Дзюдо. ЧЕ-2010. Россиянка сдвинула украинку с пьедестала «греко-римским» приемом

Перед отъездом на чемпионат Европы в Вену (Австрия) старший тренер мужской сборной Украины Виталий Дуброва заметил в интервью «СПОРТглавреду», что медальных планов на турнир команда не строит, поскольку главные старты этого года впереди. Основной – чемпионат мира – состоится в сентябре, а уже 6 мая в Тунисе пройде первый этап олимпийской квалификации. Хочется верить, что стартовые неудачи украинских дзюдоистов связаны именно с тем, что выход на пик формы придерживается. Тем более, что Георгий Зантарая (весовая категория – до 60 кг) в первый соревновательный день потерял шансы на медаль из-за травмы. Но, в любом случае, действующий чемпион Европы Владимир Сорока (до 73 кг) был обязан побеждать соперника уровня болгарина Костадина Топалова.



Женская сборная Украины в Вене пока тоже не блещет. Три из четырех подопечных Вячеслава Пилипенко прекратили соревнования после стартовых схваток. И только Светлана Чепурина (до 63 кг) выступила в австрийской столице достойно. 25-летняя представительница днепропетровской школы дзюдо сегодня боролась в схватке за бронзу, что на данный момент является самым высоким достижением украинской команды на турнире.



Женщины. До 63 кг – не хватило уверенности?



На старте турнира представительниц данной весовой категории жребий миловал Чепурину от встречи с сильной оппоненткой. Встретилась украинка с неизвестной дзюдоисткой Эминой Саинович из Черногории. Борьбы в этой встрече не было – Светлана добыла победу броском на «иппон» на 11-й секунде. В четвертьфинале Чепуриной противостояла одна из фавориток турнира – бронзовая призерша Олимпиады в Пекине Элизабет Виллебордзе из Голландии. Доселе эти соперницы встречались однажды: в прошлом году на этапе Кубка мира в Мадриде победила представительница Страны тюльпанов. Повторилась история и на сей раз. Победный бросок голландка выполнила на исходе второй минуты.



Так или иначе, Чепуриной представилась возможность побороться в утешительном турнире. Там ее соперницей была 30-летняя Яхайра Агирре из Испании. Судьбу упорнейшей схватки решила единственная «юко», которую добыла украинка.



В схватке за третье место Чепурина встретилась с серебряной призершей чемпионата Европы-2009 Верой Коваль из России. Заметим, что ранее эти соперницы встречались четырежды и баланс их встреч равный. Причем паритет сохранялся даже в схватках текущего года: сначала на этапе Кубка мира в Будапеште выиграла украинка, а через две недели в Варшаве победила уже россиянка.



Трудно сказать, то ли Чепурина перегорела, то ли выбрала на встречу неправильную тактику, но шансов в борьбе с россиянкой у нашей дзюдоистки не было. Уже на шестой секунде Коваль с помощью передней подножки выполнила амплитудный бросок. Светлану спасло удачное падение. С трудом Светлана устояла после очередной острой атаки россиянки на 40-й секунде. Но уже через восемь секунд схватка завершилась. Коваль прошла Чепуриной в тело и, охватив его крепким захватом, провела бросок с прогибом из арсенала борцов греко-римского стиля. Собственно, если бы это была французская борьба, то действие было бы оценено максимальными пятью баллами. Но и в дзюдо этот бросок был удостоен высшей оценки – «иппон». Таким образом, мечты о медали чемпионата Европы сборной Украины пришлось отложить еще, по меньшей мере, на сутки.



В финале же данной весовой категории встретились Элизабет Виллебордзе и 20-летняя чемпионка Европы среди юниоров Эдвидже Гуэнд из Италии. Со стартовых секунд схватки более высокая голландка держала быстроногую итальянку, захватив ее за кимоно, на расстоянии вытянутых рук. Сама Виллебордзе в первой части поединка делала упор на силовую борьбу. Гуэнд была явно активнее, но первой «шидо» за пассивность судьи дали именно итальянке. Минутой спустя Эдвидже ошиблась, попытавшись заплести в стойке ногу соперницы своей ногой. Как следствие – «юко» Виллебордзе. А вскоре рефери дают Гуэнд не совсем понятное второе «шидо» за пассивность, вследствие чего в запасе у голландки было уже два «юко». Правда, вскоре два «шидо» за пассивную борьбу получает Виллебордзе. А за 17 секунд до окончания встречи произошел спорный эпизод. На видеоповторе четко видно, что голландка захватила руками ногу Гуэнд. Но судьи нарушения не заметили и оставили текущий результат в силе. Получается, Гуэнд стала жертвой новых правил.



Женщины. До 70 кг – мгновенная поправка Месарош



К сожалению, выступление в Вене призерши пяти этапов Кубка мира Наталии Смаль оказалось недолгим. Украинка продержалась против голландки Линды Болдер, которая в свои 21 год является чемпионкой Европы среди кадетов, юниоров и молодежи, всего три минуты. Затем последовал чистый бросок на «иппон».



Драматической получилась одна из схваток за третье место в этой категории. Встречались в ней испанка Сисилия Бланко и Майлен Шолле из Франции. На стартовых секундах француженке удалось провести прием, повалить соперницу на татами и с помощью плотного захвата за шею прижать испанку к помосту. Бланко выкрутилась на 23 секунде. За удержание Шолле получила «ваза-ари». Казалось, теперь ей достаточно держать преимущество. Тем более что Бланко, такое впечатление, вышла из вынужденного клинча в плохом состоянии. Но почти сразу после того, как соперницы поднялись в стойку, испанка с помощью боковой подножки выполнила бросок через бедро и добыла победу на «иппон». Не веря своему несчастью, Шолле не могла сдержать слез.



В финале же преимущество одной из соперниц было подавляющим. Чемпионка Европы-2003 Раша Срака из Словении выглядела как-то неуверенно на фоне призерши двух чемпионатов мира венгерки Анетт Месарош. Это при условии, что из трех предыдущих очных встреч этих соперниц две выиграла именно Срака. В Вене же Месарош захватила преимущество со старта. Не сильно повлиял на Рашу даже «шидо» за пассивность. Вскоре Анетт сумела заплести ногу соперницы и бросить ее на спину. «Иппон»? Поначалу судьи зафиксировали чистую победу венгерки, но, посоветовавшись, отменили свое решение из-за того, что результативный прием Анетт начинала за пределами татами. Впрочем, едва соперницы поднялись в стойку, как Месарош взяла верхний захват и молниеносно бросила Сраку с бедра. Теперь уже «иппон» был стопроцентным!



Мужчины. До 73 кг – не думай о болгарах свысока…





Накануне чемпионата Европы 27-летний киевлянин Владимир Сорока был одной из главных украинских надежд. Теперь он имеет все шансы стать главным разочарованием турнира. Перед выездом в Вену Владимир сетовал на важную роль жребия. И он украинца не подвел, избрав стартовым соперником действующего чемпиона Европы малоизвестного болгарина Костадина Топалова. Казалось, эта встреча позволит неплохо войти в турнир. Но, видимо, Сорока банально недооценил соперника.



Со стартовых секунд встречи стало очевидным, что Топалов борется за верхний захват, а Сорока пытается захватить соперника за пояс и активно использует зацепы. В такой рабочей обстановке в начале третей минуты украинец попытался выполнить зацеп правой ногой, но пропустил контрдействие Топалова. Болгарин, захватив Сороку за плечи, развернул его в другую сторону и повалил на татами. В это никто не мог поверить, но это был чистый «иппон».



Судьба финальной схватки категории до 73 кг, в которой встречались ранее ничего серьезного не выигрывавший 28-летний португалец Жоао Пина и чемпион Европы среди кадетов и юниоров россиянин Бартразд Кайтмазов, решилась в дебюте. На 15-й секунде Пина в самой, казалось, элементарной и не предвещающей угрозы ситуации сделал короткий шаг своей правой за левую ногу соперника и толкнул его на татами. Кайтмазова от чистого поражения спасло то, что упал он на плечо – «ваза-ари». Впрочем, в дельнейшем российскому борцу не удалось спасти ситуацию. Более того, Пина не только удачно уходил от захватов, но и имитировал активность. На предпоследней минуте встречи судьи даже наказали «шидо» за пассивность того, кто должен был отыгрываться – то бишь Кайтмазова. На заключительных же секундах, уходя от отчаянной атаки соперника, Пина не постеснялся примитивно упасть в партер.



Мужчины. До 81 кг – вольной борьбой дзюдоиста не испугаешь



Перед стартом чемпионата континента Виталий Дуброва называл эту категорию проблемной для нашей страны. После перехода в более тяжелый вес призера двух Олимпиад Романа Гонтюка достойной замены лидеру нет. Показательно, что на Евро-2010 тренерский штаб решил отправить 28-летнего Арутюна Саркисяна, спортсмена, который на три года старше Гонтюка.



Соперником Саркисяна по стартовой схватке чемпионата Европы был его ровесник, 12-кратный чемпион Хорватии Томислав Мариянович. Оказалось, что тотальное превосходство в своей стране отнюдь не является показателем реальной силы балканца. В начале второй минуты Саркисян выполнил бросок спиной с захватом рукава и подсадом голенью – «иппон».



В 1/8 финала на украинского дзюдоиста ждал куда более серьезный оппонент – обладатель бронзы чемпионата мира-2007 и первенств Европы 2005 и 2007 годов британец Юэн Бартон. Начало схватки получилось вязким. Соперники длительное время присматривались друг к другу. Сначала судьи, наверное, учитывая авторитет Бартона, дали предупреждение за пассивность Саркисяну, а вскоре было обоюдное «шидо» на исходе второй минуты. Для украинца оно автоматически превратилось в «юко». Вскоре судьи наказали Арутюна за захват ноги – это уже был «ваза-ари». Вообще, Саркисян в этой схватке грешил приемами, присущими вольной борьбе – переводами, попытками захватить ногу. Собственно дзюдо украинец не демонстрировал. В итоге, получив еще одно «шидо» за пассивность, Арутюн проиграл схватку досрочно.



В финальном поединке категории до 81 кг встретились россиянин Сиражудин Магомедов и белорус Александр Сташенко. Исход поединка решился довольно быстро. Магомедов, сделав захват двумя руками, выполнил подсад голенью (при этом соперники три раза подпрыгнули на одной ноге!) и бросил соперника спиной на «иппон». Получается, Сиражудин блестяще заменил в категории до 81 кг действующего чемпиона мира и Европы, своего соотечественника Ивана Нифонтова. Примечательно, что в полуфинале Магомедов победил чемпиона мира-2005 Гийома Эльмонта из Голландии, которому в отсутствие Нифонтова пророчили первое в карьере европейское золото. В итоге Гийом вынужден был удовлетвориться всего бронзой.



Чемпионат Европы-2010

23 апреля. Вена (Австрия)



Мужчины



До 73 кг

1. Жоао Пина (Португалия)

2. Бартрадз Кайтмазов (Россия)

3. Уго Легран (Франция)

3. Аттила Унгвари (Венгрия)

…

1/16 Владимир Сорока (УКРАИНА)



До 81 кг

1. Сиражудин Магомедов (Россия)

2. Александр Сташенко (Беларусь)

3. Гийом Эльмонт (Голландия)

3. Юэн Бартон (Великобритания)

…

1/8 Арутюн Саркисян (УКРАИНА)



Женщины



До 63 кг

1. Элизабет Виллебордзе (Голландия)

2. Эдвидже Гуэнд (Италия)

3. Вера Коваль (Россия)

3. Влора Бадзети (Словения)

5. Светлана Чепурина (УКРАИНА)



До 70 кг

1. Анетт Месарош (Венгрия)

2. Раша Срака (Словения)

3. Сисилия Бланко (Испания)

3. Юлиане Робра (Швейцария)

…

1/8 Наталия Смаль (УКРАИА)

