Виталий Дуброва: «Даже в Заросляке, когда 50 мужиков находились в замкнутом пространстве, не было никаких конфликтов»

С его приходом на тренерский мостик мужской сборной Украины по дзюдо команда словно преобразилась. Точнее будет сказать – освежилась. И дело тут не в искусственном процессе омоложения команды. В сборной появилась не просто талантливая молодежь, а молодежь, способная давать результат уже и сейчас. Венцом тренерской деятельности Дубровы-младшего в прошлом году стали титулы чемпиона Европы и чемпиона мира, добытые Владимиром Сорокой (весовая категория – до 73 кг) и Георгием Зантараей соответственно.



Но те достижения уже в прошлом. На носу – чемпионат Европы-2010 в австрийской столице Вене, стартующий уже завтра. В мае состоится первый лицензионный турнир к Олимпиаде-2012. Иными словами, расслабляться тренеру некогда. О своем видении ближайшего будущего украинского мужского дзюдо Виталий Дуброва рассказал «СПОРТглавреду».



- Медальных планов накануне чемпионата Европы мы не делаем, - начинает разговор Виталий Викторович. – Все потому, что на континентальное первенство в этом году мы команду на пик формы не выводим. Во-первых, потому, что главный старт года у нас в сентябре – чемпионат мира в Японии. Во-вторых, через две недели после первенства континента (6-7 мая) первый этап олимпийской квалификации – Гран-при Туниса. В любом случае, верю, что из Вены мы вернемся с медалями. Состав команды позволяет нам рассчитывать на награды. О их достоинстве и количестве говорить преждевременно.



Говорят, здоровых спортсменов не бывает – есть не травмированные…



К счастью, у нас сейчас все в строю, ни у кого серьезных повреждений нет. 11-27 марта провели очень плодотворный двухнедельный сбор в Заросляке. Хозяева базы создали нам все условия, стояла хорошая погода – на улице минус 5-10, снега по пояс. На улицу почти никуда не выходили – только тренировки и отдых. Выполнили не просто большой, огромный объем работы. Логично, что, вернувшись в Киев, первое время после гор команда находилась в функциональной яме. Но к Вене состояние должно нормализироваться.



Единственным, кто пропустил сбор в Заросляке, был Владимир Сорока. Он не мог полноценно тренироваться, поскольку приехал из парижского «Большого Шлема» со сломанным носом. Володе пришлось делать операцию, потому тренировался и готовился по индивидуальному плану он дома, в Киеве. Микротравмы были у Артема Блошенко (до 100 кг) и у Стаса Бондаренко (свыше 100 кг). Но это – несерьезные повреждения. Ребята быстро восстановились. На заключительном этапе пытались их подлечить, а вместе с тем аккуратно подбирали спарринг-партнеров, чтобы травмы не усугубились.



По словам Георгия Зантараи, в последние почти две недели перед чемпионатом Европы вы не давали команде серьезных нагрузок…



Действительно. До того мы в течение трех дней попытались смоделировать выступление на чемпионате Европы. Сначала проводили интенсивные спарринги представители легких весов, на следующий день – тяжелых. И так в два подхода: борьба – день отдыха – борьба. После этого предоставил ребятам день полноценного отдыха, а уже потом ограничивались 45-60-минутными тренировками, так называемой подводкой – занятиями на скорость и технику. То есть – шлифовка технических элементов без больших нагрузок. Подобный вариант избрали в психологических целях – чтобы ребята выступали на чемпионате Европы в хорошем настроении, были не загнанными, а наоборот выходили на татами с желанием бороться.



Одной из новинок грядущего чемпионата мира будет командное первенство – «стенка на стенку», по примеру борцовских Кубов мира. Здесь Украина, получается, выступит в ослабленном составе?



Таков регламент. Организаторы решили убрать легчайшую и тяжелую весовые категории – до 60 и до 100 кг. Первую у нас представляет лидер команды Георгий Зантарая, вторую – Артем Блошенко, который тоже способен на многое. Но ничего, будем сражаться. Специально для командных соревнований везем в Вену опытного Валентина Грекова. Считаю, его опыт нам поможет. Рассчитываем в командном первенстве на медали.



С началом 2010 года Международная федерация дзюдо внесла изменения в правила, которые многие называют революционными. В связи с этим вам пришлось посвятить время на переучивание подопечных?



Данные изменения нас почти не коснулись, поскольку среди лидеров украинской команды почти никто не борется нижней борьбой. Наоборот, Зантарая и Сорока много схваток проигрывали как раз после ныне запрещенных захватов за ноги. То же самое касается и Стаса Бондаренко. Прихожу к выводу, что нам изменения в правилах на руку. Имею в виду сборную страны. А вот на нижнем – юниорском и юношеском – уровне, там, где люди немного по-иному работают, наше дзюдо, не исключаю, поначалу пострадает.



Да и в целом в мире не думаю, что эти коррективы смогут сильно перекроить рейтинг в весовых категориях. Пока судя по этапам Кубка мира можно заметить, что те, кто хорошо боролся по старым правилам, не потеряли позиций и после новшеств в технике дзюдо.



Есть, конечно, исключения. Например, соперник Зантараи – грузин Нестор Хергиани. У него вся борьба строилась на захватах снизу. Сейчас Нестору перестраиваться сложно. У нас же упор на нижнюю борьбу делали представитель категории до 60 кг Максим Коротун и Тигран Козарян (до 66 кг), которому хорошо удавались броски с захватом за ноги. Что касается Коротуна, то он постепенно приспосабливается и даже успел завоевать по новым правилам бронзу на этапе Кубка мира в Праге. Одним словом, Максим и Тигран постепенно перестраиваются. Не так быстро, как хотелось бы, но они все равно в обойме.



За две недели до старта чемпионата Европы вы решились провести открытую тренировку с участием всей сборной страны, включая запасных. Это – масса народу. Возникает вопрос: это «показательные выступления» без пользы для тренировочного процесса? Ведь уследить за всеми одновременно сложно…



Это самая обыкновенная рабочая тренировка. Вы смотрели за спаррингами представителей тяжелых категорий, а за день до этого аналогичную тренировку провели легковики. И уследить за тем, что меня интересует, не сложно. Первые номера, то есть люди, которые едут на чемпионат Европы, работали в отдельную смену. Это – три-пять пар. А уже подключение работало огромное. Здесь расчет не столько на подсказки, а на то, что такой «котел» съезжается со всей Украины.



Плюс с нами на базе в Конча Заспе работали представители трех национальных сборных – Молдовы, Турции и Польши. Поляки привезли всего нескольких спортсменов, но в их числе – серебряный призер чемпионата Европы Томаш Ковальски. У молдован очень крепкие весовые категории до 66, до 73 и до 81 кг. В категории до 81 кг у Молдовы сразу два дзюдоиста сильнее всех наших ребят. За счет такого обмена растет уровень нашего дзюдо. Если для лидеров подобная практика не является весомым подспорьем, то для среднего звена – практика незаменимая. У нас ведь нет возможности вывозить на зарубежные сборы всех и сразу. Получается, дома при минимальных затратах мы получаем свой тренировочный лагерь.



Вместе с тем не боитесь, что в собственном логове тренируете себе соперников?



Тех людей, которые будут соперничать между собой на чемпионате Европы, мы в очные спарринги не ставим. А вообще, практика международных лагерей – распространенная в мире. После каждых серьезных соревнований проводятся трех-пятидневные международные лагеря. Разные школы дзюдо спаррингуют между собой и за счет этого происходит общий рост мастерства. Сильному спортсмену не помешает ничего. Подсмотреть соперники и так ничего нового не смогут. Чтобы проанализировать возможности Сороки или Зантараи, достаточно зайти в интернет и ввести в поиск запрос на видео с их схватками.



Наравне с остальными ребятами сейчас тренируется и Роман Гонтюк. Когда можно ожидать его возвращения на татами?



Во-первых, я очень рад возвращению Ромы. Год назад на студенческом чемпионате Украины он получил тяжелейшую травму – разрыв связок. Гонтюк перенес операцию в Польше. Восстановление было непростым, Роман прошел длительный процесс реабилитации. В Заросляке он прошел свой первый сбор. На него Гонтюк приехал с достаточно большим даже для категории до 90 кг лишним весом. Но работа Романа на сборе меня удовлетворила. Конечно, выработался он не 100 процентов, как вся команда, но процентов на 80 отработал. Плюс Гонтюк был хорошим примером для молодых спортсменов. Когда Роман делает, то 18-20-летний парень не может не выполнять.



Одним словом, если Гонтюк справится с лишним весом, подгонит свою массу до 92-93 кг, то в июне попробуем его выставить на одном из этапов Кубка мира. Либо в Мадриде, либо в Лиссабоне. Эти соревнования, к слову, тоже будут лицензионными на Олимпийские игры. А в дальней перспективе мне видится участие Гонтюка на чемпионате мира. Участие такого опытного спортсмена для нас важно даже несмотря на то, что в категории до 90 кг у нас очень высокая конкуренция.



Вообще, с вашим приходом в команде наметилась смена поколений…



Как раз сейчас она и происходит. К счастью, этот процесс длится безболезненно. Проблемы существуют разве что с категорией до 81 кг, откуда недавно ушел Рома Гонтюк. В остальных категориях длится плавный процесс смены поколений – есть и опытные спортсмены, и среднего возраста, и талантливая молодежь. Собственно, именно для того, чтобы ребята плавно входили в команду, мы привлекаем в «котел» первой сборной ребят 1989-91 годов рождения. Пусть «варятся» здесь, тянутся за сильнейшими. Эта практика себя оправдала в прошлом году. В 2009-м мы не проводили отдельных сборов для юниорской сборной, а готовили вместе и их, и первую сборную. Благодаря этому Украина выиграла первое общекомандное место на чемпионате Европы, второе – на чемпионате мира. Мы получили чемпионов Европы и мира среди юниоров. Как следствие, эти ребята уже потихоньку подбираются к взрослой команде. Кеджау Ньябали, Артем Булыга – думаю, эти парни вскоре всерьез заявят о себе на самом высоком уровне.



Виталий Викторович, вам – молодому тренеру – легко управлять такими опытными дзюдоистами, как Роман Гонтюк или Валентин Греков?



Принимая руководство команды, полагал, что будет намного тяжелее. Но наши опытные борцы – нормальные ребята. Мы легко нашли общий язык, можем и пошутить, и посмеяться. Но когда нужно работать, все без лишних слов выполняют мою установку. Не знаю, что обо мне скажут сами дзюдоисты, но у меня отличные отношения с тем же Гонтюком, Булгаком, Блошенко. Проблем – тьфу-тьфу-тьфу – нет никаких: ни по режиму, ни по дисциплине. Даже в том же Заросляке, когда 50 мужиков находились в замкнутом пространстве, не было никаких конфликтов. Вообще, считаю, командная атмосфера и здоровая конкуренция стали главными катализаторами прошлогодних успехов. Надеюсь, так будет и в этом году.



Как повлияла на команду история с Евгением Сотниковым (бывший сборник Украины, арестованный недавно в родном Запорожье за преднамеренное убийство)?



Ситуация неприятная. Осадок остался и это пятно на нашем виде спорта. Но Женя сам сделал свой выбор, так сложились обстоятельства. Могу поделиться личными наблюдениями. В те годы, когда Сотников выступал за сборную, я в команде еще не был. Но Женю знаю неплохо. В команде у него инцидентов не было, он был нормальным, адекватным человеком. Но какую жизнь Сотников вел вне соревновательного и тренировочного зала, не знает никто, кроме него самого.

