Азбука футбольной жизни, или «Фол последней надежды» для украинских арбитров

Однако речь поначалу зашла не о судейских «ляпах», давно уже вызывающих зубодробительную критику как прессы, так и специалистов футбола, а о том, что всему виной – борьба за места «под солнцем». Для одних клубов – за «еврозону», для других – за спасительное, «проходное» 14-е место в турнирной таблице…



«Быдло обыкновенное»



Разговор в Доме футбола пошел о том, что эта бескомпромиссная борьба не остается без внимания болельщиков, которые настолько эмоционально реагируют на происходящее на поле, что обстановка на трибунах накаляется до высочайшего градуса и зачастую выплескивается за пределы стадиона. И уже там распоясавшееся «воинство», засучив рукава, «доигрывает» свой футбольный «праздник»!..



Повестка дня заседания состояла из двух вопросов:



1. Соблюдение участниками всеукраинских соревнований по футболу регламентных норм, принципов «fair-play» и «respect».



2. Азбука футбольной жизни. Подготовка мероприятий Комитета арбитров ФФУ относительно разъяснения Правил игры участникам соревнований по футболу.



Как оказалось, причиной созыва расширенного заседания Комитета арбитров ФФУ послужила публикация в газете «Киевский телеграф» статьи Константина Николаева «Быдло обыкновенное». Автор, в принципе, «Америки не открыл» – ни для кого не было секретом, что обстановка на отечественных стадионах, мягко говоря, – «нездоровая», и требует серьезного оперативного вмешательства. Очевидно, «Быдло обыкновенное» стало той каплей, которая переполнила чашу терпения: первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко несколько раз в течение заседания предлагал присутствующим ознакомиться со статьей.



Чтобы внести некоторую ясность в происходящее, приведу несколько цитат из «Быдла»… Пусть простят меня читатели, но я не могу отказать себе в удовольствии, чтобы лишний раз не прилепить на лоб этим «любителям футбола» смачное и выразительное слово, которым автор так метко охарактеризовал проблему…



«Мое 11-летнее чадо упорно просило меня взять его на стадион имени Валерия Лобановского на домашний матч «Динамо» с «Металлистом». Но я не рискнул. Среди многих причин (к примеру, отсутствие нормальных туалетов и буфетов) есть еще одна очень существенная – мал он еще, чтобы выслушивать громогласное скандирование матерщины, которая в последнее время регулярно несется с трибун киевского, как принято считать, «по-домашнему уютного» стадиона…



И я не ошибся. Сначала одна трибуна «динамовских» фанов организованно поорала: «Е***ть «Металл!», потом другая… И так на протяжении всего матча несколько раз... Скуки ради посмотрел, есть ли какие-либо санкции по этому поводу в отчетах по этой игре и в решениях различных исполнительных структур. Ничего подобного. Исключительно – трескотня по поводу удаления и дальнейшей дисквалификации Марко Девича. О чем тут говорить? Не о чем!..



…Ну, как еще быдло может самовыразиться!..



…Не пойдет мое чадо на футбол. Во всяком случае, пока. Пока это быдло будет на стадионе. А так как я не очень уверен, что оно исчезнет с него, то вряд ли моему сыну в обозримом будущем предстоит воочию насладиться игрой, например, последнего живого классика нашего футбола Андрея Шевченко...



…Один из них (сидевший, кстати, не в секторе, отведенном для фанатов, а сразу над ложей прессы) на мое замечание: «Что ж ты делаешь – вокруг тебя дети!» – ответил примерно так: «Ты ничего не понимаешь в фанатстве, а если тебе режет слух, сиди дома, закрой все окна и двери и смотри телевизор с выключенным звуком!». Коллеги, которые сидели рядом со мной, только плечами пожали: «Не связывайся: все равно – без толку!»…



…Был еще случай. Я вылетал поздно вечером из «Борисполя». В это же время фаны киевского «Динамо» встречали свою команду, которая вернулась из Москвы после триумфального матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Нужно было видеть лица мам, отцов, бабушек и дедушек, которые буквально закрывали уши своим детям и внукам, когда пьяная толпа киевских фанов орала «Е***ть «Спартак!». Это продолжалось минимум полтора часа. Судя по всему, наши футбольные власть имущие (Федерация футбола Украины и украинская Премьер-лига) пока не сильно озаботились этой проблемой. Их вообще мало что заботит, кроме внутренних разборок между собой...



…Пока никакой серьезной реакции ни со стороны УПЛ, ни от ФФУ на хулиганов с трибун нет!..



После «превью» председателя Комитета арбитров Вадима Шевченко попросил слово член инспекторского комитета ФФУ Владимир Куцев, который, инспектируя матч «Закарпатье» - «Карпаты», был поражен поведением львовских болельщиков.



– Еще до начала матча болельщики начали скандировать оскорбления в адрес арбитров. А что происходило, когда хозяева открыли счет! Казалось бы, после того, как «Карпаты» счет сравняли болельщики должны были угомониться – не тут-то было… Закончилось это хулиганскими действиями за пределами стадиона… Удивительнее всего, что на это никто не реагирует!



Сейчас на стадионах не встретишь детей и женщин, так как наши арены оккупировали всякого рода «ультрас», которые диктуют свои условия!.. Со зрителями необходимо работать и начинать это следует как можно скорее.



О том, что футбол – это социальное явление говорил и другой член Комитета арбитров Владимир Петров. Правда, он в качестве положительного примера привел часто звучащее на трибунах скандирование: «Слава Украине, героям – слава!». Хотя известно, что любые лозунги политического или ксенофобского толка ФИФА/УЕФА не то чтобы не приветствуются – запрещены!..



Владимир Дмитриевич предложил обратиться в Исполком ФФУ с просьбой пересмотреть Регламент и контрольно-дисциплинарные правила в сторону их ужесточения. Так как существующие санкции в виде штрафов за нецензурные высказывания болельщиков и неадекватные комментарии тренеров в адрес арбитров по ходу матчей – не работают!..



Все идет от судейских ошибок!..



Интересным выглядело другое предложение Петрова: пойти по пути Франции и разработать обращение арбитров к болельщикам, футболистам и тренерам. Суть этой акции заключается в том, что арбитры, являясь самодостаточными членами общества, подвергаясь обструкции со стороны зрителей, специалистов и прессы, не хотят выходить на футбольное поле. Нашелся выход: с некоторых пор судейская бригада два тура подряд появляется перед началом матча на поле и просит зрителей относиться к ним с уважением, даже не взирая на непредвзятые ошибки. За этим, правда, следует предупреждение, что, если с трибун будет раздаваться брань, то судьи оставляют за собой право прервать матч.



Александр Бандурко, первый вице-президент ФФУ:



– Александр Андреевич, можете прокомментировать, как дисциплинарный комитет Премьер-лиги реагирует на подобное? Насколько эффективны меры, принимаемые ДК ПЛУ?



Александр Ефремов, генеральный директор Премьер-лиги:



–Эту проблему мы не скрываем: с этими явлениями бороться надо. Но не надо себя обманывать: проблема не в «ультрас», которые занимают максимум два-три сектора… Они группируются не по всей Украине, а лишь во Львове, в Киеве – на стадионе «Динамо», в Харькове. Болельщики выражают свои эмоции неадекватно тогда, когда чувствуют явную несправедливость!.. А с первых минут матча никто не кричит на судей… К тому же «ультрас» стали хитрее и камуфлируют свои выкрики под более «приличные» выражения, к которым трудно придраться. Практика показывает, что, как ни ужесточай штрафы, вряд ли чего-нибудь добьемся: все равно деньги «перетекают» из одного кармана в другой!..



Поддерживаю обращение к зрителям на французский манер – пусть судья выйдет и скажет: «Я могу ошибиться, но я – не преступник, и прошу ко мне нормально относиться!» Это будет звучать более емко и честно, чем какая-нибудь «писулька» в адрес клубов. Все идет от судейских ошибок!.. Но, вместе с тем, надо воспитывать футболистов, которые совсем не уважают друг друга.



Александр Бандурко:



– Однозначно качество арбитража необходимо все же повышать!..



Виктор Дердо, заместитель председателя Комитета профессионального футбола ФФУ:



– Мы здесь собрались и для того, чтобы проанализировать работу арбитров, которые ошибались, ошибаются и, наверное, будут ошибаться… Нам необходимо выяснить, почему не срабатывают санкции дисциплинарного комитета?



Александр Бандурко:



– Из УЕФА буквально позавчера пришло письмо: на заседании дисциплинарного комитета было рассмотрено поведение донецких болельщиков в матче Лиги Европы «Шахтер» - «Брюгге».



– На 28-й минуте матча с трибун была брошена пластиковая бутылка, которая приземлилась на футбольное поле;



– на 60-й минуте на поле полетело яблоко.



– на 74-й минуте этот же болельщик бросил на футбольное поле еще одно яблоко.



За эти нарушения «Шахтер» был оштрафован на пять тысяч швейцарских франков, что в пересчете на гривни составляет 38 тысяч 283 гривни.



У нас, в Ужгороде, еще до начала игры начались хулиганские выходки: это было отмечено в рапорте инспектора и должно было стать предметом разбирательства дисциплинарного комитета Премьер-лиги. «Закарпатье» оштрафовано на тысячу гривен…



Среди нарушителей лидирует «Металлист» – 75.700 гривен, вторыми идут «Карпаты» – 49.500 гривен, замыкает тройку лидеров «Динамо» – 45.400 гривен. Наверное, мы на ближайшем заседании Исполкома внесем изменения в Регламент, чтобы, если оскорбления в адрес арбитров будут повторяться, то уже непосредственно на заседании КДК будут применяться меры.



Гендиректор Премьер-лиги Александр Ефремов несколько раз порывался перебить господина Бандурко и, в конце концов, обиженно заявил: «Сегодня мы находимся в каком-то правовом тупике. КДК ФФУ уже несколько раз менял наши решения по этому поводу, потому что идентифицировать принадлежность болельщика к клубу невозможно. Клубы заявляют – это не наши болельщики. Так КДК ФФУ поддержало «Арсенал», «Черноморец», «Динамо»... Сейчас мы рассматриваем новый регламент, в который хотим прописать, что за гостевой сектор отвечает команда гостей. Вся остальная часть стадиона – это юрисдикция принимающей стороны.



Пиротехническое шоу на «Оболонь-Арена», например, происходило и за пределами стадиона, на крышах домов – так этим должна была заниматься милиция… Необходимо разграничить штрафные санкции в адрес хозяев и гостей…



Анатолий Биденко, вице-президент, руководитель Комитета профессионального футбола ФФУ:



– Мы все ответственны за происходящее в футболе! Идя навстречу клубам, мы в свое время штрафные санкции значительно снизили – к сожалению, это не способствовало улучшению дисциплины. Так что, видимо, нам придется ужесточить увеличить штрафы – надеюсь, это принесет свои плоды…



Вспомните, как провели атаку на арбитра футболисты «Динамо», когда семь или восемь человек буквально вынудили Олега Зубарева, так, во всяком случае, казалось зрителям, предъявить красную карточку защитнику «Днепра»! Арбитр был бы, несомненно, прав, если бы им всем показал желтые карточки – после этого к нему было бы больше доверия. Тех, кого не сумели воспитать семья и школа – я имею в виду руководителей клубов, тренеров и футболистов –необходимо воспитывать Федерации футбола, Премьер-лиге, ПФЛ, дисциплинарным органам – всей футбольной семье!



Вспомните, на каком «языке» общался с ассистентом арбитра бывший член национальной сборной Украины Максим Калиниченко! И это было слышно не только на трибунах – на всю страну!.. Почему же он не получил желтую карточку?



Анатолий Дмитриевич высказал предложение провести расширенные семинары по Правилам футбола для футболистов, тренеров и… журналистов, которые своей трактовкой правил дискредитируют отечественный футбол, арбитров и вводят в заблуждение многочисленных телезрителей. В связи с этим вынесу на Исполком ФФУ предложение рассмотреть вопрос о проведении семинара для телекомментаторов и журналистов. Арбитров необходимо оградить от влияния извне!.. Я буду ходатайствовать перед Исполкомом, чтобы всякие кураторы Комитета арбитров были исключены.



Вадим Шевченко:



– Получается парадоксальная ситуация, когда мальчик, мечтающий играть, как его кумир, не может повторить технические приемы, зато хорошо запоминает, как ведет себя на поле любимый игрок!..



Александр Ефремов:



– Мы проведем мероприятия с тренерами – без уважения к арбитру нельзя! Но мы настаиваем, что закон должен быть один для всех, а арбитры почему-то ошибаются в пользу «Динамо»!.. И тогда Комитет арбитров становится на сторону судей и начинает их оправдывать? Разве что «Шахтер» еще может постоять за себя…



Константин Вихров, председатель Технического комитета ФФУ:



– Футбол – это продукт и его мы не имеем право хаять! Мы должны рекламировать наш продукт!.. На первом месте должно стоять точное знание Правил футбола всеми участниками процесса. И, не менее важно, чтобы те, кто пытается комментировать действия судей, несли за это ответственность.



Александр Бандурко:



– Поведение зрителей на стадионе не менее важно, чем безошибочный арбитраж!.. И этому мы посвятим ближайший исполком.



Константин Вихров:



– На одном телеканале выступающий в качестве эксперта Сергей Морозов поставил под сомнение легитимность решения экспертной комиссии по поводу удаления Девича. Пришлось пригласить его в ФФУ и убедить в том, что он был неправ. Но слово в прямом эфире было сказано, а Сергей Юрьевич, к сожалению, в следующем эфире к тому моменту не вернулся.



За последнее время в различных странах подходы к арбитражу тех или иных моментов изменились и это мы должны широко обсуждать в прямом эфире. Необходимо создать видеоролик по Правилам футбола и разослать в клубы. Было бы неплохо создать информационную передачу по изменениям в Правилах на телевидении.



Однако мы ни в коем случае не имеем права потакать грубиянам!..



Затем Виктор Дердо продемонстрировал на мониторах спорные моменты в нескольких матчах с участием «Динамо».



Первый эпизод: гол, забитый из офсайда Милевским в матче «Заря» - «Динамо». Из длинной речи Виктора Григорьевича и не совсем убедительного видеофрагмента трудно было понять на чьей стороне экс-руководитель Комитета арбитров. С одной стороны – вытянутая нога защитника якобы оказывалась ближе к воротам, чем форвард киевлян… С другой – наклон корпуса Милевского позволял ассистенту поднять флажок, фиксируя «положение вне игры».



Второй эпизод: бесспорный фол Пашаева на Нинковиче в матче «Днепр» - «Динамо». Красная карточка была показана «по делу».



Третий эпизод: красная карточка Мандзюка в матче «Динамо» - «Днепр», а также рекомендации на этот счет УЕФА. Я убежден, сколько бы неоспоримых доводов приводил Олег Зубарев и комментирующий эту ситуацию Виктор Дердо, рекомендации УЕФА дают возможность арбитру принимать любое решение, показавшееся ему верным. Во всяком случае, никто не вправе на поле это решение оспаривать!



Александр Бандурко:



– Завершаем заседание и теперь можем обменяться мнениями: ваша очередь, господа журналисты.



Александр Липенко:



– «Ультрас» – бич мирового футбола: из этой толпы появляются всякого рода скинхеды, фашисты, хулиганы, драчуны… Я много лет работаю на поле с микрофоном – давно уже не сидел в секторе. Но и, находясь внизу, мне противно слышать, что несется с трибун!.. С проявлениями этого хамства надо бороться, штрафуя стадионы, проводя матчи без зрителей.



Меня возмущает, как ведут себя на поле футболисты: эти «маленькие миллионеры» не только не уважают друг друга, без всякого на то повода грубо атакуя соперника, они привыкли ко вседозволенности и всепрощенчеству и ведут себя с арбитрами, как во время уличной драки. Предлагаю всем судьям приобрести портативные диктофоны, рассчитанные на запись в течение всего матча. И пусть тогда эти горлопаны наговаривают на себя компромат!.. Потом эту запись можно будет обнародовать…



Когда мы говорим о невысоком уровне нашего футбола, то во всем виним арбитров, как будто это они не дорабатывают на тренировках!.. А ведь, как известно, «рыба гниет с головы»: все начинается с президентов, которые рассыпают в адрес судей угрозы, это передается тренерам и, конечно же, футболистам.



Сегодня находится много «специалистов», которые утверждают, что во всем плохом, что происходит в нашем футболе, виноваты Суркисы. А их вина лишь в том, что их родила одна мама!.. И никто не задумывается, почему за спиной Ярославского, который так переживает за свой «Металлист», постоянно маячит фигура первого-вице-президента ФФУ Стороженко? Кстати, Сергей Михайлович тоже является страстным болельщиком харьковской команды!..



И еще. Каким образом поставили судить матч «Шахтера» киевского арбитра Деревинского? Хорошо, что он не дрогнул и серьезных ошибок, повлиявших на результат матча, не допустил! А, если бы все-таки ошибся – представляете каким хором отозвались бы болельщики донецкой команды, в каких грехах обвинили бы федерацию? А, может быть, кто-то не захотел судить этот матч и решено было «бросить на амбразуру» этого честного парня?



Вадим Шевченко:



– Нет киевлян и других… Есть профессиональные арбитры! Вот тут говорили, что Коломойский – куратор Комитета арбитров! Ничего подобного: он, если и звонит к нам, то лишь интересуется информацией…



Александр Бандурко:



– Это все – наш пресловутый менталитет, когда уже мы от этого уйдем! Никто Деревинского «не подставлял». Очевидно, придется вернуться к старой практике, когда комиссия назначения «контролировалась» приглашенными на это мероприятие журналистами.



Артем Франков:



– Все неприятное с судейством происходит потому, что и федерация, и Комитет арбитров начисто проигрывают информационную войну: нельзя все время отмахиваться, надо «наносить упреждающие удары» – опережать события.



Почему у нас так получается, что президенты, тренеры, игроки – личности. А вот судьи – нет! Они «зашуганы» – себя не ценят… Это порождает мнение, что судья кругом виноват! Вспомните Колину, который сумел себя так поставить, что ему прощали даже откровенные ошибки…



У нас есть четыре «проблемных» клуба: «Динамо», «Шахтер», «Металлист» и «Таврия» – живым оттуда арбитру не уйти... Так разберитесь в этом вопросе!



Семен Случевский:



– Не обольщайтесь: на телевидении фильмы с Правилами не пойдут – экономика! К сожалению, у футбола – низкий рейтинг.



Владимир Мыленко:



– Необходима разъяснительная работа с болельщиками. Все остальные мероприятия, которые намечены Комитетом арбитров, не рассчитаны на моментальный успех, однако с чего-то начинать надо...



Александр Бандурко:



– Что касается телевидения, то мне нравятся российские футбольные программы – там почему-то футбол рейтинговый!.. Статья Николаева в «Киевском телеграфе» заставила нас в очередной раз обратить внимание на негативные моменты в украинском футболе. Считаю, что мы продуктивно поработали сегодня и решение, которое будет принято Комитетом арбитров будет способствовать нормализации обстановки. Успехов нам всем!



«Пять копеек»…



Конечно же, я рад за своего коллегу, крик души которого дошел до Дома футбола. Правда, не думаю, что до Евро-2012 удастся каким-то образом изменить обстановку на секторах к лучшему. По-моему, время упущено, так как этой проблемой следовало заниматься сразу же после победы в Уэльсе: параллельно с дрязгами вокруг «Троицкого». Если бы сообразили построить стадион в районе Выставки или на бориспольской трассе, то не надо было бы ломать «Олимпийский» – предлагали же хозяева «Троицкого» привести в порядок наш бывший стотысячник «безвозмездно»…



Что касается поведения «неадекватов» на трибунах, то, сколько живу в Киеве, не помню, чтобы на «Динамо» собирались «отморозки»: сюда на матчи дублирующего состава приходили настоящие «профи», которые знали о футболе все и умели «болеть». А потом на динамовский «клубник» пришли «кашпировские», служители различных культов и политиканы, которым захотелось поманипулировать ребятней… Кто теперь сможет объяснить, с какой благородной целью создавался Молодежный футбольный союз и почему он так и не заработал?.. Уверен, что лишь неумелое руководство динамовским фан-движением толкнуло вчерашних школьников в объятия провокаторов. Заигрывание с лидерами этой «тусовки» привело лишь к тому, что клуб исправно платит Премьер-лиге (а до этого – ПФЛ) штрафы за пиротехнические «спектакли».



Судьи и судейство – тема еще менее разрешимая, чем трибунный «беспредел», с которым, на худой конец, может справиться ОМОН!.. Эти ребята настолько прочно вросли в ткань коррумпированного футбола, что их никаким «Domestos» не вытравить!



В качестве иллюстрации приведу письмо одного респондента: «Судьи высокого уровня не появятся у нас никогда: еще в детской лиге, когда ездили на выезд, то скидывались по 10-20 гривен, чтобы эти парни нас просто не загнали. Потом эти же судьи попадают на более высокий уровень и там продолжается тоже самое –только в гораздо более крупных размерах...»



И, чем больше возмущенной критики арбитража со стороны футбольных чиновников, тем более зависимыми становятся «судейские» от власти предержащих!.. Много ли мы слышали о процессах над «взяточниками»?.. А ведь не раз сам президент федерации рассказывал, до каких астрономических сумм доходят неправедные гонорары…



Работа с судьями – эта статья расходов является непременным атрибутом футбольного бюджета. Недавно мне на электронный адрес пришло письмо от отца одного молодого футболиста, который, выйдя на пятнадцать минут во втором тайме победного матча, получил пять тысяч гривен премии. Домой, правда, он принес лишь половину, так как две с половиной тысячи пришлось отдать администратору, который собрал с команды сто тысяч для судейской бригады – помогла «сделать результат»…



Письмо, естественно, анонимное, но, если бы в Украине существовала «программа защиты свидетеля», глядишь, молодой футболист или его отец осмелились бы сказать правду…



Судьи не должны бояться «толпы», которая жаждет зрелищ!



Владимир Петров предложил пойти по пути интеллигентных французов и перед матчем обращаться к зрителям, пытаясь наладить с ними контакт… На этот счет есть еще одна цитата.



«Перед началом матча в одной южноамериканской стране по стадиону объявили, что у арбитра накануне умерла мать. Поэтому народ просят воздержаться от оскорбительных выкриков в его адрес из уважения к горю. Минут двадцать стадион терпеливо молчал, но, когда арбитр свистнул (понятное дело, несправедливо) в пользу приезжей команды, раздался вопль: «Судейка! А мать твоя была …!»



Так вот я предлагаю судьям никогда не заискивать не только перед футболистами, их тренерами и президентами, но и перед болельщиками!.. Раз уж выбрали такую экстремальную профессию – сохраняйте лицо!



«Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, и оба мы – уважаемые люди!»



Должен признаться, что давно уже не участвовал в настолько наспех подготовленном мероприятии: создавалось впечатление, что это «расширенное» заседание – всего-навсего «пристрелка», «проба пера», попытка прощупать настроение масс… Хотя журналистские «массы» на этот раз не были «заточены» под дискуссию. Даже видеофрагменты – конек Виктора Дердо – и те были смонтированы очень уж не убедительно!..



Снова заговорили о семинарах для футболистов и журналистов – а кто мешал их проводить и три, и пять лет тому назад. Ведь созывал же когда-то Александр Иванович Бандурко Большой сбор журналистов, на котором мы с удовольствием играли в «угадайку»… А Виктор Дердо пытался проводить тестирование команд по знанию Правил… Почему «не довели до ума» эти начинания?..



И все-таки правы те, кто утверждает, что во многом виноваты журналисты. Во-первых, весь сыр-бор начался тогда, когда вслед за «Шахтером» к «Динамо» подтянулось еще несколько клубов и у судей, которые до этого скромно ездили на «волгах» и «жигулях», «разгорелся аппетит»… И «акулы пера» лихорадочно начали накалять обстановку – не было бы противостояния футбольных столиц, не искушали бы арбитров вошедшие во вкус олигархи.



Почувствовав себя в футболе «четвертой властью», «зазывалы» с телевизионных каналов, «нахватавшись верхушек» в комментарии, с удовольствием взялись за просветительскую деятельность в области футбольных Правил. Ведь это же непорядок: всего 17 пунктов – и те существуют лишь за счет методических рекомендаций!.. Вот и звучит в эфире: «На мою думку, арбітр помилився!»…



Вот и путаемся мы в двойных стандартах: с одной стороны все знают, что, априори, честных судей не бывает, с другой – ФИФА/УЕФА горой стоят за них, убеждая нас, участников скандального процесса, что главное в этой жизни – RESPECT!

