирую, - заявляет Владимир Сорока. – Тем более хочу проявить себя после неудачи на прошлогоднем чемпионате мира, где уступил в 1/8 финала. То мое поражение Чол-Су Киму из КНДР связано с судейством. Судьи не наказывали противника, стимулировали его к тому, чтобы быстрее закончить борьбу. Но ничего, выводы я сделал. К счастью, чемпионаты мира теперь будут проводиться ежегодно, так что возможность реабилитироваться за ту неудачу у меня будет».



«Но пока мне нужно настроиться на европейцев, - продолжает Сорока. - Своих соперников знаю почти досконально. Против всех основных конкурентов у меня есть варианты тактики, для каждого по отдельности подготовлены броски и методы защиты. Буду смотреть, кого мне подбросит жребий. Не боюсь никого, но жеребьевка важна для каждого спортсмена. От нее зависит турнирная стратегия. К примеру, попадет со старта сильный соперник – ты должен входить в турнир без раскачки, сразу тратить много сил и эмоций. С противником послабее соответственно будет иначе. Хотя, по большому счету, звезд в моей весовой категории нынче хватает. Так что легкого турнирного пути не ожидаю».



«Победа на этапе Кубка мира в Праге в феврале прибавила настроения, - говорит Станислав Бондаренко. – Для меня это второе подобное достижение. Когда впервые победил на этапе Кубка мира в Монголии в прошлом году, многие сочли это за случайность. Наверное, две победы случайными уже не назовешь. Для меня эти первые места – закономерные. Тем не менее, теперь надо тренироваться еще больше. Чтобы побеждать не иногда, а регулярно. А по возможности быть на вершине всегда. Чувствую, что подготовился к чемпионату Европы хорошо. Сгонка веса у нас не так важна, как в остальных категориях. Согласитесь, что «свыше 100» дает простор для маневра. Но для себя оптимальными считаю 120 килограмм. Немного набрал веса и сейчас, считаю, нахожусь в хорошей форме».



«Чувствую себя отлично, травм нет, так что еду в Вену за победой, - говорит Георгий Зантарая. - Чемпионом Европы я пока еще не был, в прошлом году занял на первенстве континента второе место. Так что стремиться есть к чему. Более того, я уже забыл о том, что являюсь чемпионом мира. Нужно выигрывать новые соревнования и доказывать свою силу опять. Если буду купаться в лучиках славы, то никогда не достигну главной цели – победы на Олимпиаде. Собственно, такой критический подход во мне выработал личный тренер – Виталий Дуброва. Он мне сказал как-то: «Все, погуляли, порадовались – вот и славно. Теперь начинаем работу с чистого листа».



«Замечу, что во время победного для меня турнира из серии Гран-при в Дюссельдорфе я, можно сказать, выезжал еще на старом багаже, не успев растерять ту форму, которой достиг в прошлом сезоне, - продолжает Зантарая. - На чемпионате Европы буду выступать уже с новыми силами. Мы хорошо поработали во время подготовки, потому, думаю, за физические кондиции переживать не придется. А тот успех в Дюссельдорфе прибавил уверенности. Победил там всех основных соперников, в частности, своего оппонента по финалу чемпионата мира Хираоки Хираоку из Японии. Но если его ранее уже побеждал, то корейцу Гван-Хьон Чою до турнира в Дюссельдорфе дважды проигрывал. Потому победа над ним, наверное, самая ценная. Также отметил бы свою победу над чемпионом Азии-2009 Ганбатом Болдбаатаром из Монголии, которому проиграл в прошлом году в Москве».



Финансы поют романсы. Как всегда…



Вместе с тем, ставя перед собой серьезные цели, украинские дзюдоисты не сильно рассчитывают на материальное вознаграждение. «Будем бороться за свой престиж, ведь денег, вероятно, ожидать не приходится, - говорит Станислав Бондаренко. - Если даже перед Георгием Зантараей после победы на чемпионате мира не выполнили обещаний, то что говорить об остальных?»



«Украинская федерация дзюдо свои обещания выполнила, - констатирует Зантарая. – В срок получаю президентскую стипендию. А вот Киевская федерация дзюдо многого наобещала. А в итоге даже в устной форме не поблагодарила меня за победу на чемпионате мира. Если не способен выполнить обещаний, то просто ничего не обещай. Это будет, по крайней мере, порядочно. Я знаю примеры, когда накормленные невыполненными обещаниями люди со временем опускают руки и бросают то, в чем преуспевали. Речь о дзюдо, конечно. Человек показывал результат, но сейчас он не даже не тренируется. Потому что не видит смысла. У меня тоже наступает разочарование. Надеюсь, что все изменится в лучшую сторону. Но поймите меня правильно. Я молодой парень, мне пора заводить семью. Но куда? В однокомнатную квартиру, где живу вместе с родителями? Жилье мне тоже обещают давно, но дальше разговоров дело не идет. Меня просто обманывают».



Кроме того, Зантарая не скрывает своего удивления по поводу недооценки собственных заслуг на недавней церемонии «Герои спортивного года». «Меня сильно удивило, что Национальный олимпийский комитет даже не номинировал меня на «Спортсмена года», - говорит Георгий. - Даже не знаю, что нужно сделать, чтобы удостоиться такой чести. У нас в стране в прошлом году было много чемпионов мира? Среди мужчин это только я и Вася Ломаченко. Меня назвали «Сенсацией года». Но я не считаю свои победы сенсационными. Перед Олимпиадой на этапах Кубка мира я выступал стабильнее остальных украинских дзюдоистов. Так почему мои успехи в 2009-м стали вдруг сенсационными?»



Но, как говорят, «маємо те, що маємо». Пожелаем нашим дзюдоистам успеха на чемпионате Европы. Заметим, что в связи с отменой авиаперелетов на континенте украинская сборная вынуждена отправляться в Вену поездом и автобусом. Первая часть команды, в которую вошли главный тренер Сергей Дуброва, старшие тренеры Вячеслав Пилипенко и Виталий Дуброва, судья Сергей Гайдай и четыре спортсмена – Георгий Зантарая, Сергей Плиев, Татьяна Лусникова и Мария Буек выехала 20 апреля утром поездом до Будапешта (Венгрия), откуда на автомобилях переберется в Вену, сообщает информационное агентство «Дзюдо Украины». Остальная часть украинской делегации 20 апреля днем, также поездом, выехала до Чопа. Далее спортсмены пересели на комфортабельный автобус, который доставил сборную в австрийскую столицу.



Состав сборной Украины на чемпионат Европы-2010

Мужчины

Личное первенство: до 60 кг – Георгий Зантарая (Киев – Хмельницкая обл.), до 66 кг – Сергей Плиев (Днепропетровская – Киевская), до 73 кг – Владимир Сорока (Киев), до 81 кг – Арутюн Саркисян (Харьковская), до 90 кг – Вадим Синявский (Запорожская), до 100 кг – Артем Блошенко (Донецкая), свыше 100 кг – Станислав Бондаренко (Запорожская).

Командное первенство: до 66 кг – Сергей Плиев, Георгий Зантарая; до 73 кг – Владимир Сорока; до 81 кг – Арутюн Саркисян, Дмитрий Булгак (Киев – Херсонская); до 90 кг – Вадим Синявский, Валентин Греков (Днепропетровская); свыше 90 кг – Станислав Бондаренко, Артем Блошенко.

Старший тренер - Виталий Дуброва.

Женщины

Личное первенство: до 48 кг – Татьяна Лусникова (Запорожская), до 52 кг – Мария Буек (Черниговская), до 63 кг – Светлана Чепурина (Днепропетровская), до 70 кг – Наталия Смаль (Черниговская), до 78 кг – Марина Прищепа (Киев – Днепропетровская), свыше 78 кг – Светлана Яремка (Киевская).

Командное первенство: до 52 кг – Мария Буек; до 57 кг – Анна Никитина (Донецкая); до 63 кг – Светлана Чепурина; до 70 кг - Наталия Смаль; свыше 70 кг – Светлана Яремка, Марина Прищепа.

Старший тренер – Вячеслав Пилипенко.

Главный тренер – Сергей Дуброва.



В первый соревновательный день – 22 апреля – на чемпионате Европы будут разыграны медали в весовых категориях до 60 кг и до 66 кг у мужчин и до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг у женщин. В пятницу мужчины посоревнуются в категориях до 73 кг и до 81 кг, а женщины – до 63 кг и до 70 кг. 24 апреля сильнейших определят представители тяжелых весовых категорий - до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 78 кг и свыше 78 кг – у женщин. В воскресенье состоится командное первенство континента «стенка на стенку».

На открытой тренировке сборной за две недели до старта чемпионата Европы Георгий Зантарая спарринговал с Анатолием Ласкутой.

Призер двух Олимпиад Роман Гонтюк (в белом кимоно) на чемпиона Европы не едет, но полноценно готовится к чемпионату мира.

Владимир Сорока (в белом кимоно) отрабатывает подножки.

Владимир Сорока.

Артем Блошенко (справа) берет цепкий захват…

…и обсуждает технические моменты с старшим тренером мужской сборной Виталием Дубровой.

Станислав Бондаренко.

Виталий Дуброва (крайний слева) весь в работе.

Сергей Дуброва.

Валентин Греков на чемпионате Европы посоревнуется в командном первенстве.

Георгий Зантарая: «Можно и расслабиться».

Женская сборная Украины.

Мужская сборная Украины.

