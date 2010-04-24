Дзюдо. ЧЕ-2010. Прищепа постояла за себя и за того парня

В грязь лицом украинские дзюдоисты таки не упали. Хотя такой шанс был. Сначала из-за травмы не смог пробиться в число призеров чемпион мира Георгий Зантарая (весовая категория – до 60 кг), вчера сенсационно проиграл в стартовой схватке на тот момент еще действующий чемпион Европы Владимир Сорока (до 73 кг). Сегодня за чертой призеров оказались Вадим Синявский (до 90 кг), Артем Блошенко (до 100 кг) и Станислав Бондаренко (свыше 100 кг), на которых тренеры тоже возлагали немалые надежды. За себя и за того парня постояла Марина Прищепа (до 78 кг), добывшая бронзу несмотря на адаптацию к новым условиям борьбы.



Женщины. До 78 кг – испытание Марина выдержала



«Конечно, еду за медалью, - сказала Марина Прищепа в интервью «СПОРТглавреду» накануне чемпионата Европы. - Самым большим испытанием для меня будет борьба за новыми правилами. Если удастся реализовать в Вене то, что мы наработали в течение трех последних месяцев, то все будет хорошо. Коронные броски, благодаря которым я выигрывала медали предыдущих чемпионатов мира и Европы, нынче запрещены. Потому у меня сейчас, в первую очередь, идет борьба с собой и со своими новыми навыками».



И действительно, в схватках с серьезными соперницами на чемпионате Европы в Вене чувствовалось, как нелегко дается Прищепе адаптация к новым условиям. Но Марина не только выдержала, но и в четвертый раз поднялась на пьедестал европейского первенства. Что, безусловно, не может не делать ей чести.



В стартовой схватке соревнований Марина уверенно – всего за 35 секунд – бросила на «иппон» бронзовую призершу двух молодежных первенств Европы Раймонду Гедутите из Литвы. Правда, первая соперница Прищепы по уровню никак не сравнится со следующей оппоненткой украинки – чемпионкой континента среди молодежи и юниоров Абидель Жу из Венгрии.



19-летняя мадьярка, конечно, уступает Марине в мощи, но, обладая отличной техникой и устойчивостью, способна дать бой любой сопернице. К тому же Прищепа в трудных условиях борьбы хочешь – не хочешь, а постоянно обращалась к своим излюбленным захватам за ноги. Тут же, конечно, прекращала действие, но тем не менее. Однажды Марина даже сумела выполнить захват за плечо и ногу и была близка к выполнению броска. Но Жу буквально в последний момент удачно сгруппировалась и упала на живот. А в целом схватка была вязкой. Странно лишь, почему судьи наказывали предупреждениями за пассивность в основном украинку, ведь «шидо» соперницы нарабатывали совместно. Так или иначе, после четвертого предупреждения за 40 секунд до окончания встречи Жу добыла досрочную победу.



Прищепа перешла в утешительный турнир, где ей в первой же схватке предстояло встретиться с непростой соперницей – 19-летней немкой Луизе Мальцан, чемпионкой Европы-2006 среди кадетов, заменившей в главной команде своей страны давнюю соперницу Марины Хайди Воллерт. Прищепа в этом поединке использовала свое преимущество в опыте и выполнила победный бросок на «иппон» на исходе второй минуты.



В схватке за бронзу украинка встретилась с серебряной призершей молодежного чемпионата Европы-2008 Ассунтой Джалеоне из Италии. Однажды эти соперницы уже встречались. В четвертьфинале прошлогоднего первенства континента в Тбилиси сильнее была украинка. Повторилась история и сейчас.



Встречу соперницы начали осторожно, за что справедливо были наказаны обоюдным «шидо». А в начале второй минуты Прищепа провела прием, который оказался решающим: Марина подхватила Джалеоне за ногу и плечо и смогла повалить ее на татами. На бок – потому и «ваза-ари». Дальше опытная украинка умело с тактической точки зрения защищала свое преимущество. Понимая, что может себе позволить еще одно «шидо», Марина не стеснялась «вязать» борьбу. Но когда предупреждение таки состоялось и права на ошибку больше не было, украинка активизировалась. Более того, Марина заставила осторожничать соперницу. В итоге второе «шидо» получила уже Джалеоне. Теперь в оставшиеся полторы минуты у Прищепы было право еще на одно наказание за пассивность. И им украинка воспользовалась, а в оставшееся время умело клинчевала и довела встречу до победы.



В финале данной весовой категории сошлись обидчица Прищепы Абидель Жу и действующая чемпионка мира Маринде Феркерк из Голландии. З самого начала встречи на татами была вязкая контактная борьба, в следствие которой Феркерк сначала первой получила «шидо» за пассивность, а вскоре – рассечение. Собственно, таким был весь поединок. Соперниц не обвинишь в осторожности – борьба на самом деле была интенсивной, но бесприемной. Судьбу схватки решил один прием, проведенный Абидель Жу дважды. Соперницы брали друг дружку в перекрестный захват – за плечо и ногу. Феркерк пыталась бросить, а Жу удачно контратаковала. Голландка дважды падала на бок и дважды соперница получала «юко». Первый раз – в середине схватки, второй – на последних секундах. Таким образом, Абидель Жу весьма неожиданно стала чемпионкой Европы.



Женщины. Свыше 78 кг – шоковая терапия Полавдер



В тяжелейшей весовой категории тренеры украинской сборной на сей раз решили проверить на серьезном уровне бронзовую призершу молодежного чемпионата мира-2008 Светлану Яремку из Вишневого Киевской области, оставив дома многолетнего лидера – Марину Прокофьеву. К сожалению, на старте жребий был немилостив к дебютантке, подбросив ей в соперницы бронзовую призершу Олимпиады-2008, обладательницу серебра чемпионата мира-2007 и четырех бронзовых медалей европейских первенств Лучию Полавдер из Словении. Собственно, представительница Балканского полуострова довольно быстро овладела ситуацией на татами и, выполнив на 50-й секунде схватки подворот с колен, выиграла встречу на «иппон».



В дальнейшем Полавдер дошла до финала, где ей предстояло встретиться с опытнейшей Теей Донгузашвили из России. 33-летняя россиянка была бронзовой призершей Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2003, на чемпионатах Европы она доселе выиграла девять медалей! Причем в финале в Вене она боролась в восьмой раз. Шесть из семи предыдущих попыток выиграть европейское золото завершились для Донгузашвили неудачно. Взошла на вершину Теа лишь однажды – в 2006 году в сербском Нови Саде. С Полавдер россяинка встречалась пять раз и, выиграв первые две встречи, три последующие проиграла.



Что ж, видимо, эпоха Донгузашвили уже прошла. Когда соперницы появились на татами, поначалу возникло визуальное впечатление, будто Полавдер, которая мельче соперницы почти в два раза, не сможет сдвинуть Теа с места. И действительно, словенка со стартовых секунд была намного подвижнее, искала различные попытки атак, но Донгузашвили стояла неподвижно, как скала. В частности, во время двух попыток Полавдер провести бросок с колен через спину. Но когда Лучия в третьем случае опять попробовала выполнить этот прием и по высокой амплитуде запустив соперницу над головой, повалила россиянку спиной на татами, зал прямо таки ахнул от восторга!



Мужчины. До 90 кг – чемпионский прагматизм скандинава



Перед отъездом в Вену главный тренер сборной Украины Сергей Дуброва высказал ожидание, что наконец проявит себя представитель категории до 90 кг Вадим Синявский. Этот 22-летний борец был серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров, четырежды ставал призером этапов Кубка мира. И вот ему предоставлен шанс проявить себя на европейском первенстве.



В стартовой схватке Синявский встретился с 20-летним румыном Валентином Раду, дзюдоистом, который пока даже в своей стране не считается сильнейшим. Собственно, Раду начал встречу чересчур осторожно. Проснулся он лишь тогда, когда судьи наказали его за активность тремя «шидо», что автоматически превращалось в «ваза-ари» для соперника. После этого Раду смог выполнить подворот, который был оценен на «юко». Но вскоре Синявский с помощью задней подножки снял все вопросы о победителе, выполнив бросок на «иппон».



В 1/8 финала Вадим сразился с действующим чемпионом Европы среди юниоров Маркусом Ниманом из Швеции. Скандинав в этой встрече в полной мере использовал свое преимущество в росте. Держа соперника на дистанции, Ниман не позволял Синявскому выполнить захват. При этом украинец постоянно предпринимал попытки обострить борьбу. Но судьи почему-то именно Синявскому дали два «шидо» за пассивность. Ко всему прочему в середине схватки Ниман поймал Синявского на попытке провести подворот. Швед захватил соперника за плечи и повалил его на татами – еще одно «юко». В оставшееся время украинец был явно активнее. Лишь в начале заключительной минуты Ниман получил свое «шидо» и в итоге выиграл поединок.



В дальнейшем швед дошел до финала и встретился там с 21-летним чемпионом мира и Европы среди юниоров Варламом Липартелиани из Грузии. Доселе эти соперники встречались однажды: в полуфинале юниорского чемпионата Европы-2008 в Варшаве выиграл грузинский борец.



Финальную встречу соперники начали осторожно. Вскоре, сплетясь в едином верхнем захвате, они испытывали друг друга на прочность более чем полминуты. Первым опасную ситуацию создал Ниман. Когда соперники находились в партере, Маркус вытянул руку соперника и был близок к выполнению болевого приема. Липартелиани выкрутился. За минуту до окончания основного времени близок к результативному действию был уже сам Варлам. Но, взяв захват и попытавшись выполнить бросок, грузин не справился с клинчем Нимана. Через 20 секунд ситуация повторилась. С той лишь разницей, что в партере швед сумел накрыть соперника и выполнил удержание. Выкрутился грузин через девять секунд, благодаря чему встреча перешла в трехминутный «голден скор». Правда, в дополнительном времени соперники боролись всего 20 секунд. В этот момент Ниман взял захват под руки и совершил подворот на «юко». Этим действием швед выиграл звание чемпиона Европы.



Также нельзя не отметить бронзу, добытую бывшим грузином Илиасом Илиадисом, представляющим Грецию. Олимпийский чемпион-2004 в категории до 81 кг в четвертьфинале немногим более чем за минуту уступил на «иппон» Эльхану Маммадову из Азербайджана, но потом собрался и сумел выиграть третью в карьере медаль континентального первенства. За полторы минуты до окончания основного времени медального поединка Илиадис с помощью боковой подножки сумел подвернуть на «иппон» австрийца Макса Ширнхофера.



Мужчины. До 100 кг – роковая стадия Блошенко



Видимо, не зря 25-летний донеччанин Артем Блошенко имеет славу «вечно пятого». Ее он обрел уже после того, как покинул юниорско-молодежный уровень и окончательно перешел бороться среди взрослых. И вот здесь у Блошенко было восемь пятых мест на этапах Кубка мира, Гран-при, «Больших Шлемах» и чемпионате мира. Теперь вот Артем пополнил этот грустный список поражений в схватках за бронзу пятым местом на чемпионате Европы-2010.



Стартовал на европейском первенстве Блошенко с победы над малоизвестным шведом Мартином Пачеком. С первых секунд встречи Артем начал брать удобный для себя верхний захват и это принесло свои плоды уже в конце первой минуты. Блошенко плотно охватил соперника двумя руками, выключив при этом его правую руку и с помощью подножки повалил шведа на татами – «иппон».



В четвертьфинале на украинца ожидал куда более опасный оппонент – голландец Хенк Грол. Тот самый, который победил Артема в полуфинале прошлогоднего чемпионата мира. Заметим, что 25-летний представитель Страны тюльпанов в последние три года неизменно пробивается на пьедестал всех крупных соревнований. В 2008-м он стал чемпионом Европы и выиграл бронзу Олимпиады, в прошлом году стал серебряным призером первенств мира и континента. Забегая наперед, скажем, что не нарушил приятную традицию Грол и сейчас.



Блошенко начал встречу с титулованным ровесником заметно агрессивнее. Поначалу украинец делал попытки сбить соперника в партер. Грол уходил, но сам почти бездействовал. «Шидо» в адрес голландца выглядело вполне логичным. После него Хенк активизировался, но пропустил контратаку Блошенко, которая принесла украинцу «юко». В прочем, вскоре голландец таки нашел свой шанс. Сбив соперника в партер, он захватил его руку и выполнил болевой прием. Артем сдался почти сразу.



Перейдя в утешительный турнир, Блошенко в первой его схватке встретился с действующим чемпионом Европы и мира среди юниоров, 19-летним чехом Лукашем Крпалеком. Эту встречу Артем выиграл благодаря своему коронному броску с подсадом голенью. Сначала это действие принесло украинцу «ваза-ари», а вскоре Блошенко провел чистый бросок на «иппон».



В схватке за третье место Блошенко встретился с трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером Олимпиады-2004 Ариэлем Зееви из Израиля. Активнее встречу начал украинец. Уже на 20-й секунде Артем с помощью задней подножки едва не провел результативный прием. Зееви спасся с помощью клинча. Собственно, и в дальнейшем Блошенко был немного активнее, но довести хоть одну попытку до полноценного результативного действия не смог. Зато соперник за полторы минуты до окончания основного времени использовал, наверное, единственный свой шанс. Зееви провел бросок с колен через спину. К сожалению, это был «иппон». Блошенко в отчаянии бьет ногами и руками по татами. Он опять пятый…



В финальной схватке этой весовой категории встретились представители Бенилюкса – чемпион Европы-2002 бельгиец Элко ван дер Гест и голландец Хенк Грол. Забегая наперед, скажем, что в течение всех восьми минут времени борьба была вязкой, с небольшим количеством острых моментов. Первым заявку на победу в середине основного времени сделал бельгиец: зайдя соперники за ногу, он сумел выполнить бросок обратной спиной. Грол приземлился на бок – «юко». В дальнейшем ван дер Гест умудрялся имитировать активность настолько удачно, что и судьям ни разу не дал повода для «шидо», ни сопернику толком не позволил подумать о своих атакующих акциях. Но свой шанс Грол все же нашел. За 20 секунд до конца основного времени голландец исполнил коронную подсечку, которая принесла ему «юко». В «голден скоре» соперники агрессии почти не проявляли. Было заметно, что каждый из них не против, чтобы судьбу встречи решили судьи. И рефери вынесли свой вердикт – все трое отдали преимущество, а с ним и титул чемпиона Европы ван дер Гесту.



Мужчины. Свыше 100 кг – Макаров сильнейший и без нижней борьбы



22-летний запорожец Станислав Бондаренко небезосновательно считался одним из фаворитов данной весовой категории. Оно и не странно, ведь Станислав за последние полгода выиграл два этапа Кубка мира – в ноябре прошлого года в Улан-Баторе (Монголия) и в феврале года текущего в Праге (Чехия). А с учетом, что на этом континентальном первенстве не стартовал действующий чемпион мира Тедди Ренье из Франции, украинец мог замахнуться даже на самые высокие места.



Соперником по стартовому раунду жребий выбрал Станиславу соперника вполне удобного – серебряного призера прошлогоднего чемпионата Европы среди юниоров Юхана Меттиса из Эстонии. В единственной очной встрече этих соперников на этапе Кубка мира-2010 в Таллинне выиграл украинец. Лучше начал Бондаренко и отчетную встречу. Станислав постоянно брал верхний захват, правда, толку от этого было мало. Победное действие наш дзюдоист выполнил на исходе второй минуты, бросив соперника с помощью задней подножки с подворотом на «иппон».



В четвертьфинале Бондаренко встретился с олимпийским чемпионом Афин Игорем Макаровым из Беларуси. Единственный раз эти соперники встречались год назад на этапе Кубка мира в Варшаве (Польша) и тогда сильнее был белорус. Правда, с того времени в дзюдо произошли революционные изменения в правилах. А именно – запретили нижние захваты, коронные для Макарова. Бондаренко перед чемпионатом Европы в интервью нашему изданию замечал, что белорусу будет сложно в нынешних условиях.



И действительно, Макаров в схватке с Бондаренко поначалу выглядел неубедительно. Украинец чаще брал захваты, но крепкий соперник не позволял сопернику провести приема. Вместе с тем, было видно, что Станислав немного опасается своего соперника, потому осторожничает. Собственно, это и сгубило украинца. В течение поединка он получил три «шидо» за пассивность и проиграл встречу.



Правда, у Бондаренко был шанс пробиться на пьедестал сквозь утешительный турнир. В первой его схватке украинец встретился с бронзовым призером чемпионата Европы-2006 Звиади Ханджалиашвили из Грузии. В прошлом году этот соперник победил Станислава на этапе Кубка мира в Тбилиси. Казалось, с того времени утекло много воды. И вряд ли Бондаренко стал слабее. Тем не менее, уступил наш дзюдоист без шансов. Ханджалиашвили на исходе второй минуты провел бросок на «иппон».



В решающем поединке сошлись представитель Венгрии Барна Бор и уже упомянутый белорус Игорь Макаров. Активнее схватку начал Бор. Он дважды совершил попытку бросить Макарова с колена, но оба раза белорус удачно уходил. А развязка во встрече наступила довольно быстро. В начале второй минуты Макаров захватил соперника двумя руками и немного его развернув, повалил на татами – «иппон». Игорь впервые стал чемпионом континента. А 23-летний Барна Бор в свою очередь выигрывал европейское первенство пять раз – трижды среди молодежи и по разу среди юниоров и кадетов. Это серебро – первая «взрослая» медаль континентальной чеканки для талантливого венгра.



Чемпионат Европы-2010

24 апреля. Вена (Австрия)



Мужчины



До 90 кг

1. Маркус Ниман (Швеция)

2. Варлам Липартелиани (Грузия)

3. Эльхан Маммадов (Азербайджан)

3. Илиас Илиадис (Греция)

…

1/8 Вадим Синявский (УКРАИНА)



До 100 кг

1. Элко ван дер Гест (Бельгия)

2. Хенк Грол (Голландия)

3. Ариэль Зееви (Израиль)

3. Беньямин Берля (Германия)

5. Артем Блошенко (УКРАИНА)



Свыше 100 кг

1. Игорь Макаров (Беларусь)

2. Барна Бор (Венгрия)

3. Андреас Тольцер (Германия)

3. Януш Войнарович (Польша)

…

7. Станислав Бондаренко (УКРАИНА)



Женщины



До 78 кг

1. Абидель Жу (Венгрия)

2. Маринде Феркерк (Голландия)

3. Люси Лоэтт (Франция)

3. Марина Прищепа (УКРАИНА)



Свыше 78 кг

1. Луция Полавдер (Словения)

2. Теа Донгузашвили (Россия)

3. Карина Браянт (Великобритания)

3. Урсула Садковска (Польша)

…

1/8 Светлана Яремка (УКРАИНА)

