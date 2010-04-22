Вулкан для Ламбьеля

Уж не знаю, родился ли кто большой в лесу, но в Украину пожаловали настоящие короли льда. Ари Закарян, известен многим еще и по работе с серебряным призером Олимпиады-2010 россиянином Евгением Плющенко, привез в Киев и Одессу одно из сильнейших по составу шоу в мире «Короли льда». Имена фигуристов говорят сами за себя: Стефан Ламбьель, Виктор Петренко, Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар и Станислав Морозов, Алена Савченко и Робин Шолковы... А добавьте сюда не прилетевшего Брайяна Жубера, выступление которого изначально было запланировано. Но путь в Украину оказался сложным не только для француза. Хроника событий Конец февраля, 2007 г Чемпион Игр-2006, фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач, победитель международных конкурсов Эдвин Мартон после удачного олимпийского сотрудничества решили не останавливаться на достигнутом. В последний день февраля 2007-го в Мурманске дебютирует новое шоу - «Золотой лед Страдивари». В списке пока фигурируют только российские города. Но есть ли шанс и украинскому зрителю соприкоснуться с прекрасным? «Есть, - дарит надежду Плющенко. - Мы не хотим останавливаться только на России. Будем расширять нашу географию, и Украину, конечно, стороной не обойдем». Чуть более года спустя, Плющенко, Мартон и компания «озолотили» и лед киевского Дворца спорта. Продюсер Ари Закарян вплотную берется за шоу и делает еще один прыжок вперед. Ари знаком с фигурным катанием не по наслышке. В свое время он даже тренировался в группе Галины Яковлевны Змиевской, да еще и на одном льду с будущим олимпийским чемпионом Виктором Петренко. Знание фигурного катания изнутри вместе с замечательными организаторскими способностями привели к фантастическому результату. Ари собирает сильнейших фигуристов мира не только прошлых лет, но и современности. Тех, кто и сейчас соревнуется на любительском льду. Вот только «Короли льда», главным действующим фигурнокатательным лицом которого остается Евгений, а музыкальным — Эдвин, никак не приедут ни в Россию, ни, тем более, в Украину. Весна, 2009 г. Ари Закарян дает совсем не оптимистичное интервью, суть которого сводится к следующему: в Украине и России проведение этого шоу пока не предвидится. «В этих странах люди еще не готовы воспринимать техническое фигурное катание, поскольку благодаря телевидению, больше привыкли к такому зрелищу, как выступления артистов театра и кино «под ручку» с фигуристами», - резюмировал Закарян. В чем-то он был прав. Не то, чтобы украинский или российский зритель шел на артистов. Но он шел на раскрученные имена: Ягудин, Навка-Костомаров... Многие из которых стали известны неспортивному зрителю именно благодаря тем самым ТВ-шоу. Вовсе не приуменьшаю заслуг вышеупомянутых спортсменов, но часто зрители идут на имена, а не на фигурное катание. «Когда Илья Авербух только организовывал свое шоу по городам России, к нам помимо олимпийских чемпионов он привез итальянских танцоров Федерику Файеллу и Массимо Скали, - рассказывает знакомая из России. - Тогда они еще не были призерами чемпионатов Европы и мира, но демонстрировали настоящее мастерство. И если наши чемпионы могли себе позволить прыгнуть двойной тулуп вместо тройного либо проехать дорожку, не додерживая дуги, например, то Федерика с Массимо выкладывались по полной. Вот только мне тогда показалось, что из всего зала я была едва ли ни единственной, кто отличил настоящее фигурное катание от шоу». С того времени много воды утекло, да и зрители чуть более образованными стали. Не только количество оборотов в прыжке сосчитать могут, но и аксель от тулупа и сальхова уж точно отличают. Хотя в процентном соотношении нефигурнокатательной части они все еще проигрывают. Виной тому и телевидение. О чем можно говорить, если чемпионаты Европы, мира и Олимпиаду национальное телевидение транслирует через левую ногу? А об этапах Гран-при здесь и не вспоминают вовсе, разве что иногда в новостных выпусках. А Евроспорт, интернет и уж тем более НТВ — для многих пока еще роскошь. Но Закарян решил рискнуть, и где-то через полгода поползли слухи о возможном приезде шоу в Украину. «Вы знаете, Ари такой идейный человек! Думаю, после Олимпиады он приедет и в Украину», - поделилась тогда догадками в разговоре с корреспондентом «СПОРТглавреда» одна из участниц шоу Татьяна Волосожар. 21 апреля 2010 г, пресс-конференция в гостинице «Бакара», Киев Изначально ни Киеве, ни Одессы в списке городов, принимающих шоу, не было. Не так давно Украину облетела благая весть: «Короли льда» едут в Одессу. Еще позже — и в Киев! «Мы не раз обращались с предложением привезти шоу в Украину. Но нам постоянно отказывали. Говорили: «Вы не популярны, вас мало показывают по телевизору, вас не узнают». К счастью, нашелся человек, Алена Ромайская, которая помогла нам воплотить в жизнь наши планы», - рассказал Закарян. Планы едва не перечеркнули на доблестной украинской таможне. Из-за извержения вулкана запланированный авиарейс из Чехии (до этого шоу прошло в Остраве) был отменен. За фигуристами приехал автобус из Венгрии. И все бы ничего, да после разговоров и досмотра на украинской таможне оказалось, что не хватает какого-то документа, позволяющего проезжать по территории Польши. А так как совместной чешско-украинской границы нет, то, получается, водителю нужно было просто перепрыгнуть через «вторгнувшееся» между этими странами на политической карте мира государство. Выход, конечно, был. Чтобы еще не стоять энное количество времени и не ждать у моря погоды, фигуристы с чемоданами могли пешком перейти границу и дальше пересесть в другой автобус. Но и его пришлось бы ждать не менее четырех часов. После шести часов ожидания на границе появился рейсовый автобус. К счастью, в салоне было лишь около десяти фигуристов. Договорившись с водителем, за определенную плату фигуристы быстро перебрались в автобус-спаситель и наконец-то приехали в Киев. Неудивительно, что после такого путешествия, для большинства фигуристов оказалось выше их сил прийти на пресс-конференцию. Но один отважный нашелся. Видимо еще не отойдя от таможенного шока, серебряный призер Олимпиады-2006 и двукратный чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель на радость восторженным фанатам и журналистам вместе с Виктором Петренко, Ари Закаряном и Эдвином Мартоном ответил на вопросы. В частности, верит ли он, что это украинские фанатки спровоцировали взрыв вулкана в Исландии, чтобы увидеть Стефана в Киеве. Ламбьель засмущался, но признался: «Если это так, то я им весьма признателен». Пообщавшись с прессой, уделив время фанатам и дав почти часовое интервью одной из журналистов, утомленный и изнеможенный фигурист наконец-то отправился отдохнуть. Если изначально выступление Ламбьеля в Киеве не планировалось, то приезд еще одного лидера мирового фигурного катания француза Брайяна Жубера ожидался. Но все из-за тех же проблем с перелетами он так и не добрался до Украины. «Брайян был в Южной Корее и не мог оттуда вылететь. Мы посоветовали ему уже не напрягаться. Но когда приедем в следующий раз, обязательно привезем его с собой», - объяснил Закарян. Будет ли в Киеве еще одно шоу, много в чем зависит от сегодняшнего выступления и реакции на него зрителей и прессы. Хотелось бы верить, что несмотря на то, что билеты поступили в продажу не так давно, зрители заполнят зал Дворца спорта. Приобрести желаемые пропуски на шоу можно еще и сегодня. Кто знает, когда еще своими глазами и не на экране телевизора можно будет увидеть выступления Стефана Ламбьеля и Флорана Амодио. Да и пропустить сразу три исторических события настоящие ценители фигурного катания вряд ли захотят. Впервые в Украине выступит двукратная чемпионка мира Алена Савченко, в паре с Робином Шолковы представляющая Германию. Всемирно известный украинский акробат Алексей Полищук представит номер с уже новым партнером. А еще состоится своего рода прощание с лучшей спортивной парой в истории Украины Татьяной Волосожар и Станиславом Морозовым. В Киеве и Одессе фигуристы выступят в последний раз. Далее Стас займется тренерской работой, а Таня будет кататься уже с новым партнером. К постоянному составу присоединятся еще и другие украинские спортсмены. Пока известно лишь, что в их числе должен быть и Антон Ковалевский. Так что решение за вами: прийти и увидеть все своими глазами сегодня в 19.00 либо остаться дома и потом еще долго кусать локти, что пропустили столь значимое для фигурного катания Украины событие.