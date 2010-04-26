Поникаровский помог организовать импичмент «Сенаторам»

Питтсбургские «Пингвины» прошли первый этап плей-офф без особых приключений. Прошлогодним чемпионам понадобилось всего шесть матчей, чтобы отправить на каникулы оттавских «Сенаторов».
Первая встреча этих клубов, правда, обещала совсем иной сценарий. Канадцы сумели слегка шокировать обладателей Кубка Стэнли на их льду - 5:4. «Пингвины» действовали невыразительно и в атаке, и в обороне, да и Марк-Андре Флери был не очень-то надежен на последнем рубеже. Но жертвой «разбора полетов» стал только один игрок - Руслан Федотенко, и последующие 3 поединка украинец провел в качестве зрителя.
А его команда, реабилитировавшись перед болельщиками во второй игре, полностью обрела уверенность и вдохновение уже в первой дуэли на канадском льду. И запевалой у них стал Алексей Поникаровский, открыв счет мощным броском в первой трети встречи с подачи Паскаля Дюпуи и Сергея Гончара. Во втором периоде на шайбу оттавца Майка Фишера прозвучал двойной залп «тяжелой артиллерии» питтсбургцев - Сидни Кросби и Евгения Малкина. А обмен ударами Мэтта Куллена и Билла Гуэрина в концовке установил окончательный, невыгодный для хозяев счет - 4:2 в пользу «Пингвинс».
Почти в два раза больше шайб влетело в ворота обеих команд в следующей игре, но больше преуспели здесь гости, и тренерам «Оттавы» пришлось заменить основного голкипера Брайана Эллиота. Роковым для хозяев стал второй период, когда в их сетке шайба гостила шесть раз, и дважды после бросков Сидни Кросби. Но когда в третьем периоде Джейсон Спецца сделал счет шатким - 6:4, над станом «Сенаторов» пролетел ветерок надежды. Однако он быстро умчался прочь после того, как длиннорукий Джордан Стаал умело воспользовался помощью двух Алексов - Поникаровского и Голигоски - 7:4.
Питтсбургцы могли закончить дело в пятой встрече на своем льду, но канадской команде удалось дотянуть до овертайма, где их форвард Мэтт Каркнер забросил свою третью в профессиональной карьере шайбу. Воодушевленные оттавцы начали бурно и следующий матч и к второму периоду вели - 3:0. Но «Пингвины» сдаваться не собирались: Мэтт Кук дважды поразил цель, поддержал его и ветеран Билл Гуэрин. А очередной овертайм в этой серии на этот раз завершился мощным броском форварда «Пингвинс» Паскаля Дюпуи, и победив 4:3, чемпионы объявили импичмент «Сенаторам».
Лучшая команда Восточной конференции «Вашингтон кэпиталс» тоже начала поход за Кубком легким конфузом, уступив в овертайме «Монреалю» - 1:2. Героем встречи стал автор победного гола Томас Плеканец, а «анти-героем» - Алекс Овечкин, не сумевший ни разу прицельно бросить по воротам соперника. Но капитан вашингтонцев, если рассердится по-настоящему, пощады сопернику не будет. И в 3 следующих матчах он не покидал площадку без заброшенной шайбы, словно соревнуясь в результативности с партнером по тройке Никласом Бакстромом, у которого после четырех игр было на один гол больше, чем у Овечкина. В пятой встрече лидер атак «Кэпиталс», правда, снова отличился, но случилось это при счете 2:0 в пользу «Канадиенс» , и эта шайба оказалась последней в этой игре. А в серии лидерство «Вашингтона» пока минимальное - 3:2.
Если первая команда Конференции пока худо-бедно, но первый экзамен выдерживает, то вторая – «Нью-Джерси девилс» - запаниковала перед ревом моторов филадельфийских «Летчиков». Не стушевавшись перед рейтингом противника и наличием в их составе одного из лучших голкиперов НХЛ Мартэна Бродюра, «Флайерс» смотрелись в этой серии намного привлекательнее и уступив лишь в во второй игре, затем ошарашили соперников тремя победами подряд. В последнем поединке Дэнни Бриер и Клод Жиро (дважды) отправили Бродюра на отдых. Интересно, что и в регулярном первенстве в шести встречах этих команд нью-джерсийцы смогли победить только однажды.
В Западной конференции особый интерес к дуэли «Сан-Хосе шаркс» и «Колорадо авеланш». Как и год назад, калифорнийцы, выиграв в регулярном турнире Запада, стартовали в плей-офф крайне невразумительно. После 3 игр они уступали «Лавинам» - 1:2, и могут только благодарить судьбу и своего форварда Джо Павелски, чья шайба в овертайме четвертой встречи позволила сильнейшей команде Конференции уравнять шансы в серии. «Акулы» твердо решили не повторять ошибок прошлогодней серии с «Анахаймом», и в двух следующих поединках были сильнее - 5:0 и 5:2. А героем последней игры опять оказался опять Павелски, который сперва сравнял счет. а затем и вывел «Шаркс» вперед - 3:2. Еще две шайбы влетели в ворота «Авеланш», когда они жестом отчаяния заменили своего вратаря шестым полевым игроком.
Не дали скучать и «Детройт» с «Финиксом». Аризонцы без особого почтения обошлись в начальных поединках с многократным обладателем трофея, но в четвертом матче детройтцы усилиями Павла Дацюка и Хенрика Зеттерберга добились сухой победы - 3:0, и равновесия в серии. Затем «Ред уингс» растерзали «Койотов» - 4:1, и здесь опять выделялся Дацюк, забросив шайбу и сделав голевую передачу. Но в шестой встрече «Финикс» разгромил прошлогодних финалистов Кубка - 5:2, и все здесь решится во вторник в седьмой игре.