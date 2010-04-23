«Короли льда» с украинской окраской (фото)

Хотя не обошлось без определенных минусов. Первый из них и наиболее заметный собравшимся зрителям — незаполненный зал. Позднее начало продажи билетов все же сказалось, и нецентральные секторы не полностью, но пустовали.



Второй минус касался организации. Если быть точной, то неорганизованности в некоторых моментах вне льда. В первую очередь, в работе с прессой. Да и вообще с людьми. Конечно, можно было бы обойти этот вопрос стороной и остановиться лишь на приятных моментах и на самом шоу. Но когда из года в год повторяется одна и та же ситуация, то не обратить на это внимание просто невозможно. В общем-то, пожалуй, большинство журналистов были готовы к неразберихе с аккредитациями. Украинская сторона, отвечающая за этот вопрос, приучила нас к такому ходу событий. Но, в пресс-релизе появилась обнадеживающая новость: входные билеты получите на пресс-конференции.



В итоге, ни входных билетов, ни аккредитационных бейджей никто не увидел даже в день шоу. В зал журналистов провели: сначала одну часть, пришедшую чуть раньше. А потом — минут через 50 — вторую. Как раз минут за пять до анонсированного начала. При чем все это время пришлось стоять у двери. Вход даже в вестибюль был воспрещен. Зато за это время увидели много интересного: как сквозь редуты охраны едва пробивались внутрь ведущая шоу, технические работники... Конечно, нужно было брать аккредитационные бейджи, которые хоть им выдали, но это уже другой вопрос.



Не обошлось без казусов и во время тренировки, когда должны были состояться и обещанные интервью. Войдя в зал, выйти из него было уже невозможно. Точнее, выйти, конечно, разрешали, но без возможности вернуться обратно. Ответственные за работу с прессой списывали все на свой дебют на подобного рода мероприятиях. Но шоу — это не чемпионаты мира или Европы. И не так уж сильно отличаются от большинства неспортивных мероприятий, проводимых в Киеве. Да и масштабы, и количество журналистов здесь не заоблачные.



Ну что ж, остается надеяться, что украинские организаторы хоть на этот раз сделают соответствующие выводы и в следующий раз, уже не первый, если им придется заниматься этим вопросов, подобного уже не повторится.



Merci, Stéphane



Все негодование по поводу неорганизованности перекрыли выступления фигуристов. После шоу оставалось лишь порадоваться, что дождались, не развернулись и не ушли еще у входа. Наконец-то Киев увидел настоящее фигурное катание.



«Знали бы люди, какое это будет за шоу, пустых мест не было бы. Нас уже так приучили к тому, что половина состава — это звезды, а не фигуристы, что многие даже не вчитываются в афиши. Я и сама не думала, что у нас еще может быть ТАКОЕ!», - приблизительно такой разговор случайно подслушала после шоу.



А ведь и вправду, когда что-то подобное было в Украине? В начале 2000-х Виктор Петренко дважды привозил шоу «Мы чемпионы» и в 2006-м Илья Авербух приехал в Киев со звездным составом фигуристов и без звездного состава артистов. Вот, пожалуй, все. Но Ари Закарян и Евгений Плющенко пошли по несколько другому пути. И дали зрителям не только профессионалов, но и тех, кто и сегодня выступает на разного рода соревнованиях. Тех, кого так давно ждали в Украине. И хоть аншлага не было, хочется верить, что в следующий раз шоу в Киеве изначально будет в календаре тура, билеты начнут продаваться раньше, а зрители, уже зная, что их ждет, переполнят зал.

Сергей Якименко



Компанию фигуристам составили акробаты. Сергей Якименко повторил в Киеве прыжок через автомобиль, с которым вошел в Книгу рекордов Гинесса. Алексей Полищук со своим новым партнером американцем Бердом Кордингом не только продемонстрировали тяжелые трюки, но и развеселили зал своим шуточным номером. Всемирно известные акробаты Татьяна Уколова и Александр Гунько на коньки встали всего пару лет назад и среди любителей фигурного катания пока не так популярны. Но уже сегодня их приглашают в различные шоу. Отчаянная партнерша и надежный уверенный партнер мало кого оставляют равнодушным.

Татьяна Уколова и Александр Гунько



Сложнейшие, экстремальные поддержки в исполнении Фионы Залдуа и Дмитрия Суханова. Катание против всех законов физики «человека из другой планеты, либо лунатика», как его окрестил один из зрителей, канадца Джейсона Гратса. И конечно, сами фигуристы.

Джейсон Гратс



Женское одиночное катание было представлено лишь одной спортсменкой — Флер Максвелл из Люксембурга. Малоизвестной широкой публике, не имеющей громких титулов, но зато какой пластичной, артистичной и легкой! А ее вращения и спирали — находка для эстетов. Танцы также представлял один дуэт. Бронзовый призер Олимпиады в Турине, украинец Руслан Гончаров катался со своей новой партнершей, россиянкой Анастасией Горшковой.

Флер Максвелл



Выступление пар получилось историческим, о чем говорилось уже не раз. На льду были дебют и прощание. Алена Савченко, выступающая за Германию, впервые каталась в Украине в паре с Робином Шолковы. Как признался Робин перед выступлением, он давно хотел побывать в Украине. Поэтому, как только появилось предложение выступить здесь, не раздумывая, сказал «да». И вряд ли пожалел об этом. А поклонники немецкой пары даже подготовили им плакат: «Алена и Робин, Украина вас любит!»

Алене и Робину зрители подготовили плакат



Без сомнений, любят наши зрители и пару Татьяна Волосожар и Станислав Морозов. С шоу в Украине заканчиваются и их совместные выступления. Рядом мы их еще увидим. Стас и планирует продолжить работу с Таней, но уже в качестве тренера. А вот увидим ли мы их вместе еще когда-нибудь на льду?..

Алена Савченко/Робин Шолковы и Татьяна Волосожар/Станислав Морозов показали Киеву совместный номер

Виктор Петренко



Наиболее массовое представительство было у мужчин-одиночников. Открывал программу украинец Антон Ковалевский. Еще один наш соотечественник, олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко на лед вышел с полюбившейся многим «партнершей» - куклой Таней. Молодой француз Флоран Амодио зажег и сразил наповал публику своими дорожками и артистизмом.

Флоран Амодио



Евгений Плющенко и Эдвин Мартон мысленно перенесли нас в соревновательный сезон. В первом отделении программы серебряный призер Игр в Ванкувере под аккомпанемент Эдвина Мартона продемонстрировал свою олимпийскую короткую программу. Но главным действующим лицом этого вечера был швейцарец Стефан Ламбьель.

После тренировок украинские фанатки подарили Стефану вышиванку, добавив еще больше украинских красок во вчерашнее шоу. Но этим подарком они не ограничились. Стоило ведущим объявить номер «Четыре короля», как у льда выстроились девушки с фото- и видеокамерами, цветами. И хоть в номере участвовали еще Петренко, Амодио и Плющенко, ни у кого не вызвало сомнений, что внимание тех девушек направлено на одного человека.

Стефан Ламбьель



Сольный номер Ne me quitte pas заставил затаить дыхание весь зал. Таблички «Merci, Stéphane», украинский флаг с надписью для Стефана, заваленный цветами и подарками лед, несмолкающие аплодисменты, ряд фанатов у льда, «Травиата» на бис — тут уже не сдержались даже мужчины. Крики «Браво!» и очередная порция подарков. После такого жаркого приема, будем надеяться, в Киев захочется вернуться не только Ламбьелю.



Следующее шоу Ари Закарян обещал постараться привезти зимой. Прием-то ему точно должен был понравиться. Да и организаторы с украинской стороны тоже увидели, что не зря старались. За что и им огромная благодарность. А одесским зрителям хочется посоветовать не пропустить шоу в их городе. Тем более, что таковых будет сразу два — сегодня и завтра.

