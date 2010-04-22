Дзюдо. ЧЕ-2010. Зантараю остановил перелом носа?

Вот и делай после этого какие-то прогнозы. Особенно в таких непредсказуемых видах спорта, как дзюдо. Казалось, что может помешать 22-летнему киевлянину Георгию Зантарая впервые в карьере стать сильнейшим на континенте? Ведь все его основные соперники представляют Азию. На пути может стать разве что плохой настрой. Или случай… Вот случай и помешал.



Мужчины. До 60 кг – молодой француз бьет всех фаворитов



А ведь в стартовой схватке чемпионата Европы, в которой украинцу противостоял 25-летний венгр Ласло Бурьян, Георгий выглядел на самом деле здорово. Заметим, что Бурьян считается неудобным для Зантараи соперником. Украинский дзюдоист проиграл венгру две из четырех очных встреч. Впервые подобное произошло на этапе Кубка мира в Варшаве, во второй раз – на чемпионате Европы среди молодежи в Зальбурге. Победил Зантарая Бурьяна на открытом чемпионате Роттердама в 2007-м и на победном для себя прошлогоднем чемпионате мира.



Но в тех схватках борьба была очень напряженной, преимущество одного из соперников было незначительным. На сей раз Зантарая справился с венгром всего за полторы минуты. Начали встречу соперники без разведки, в агрессивных попытках взять свой захват. Бурьян при этом то и дело пытался стянуть соперника на татами. Очевидно, что Ласло предпочитал нижнюю борьбу, которая согласно новых правил является запрещенной. Развязка наступила после того, как венгр попытался выполнить боковую подножку. Попытка не удалась, Бурьян оказался на колене. Зантарая, воспользовавшись замешательством соперника, захватил того сначала за руку, а потом и за ногу и выполнил переворот. Вмиг уложив соперника на спину, Георгий захватил руку Бурьяна и выполнил болевой прием. Ласло сдался почти сразу.



В четвертьфинале Зантарая встретился с 21-летним французом Софьеном Милу. Этот борец ранее в своей карьере ничего серьезного не выигрывал. Но с единственной очной схватки с украинцем – в мае прошлого года на турнире «Большого Шлема» в Москве – вышел победителем. Казалось, Теперь Зантарае предоставлен шанс для реванша. В начале схватки наш дзюдоист действительно был активнее. Милу очевидно опасался Зантараи, а потому, лишний раз не рискуя, предусмотрительно хватал кимоно соперника и падал на татами. Зантарая в свою очередь все время пытался взять захват сверху. Но его попытки оставались безуспешными.



Перелом случился в остром эпизоде на третьей минуте встречи. Зантарая, взяв захват за бедро и плечо, пытался выполнить бросок. Но Милу, выполнив аналогичный захват, пусть и безрезультатно, но «скантрил». После этого момента в чувство Зантараю приводил уже врач. Медик длительное время пытался остановить носовое кровотечение у Георгия, забил ноздри ватными тампонами. Но по состоянию Зантараи и его дальнейшим действиям было видно, что дело здесь не в банально разбитом носе. Очевидно, случился перелом. Георгий откровенно мучился на татами и не мог сосредоточиться на схватке. Правда, соперник оставался пассивным и заслуживал на предупреждение. Но вместо этого судьи дают «шидо» украинцу. Эта мелочь помогла Милу склонить чаши весов на свою пользу в «голден скоре» - дополнительном времени. Украинец, пытаясь прийти в чувство, делал длительные паузы. Но в итоге ничего не получилось. Второе «шидо» - и поражение.



Так или иначе, Зантарая не выбыл из соревнований окончательно и мог продолжить борьбу в утешительном турнире за бронзу. Правда, вряд ли в таком состоянии Георгий мог на что-то рассчитывать. Даже во встрече с соперником, которого до того побеждал пять раз из пяти. Речь о голландце Йерене Морене, чемпионе Европы среди молодежи 2004 года.



Морен, к слову, имел все шансы пробиться в полуфинал, но имея в запасе «ваза-ари» в четвертьфинальной схватке с итальянцем Элио Верде, голландец пропустил подсад и последовавший за ним бросок на «иппон». Впрочем, в первой встрече «утешения» Морен не встретил большого сопротивления с травмированным соперником. Зантарая, конечно, терпел, дрался, как мог, но на четвертой минуте схватки все же проиграл.



А первый обидчик Зантараи – Софьен Милу – между тем, вышел в финал, в полуфинальной схватке неожиданно победив бронзового призера последнего чемпионата мира Элио Верде из Италии. Победу на «иппон» французу принес бросок с бедра на заключительной минуте поединка. Противостоял Милу в финале любимец австрийской публики, серебряный призер Олимпиады-2008, призер двух чемпионатов мира и шести европейских первенств Людвиг Пайшер. Он в полуфинале посредством болевого приема за 30 секунд до окончания основного времени заставил сдаться россиянина Беслана Мудранова.



Заметим, что Милу и Пайшер единственный раз встречались в прошлом году на турнире из серии «Большого Шлема» в Париже. Победил тогда австриец. Собственно, накануне финала никто не сомневался, что выиграет Людвиг и в этот раз и завоюет тем самым третье в своей карьере звание чемпиона Европы. На деле же получилось иначе. Проиграл австриец почти без вариантов. Трижды судьи наказывали Пайшера предупреждениями за пассивность, что принесло Милу «ваза-ари». А за полминуты до конца встречи французу наконец удалось взять верхний захват, к которому он стремился в течение всей схватки. И стремился, как оказалось, не даром. Сделав захват, Милу сумел бросить Пайшера красивым амплитудным броском через бедро на «иппон». Таким образом, Софьен стал чемпионом континента, на пути к триумфу победив всех сильнейших представителей весовой категории до 60 кг в Европе – Зантараю, Верде и Пайшера.



Мужчины. До 66 кг – судьи забрали золото у соперника Плиева



В категории до 66 кг Украину представлял 21-летний дебютант турниров такого уровня Сергей Плиев. Жребий сходу подбросил нашему соотечественнику «сюрприз» в виде двукратного чемпиона Европы Миклоша Унгвари из Венгрии. Плиев начал схватку довольно робко, что соперник, такое впечатление, почувствовал. Поначалу Унгвари пытался стянуть украинца в «нижний бой». Плиев лишь отбивался и в итоге получил «шидо». Активизировавшись после предупреждения, Сергей несколько раз попробовал выполнить подножку. И, видимо, на миг потерял концентрацию. В начале третьей минуты Унгвари с помощью подсечки бросает украинца на «иппон».



В итоге Унгвари вышел в финал, где ему противостоял серебряный призер чемпионата мира испанец Сугои Уриарте. Кстати, эти соперники встречались на прошлогоднем мундиале и сильнее был именно представитель Пиренейского полуострова. Формально, исходя из итогового результата, выиграл Уриарте и на сей раз. Только как выиграл? Миклош Унгвари в течение всей схватки действовал агрессивно, искал различные пути захватов и попытки бросков, но испанец либо крепко держался на ногах, либо клинчевал, либо уходил от борьбы в партер. Но в итоге судьи вместо того, чтобы наказывать Уриарте, дали сразу три «шидо» Унгвари. Зал, в котором было много венгерских болельщиков и просто поклонников таланта мадьярского дзюдоиста, негодовал. Но так или иначе, это искусственное «ваза-ари» принесло Уриарте чемпионское звание.



Женщины. До 48 кг – с олимпийской вершины на европейскую



Непродолжительным получилось и выступление на чемпионате Европы-2010 пятикратной чемпионки Украины Татьяны Лусниковой. Для победы в стартовом поединке ее сопернице, вице-чемпионке Европы-2007 Валентине Москатт изи Италии понадобилось три минуты и 15 секунд.



В финале же легчайшей категории среди женщин встретились действующая олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка Европы Алина Думитру из Румынии и призерша двух чемпионатов континента Ева Черновицки из Венгрии. Ранее эти соперницы встречались девять раз и лишь однажды – на прошлогоднем Евро в Тбилиси – успех праздновала венгерка. На сей раз Черновицки отличилась разве что грязными действиями. В течение поединка она сначала ловким движением сбила Думитру дыхание, а вскоре румынка еще и получила по носу. Но опытную Думитру запугать не удалось. За 34 секунды до окончания основного времени она совершила захват плеча и ноги соперницы и выполнила победный бросок на «иппон», став тем самым шестикратной чемпионкой континента.



Женщины. До 52 кг – вторая вершина Кузютиной



20-летняя дебютантка европервенств украинка Мария Буек в стартовом поединке чемпионата встретилась с бронзовой призершей европейского первенства-2006 Марен Крае из Германии. Немка имела заметное преимущество. Сначала Марен выполнила действия на «юко», а немногим позже ей удался бросок на «ваза-ари». Ответа у украинки не нашлось.



В финальной схватке категории до 52 кг встретились действующая чемпионка Европы Наталия Кузютина из России и чемпионка континента-2003 среди юниоров Росальба Форчинтини из Италии. Стартовые минуты схватки обе соперницы провели осторожно, в борьбе за захват. Как следствие, сначала «шидо» за пассивность получила Форчинтини, а вскоре – Кузютина. Более того, через неполную минуту россиянка была предупреждена второй раз и уже проигрывала «юко». Но небольшого преимущества итальянка не удержала. Пытаясь выполнить бросок с колена, Росальба не рассчитала сил. Кузюткина сориентировалась мгновенно, повалив соперницу на «иппон».



Жензины. До 57 кг – сенсационная румынка авторитетов не признает



В категории до 57 кг Украина представлена не была. Надо сказать, что борьба в этом весе была наиболее интригующей в женской части соревнований. На стадии 1/8 финала случилась первая сенсация: чемпионка Европы среди юниоров и кадетов Джул Франссен из Голландии благодаря великолепному броску с бедра победила на «иппон» действующую чемпионку мира Морган Рибо из Франции. А с 1/4 финала фавориты начали очные сражения. Олимпийская чемпионка Джулия Квантавалле из Италии за две с половиной минуты справилась с трехкратной чемпионкой Европы Тельмой Монтейро из Португалии.



Из компании полуфиналистов, на первый взгляд, выбивалась только румынка Корина Копрору. Победительница двух этапов Кубка мира, на главных стартах она проявить себя доселе не могла. Но, победив в напряженнейшем полуфинале (два «юко» против одного) Квантавалле, Копрору наконец пробилась на европейский пьедестал. В финале румынке противостояла чемпионка Европы-2008, бронзовая призерша чемпионата мира 2005 года Сабрина Фильмозер из Австрии. Ранее эти соперницы встречались дважды. И оба раза – в 2007 и 2008 годах – в португальском Лиссабоне, сначала в рамках Кубка мира, а потом на чемпионате Европы. В обоих схватках выиграла Фильмозер.



В финале чемпионата Европы борьбы не получилось. Окрыленная своими успехами румынка просто снесла соперницу с ковра. Уже в начале второй минуты Копрору сумела провести бросок обратной спиной с захватом рукава. Это был «ваза-ари», хотя исполнение вполне тянуло и на «иппон». Но, спустя полторы минуты, Корина опять, захватив руку соперницы, вытягивает Фильмозер под себя и резким движением укладывает на татами. Второе «ваза-ари» - это чистая победа. Румынки в первый соревновательный день выиграли два золота. Но если победа Думитру – закономерна, то успех Копрору, по меньшей мере, неожиданный.



Чемпионат Европы-2010

22 апреля. Вена (Австрия)



Мужчины



До 60 кг

1. Софьен Милу (Франция)

2. Людвишг Пайшер (Австрия)

3. Элио Верде (Италия)

3. Ерен Морен (Голландия)

…

7. Георгий Зантарая (УКРАИНА)



До 66 кг

1. Сугои Уриарте (Испания)

2. Миклош Унгвари (Испания)

3. Андреас Миттерфелльнер (Австрия)

3. Рок Драксич (Словения)

…

1/8 Сергей Плиев (УКРАИНА)



Женщины



До 48 кг

1. Алина Думитру (Румыния)

2. Ева Черновицки (Венгрия)

3. Шарлин Ван Сник (Бельгия)

3. Ояна Бланко (Испания)

…

1/8 Татьяна Лусникова (УКРАИНА)



До 52 кг

1.Наталия Кузютина (Россия)

2. Росальба Форчинтини (Италия)

3. Пенелоп Бонна (Франция)

3. Илсе Эйлен (Бельгия)

…

1/8 Мария Буек (УКРАИНА)



До 57 кг

1. Корина Копрору (Румыния)

2. Сабрина Фильмозер (Австрия)

3. Хедвиг Каракаш (Венгрия)

3. Тельма Монтейро (Португалия)

