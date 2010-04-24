Руслан Савлохов: «Ответственность за неудачу на чемпионате Европы лежит на мне»

«Я поныне не могу поверить, что подобное могло произойти» - такими словами встретил Руслан Савлохов корреспондента «СПОРТглавреда» в своем рабочем кабинете. И действительно, отправляясь на чемпионат Европы в Баку (Азербайджан) с реальными перспективами на три золотые медали, украинцы взяли лишь одну бронзу, добытую Василием Федоришиным в весовой категории до 60 кг. Хуже наша команда не выступала никогда. Даже в 2002-м, когда экспериментальный состав украинской сборной приехал с континентального первенства с того же Баку с единственной, но серебряной наградой, тоже добытой Федоришиным.



- Я не думаю, что между тем выступлением и нынешним стоит проводить какие-то параллели, - начал разговор Руслан Савлохов. – Дело не в годах, не в составах команды, а в степени готовности борцов. Накануне чемпионата, вроде, настрой был хороший. В составе сборной было три молодых борца, которым впору себя проявлять, и они в этом были заинтересованы. Мне так кажется. Это даже если не упоминать о Василии Федоришине, Андрее Стаднике и Ибрагиме Алдатове. На них я рассчитывал, как на потенциальных финалистов европейского первенства. И рассчитывал не просто потому, что мне так хотелось. Но, видимо, я что-то не досмотрел в подготовке к чемпионату. Главный виновник неудачи – я. Понимаете, самое ценное в нашей работе – стабильный результат. В спорте при многих плюсах достаточного одного минуса, чтобы твою работу приравняли к нулю.



Так или иначе, наблюдается определенная тенденция. Раньше неудачно выступила на чемпионате Европы сборная по тяжелой атлетике, потом вы, затем было не самое яркое выступление женской борцовской сборной. Возможно, дело в пресловутом финансировании национальных команд, которые в этом году, прямо скажем, никудышнее?



Скажу так: перед тем, как что-то требовать от государства, нужно что-то для него сделать самому. Да, проблемы существуют. Но это не мешает нам, пусть иногда и в долг, проводить сборы. Уверен: с принятием государственного бюджета все потраченные с начала года средства нам вернут. Конечно, всегда хочется большего. К примеру, чтобы спортсмены получали более высокую зарплату. Но перед тем как требовать, надо заслужить. У нас были времена и посложнее. Но выступали тогда неплохо и добивались успехов.



По мнению Василия Федоришина, на готовности команды и его лично могла сказаться большая загруженность перед европейским первенством…



Может быть. Возможно, лишним было участие в турнире в Красноярске. Теперь, видимо, в оставшееся до Олимпиады-2012 время не буду нагружать лидеров команды в начале сезона участием в Гран-при Ярыгина. Но вместе с тем, если сравнить красноярский турнир с чемпионатом Европы по составам участников, по уровню конкуренции, то предпочтение вряд ли будет на стороне последнего. Но Гран-при Федоришин выиграл и выиграл уверенно. На чемпионате Европы Василий тоже выглядел достойно. Исключение – четвертьфинальная схватка с Малхазом Заркуа из Грузии. Федоришин просто не настроился на этот поединок, как следует. Видимо, выиграв у чемпиона Европы-2003 Анатолия Гуйди из Болгарии, Вася где-то не потерял концентрацию.



Федоришин этого не отрицает и сам…



Также неприятно, что Василий не смог перестроиться по ходу борьбы. Но опять-таки – ответственность и за эту неудачу беру на себя. Возможно, Федоришину где-то нужно было дать отдохнуть, а больше нагрузить молодых борцов. Ничего, будем исправляться все вместе. К чемпионату мира попытаемся устранить погрешности в работе.



Возможно, лидеры команды, не чувствуя внутренней конкуренции, где-то успокоились и снизили к себе требования?



Я ничего не исключаю. Но один недостаток наслаивается на второй. Главный тренер должен предвидеть такие вещи. А относительно конкуренции – согласен. Это печальное явление, что за спинами лидеров никого нет. Когда снизу тебя поджимают, люди подсознательно понимают, что нужно больше тренироваться, чтобы не потерять свои позиции.



Взять, скажем, представителя весовой категории до 84 кг Ибрагима Алдатова. Он уже не впервые проигрывает потому, что не может настроиться на схватки с изначально более слабыми оппонентами…



Согласен. Если говорить о последнем чемпионате Европы, то Ибрагим должен был выигрывать у болгарина Михаила Ганева в любом состоянии.



С 2006 года, когда Алдатов выиграл чемпионат мира в китайском Гуаньчжоу, в сборной Украины не появилось ни одной яркой личности…



Это большая проблема. Из года в год я продолжаю верить, что в команду полноценно вольются молодые борцы, но этого все никак не происходит.



В чем суть этой проблемы? Ведь теоретически вашего и других тренеров опыта должно хватить для того, чтобы подвести молодежь на необходимый уровень…



Это целая наука. Нам нужно в корне пересматривать подготовку молодых борцов, работать над безболезненным переходом молодежи во взрослые соревнования. В любом случае, без максимальной самоотдачи, без тяжелейших тренировок претендовать молодежи на серьезном уровне не на что. Не знаю, вроде, условия мы создаем, пытаемся равномерно распределять участие талантливых борцов в международных турнирах. Возможно, нужно менять психологию ребят.



Вот я беру Пашу Олийныка. Верил, что на чемпионате Европы он должен о себе заявить. Но Павел проиграл в стартовой схватке не самому сильному молдованину Николаю Чебану. Причем проиграл безвольно. Самое печальное, что дома Олейник и многие остальные сражаются, показывают качественную борьбу и бойцовские качества.



Возможно, в воспитательных целях стоит поставить всех борцов в равные условия отбора?



Да они и так в равных условиях! Только вот отношение почему-то меняется в зависимости от уровня соревнований. Сегодня он дерется, потому что ему нужно выиграть и попасть в сборную. А едет на чемпионат Европы или мира и выступает по принципу «что будет, то будет». Так нельзя. Смотришь на тренировки – друг другу бой дают. А куда деваются эмоции на чемпионате Европы – понять сложно. Но я не сомневаюсь, что внеся в подготовительный процесс новые веяния, мы сможем исправить ситуацию. Благо, работать есть с кем, команда на самом деле перспективная. Думаю, на чемпионате мира мы сможем реабилитироваться.



Вы обмолвились, что на чемпионате Европы достойно выступил только Федоришин. Но по результату на особое внимание заслуживает еще и представитель категории до 55 кг Юрий Леденев, который занял пятое место, но проиграл обоим сильным соперникам – болгарину Радославу Великову и россиянину Виктору Лебедеву. Тем не менее, так высоко украинские представители легчайшего веса не подымались уже давно…



Вы правильно говорите: два сильных соперника – два поражения. Считаю, что Леденев должен был проявлять себя лучше. Юрий столько лет ждал поездки на чемпионат Европы, но вот, когда шанс ему предоставился, выступил блекло. Считаю, Леденев должен был взорваться, зацепиться за медаль. И доказать мне, что он был готов к таким соревнованиям раньше и что тренер ошибался, не включая его в состав. То же самое касается и нашего тяжа Вани Ищенко. Не думаю, что болгарин Димитар Кумчев, которому Иван уступил в схватке за третье место, тот соперник, который нашему борцу не по зубам. Наверное, эти поражения связаны с психологией.



В свою очередь Гия Чихладзе (до 74 кг) уступил действительно сильному сопернику – на тот момент действующему чемпиону Европы Чамсулваре Чамсулвараеву из Азербайджана. Причем выглядел Гия на самом деле достойно…



В желании бороться Чихладзе не откажешь. Но помимо желания нужно придерживаться и избранной тактики. Из-за своих ляпов Гия проиграл первый период. Но особенно показательной в этом плане была вторая двухминутка. Выигрывая у Чамсулвараева балл за 20 секунд до окончания, Чихладзе решил совершить проход в ногу. Ошибся и уступил. Получается, из-за своих же авантюрных действий. Таких ляпов на чемпионате Европы нельзя допускать.



Вместе с тем, по моему мнению, у таких ошибок тоже есть свои корни. Мне кажется, что где-то мы, тренеры, индивидуально недорабатываем на тренировках. С каждым спортсменом по отдельности. И это касается как меня, так и личных тренеров. Но к этому выводу я пришел сейчас, после этой неудачи в Баку. Нужно больше внимания уделять всем тем положениям, которые набариваются на соревнованиях. Каждое движение нужно раскладывать по полочкам, о каждом действии нужно рассказывать, показывать, убеждать, как надо делать, а как поступать не стоит. Потому в будущем я как главный тренер буду настаивать, чтобы после тренировок мы вместе с борцами разбирали технические приемы. Получается, раньше мы эту рутинную работу немного игнорировали. Теперь расплачиваемся.



Считаете, лидеров команды Федоришина, Стадника, Алдатова, Данько можно заставить заниматься такой рутинной работой?



Будьте уверены, что неудачу в Баку больше остальных переживают именно опытные борцы. Они сами в разговоре со мной, со своими личными тренерами признали, что где-то недоработали, где-то упустили детали. Эти люди не останавливаются, они хотят побеждать и понимают, что для этого нужно совершенствоваться.



Возможно, для более плодотворной индивидуальной работы необходимо постоянное присутствие рядом с воспитанниками личных тренеров?



У нас есть все возможности, чтобы личные тренеры были на всех сборах. Да, за счет Министерства спорта в обойме может находиться ограниченное количество спортсменов и тренеров. Но приглашение в областные спортуправления мы отправляем всем личным наставникам. При желании местные чиновники спокойно могут командировать тренера на сборы. Но в основном, подчеркну, все личные наставники ведущих спортсменов находятся вместе с нами в течение всего тренировочного процесса.



Лето сборная посвятит подготовке к чемпионату мира. Но, по словам того же Федоришина, из-за недостаточного финансирования на данный момент не существует четкого плана подготовки. К примеру, сорван восстановительный сбор в Трускавце…



Государственный бюджет не принят, потому денег на сборы нам пока не могут выделить по определению. В данной ситуации, возможно, Ассоциация спортивной борьбы Украины попытается отыскать средства, чтобы наши лидеры смогли отдохнуть, подлечиться и с новыми силами готовились к чемпионату мира.



Относительно ближайших планов, то, думаю, в мае деньги уже поступят и мы сможем провести полноценные сборы к турниру Али Алиева в Махачкале (Россия) и Гран-при в Тбилиси (Грузия). После этого начнем подготовку к чемпионату Украины, который состоится в начале июля. На нем определятся кандидаты на поездку на чемпионат мира. Замечу, что в этом году скидок мы не делаем никому. Участвовать в первенстве страны будут все спортсмены без исключения. Конечно, нельзя исключать, что кто-то из лидеров может травмироваться. В таком случае условные Стадник или Федоришин проведут с чемпионом страны обязательную «прикидку». Также планируем выступить в августе на турнире Циолковского в польской Спале.



Решение об участии во внутреннем чемпионате всех спортсменов без исключения вы приняли по итогам первенства Европы?



Да. Это будет главный старт лета и отбор на чемпионат мира. Те международные турниры, которые я вам назвал, будут промежуточными, в них будут участвовать только те, кому это будет необходимо. Раз выступили так на чемпионате Европы, значит, нужно давать шанс другим спортсменам в личной борьбе с лидерами доказать свое право быть в сборной.



В летний период борцы предпочитают выступать за клубы…



Украинцы в этом году смогут побороться на клубном уровне только после чемпионата мира. До главного старта сезона любое участие в турнире украинского борца может состояться исключительно с позволения главного тренера сборной. А дальше пусть едут и зарабатывают средства для благополучной жизни.

