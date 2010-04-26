Поникаровский помог организовать импичмент «Сенаторам»

Первая встреча этих клубов, правда, обещала совсем иной сценарий. Канадцы сумели слегка шокировать обладателей Кубка Стэнли на их льду - 5:4. «Пингвины» действовали невыразительно и в атаке, и в обороне, да и Марк-Андре Флери был не очень-то надежен на последнем рубеже. Но жертвой «разбора полетов» стал только один игрок - Руслан Федотенко, и последующие 3 поединка украинец провел в качестве зрителя.



А его команда, реабилитировавшись перед болельщиками во второй игре, полностью обрела уверенность и вдохновение уже в первой дуэли на канадском льду. И запевалой у них стал Алексей Поникаровский, открыв счет мощным броском в первой трети встречи с подачи Паскаля Дюпуи и Сергея Гончара. Во втором периоде на шайбу оттавца Майка Фишера прозвучал двойной залп «тяжелой артиллерии» питтсбургцев - Сидни Кросби и Евгения Малкина. А обмен ударами Мэтта Куллена и Билла Гуэрина в концовке установил окончательный, невыгодный для хозяев счет - 4:2 в пользу «Пингвинс».



Почти в два раза больше шайб влетело в ворота обеих команд в следующей игре, но больше преуспели здесь гости, и тренерам «Оттавы» пришлось заменить основного голкипера Брайана Эллиота. Роковым для хозяев стал второй период, когда в их сетке шайба гостила шесть раз, и дважды после бросков Сидни Кросби. Но когда в третьем периоде Джейсон Спецца сделал счет шатким - 6:4, над станом «Сенаторов» пролетел ветерок надежды. Однако он быстро умчался прочь после того, как длиннорукий Джордан Стаал умело воспользовался помощью двух Алексов - Поникаровского и Голигоски - 7:4.



Питтсбургцы могли закончить дело в пятой встрече на своем льду, но канадской команде удалось дотянуть до овертайма, где их форвард Мэтт Каркнер забросил свою третью в профессиональной карьере шайбу. Воодушевленные оттавцы начали бурно и следующий матч и к второму периоду вели - 3:0. Но «Пингвины» сдаваться не собирались: Мэтт Кук дважды поразил цель, поддержал его и ветеран Билл Гуэрин. А очередной овертайм в этой серии на этот раз завершился мощным броском форварда «Пингвинс» Паскаля Дюпуи, и победив 4:3, чемпионы объявили импичмент «Сенаторам».



Лучшая команда Восточной конференции «Вашингтон кэпиталс» тоже начала поход за Кубком легким конфузом, уступив в овертайме «Монреалю» - 1:2. Героем встречи стал автор победного гола Томас Плеканец, а «анти-героем» - Алекс Овечкин, не сумевший ни разу прицельно бросить по воротам соперника. Но капитан вашингтонцев, если рассердится по-настоящему, пощады сопернику не будет. И в 3 следующих матчах он не покидал площадку без заброшенной шайбы, словно соревнуясь в результативности с партнером по тройке Никласом Бакстромом, у которого после четырех игр было на один гол больше, чем у Овечкина. В пятой встрече лидер атак «Кэпиталс», правда, снова отличился, но случилось это при счете 2:0 в пользу «Канадиенс» , и эта шайба оказалась последней в этой игре. А в серии лидерство «Вашингтона» пока минимальное - 3:2.



Если первая команда Конференции пока худо-бедно, но первый экзамен выдерживает, то вторая – «Нью-Джерси девилс» - запаниковала перед ревом моторов филадельфийских «Летчиков». Не стушевавшись перед рейтингом противника и наличием в их составе одного из лучших голкиперов НХЛ Мартэна Бродюра, «Флайерс» смотрелись в этой серии намного привлекательнее и уступив лишь в во второй игре, затем ошарашили соперников тремя победами подряд. В последнем поединке Дэнни Бриер и Клод Жиро (дважды) отправили Бродюра на отдых. Интересно, что и в регулярном первенстве в шести встречах этих команд нью-джерсийцы смогли победить только однажды.



В Западной конференции особый интерес к дуэли «Сан-Хосе шаркс» и «Колорадо авеланш». Как и год назад, калифорнийцы, выиграв в регулярном турнире Запада, стартовали в плей-офф крайне невразумительно. После 3 игр они уступали «Лавинам» - 1:2, и могут только благодарить судьбу и своего форварда Джо Павелски, чья шайба в овертайме четвертой встречи позволила сильнейшей команде Конференции уравнять шансы в серии. «Акулы» твердо решили не повторять ошибок прошлогодней серии с «Анахаймом», и в двух следующих поединках были сильнее - 5:0 и 5:2. А героем последней игры опять оказался опять Павелски, который сперва сравнял счет. а затем и вывел «Шаркс» вперед - 3:2. Еще две шайбы влетели в ворота «Авеланш», когда они жестом отчаяния заменили своего вратаря шестым полевым игроком.



Не дали скучать и «Детройт» с «Финиксом». Аризонцы без особого почтения обошлись в начальных поединках с многократным обладателем трофея, но в четвертом матче детройтцы усилиями Павла Дацюка и Хенрика Зеттерберга добились сухой победы - 3:0, и равновесия в серии. Затем «Ред уингс» растерзали «Койотов» - 4:1, и здесь опять выделялся Дацюк, забросив шайбу и сделав голевую передачу. Но в шестой встрече «Финикс» разгромил прошлогодних финалистов Кубка - 5:2, и все здесь решится во вторник в седьмой игре.



