Теперь всем ясно, что Милевский – не капитан, а Газзаев – не Мэтр!

В качестве превью к отчету о матче во Львове я решил использовать опубликованное в прессе после 13-го тура чемпионата Украины интервью с президентом ФК «Динамо».



– Хотите сенсационное интервью? – со спокойной иронией отреагировал на поражение от «Закарпатья» Игорь Суркис. – У любой команды возможен кризис. Просто главному тренеру с игроками нужно разобраться, в чем дело. Ну, пропустили. Но где характер? Я не увидел агрессии, попыток спасти матч. Футболисты играли так, будто делают кому-то одолжение... Газзаев разберется, и, уверен, очень быстро. Если надо, я ему помогу. Как? Есть методы, в том числе и финансовые. Мы не первый день в футболе!...



– Игра команды даже в победных матчах весны вызывала недовольство...



– Согласен – как таковой игры нет. Но если спросите, закончилась ли борьба за чемпионство, – нет, она будет до последнего тура. Только если команда на что-то претендует, она не может играть так, как с «Закарпатьем».



– Ваша уверенность в Газзаеве непоколебима?



– А почему я должен после первого поражения в чемпионате сомневаться в его квалификации? Он доказывал ее. И ЦСКА попадал в яму. А затем выиграл Кубок УЕФА. Не могу сомневаться – иначе я каждые полгода буду менять тренера.



«Чемодан, вокзал, Россия?..»



Затем последовали три выездные ничьи с командами, представляющими металлургические регионы: в Запорожье, Мариуполе и Донецке – стул под главным тренером чемпиона зашатался…



Интернет в буквальном смысле слова «закипел» и надо отдать должное руководству «Динамо»: прессу без информации не оставили…



«Могли ли вы представить себе еще месяц назад, что ваша победа в Премьер-лиге будет поставлена под сомнение?» – спрашивает в очередном интервью журналист. «В прежние годы пятиочковый отрыв от основного конкурента являлся гарантией чемпионства, – огорченно признается Игорь Суркис, – но теперь мы не только отстаем от «Шахтера», но и испытываем давление со стороны «Металлиста»: харьковчане буквально наступают нам на пятки...»



«Равнодушие динамовцев в последних матчах породило в среде болельщиков и специалистов мнение о том, что игроки, мягко говоря, не пытаются биться за своего наставника…». «Я понял ваш намек, – успокаивает Игорь Михайлович, – и хочу успокоить всех, кому небезразличен наш клуб: никто никого не «плавит». Футболисты тоже искренне переживают все происходящее, другое дело, что на поле у них получается далеко не все, в некоторых ситуациях игроки недорабатывают. Возможно, это является следствием работы, проведенной на зимних сборах. Возможно, Валерий Газзаев построил ее таким образом, чтобы заложить фундамент функциональной подготовки на весь год. Сами ребята, правда, уверяют, что их физическое состояние находится на вполне нормальном уровне. Но более точно на этот вопрос должны ответить представители научно-методической группы клуба. Если нужно, пусть проведут соответствующие тесты».



«Ноу-хау» тренера-реформатора…



И вот тут-то я не могу удержаться от комментария по поводу «фундамента функциональной подготовки», которую тренер вроде бы заложил на весь год, и его взаимоотношений с научно-методической группой клуба.



Придя в команду со своим штабом, Валерий Газзаев сразу же показал, что пришел в динамовский «монастырь» со своим уставом и все, что было при Семине, его не устраивает. Совсем, как у классика: «Мы пойдем другим путем!» Сначала «ушел» итальянский тренер по физподготовке Винченцо Пинколлини, в свое время работавший в «Милане» с Карло Анчелотти и Арриго Саки. Перед началом чемпионата Украины он досрочно разорвал контракт «Динамо» и вернулся на родину



Решение итальянца выглядело неожиданным, так как за три недели до этого Пинколини отказал своему старому другу Карло Анчелотти, звавшего его в «Челси». При этом Винченцо заявил, что профессиональные амбиции не позволяют ему бросить на полпути дело, начатое в «Динамо». Интересно, что ж это за аргументы, перевесившие амбициозность Пинколини и заставившие его принять решение покинуть клуб.



«Могу оценить двухгодичный этап работы в «Динамо» как очень плодотворный, – рассказывал уже… в Москве, куда он срочно вылетел из Италии помогать Юрию Семину. – Из всех известных достижений – команда вернула себе звание чемпиона Украины и вышла в полуфинал Кубка УЕФА. Считаю это большим прогрессом. Почему я ушел? В команду пришел новый тренер – Валерий Газзаев – с группой помощников. У него своя методика подготовки команды к сезону, взгляды на футбол, свои требования к игрокам, проверенные в других командах и давшие высокие результаты. Логично, что все это будет апробировано в «Динамо». У меня был разговор с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, в котором я сообщил о своем желании уйти из «Динамо» по окончанию прошлого сезона. Президент решил, что будет лучше, если я еще на некоторое время останусь в команде, помогу новым тренерам. Разумеется, я согласился, поехав на предсезонный сбор в Австрию. Возникшая ситуация часто случается в футболе. При предыдущих тренерах, а особенно при Юрии Семине, за функциональные кондиции игроков отвечал я. Теперь этим будут заниматься другие люди».



А уже перед первым туром, готовясь к домашнему матчу с одесским «Черноморцем», Газзаев с молчаливого согласия руководства клубом «разобрался» с Олегом Петровичем Базилевичем. Прославленного тренера, одного из авторов знаменитой «системы Лобановского» «попросили» покинуть базу в Конче-Заспе, так как, оказывается, методика тренировок нового «коуча» носит исключительно конфиденциальный характер и во избежание ее «афиширования» присутствие руководителя Научно-исследовательского центра ФК «Динамо» на базе клуба нежелательно!..



Сказать, что 70-летнего этот демарш потряс – значит, не сказать ничего!.. К сожалению, когда в Интернет «проникла» эта информация, среди тысячи респондентов у Газзаева нашлось немало единомышленников, которые возрадовались, что наконец-то тренер-реформатор «растормошит загнивающее динамовское «болото»!..



После того, как Олег Петрович подлечился в кардиологии клиники имени Стражеско, на одной из веб-конференций его спросили: «Правда ли, что Валерий Газзаев, после своего появления на посту главного тренера киевского «Динамо» ни разу не проконсультировался с вами относительно каких-то научных или любых других моментов. Вас такой подход не обижает? При Семине к вам относились так же?» На что Базилевич деликатно ответил: «К сожалению, отношения у нас не сложилось с самого начала – мы не сотрудничаем. Но у нас не конфликт, а просто нет точек соприкосновений... Что касается Семина, то у нас были совсем другие взаимоотношения: Юрий Семин всегда интересовался нашей работой».



Газзаеву тогда удалось таки сохранить свое «ноу-хау» в секрете, и «Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Черноморец». После этого перед «сверхсекретными» тактическими схемами, разработанными Валерием Георгиевичем, капитулировала «Таврия» – 6:0!.. Далее последовали еще две победы – хоть и более скромные – по 3:1. На послематчевой пресс-конференции, поздравляя тренера с 55-летием и очередной победой, один из журналистов, очевидно, от полноты чувств предостерег от головокружения от успехов: «Не кажется ли вам, что, приучив зрителя к крупным победам, «Динамо» становится заложником собственной результативной игры?» «Я с вами согласен, – признался тренер, – результаты в какой-то степени расхолаживают игроков, да и зритель приходит на стадион с определенными ожиданиями. Могу лишь пообещать, что мы будем стараться. Как будут складываться матчи в дальнейшем – сложно сказать. Перед каждым поединком я прошу игроков показывать содержательную игру, которая нравилась бы зрителям, а эмоциональное состояние зрителей будет уже передаваться футболистам на поле».



«Несмотря на счет, есть ли недовольство чем-то либо по итогам игры, продемонстрированной вашими подопечными?» – настаивает корреспондент.



«Я еще раз повторяю, что абсолютно удовлетворен действиями всех игроков. Мы же не можем 20 мячей забить! Как можно быть сейчас чем-то недовольным? У нас есть теоретические и практические занятия, где мы разбираем не только неудачные поединки, но и те, в которых нам удалось добиться больших, крупных побед. У нас постоянно идет творческая работа. При этом многие молодые ребята делают свои первые шаги на этом уровне», – тренер почему-то не скрывал раздражения...



«Безумству храбрых поем мы песню!»



– Игорь Михайлович, за счет чего вы надеетесь достичь международных успехов?



– Возможно, это выглядит слишком самоуверенно, но я верю в «Динамо»! Верю в то, что именно в нашем клубе смогут раскрыть свой талант тренеры и футболисты. Думаю, не стоит повторять, что все необходимые для этого условия у нас созданы. Верю в наших болельщиков, которые не дадут команде выступать не на высоком уровне. «Динамо» просто не может не побеждать! Потому что это «Динамо», так как в него, кроме меня, верит армия болельщиков как в Украине, так и во всем мире. Ведь этот взлет десятилетней давности не был случайным. Прежде тоже были неудачи и разочарования. Но мы продолжали работать и результат пришел. Надеюсь, что именно нынешнее «Динамо» сделает взлет команды возможным уже в ближайшее время.



Это интервью президент «Динамо» давал до матча во Львове и, казалось, что его убежденность в своей правоте и вера в маститого тренера, который, кроме деланного оптимизма, ничего пока что предъявить не может, вот-вот реализуются… Но для этого, кровь из носу, было необходимо победить набравшие ход «Карпаты». А делать это без посторонней «помощи» динамовцы, похоже, разучились…



«Карпаты» (Львов) – «Динамо» (Киев) – 1:0



24 апреля 2010 года. Львов. Стадион «Украина». +20о Cолнечно. 27.029 зрителей.



Гол: Батиста (62)



Арбитр: Виктор Швецов (Одесса)

Ассистенты: Игорь Быцкало (Одесса), Василий Ольшанецкий (Ив.-Франковск).

Делегат ФФУ: Владимир Полищук (Ровно).



«Карпаты»: Тлумак (к), Годвин, Кожанов (Гадовба, 90), Ощипко, Милошевич, Петривский, Кополовец (Гурули, 66), Тубич, Худобяк, Ткачук (Мартынюк, 91), Батиста.

Запасные: Мисак, Е.Тарасенко, Сагайдак, Фурта.

Главный тренер – Олег Кононов.



«Динамо»: Шовковский, Силва, Бетао, Гиоане (Зозуля, 32), Вукоевич, Ярмоленко (Несмачный, 68), Милевский (к), Еременко (Гармаш, 76), Михалик, Маграо, Юссуф.

Запасные: Кичак, Петров, Алмейда, Калитвинцев.

Главный тренер – Валерий Газзаев.



Предупреждения: Тубич (39), Батиста (41), Кожанов (65) – Зозуля (37, 39), Силва (56), Милевский (73),



Удаление: Зозуля (39, второе предупреждение).



Как может «Миля» выводить команду на поле при живом «Шеве»?



Казалось бы, еще совсем недавно появление в составе «Динамо» Андрея Шевченко многими специалистами футбола воспринималось как «гуманитарная помощь» бывшему национальному герою Украины и Италии, оставшемуся без работы в Англии… Однако стоило «Шеве» присмотреться к отечественному чемпионату, а затем и сдать свою корону в музей, как вдруг все сразу же поняли, что без слегка потяжелевшего, однако не утратившего своей харизмы некогда «лучшего королевского стрелка», Газзаеву давно пришлось бы паковать чемоданы…



Эх, если бы еще немного счастья: самой малости не хватило Андрею забить в Милане гол в ворота «Интера», а заодно и поквитаться с Моуриньо «за бесцельно прожитые»… А Газзаеву – не проиграть в Киеве на удивление слабо мотивированным против украинцев «Интеру» и «Барселоне»!.. Помню, монотонные перепасовки Месси и компании в конце матча так меня утомили, что на пресс-конференции я даже решил поинтересоваться у Гвардиолы, а не умышленно ли его парни так долго «возили мяч», словно боялись случайно забить гол? И, может, надо было «каталонцам» потерпеть каких-то пять минут и подарить украинцам ничью?.. «Мы всегда особое внимание уделяем контролю над мячом, – ответил тренер. – К примеру, ваш Милевский идет в атаку, не думая об эшелонированных действиях. А «Барселона» играет в несколько другой футбол, и не для того, чтобы затянуть время, а просто таков стиль игры нашей команды»…



И вот теперь, после всех кадровых «зачисток» Газзаева, в «Динамо» просто-напросто некому играть: кто-то восстанавливается после травмы, кому-то еще надо пройти обкатку дублем, кто-то носится со своей «звездочкой»!.. Стоило Шевченко небрежно ударить по мячу в игре с «Оболонью», как на его «хрустальном» голеностопе образовалась гематома… О каком Львове могла идти речь – в Киеве дел хоть отбавляй!.. А тут еще что-то непонятное произошло с Нинковичем и он тоже остался дома… Зачем-то начали готовить к операции Каддури… О Гусеве, пожалуй, уже и не вспоминают – так долго он восстанавливается после травмы!.. Кстати, давно уже заметно, что подавляющее большинство динамовцев почему-то травмируется исключительно, «не отходя от кассы» – в домашних условиях Кончи-Заспы?..



Наблюдая за перипетиями игры и слушая коллег, убеждающих меня, что «Динамо» приехало во Львов исключительно за победой, ловил себя на мысли, что просто на наших глазах теряет свой былой авторитет некогда любимая команда!.. А, вместе с этим, иссякает доверие к динамовскому «коучу», который «спит и видит» себя во главе национальной сборной России…



На протяжении всего матча самый титулованный клуб страны демонстрировал откровенно «колхозный» (пусть простят меня земляки-односельчане), натужно-силовой футбол в исполнении бегунов-десятиборцев!.. Борьба на каждом квадратном сантиметре поля и… полное отсутствие мысли!.. Больно наблюдать такую метаморфозу любимой команды, которая даже в дочемпионовские времена отличалась мягкой, вдумчивой, техничной игрой – с некоторым налетом футбольного романтизма… С приходом Лобановского киевский футбол заметно прибавил в атлетическом плане, но ведь Мэтр никогда не предпочитал «гармонии алгебру». Именно в те времена бытовала аксиома: «Покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда!»… Вспомните, какие «Гиганты мысли» играли в середине поля у Ошенкова и Соловьева, у Маслова и Севидова, у Лобановского с Базилевичем: Валентин Трояновский, Юрий Войнов, Василий Турянчик, Йожеф Сабо, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Владимир Веремеев, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Александр Заваров, Владимир Бессонов, Павел Яковенко, Алексей Михайличенко, Геннадий Литовченко, Юрий Калитвинцев, Александр Хацкевич, Валентин Белькевич!.. А кто сейчас продолжает их дело? Неужели можно всерьез думать о том, что Юссуф, Михалик, Вукоевич или даже симпатичный мне Нинкович вместе с разгильдяем Алиевым могут считаться правопреемниками этого Великого Футбола!..



Да все оттого, что критерием селекции стала цена: дешевле приобрести несколько крепких парней, которые обучены, прежде всего, «косить» соперников, не подпуская их к своим воротам, чем выискивать за немалые деньги игроков думающих, тем более – готовить созидателей в своих академиях… Да что говорить, если Валерий Газзаев на вопрос, кто у него выступает в роли плеймейкера, ответил, что не знает игрока с такой фамилией!..



Лучшей иллюстрацией к этому может служить недавнее интервью тренера «Баварии» Ван Галя, который признается, что, хоть Анатолий Тимощук и лучший опорный полузащитник мюнхенцев, однако в его игровых схемах нет места для игроков этого амплуа. Голландец требует от своих хавбеков более созидательной игры… И это об одном из лидеров национальной сборной Украины!



Зозуля не виноват – согласно «духу игры» «куковал» арбитр…



А теперь что касается остальных подробностей игры. В очередной раз убеждаюсь, что Валерий Георгиевич очень редко «угадывает» с заменой: правда, пару раз ему все-таки удалось вытащить из колоды джокера Гиоане, который, едва выйдя на поле, забивал решающий гол… На этот раз тренер, оставшись без Шевченко и понимая, что «впереди остроты не хватает», а с одним Милевским гола не забить, пошел на авантюру, решив, вместо универсала Гиоане, выпустить молодого форварда Зозулю. И это при том, что хозяева начисто переиграли гостей в середине поля!.. А ведь есть неписанный закон, что полузащитника меняют лишь тогда, когда он травмирован или откровенно вредит команде…



Роман сразу же занял место на острие атаки, однако провел на поле всего лишь девять (!) минут, успев «на ровном месте» заработать желтую карточку за грубую, по мнению арбитра, атаку соперника (положил руку на плечо), хотя за минуту до этого, столкнувшись с Петривским, разбил тому бровь… А еще через пару минут, стремительно выскочив один на один с Тлумаком, сымитировал, опять же, по мнению арбитра, зацеп и красиво упал во вратарской… Швецов оказался неподалеку и без колебаний вытащил вторую желтую, а за ней и красную!.. «Динамо» осталось в меньшинстве…



Этот падение телевидение повторило с нескольких ракурсов, однако, по большому счету, к единому мнению придти было невозможно. Во-первых, из-за большой скорости, на которой нападающий прорывался к воротам, достаточно было легкого дуновения ветерка, чтобы у Зозули подкосились ноги… И винить за это парня – грешно. Правда, тренируясь рядом с Милевским, Роман вполне мог научиться вводить арбитров в заблуждение… Во-вторых, вратарь, промахнувшись по мячу, вполне инстинктивно коснулся ноги форварда: умышленно или случайно – другой вопрос… А тогда это – пенальти! Третье соображение: если бы даже «задняя» нога нападающего была умышленно, как отметили эксперты, оставлена для зацепа с рукой голкипера, то и в этом случае вряд ли стоило предъявлять желтую карточку – «за симуляцию». Вообще это нововведение развязало руки необъективным судьям, которые судят не по «букве закона», а по «духу игры»: коррупционных вариантов – хоть отбавляй!.. Одно дело, когда игрок падает, не удержавшись на ногах и лежит, переживая болевой шок, другое – когда, не успев приземлиться – начинает апеллировать к арбитру и трибунам!



Гол!



В середине второго тайма, когда «Карпаты» уже владели игровым и территориальным преимуществом, Ощипко, оказавшись в двух метрах от ворот, изо всех сил запустил мяч в район табло… А уже в следующей атаке быстрый и настойчивый Кожанов, в очередной раз оставшись без присмотра, убежав от Маграо, сделал выверенную передачу на Батисту, который, как с мальчишкой, расправился и с Юсуфом, и с Шовковским. А ведь когда-то еще совсем юношей Айила умел нейтрализовать и Зидана, и Тотти!.. Неужели разучился?..



А Кожанов, сделавший голевую передачу, получил самую лестную характеристику и рекомендацию в сборную от благодарного земляка Степана Юрчишина, выступавшего в этом матче в роли эксперта.



Газзаев после пропущенного гола выпустил на левый фланг своей обороны, вместо наошибавшегося Ярмоленко, Андрея Несмачного, который в оставшееся время не только прикрыл бровку, но и был очень активен… в атаке. Как всегда, Валерий Георгиевич «не вчитался» в сложившуюся ситуацию.



Поведя в счете, «Карпаты» перестроились и, используя численное преимущество, укрепили свою оборону. И, если бы на футболках игроков не были написаны фамилии, вполне можно было бы перепутать, кто здесь чемпион…



Однако минут за пятнадцать до финального свистка Юссуф, изо всех сил желавший реабилитироваться, вполне мог сравнять счет, однако, приняв мяч на грудь, вторым касанием пробил рядом со штангой.



Вместо порядком набегавшегося за всех Еременко, вышел давно уже подающий надежды Гармаш, однако ничем, кроме «горчичника», отличиться не сумел…



За пять минут до свистка Милевский сделал передачу на Михалика, но Тубич в подкате выбил мяч.



Вот и все: киевляне оступились в борьбе за чемпионство, а «Карпаты» практически гарантировали себе место в еврокубках.



Насторожил один эпизод, когда Силва получил желтую карточку за то, что сфолил против львовянина, едва не прорвавшегося к воротам Шовковского. Раздосадованный этим Милевский грубовато отчитал партнера и тот сразу же захотел разобраться со своим капитаном… Что-то похожее мы уже когда-то наблюдали между Алиевым и Родриго – неужели возвращаются старые времена?



Послематчевая пресс-конференция



Валерий Газзаев: «Судья принял ошибочное решение, и игра испортилась».



– На мой взгляд, получился интересный матч на переполненном стадионе. По-моему, поле – наверное, лучшее из тех, на которых нам приходилось играть в этом сезоне. В целом, игра была ответственной как для одной, так и для другой команды. Мне кажется, в первом тайме судья принял ошибочное решение, когда удалил нашего игрока.



– Так вы считаете, что там должен был быть пенальти?



– Я только что пересмотрел этот эпизод в видеоповторе: касание имело место, вратарь даже не дотронулся до мяча. Даже, если вратарь не играет рукой, а игрок в него просто врезается: методически это – одиннадцать метров. После этого игра у нас испортилась… А так, поздравляю «Карпаты» с победой.



– Вы были готовы к такой агрессивной игре соперника?



– Да, мы готовились к такой игре. Видели их матч с «Шахтером», в котором «Карпаты» играли так же. В первом тайме у нас были моменты, но мы их не реализовали. Соперник был мобилизован, поэтому в таких матчах как раз реализация и необходима. Кроме того, на стадион пришло 30 тысяч зрителей, и я думаю, даже если бы «Карпаты» не хотели, их бы народ погнал вперед. Но, на мой взгляд, ошибочное решение арбитра сыграло свою роль. В том моменте, скорее всего, был фол последней надежды, а это пенальти. Ну, возможно, желтая карточка, хотя все же, скорее, красная. Вот тогда бы и посмотрели, в какую сторону повернулась бы игра. Но не будем рассуждать, что бы могло быть. Результат на табло.



– Почему не играл Шевченко?



– Он травмирован, как и Нинкович с Хачериди.



– Насколько серьезное повреждение у Шевченко?



– Мы думали, что он будет готов уже к матчу с «Карпатами». К сожалению, этого не произошло. Может быть, восстановится к следующему матчу.



– Вопрос по Ярмоленко. С него уже смеются не только болельщики, но и журналисты…



– Послушайте, молодой человек: Ярмоленко в этом чемпионате забил семь мячей, причем сезон еще не закончился, плюс сделал шесть голевых передач. Назовите мне еще хоть одного крайнего нападающего, который имеет такие показатели. Во-вторых, он только первый год играет, является футболистом стартового состава, которому приходится справляться с колоссальными нагрузками. Это молодой игрок, который только начал себя проявлять. Наберитесь терпения, он же не может сразу заиграть, как Месси. Да, Андрей будет ошибаться, равно как и все молодые игроки. Я прекрасно вижу, что он не реализовывает великолепные моменты. Согласен, что нам нужен результат, но в то же время, мы стараемся и обеспечивать рост молодежи. Поэтому над Андреем не нужно смеяться, а, наоборот, всячески его поддерживать, и в первую очередь журналистам.



– Чем Маграо лучше Несмачного?



– Следующий вопрос.



– Почему вы заменили Гиоане?



– Нам не хватало остроты впереди. Думаю, если бы Зозуля остался на поле, мы бы добились положительного результата, то есть, победы. Он вошел в игру очень активно.



– Что скажете о Гармаше?



– По такой игре трудно что-то сказать, потому что он вышел в ситуации, когда команда проигрывала. Думаю, это был не очень удачный матч, для того, чтобы выпускать молодого игрока. Но такие матчи закаляют.





Олег Кононов: «Резерв у ребят безграничен, у нас еще все впереди»



– Конечно, сейчас, когда мы выиграли у соперника, который борется за первое место, испытываю самые радостные чувства. Тем более, что победу мы одержали над легендарным клубом «Динамо». Понемногу мы приближаемся к достижению цели, которую поставило перед нами руководство. Утром я сказал парням, что будет полный стадион, и зрителям необходимо устроить праздник. И не только в виде победы, а мы настраивались исключительно на победу, но и качеством игры. Сегодня мы сделали все возможное, чтобы наши болельщики это ощутили.



– Вы наверняка уже видели повтор момента с удалением Зозули…



– Я не видел. Надо смотреть. А вы видели?



– Могли бы сравнить сегодняшний матч с поединком против «Шахтера»? Поскольку вы выиграли, значит, что-то изменили в своей игре?



– Мы детально разобрали игру против «Шахтера» и сделали выводы, что, в целом играли хорошо – вот только в атаке многое не удавалось реализовать. Кроме того имели место эмоции… Сегодня же мы играли совсем по-другому. Я увидел команду, которая сочетала агрессивность, спортивную злость, жажду победить, а главное, что так необходимо в футболе – исполнение всех функций как при отборе мяча, так и в атаке. Но я знаю, что у нас безграничный резерв: мы только в пути и у нас еще все впереди. С этими игроками можно горы свернуть.



– Вы получили материальное стимулирование от «Шахтера»?



– У нас спонсор не «Шахтер» и не «Динамо». Ничего подобного не было – я впервые от вас слышу об этом.



– В вашей тренерской карьере это – самая важная победа?



– Думаю, да, ведь она мне запомнится на всю жизнь.



– Артем Федецкий поддерживал команду в секторе с болельщиками. Вы это ощущали?



– Конечно! Из сектора он подошел весь мокрый – сказал, что играл вместе с нами.





Отклики с дружественных форумов



«Газзаєв поховав «Динамо» і все динамівське! Нам подарував надію Сьомін, коли повернув ГРУ. А що ми зараз маємо? Бангура, Алієв, Гусєв, Кореа – де вони?.. Осетин їх списав, а Суркіс вигнав, не зморгнувши оком. Що буде тепер? Якщо судді не ДУЖЕ постараються, то «Закарпаття» спокійно вивезе з Києва очко. Років п’ять тому такі слова сприймалися як БРЄД, а тепер – стовідсоткова реальність. Я не вболіваю за «Шахтар», але він буде чемпіоном, бо таке бездарне «Динамо» у Лізі Європи навіть показувати соромно – ГАНЬБА! Слава Газзаєву і його «криші» – Суркісу!..

H358s69 (Мукачеве)

25.04.12. 22:37



«Кому нужно твоё чемпионство, Господи! Мне вообще дела нет до этих местечковых разборок. Я даже рад проигрышу, так как это заставит Газзаева играть на победу в Донецке, после чего и можно будет вынести какой-то вывод о сложившейся ситуации в команде, узнать, чего стоит Газзаев и есть ли будущее у него, чтобы дальше как-то плясать от этого и мечтать; защищать или наоборот гнать россиянина обратно в Москву...»

пан Василий (Жданов)

25.04.13.12:33



«Всіх вболівальників «Карпат» з перемогою.

Спеціально трохи відходив від матчу, щоб не емоції говорили, а розум. Так от без емоцій. «Карпати» не на голову, але були сильніші від ДК. Територіальна перевага, володіння м\'ячем однозначно за нами. Суддя – молодець, Але не за те, що об\'єктивно судив, а за те, що хоч трохи поставив на місце піжонів з ДК. Відносно другої картки Зозулі. Ситуація вимагала або жовтої Тлумаку і пенальті, або жовтої за симуляцію. Так як Тлумак руку тримав на землі не піднімаючи її, не рухаючи нею, то Зозуля повинен був просто перестрибнути через неї. А так, як він почав правим носком ковзати по траві ще за метр від руки і м\'яч вже відпустив дуже далеко, то судді нічого не залишалось, як давати жовту за свідому симуляцію. Відносно голу, то це плід індивідуальної майстерності Баті-гола і помилки Шовковського, який все-таки повинен відповідати за ближній кут. Не хочеться переоцінювати вплив вболівальників, але все таки це досить серйозний стимул, і дуже тішить відповідна реакція-вдячність гравців, і що особливо приємно, – тренера. Не часто побачиш, щоб головний тренер так щиро дякував вболівальникам».

Doctor Lviv (Львів)

24.04.10 22:45



«Как бы мы ни относились к ДК, но надо честно признаться, что судья играл за «Карпаты». Такое удаление, как у Зозули, в каждой игре, в каждой команде можно насобирать по полдесятка. Наверное, это – лебединая песня В. Швецова в судействе ПЛ. Скорее всего, киевляне его тихонечко задвинут сначала в первую, а затем во вторую лигу. И, хотя он – человек Дердо, такого не прощают. И не в Суркисе здесь дело. Там своя мафия. Но меня не это волнует»...

Смолянка (Донецк)

24.04.10 22:30



Газзаев однозначно ухудшил «Динамо». А когда-то еще гнали на Демьяна. При нем хоть не проигрывали чемпионат, а всякие недоразумения типа «закарпатей», «оболоней» выносили без проблем. Пора отправлять Усатого на родину!

werdana (Киев)

24.04.10 22:14

