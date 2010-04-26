Григорий Суркис: «Сегодня я сказал больше, чем должен был сказать!»

Казалось бы, в такие дни надо веселиться и говорить отцам-основателям комплименты… Однако немногочисленным «акулам пера», в течение двух часов внимательно слушавшим «своего» президента, так и не удалось поднять в честь юбилея даже фужер шампанского – праздника, по большому счету, почему-то не получилось. Неужели объявлен режим жесточайшей экономии? А ведь в былые времена такая пресс-конференция непременно была бы проведена в более «дружественной» обстановке…



– Мы все, наверное, помним, что три года и четыре дня назад все радовались нашей победе, как дети, – начал Григорий Михайлович. – Признаюсь, я действительно в тот день радовался, как ребенок... От той победы было очень много впечатлений и ожиданий. Хоть в те дни было много пессимистов. А вот я, как тогда был оптимистом, так остаюсь им и сегодня. Уверен, что эта историческая, гигантская победа была бы важна для любой другой страны. Для Украины эта победа имеет еще более весомый статус. Я считаю, что эта победа дарила и продолжает дарить нам вдохновение – хорошо, что мы не утратили разума, чтобы не упустить этот грандиозный шанс.



Что касается всей инфраструктуры, которая будет создана в Украине к чемпионату Европы, то она будет дарить нам в будущем новые ощущения. Ощущения того, что мы приблизились к стандартам европейской жизни, ощущения того, того, что мы создали инфраструктуру на ближайшие 30-50 лет. И давайте будем откровенными: если бы не Евро-2012, то, наверное, в ближайшие годы вряд ли в нашей стране был бы построен хотя бы один современный аэропорт!..



«Мы преодолели значительно больше препятствий, чем осталось…»



Начали же мы с того, что строим стадионы. Нам повезло, что «Днепр-Арена» и «Донбасс-Арена» начали строить еще до того, как решился вопрос с местом проведения Евро-2012, но все то, что будет создано в самое ближайшее время, будет создано именно благодаря нашему совместному проекту Евро-2012.



Теперь победа трехлетней давности – уже история. Позади множество споров относительно того, справимся мы или нет, позади множество вопросов относительно того, в каком формате будет проводиться турнир. Но мы выстояли. И не всегда все были – «за». Однако, в любом случае, я счастлив, что оппозиции Евро-2012 не было и нет… И хоть за прошедшие три года мы могли сделать больше, чем сделано, я уверен в том, что переформатирование украинской власти, выборы нового президента страны, создание новой коалиции большинства в парламенте и нового правительства, наконец, воссоздание впервые за последние пять лет единой вертикали крепкой власти – дают мне возможность надеяться, что все то, о чем говорят чиновники и люди, ответственные за все инфраструктурные проекты, будет совпадать с их реальными действиями. Если все так и произойдет, то, уверен, формат проведения Евро-2012 не претерпит изменений. В любом случае, на данном этапе это зависит только от конкретных действий украинской власти.



Президент Украины, который взял на себя ответственность, на встрече с президентом УЕФА Мишелем Платини уверенно заявил о том, что он постоянно будет держать руку на пульсе подготовки страны к проведению Евро-2012. Это позволяет мне быть уверенным в том, что мы справимся. Однако, в который раз хочу сказать, что от вас – представителей СМИ – также зависит очень многое. В рамках создания промо-компании. Не только внутренней, но и внешней. Чтобы внешний мир понимал и ощущал, какая страна их ждет, чтобы наши будущие гости понимали, каким образом мы можем продемонстрировать свое славянское гостеприимство, и чтобы потом, уже после Евро-2012, у них возникло желание вновь посетить нашу страну.



Я еще раз поздравляю всех нас с тем, что мы вместе три года назад добились права на проведение Евро-2012! Я верю в то, что в оставшиеся два года подготовки к турниру каждый из нас будет делать все зависящее от себя, чтобы создать мощную промо-компанию, которая позволит людям всего мира узнать максимально много о нас, которая побудит в них желание приехать в Украину в июне 2012 года.



– В Кардиффе, сразу после того, как стало известно, что Евро-2012 будут принимать Польша и Украина, вы сказали, что готовы обнять каждого украинца. Но с тех пор было много попыток «примазаться» к этому проекту, получить какие-то политические дивиденды, а также напрямую оклеветать тех, кто действительно реально занимался этим проектом. Сохранилось ли у вас сейчас ощущение праздника и счастья? Готовы ли вы и сейчас обнять каждого?



– Ответил бы вопросом на вопрос: а для того, чтобы служить отчизне, разве обязательно кого-то обнимать? Можно же просто хорошо делать свое дело. Я по-прежнему готов подставить свое плечо, свои знания, свой опыт, профессионализм и авторитет в такой европейской институции как УЕФА. Не для того, чтобы сохранять призрачное счастье, а для того, чтобы с каждым новым днем убедительно доказывать, что у нас в руках есть жар-птица, которую мы ни в коем случае из своих рук не выпустим.



– В ваш адрес последнее время идут обвинения в том, что вы оказываете психологическое воздействие на игроков и судей. По последней версии, это связано с тем, что вы состоите в родстве с Анатолием Кашпировским. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?



– Я не только с Кашпировским не состою в родственных связях, но и с Мессингом. Больше мне добавить нечего. Хотя Кашпировского знаю. Думаю, этим можно и ограничиться, отвечая на ваш вопрос.



Что же касается обвинений в мой адрес в том, что я якобы использую так называемый административный ресурс, то это просто смешно. Мне очень хочется, чтобы в эти два года, оставшихся у нас до Евро-2012, мы бы не только создавали инфраструктурные проекты, но и начали мыслить по-европейски.



«Нам всем надо доказывать свою профпригодность!..»



Буквально несколько дней назад в интервью «Зеркалу неделю» я привел четкий и ясный пример. Мой коллега – президент Федерации футбола Испании – буквально влюблен в «Атлетико» из Бильбао. И, более того, в свое время был даже капитаном этой команды. Одним словом, он любит эту команду и не стесняется об этом говорить. При этом как вице-президент УЕФА и член Исполкома УЕФА и ФИФА он возглавляет судейские комитеты обеих организаций. Скажите мне, его можно заподозрить в предвзятости относительно успехов испанской «Барселоны», которая в прошлом сезоне победила во всех турнирах, в которых участвовала? Более того, пробилась в финал Лиги чемпионов не без «помощи» со стороны арбитра в решающем полуфинальном поединке. Я эти неоднозначные действия арбитра комментировать не хочу по простой причине: для этого есть соответствующие инстанции. В этом, кстати, и есть европейский подход. Судья Эвребе, возможно, допустил ошибку. Но при всей той агрессии, которая была выплеснута на него игроками «Челси», он сейчас продолжает спокойно судить матчи Лиги чемпионов и отборочные матчи сборных.



То же самое можно сказать о Ханссоне, который обслуживал матч плей-офф ЧМ-2010 Франция – Северная Ирландия. Тогда все, кроме него, увидели игру рукой со стороны Анри. Так что, в этом случае следует заподозрить француза Мишеля Платини, возглавляющего УЕФА? Не думаю. Хотя, если на эту ситуацию спроецировать нашу ментальность, нашу нынешнюю ситуацию, то ответ был бы абсолютно другим: да, можно. На сто процентов! Расстрелять, повесить и так далее... Однако, если исходить из европейской культуры, иной ментальности, то невозможно представить, что кто-то может в чем либо противоправном заподозрить этих людей.



Еще пример. Я возглавляю в УЕФА комитет юношеского и аматорского футбола. Выходит, по логике, которую задают мои коллеги, я повлиял на победу юношеской сборной Украины на Евро-2009?..



В результате же вот этих громких скандалов, можно говорить о жажде какой-то сатисфакции в рамках, я бы сказал, «геббельсовской пропаганды». Ну, а чем закончилась «геббельсовская пропаганда», все знают. Вопрос был лишь в том, как долга она могла существовать, и как сильно она могла засорить умы людей...



Главное, чтобы люди, которые являются моими оппонентами (подчеркиваю, оппонентами, а не врагами), не заигрались бы в свои игры. В конечном итоге, от этого пострадает украинский футбол. Он и так уже страдает от громких потрясений, и не имеет ничего общего с тем, что у меня забирают не только право быть братом своего брата, но и оставаться порядочным человеком. У кого-то не укладывается в голове, что можно быть просто порядочным человеком и даже не думать о том, как помочь команде своего брата или команде, которую ты любишь. Я не скрываю, что люблю киевское «Динамо». Но, между прочим, для того, чтобы «разрулить» ситуацию, сложившуюся в нашем футболе, я совершенно открыто предложил Ринату Ахметову, чтобы Любош Михел, который уже более полутора лет работает в структуре «Шахтера», возглавил Комитет арбитров ФФУ. Несмотря на то, что он работает именно в «Шахтере». И я готов инициировать этот вопрос на заседании Исполкома ФФУ. Но Ахметов мне ответил отказом, аргументировав это тем, что Михел нужен ему в «Шахтере».



Я приведу другой пример. Вы все помните, что первому и пока единственному «золотому матчу» в истории проведения чемпионатов Украины, в котором встречались «Динамо» и «Шахтер», предшествовал еще один поединок этих же команд в заключительном туре первенства. В той встрече динамовцы вели со счетом 2:0, но в итоге матч завершился вничью 2:2. Тот матч обслуживал англичанин Стив Беннет, который при счете 2:0 не дал, на мой взгляд, стопроцентный пенальти в ворота «Шахтера». А тогда, возможно, счет стал бы 3:0. Но этого не произошло, и матч закончился со счетом 2:2.



Сразу после окончания поединка я задал вопрос Ринату Ахметов: «У нас три дня до «золотого матча» – где мы будем брать для него арбитра?». А он мне говорит: «Кто же может быть лучше, чем рефери сегодняшней встречи? Сделай все, чтобы этот человек остался в Киеве и потом обслуживал «золотой матч». Я начинаю переговоры со Стивом Беннетом, но буквально на следующий день приходит факс из «Шахтера», в котором говорится о том, что донецкий клуб категорически против того, чтобы Стив Беннет обслуживал «золотой матч». И знаете, какая была выставлена причина? Оказывается, возможно, что за три дня, которые арбитр проведет в Киеве, «Динамо» сумеет каким-то образом сделать так, чтобы Беннет обслуживал предстоящий матч уже необъективно.



Вот это всеобщее недоверие не украшает ни нашу футбольную семью, ни страну, которая стремится к осуществлению проекта, который еще пять лет назад казался недосягаемым. А нам по-прежнему говорят: мы вам не верим, потому что ты Суркис – брат Суркиса. Смешно! Если бы не было так грустно...



– Вы опрометчиво сказали, что знаете Кашпировского... Будьте готовы к тому, что появится информация о том, что вы его привозите на матчи...



– Я еще Чумака знаю!



«Можно быть оппонентом ко мне, но нельзя быть оппонентом к Турниру!»



– Все, что я хотел сказать, я сказал в упомянутом интервью «Зеркалу недели». Сказал то, что сегодня, как никогда, уверен в том, что программные действия власти станут действительностью. Эти действия озвучены Президентом Украины. Он заявил, что Евро-2012 является для него одним из трех главных приоритетов наряду с евроинтеграцией и восстановлением отношений с Россией. Думаю, что продуктивность действий нынешнего Президента Украины ни у кого не вызывает сомнений. Это человек с огромным потенциалом и силой воли. Я работал с Виктором Федоровичем в Олимпийском комитете, который он возглавлял до 2005 года. Я знаю, насколько он любит спорт. Президент Украины заверил руководителя европейского футбола в том, что он будет все время держать руку на пульсе подготовки страны к Евро-2012. Президент переформатировал координационный комитет Евро-2012, который сам же и возглавил. Причем, впервые в истории, в этот координационный комитет введен операционный директор УЕФА по Евро-2012 Мартин Кален. И эта инициатива исходила от самого Президента.



Во власть пришли люди, которые доверяют друг другу. Это очень важно! Этого, к сожалению, не было между президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко и вице-премьером по Евро-2012 Иваном Васюником, который был где-то посередине между двумя первыми лицами государства. Надеюсь, что нынешний вице-премьер Борис Колесников выполнит все обещания, которые прозвучали из его уст с первых дней вступления в эту должность.



Найдены источники финансирования, сформулированы четкие объемы этого финансирования. Я очень надеюсь, что на следующей неделе будет утвержден государственный бюджет. Думаю, что возросшее положение Украины в рамках финансовых рейтингов дает возможность предполагать, что, если инвестиции и не потекут в нашу страну молочными реками, то уже, по крайней мере, не будут обходить Украину стороной. Я уверен, что рынок государственных облигаций внутреннего займа будет настолько привлекательным, что бюджет будет пополняться и за этот счет. Я уверен, что в мае, максимум – июне, мы получим четвертый транш кредита МВФ.



Более того, создание как никогда монолитной вертикали власти дает нам возможность восстановить кредит доверия и утраченные позиции в финансовых рейтингах. Это означает, что инвестиции придут в страну в таком объеме, что, возможно, и не понадобится займа в размере 12 млрд. гривен, чтобы, в том числе, обеспечить все инфраструктурные проекты Евро-2012.



Украина не находится сегодня за той чертой, когда, условно, можно говорить, что мы накинули себе на шею петлю. Считается, что размер внешнего долга до 60% от ВВП страны не является критичным. А у нас ведь внешний долг – 40% от ВВП. То есть, сегодня есть все основания говорить о том, что страна восстановила управляемость и системность.



Я убежден в том, что, если мы перейдем от абстракции слов к конкретике дел, то мы будем в состоянии справиться со всеми претензиями, которые предъявляла нам УЕФА во все предыдущие годы. У меня нет сегодня оснований драматизировать ситуацию. Другое дело, что, к сожалению, есть опасения относительно того, как строится львовский стадион. Но я думаю, что до конца месяца там будет не только переформатирована команда, а и будут переданы материальные и технические ценности и механизмы. И тогда работа закипит. А с учетом того, что суровая зима также внесла свои коррективы, я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца мы войдем в тот график, который даст УЕФА основания говорить не только то, что они нам верят, а и то, что они доверяют нам в конкретных делах.



О гражданстве Алиева и его перспективах в сборной Украины.



– По Алиеву я вообще не вижу никаких проблем. Есть Конституция страны, согласно которой гражданам Украины действительно запрещено иметь двойное гражданство. Но на данный момент Алиев имеет украинское гражданство, и лишиться его он может только после своего заявления. Точка. Не думаю, что кто-либо другой или какая-либо инстанция будет инициировать какие-то процессы. Алиев – россиянин. Это человек, который родился в Хабаровске и в возрасте 14-ти лет имел гражданский паспорт России. Какие есть проблемы?



Я думаю, что прежде чем сказать, нужно подумать. Это касается, в том числе, и некоторых сотрудников ФФУ. УЕФА и ФИФА не ограничивают людей количеством паспортов. Признается лишь фактор желания футболиста играть за сборную той или иной страны, гражданином которой он является. В этом отношении Алиев определился давно. Он заигран за украинскую сборную. И ни за какую другую сборную – российскую или какую-либо иную – ему уже никогда не суждено сыграть.



Не каждому игроку дано сыграть на таком европейском форуме как Евро-2012. Саше Алиеву, в силу его таланта и желания, это дано. Разумеется, при условии, что главный тренер сборной Украины будет видеть его в числе игроков команды.



Поэтому Федерация футбола Украины не имеет никаких претензий ни к московскому «Локомотиву», ни лично к Алиеву. И не имеет никакого отношения к вопросу о том, является ли этот футболист в России легионером или нет. Это не ко мне. Я знаю одно: Алиев имеет право играть в сборной Украины. При своем желании, и при условии того, что главный тренер сборной будет видеть его в составе. Точка.



– Вы ответили, но несколько витиевато... Я немного не понимаю. Он оформил российское гражданство, но мы все равно ждем его в украинской сборной...



– Вы не услышали меня? Я могу ответить только так, как только что ответил. Я еще раз повторяю: ФИФА и УЕФА признают хоть десять одновременно оформленных гражданств. Но одновременно с этим признают тот фактор, что футболист может играть лишь за ту сборную, за которую он был хоть раз заигран. И если у Алиева есть российский, китайский, польский паспорта, то пусть он их коллекционирует. А играть он сможет только за сборную Украину. Если он, конечно, не захочет отказаться от украинского гражданства. Только он сам может лишить себя украинского паспорта. Если нет, то кто будет тем человеком или институцией, которая будет инициировать процесс возможного лишения Алиева украинского гражданства. Может, это будете вы?



– Я думал, это вы...



– Я – нет. Почему я должен им быть? В чем смысл? Алиев как раз продемонстрировал свое желание играть за сборную Украины. Продемонстрировал это, когда сказал, что готов отказаться от российского гражданства, если это будет мешать ему выступать в украинской сборной. Но при этом я могу подтвердить, что от российского паспорта Алиев не отказывался. Поскольку, когда он переходил в «Динамо» и оформлял украинское гражданство, я был президентом киевского клуба.



Приведу еще один пример на эту тему. Голкипер донецкого «Металлурга» Владимир Дишленкович, будучи кандидатом в сборную Сербии, принимает украинское гражданство. И при этом отказался от гражданства сербского. Может ли он в этом случае считаться украинцем и не считаться легионером? Может. Но могу сказать, что ФФУ сделает все от себя возможное, чтобы уже со следующего чемпионата Украины в регламенте четко было прописано, кто может считаться нелегионером, а кто – нет. Даже при наличии украинского паспорта. Я вам скажу, кто: только тот, кто может привлекаться в украинские сборные. Поверьте мне, что такая запись в регламенте будет сделана. Так что те игроки, которые будут отказываться от своих гражданств и получать украинский паспорт, но при этом не будут иметь права выступать в украинских сборных, будут считаться легионерами.



«Когда постоянно подозреваешь всех и вся, то первым делом надо подозревать себя»



– Безусловно, сказав «А», надо говорить и «Б». Более того, «Б» я говорил, и не один раз. И повторюсь: считаю целесообразным, чтобы в ближайшее время мы подобрали кандидатуру иностранного специалиста. Такого уровня как те же Любош Михел, Маркус Мерк, Мишель Ватро. Но сейчас это сделать очень сложно. Потому что человек должен переехать в совершенно другую страну, где, кроме прочих проблем, будет еще и проблема общения – иностранцы не знают ни украинского, ни русского языков. При этом большинство наших арбитров не знает иностранных языков.



Безусловно, мы сделаем все для того, чтобы отойти от агрессивной политики, которую сегодня некоторые клубы ведут относительно ФФУ. Но лично я могу с этим спокойно спать, потому что совесть у меня чиста. Чего не скажешь про арбитров и их морально-психологическое состояние. Я даже не представляю своих ощущений, будь я сейчас на их месте. Не представляю!



Приведу вам такой пример. Несмотря на агрессивное поведение клуба «Шахтер», арбитр Можаровский назначается на полуфинальный матч прошлого Кубка Украины между донетчанами и «Динамо». Вы помните, сколько было возгласов относительно этого назначения? Но человек вышел, отсудил этот матч. «Шахтер» выиграл 1:0. И никаких возгласов не было. Я не знаю, были ли бы они, выиграй этот поединок «Динамо»... Поэтому я называю это театром абсурда. Другими словами, если в матче с участием «Динамо» имеет место ошибка арбитра, то она в любом случае трактуется как действие якобы существующего административного ресурса братьев Суркисов. Но в других поединках аналогичные ошибки считаются не более, чем просто ошибками.



Я вообще считаю, что необходимо прекратить разговоры, которые выносятся на публику. Всем необходимо, наконец, опомниться. Всем участникам этого процесса нужно сесть за круглый стол. Лично я это сделаю с удовольствием. Но даже, если мы это сделаем прямо сейчас, мы все равно это сделаем с опозданием. На мой взгляд, это надо было сделать еще два года назад. Должен быть создан орган по аналогии со стратегическим советом при ФИФА и УЕФА. В него должны войти все ключевые фигуры профессионального украинского футбола. Только в этом была моя цель.



Президенты отдельных клубов сейчас говорят, что вкладывают в футбол миллионы или миллиарды… Я это делал с 93-го года. Вместе со своими партнерами. Но нигде на этом не акцентировал внимания. Просто занимался своим делом. И всё. Не более того.



Я думаю, что сегодня у нас не остается выбора, кроме как назначить во главу судейского корпуса иностранца, который в ближайшее время выработал бы систему отбора и обучения арбитров. И, разумеется, систему назначений рефери на матчи.



Нигде в мире не существует практики, которую ввел Коломойский: за две радикальные ошибки арбитр переходит в низший дивизион. Мы это выполняем по сей день. И кто может сказать, что арбитры, которые допускали подобные ошибки (в том числе в матчах с участием «Динамо») избежали существующей санкции по переходу в низший дивизион? То есть, на сегодняшний день все прозрачно.



Если есть желание плести сплетни – это одно дело. Если есть желание пригласить того же Михела, чтобы он посмотрел те или иные резонансные эпизоды и выдал свое резюме – это дело другое. Чтобы он в итоге сумел сказать: это решение арбитра – результат воздействия админресурса президента ФФУ, или же это решение вытекает из рекомендаций и методических указаний ФИФА и УЕФА. Мы готовы сделать все возможное, чтобы господин Михел приехал в Киев и провел такую беседу со своими коллегами.



Кстати, относительно Михела. Вчера прочитал два его интервью разным изданиям. В одном интервью – «Спорт-Экспрессу» – его спрашивают: скажите пожалуйста, вы удалили Колодина в матче четвертьфинала с Голландией. Вы не считаете ошибкой то, что вы отменили это решение? Он говорит – нет, не считаю. Мне судья боковой подсказал, что когда Колодин нарушал правила, то мяч уже был вне игры. У меня перед глазами это нарушение. И в принципе, если мяч в игре, то он действительно нарушал правила. Ему подсказал боковой арбитр. Он говорит, что поступил так, как это должно быть – «я ошибся, но мне подсказали».



Тут же он в «Команде» дает комментарий относительно удаления Мандзюка, и говорит – «но арбитр же вынул желтую карточку!» То есть, он удалил Колодина, показал красную, а потом отменил. А Зубарев только вынул желтую карточку, даже еще не показал ее, а боковой судья потом подсказал, что это тянуло на Йфол последней надежды», и он дал красную. Да, это так. Зубарев, он считает, ошибся, и надо было оставить свое первое решение в силе. Удивительно, человек оправдывает свой поступок, и в то же время аналогичный поступок коллеги осуждает.



Мое мнение, что Зубарев должен был наказать игроков киевского «Динамо» желтыми карточками за то, что они агрессивно отстаивали иное решение. Я думаю, что Виктор Григорьевич Дердо это подтвердит. Нужно было показать, по крайней мере, еще одну красную карточку Калиниченко за нецензурную брань, и то, что весь эфир был заполнен словами «дебил» в адрес арбитра…



Это нормальное явление? Мы с этим должны мириться?! Мы с этим не будем мириться! Я думаю, что дал вам более, чем расширенный ответ на ваш вопрос. Мы стали заложниками данной ситуации, но ее надо решать переговорным путем, без ультиматумов. Я готов садиться за стол переговоров с моими коллегами, и обсуждать это. В этом есть заинтересованность и моих коллег, и ФФУ.



Страничка Александр Липенко



– Я уверен, что один из самых счастливых моментов в вашей жизни – это вечер в Кардиффе, когда совместно с Польшей мы получили право на проведение Евро-2012. Я посчитал, около 1100 дней уже прошло с того момента. Был за это время у вас день или период разочарования?



И второй вопрос. Я давно лоббирую, чтобы на табло там, где будут проходить матчи Евро-2012, высвечивалось – сколько дней осталось до старта чемпионата, так, как это было в Германии и других странах. Первыми откликнулись работники стадиона «Динамо», и на матче с «Днепром», и на следующем матче была такая информация. На других стадионах этого нет. Я думаю, что это нужно. На «Башне Сологуба», что на Укрсовпрофе, было бы желательно. Чтобы с периодичностью в час появлялась такая информация. Нам говорят – давайте 1,5 млн, чтобы мы починили табло. Помогите, пожалуйста, с этим вопросом.



– Я могу назвать по датам, когда у меня были разочарования касательно Евро-2012. Это Бордо – в сентябре 2008, когда мне с трудом удалось сохранить турнир, а у нас его уже фактически забирали. Это разочарование в Бухаресте, когда в шесть утра узнал, что формат турнира будет «6 на 2» – шесть городов в Польше, и два – в Украине, или «4 на 2» – четыре города в Польше, и два – в Украине. В какой-то момент я был несчастлив, а потом становился счастливым, от того, что мне удавалось, благодаря своему авторитету, сохранить то, что от нас уже ускользало.



Если говорить с точки зрения футбола – разочарование, что наша команда не будет представлена в ЮАР. Я убежден, что мы должны были быть там. До сих пор я иногда просыпаюсь от кошмара, в котором мне снятся моменты того матча, и то, что ему предшествовало…



А если говорить объективно за эти три года... Во первых, я не был счастлив вечером в Кардиффе, потому что вечером меня там уже не было. Все мое счастье было в движении в самолете в родную «неньку-Украину». А по пути мы еще высадили часть делегации в Польше. Сейчас не нужно вспоминать счастливые или несчастливые дни…



Самый мой счастливый день после Кардиффа – это 11 декабря прошлого года, когда на Мадейре мне удалось в очередной раз сохранить формат турнира «4 на 4», – фактически во второй раз выиграть турнир. Через какое-то время, когда мы проведем на нашем обновленном красавце-стадионе финальный матч Евро-2012, каждый из нас сможет дать оценку всему, что происходило с момента выигрыша до момента финального матча. Страна уже будет другой, возможно, мы будем другие. Но счастье должно нас переполнять, потому что мы, вместе с Польшей, будем организаторами Евро-2012. Мы сейчас с поляками готовим сцену, на которую УЕФА привезет артистов. Если артисты украинские будут в финальном матче – я буду счастлив.



Относительно того, чтобы на табло и на других информационных источниках был отсчет оставшегося до старта Евро-2012 времени, я готов всячески способствовать этому, подскажите, что я должен сделать.



Бабу-Ягу воспитаем в своем коллективе?



– Хочу вернуться к вопросу судейства. Вы сказали, что, возможно, будете инициировать изменения в Регламенте, чтобы на решающие поединки назначать иностранных судей. Ну тогда решающими матчами станут поединки 30 тура, а не матч «Шахтер» - «Динамо», это если говорить о конкретной ситуации. Во-вторых – не слишком ли круто каждый год менять регламент – сначала полностью убрали иностранных судей, теперь в целях политической целесообразности ввести такую норму, через год еще какая-то норма понадобится.



И второй вопрос. Господин Коломойский своим интервью фактически признал, что он не контролирует своих подопечных. Он отвечает за судей в федерации футбола, и он же рассказывает, что судьи такие плохие, и все подчиняются Суркису. А чем тогда занимается господин Коломойский в Федерации футбола, и не стоит ли вообще инициировать вопрос об его отставке, если он не выполняет своих прямых обязанностей, насколько мы понимаем из сложившейся ситуации?



– Знаете, когда меня пытаются вновь заподозрить в злоупотреблении своими родственными отношениями с братом, чтобы этот бред не засорял информационное пространство, я буду инициатором того, чтобы этот «золотой матч», а я считаю, что в 29 туре будет именно «золотой матч», обслуживали иностранные арбитры. Я попытаюсь это сделать путем внесения изменений в Регламент, оставаясь человеком, который считает, что матчи национального чемпионата должны обслуживать украинские арбитры.



Почему такой парадокс? Определенный человек, возглавляющий украинский футбол, профессиональный футбол, говорит о том, что давал взятки в каком-то временном отрезке, а теперь не будет, будучи избранным на определенную позицию. Этот человек говорит, что его клуб и он лично предлагал деньги, и судья его слушал. А на следующий день судья говорил, что конкуренты предложили больше.



Я задаю в очередной раз вопрос: почему журналистов не интересует эта тема? Не у Суркиса или Коломойского надо спрашивать о судействе того или иного матча, а у этого человека. Кому предлагали? Назовите фамилию арбитра? Назовите, о каком матче шла речь, хотя бы об одном? Почему у представителей собственников клубов, которые выбрали этого человека, не возникает вопрос – кого он имел ввиду, и о каком матче он ведет речь, о каких клубах?



У нас есть председатель судейского комитета, есть люди, работающие в судейском комитете, есть аналитика, в том числе, я надеюсь, аналитика ошибок, которые совершает арбитр на протяжении определенного сезона, и каким образом это влияет на рейтинги того или иного арбитра. Существует экспертная комиссия, судейский комитет, где тоже по результатам каждого тура просматриваются абсолютно все кассеты.



Я думаю, что есть достаточно инструментов для того, чтобы навести порядок в судействе. Но я не в состоянии навести порядок, если сами президенты клубов никоим образом не опровергают, что некоторые из них дают взятки судьям. При оплате судей 5-8 тыс.гривен ту брань, которую они слышат на стадионе, развернутую агрессивную кампанию в прессе у нас скоро может возникнуть ситуация, что все эти судьи плюнут, и посмотрим, кто тогда будет обслуживать матчи.



Повысьте арбитрам гонорары. Назначим им по штатному расписанию, согласовав с клубами, заработную плату, независимо от количества матчей, которые они судят. Таким образом, мы вводим судей в профессиональную плоскость. С учетом того, что в парламенте находится большинство президентов клубов, мы должны пролоббировать закон и включить в классификатор профессий профессию арбитра. Судьи будут получать зарплату, 24 часа в сутки уделяя футболу, обучению, физическим кондициям, получив социальные гарантии, что они получат по выслуге лет пенсию, и они тогда будут дорожить своей работой.



Давайте мы выведем их в прозрачную плоскость. Судьи ездят на машинах «Мерседес», имеют двухэтажные дома. А получают пять тысяч гривен!.. Когда-нибудь в стране возникнет вопрос о том, чтобы декларация о доходах накладывалась на декларацию о расходах, как в Америке и европейских странах.

Можно предположить, что и дальше кто-то будет пытаться купить арбитра, в желании ему помочь, и манипулировать этим. Но таких людей будет меньше, потому что арбитры будут получать зарплату, которой будут дорожить.



Обращаясь к судьям, я хотел бы попросить их, чтобы они восстановили, прежде всего, свой собственный авторитет в глазах широкой публики, болельщиков, игроков, тренеров, президентов, функционеров и так далее. Сегодня арбитра не оскорбляет только ленивый – все лучше их знают правила... Я считаю, что арбитры должны быть кастой, но не неприкасаемой, они должны быть «прикасаемыми», но они должны находиться в какой-то прозрачной плоскости и не зависеть от того, какая команда проиграла. Не может быть суждений о том, что арбитр обязательно был куплен. Есть еще и человеческий фактор, такой, как я уже сказал с Анри в матче Франция – Ирландия. Или в матче, где, условно, арбитры, действительно, ошибаются. Ведь, тот же Овребо ошибся в матче «Бавария» – «Фиорентина», а скажите, много ли разговоров вы слышали в Германии по этому поводу или в Италии? Там иначе все воспринимается, потому что очень правильно говорит президент ФИФА Блаттер: «Если мы эмоции и страсти уберем из футбола, то мы выхолостим игру». Мы хотим быть какими-то исключительными? Давайте каждые три минуты будем останавливать матч для того, что бы смотреть был ли угловой, аут и так далее, назначен он правильно или неправильно!..



Мне противно приходить сегодня на стадион. Я сегодня думаю, что кто-то искусственно создает, подчеркиваю, искусственно, скандальную ситуацию. Я могу привести десятки случаев, когда по отношению к «Динамо» арбитры тоже ошибаются, но об этом не говорит ни президент клуба, ни его брат. Арбитр – человек, который в рамках своих служебных обязанностей имеет право на ошибку, только если она естественного характера, объективного, а не субъективного, потому что ему кто-то под столом дал деньги. Я не допускаю, что сегодня мой брат или кто-то из «Динамо» предлагает арбитру деньги. Может быть, кто-то другой дает, чтобы арбитры ошибались? Тогда надо признавать на сегодняшний день, что есть фактор сговора, давайте вместе сегодня его выявлять. Смешно!..



В отношении Коломойского. Я так долго и пространно отвечал на вопрос, что вы наверно подумали, что у меня плохая память. Нет, я еще при памяти. В отношении Коломойского. Вы знаете, скажу откровенно, он – один из вице-президентов, отвечающий за конкретное, условное, направление. Я вам хочу сказать, что Игорь Валерьевич за истекший период времени, когда он начал курировать Комитет арбитров, своими нововведениями добился очень многого. В частности, мы получили наиболее жестоко выстроенную систему наказаний арбитров. Не индульгенций, а именно наказаний. Самая жесткая система в Европе. Я не думаю, что когда мы будем вступать в Конвенцию УЕФА, если об этих правилах узнает УЕФА, то нас не погладят по головке... Более того, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, тот же Михел дает интервью, вчера я его читаю, и говорит о том, арбитры боятся судить, боятся ошибаться, они боятся санкций. Что нам делать? Пусть тогда Михел скажет нам, что нам делать? Какие нам на сегодняшний день инструменты ввести или там прямо в Регламенте у нас написано: «За две ошибки, которые совершает арбитр, он идет в низший дивизион, но если он совершит эти ошибки в матчах «Динамо», он не пойдет в низший дивизион». Если вы найдете мне такую трактовку – вопросов нет! Смешно, просто смешно! Неужели арбитры, таким образом, имеют зависимость от Суркиса – президента ФФУ, я их многих в лицо не знаю. Я с Можаровским, например, никогда не разговаривал. Я с Зубареевым, еще раз повторяю, никогда за руку не здоровался. Я не знаю, кто это такой, по телевизору могу не узнать. Смешно. Вы понимаете меня или нет? Смешно!



Так вот, я говорю это не в рамках оправдания, я хочу, чтобы вы поняли меня: я говорю это в рамках того, что я предлагаю сегодня диалог со всех сторон. А у нас, так – отдельные отрывки: кто-то, что-то сказал, кто-то, кого-то обвинил. Давайте не обвинять друг друга. Давайте просто-напросто подумаем, вы журналисты предложите нам. Может, вы придумаете, какую-то модель наведения порядка в арбитраже в Украине. Дайте нам свои ценные советы, мы их возьмем. Я не имел возможности поприсутствовать на круглом столе, который проводил судейский комитет. Но мне сказали, что после просмотра методического диска УЕФА у многих открылись глаза. Так может быть просто надо чаще встречаться, разговаривать? В том числе, кстати, президентам клубов, но это ненормальное явление, что сегодня опять ПЛ руководят десятые лица, а президенты клубов, в лучшем случае, сегодня выступают по телевидению, дают интервью и встречаются по 4-5 раз за два года – ненормально. Я открыт к дискуссии, я открыт к обсуждению любых вопросов. Вот как сегодня: мы встретились по одному поводу и я не подозревал, что сегодня большинство вопросов будет относиться не к Евро-2012, а к той темы, которая порядком надоела. Заезженная тема. Смешно!



Сборная сражается за Родину и… немножко за деньги



– Президент «Металлиста» Ярославский и президент «Шахтера» Ахметов публично заявили, что они готовы выступить спонсорами подготовки национальной команды. При этом, правда, требуют предоставить им финансовую документацию деятельности национальной команды. Считаете ли вы их просьбы или требования выполнимыми? Состоялся ли между вами разговор после этих интервью и достигнуто ли понимание? Будут ли они, в самом деле, полностью или частично спонсорами подготовки национальной команды?



– Если говорить честно: это еще одно абсурдное предложение со стороны господина Ярославского, подхваченное потом другими. Скажу, чтобы было понятно. Вообще, что такое бюджет национальной сборной? У нас нет в ФФУ отдельно бюджета национальной сборной. Более того, его не может быть в ближайшие два года. Объясню почему. Нам предстоит до ноября 2011 года сыграть порядка двадцати товарищеских матчей. Мы сегодня подбираем, в том числе, таких соперников, как Аргентина, Бразилия – все это коммерческие матчи и национальная ассоциация должна будет уплатить бразильской ассоциации и аргентинской за то, что они приедут к нам и сыграют матч. Вы услышали меня? Не десять, не сто тысяч долларов, а миллионы.



Теперь, что такое бюджет национальной сборной? Бюджет национальной сборной состоит из целого ряда статей: а) на родной нашей земле сборная тренируется, живет на какой-то базе. Раньше это была база киевского «Динамо», а другой не было. Теперь у нас есть главный тренер «Металлиста», который хочет, чтобы дислокация сборной была на базе «Металлиста» – милости просим. На примере трех матчей, которые будут проходить в мае-июне месяце. Мы играем с Литвой, готовимся и живем на базе «Металлиста», там, естественно, – поля, проживание. Федерации выставляют счета и мы их оплачиваем. Фармакологию оплачиваем, экипировку выдаем, питание оплачиваем – если это на базе «Металлиста». Перелеты всех сборников в Харьков – они дают нам билеты и мы их оплачиваем. Чартер, соответственно, – во Львов, тогда, когда мы 28 переедем во Львов и будем там готовиться и тоже самое – проживание, питание оплачиваем мы. Затем мы из Львова возвращаемся в Киев – опять-таки чартером. Живем на базе киевского «Динамо». Я вам рассказываю о ближайшем цикле – это, то, что главный тренер запланировал. Живем на базе «Динамо», питание и так далее. Потом чартером мы перелетаем в Норвегию, в Осло. Живем в пятизвездочной гостинице, питаемся по VIP-классу и так далее...



Вот это статьи расходов. Те счета, которые нам выставляют, мы их все оплачиваем. Или мы – ФФУ, или его эксклюзивный агент – УФИ. Зарплаты оплачивает ФФУ и перед каждой игрой, а в отборочных циклах, это было не перед каждой игрой. Мы господину Блохину, и Михайличенко дали четкие параметры: «Вот бонусная сетка движения по турнирной таблице. 50% от этой бонусной сетки вы получаете в рамках того, выиграли вы этот матч, получите 100 долларов, премия – получите 50 долларов. 50 долларов, если вы выполнили задачу и вышли в финал». Вы поняли меня, да? На матч со сборной Англии премия была 700 тыс. 750 долларов. Игроки выиграли игру и получили, условно, 375 тыс. долларов. Но они задачу-то не выполнили. Они должны были за выход в финал получить порядка 4 млн. долларов, которые Суркис, кстати, вынул бы из своего кармана. Нет таких денег у ФФУ. Вы мне скажете, а что деньги пахнут? Они Ахметову, принадлежат, Ярославскому или Суркису? Я сегодня вполне справлялся с проблемами, связанными с мотивацией национальной сборной, самостоятельно. Кого я брал в партнеры – это уже мой вопрос. Например, господин Коломойский после выхода команды на ЧМ-2006 предложил мне профинансировать бонусную систему сборной, которая составляла на финише, если бы мы вышли в финал, порядка 23-24 млн. долларов, а выиграли б финал – 30. Ребята по этой сетке заработали 8,5 млн. долларов. Я к этим деньгам не прикоснулся. Так за что мне отчитываться? Он с Блохиным сел до начала турнира, четко расписал, матч в группе – столько-то денег. Выход из группы –столько-то, в 1/8 – столько-то, четвертьфинал – столько-то. Он дал деньги, Блохин своей рукой поставил напротив каждого игрока, менеджера, тренера суммы, Игорь Валерьевич их подкорректировал и перечислил 8,5 млн. долларов. Что мешает сегодня господину Ахметову и Ярославскому, и об я этом сказал Маркевичу: «Будьте любезны, если вы сегодня видите, что господа хорошие хотят финансировать, милости просим, сядьте с ними договоритесь».



Не стоял у кого-то в очереди за тем, чтобы кто-то милостыню дал и никогда стоять не буду. Если сегодня люди, которые являются авторитетными в своих клубах, в стране, хотят дать дополнительный стимул футболистам – милости просим. Только я подчеркиваю, стимулировать надо и в товарищеских матчах. Я считаю, что сегодняшние товарищеские матчи точно такие же, как и матчи официальные. Стимул – это 10%, а 90% – желание играть за свою национальную команду. Как же вы прикажете сегодня тем людям, которых Маркевич сегодня привлекает в первый раз, начать с первой игры против Литвы платить заоблачные премиальные, только за то, что их вызвали в сборную. А может пусть они еще докажут свою профпригодность? Я говорю еще раз, было бы так смешно, если бы не было так горько, что люди не хотят понять предмета обсуждения. Я работал с великим Лобановским, я работал с Сабо, работал с Буряком, я работал с Блохиным, который дал наивысший результат. Я работал с Михайличенко, я работал, наконец, с наиболее успешным тренером – Калитвинцевым. Не было никаких проблем. Все знали до начала турнира – «за что сражаемся». «За Родину», ну и немножко за деньги. Я хотел бы, чтоб вот это «немножко за деньги» было бы «немножко не за Родину» и много за деньги, все-таки за Родину, а потом за деньги. Вы услышали меня, вы меня поняли? Так что я не понимаю, что не прозрачно? Ежегодно, кстати, в отличии от ПФЛ и ПЛ на Конгрессах мы даем буклет. Там есть укрупненные размеры наших затрат по всем сборным, которые проходят налоговую инспекцию и так далее. Я откровенно говорю, я являюсь основным спонсором мотивационных процессов связанных со сборной. Хочу выплачиваю, хочу – нет. Это – мои деньги! Перед кем и за что я должен отчитываться? Я должен объяснять, почему за матч против Литвы я дал 100 долларов, а не 200? Пусть Маркевич скажет президенту «Металлиста», что Суркис уменьшил премиальные за игру с литовцами. И тогда Ярославский может добавить, а я об этом могу и не знать. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.



В Украине никто не сомневался, что страна успеет подготовиться к Евро-2012



– Ведь мы привыкли все делать в последний момент. В УЕФА уже знают о такой нашей черте? И еще вопрос. Киев должен успеть сдать стадион в 2011 году, а когда должна быть готова львовская арена?



– Нужно сделать все возможное, чтобы стадион был построен. Нужно представить подробный план строительства. Мне вообще непонятно, что происходило со львовским стадионом в течение последнего года. Я аплодирую власти, которая заменила подрядчика на этой арене. Вот только сделать это надо было гораздо раньше. Безусловно, львовский стадион, как и киевский, должен быть сдан в июне-июле 2011 года.



У нас есть все основания говорить о том, что, если командные действия руководства страны, местных органов власти, заказчика и подрядчика будут синхронны, то мы успеем. У меня нет сомнений, что мы преодолели куда большие препятствия, нежели те, которые есть сегодня. Ведь были периоды, когда месяцами на объекты Евро-2012 не выделялись средства. В каждом городе построена система отношений между подрядчиком и заказчиком, а в роли заказчика, в том числе и львовского стадиона, на сегодня фактически выступает государство. Потому, надеюсь, проблем с финансированием не будет. Вы сказали, что мы медленно запрягаем, но быстро едем. Я надеюсь, что к финишу мы приедем вовремя.



И так далее, и так далее…



– Вопрос о ситуации, связанной со скандалом вокруг матча «Карпаты» – «Металлист».



– В отличие от вас, я не могу пользоваться слухами. Комитет честной игры закончил свою работу, но его выводы мне пока не известны. Все, о чем сообщалось в прессе, вы знаете. Здесь к слову, присутствуют ваши коллеги – члены Комитета. Например, господин Липовецкий знает о выводах гораздо больше, чем я, так что после этой пресс-конференции сможет провести еще одну... Общая картина мне не известна – только отдельные факты. Комитет же предоставит всю информацию на заседании Исполкома – 27 апреля. Впрочем, это не значит, что там будут приняты какие-либо решения. В данной сфере Исполком не имеет соответствующих полномочий. Решения на основе полученных материалов будут приниматься Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ.



– Мишель Платини по-прежнему намекает на то, что мы недорабатываем. Неужели УЕФА допускает возможность, при которой одна из стран-хозяек, если у нее заберут чемпионат, будет включена в отборочную сетку Евро-2012 вместо своей преемницы? Второй вопрос касается полей. Сможем ли мы гарантировать, что после зимы-2011/12 поля наших стадионов будут отвечать необходимому качеству?



– Первый вопрос я даже не хочу комментировать. Ведь, по-вашему, мы должны вычеркнуть из истории Украины все те годы, в течение которых шла борьба за Евро-2012. Я исключаю такой поворот событий. Ни одно из высказываний Платини не давало повода для подобных предположений. Это – что-то виртуальное. Что-то такое, во что я не верю. После долгой борьбы мы наконец находимся на финишной прямой длиною чуть более двух лет. Они отделяют нас от матча-открытия чемпионата Европы в Варшаве. На этом предлагаю данный вопрос закрыть.



По поводу полей. Уже не первый год приходится говорить, что отдельные клубы не считают обязательным беспокоиться о состоянии газона на своих аренах. Плохо, если в национальном первенстве мы играем на полях неудовлетворительного качества и не делаем всего необходимого для решения этой проблемы...



В отношении стадионов, на которых будут проходить матчи Евро-2012, футбольных полей на этих стадионах и тренировочных базах, где будут готовиться участники, такой подход неприемлем. Конечно, мы должны создать мощную систему подготовки газонов и контроля за их состоянием для того, чтобы исключить те проблемы, о которых вы говорите. Думаю, мы в состоянии это сделать и мы это сделаем.



«У Маркевича – все в порядке!»



– Вы сегодня прошлись по всем болезненным темам, но одну все-таки не зацепили. Речь о контракте тренера сборной. Почему контракт был подписан позже, и действительно ли в нем был пункт о том, что Маркевич должен выиграть Евро-2012?



– Вопрос конечно интересный. Тогда и я должен задать вам вопрос. А что, Маркевичу надо было поставить задачу НЕ выиграть чемпионат Европы?



– Нет, конечно, но...



– Когда в следующий раз исполком будет принимать решение, мы обязательно будем говорить тренеру, что для того, чтоб ты подписал контракт и у тебя ничего не было в голове, а то ты еще откажешься не дай бог, ты знай – мы от тебя не требуем, чтоб ты что-то выиграл. И вообще, иди работай себе... Так вот, с первого дня, с первой моей беседы с господином Маркевичем была поставлена задача выиграть Евро-2012.



Точно так же, как за полтора месяца до Евро-2009 в Донецке, во время смены Калитвинцевым Мороза, я сказал Юре, что у него есть только одна задача – выиграть чемпионат. Ты меня услышал? Иди работай. Он не подписывал вообще никакого контракта. А ему не надо со мной подписывать контракт, потому что этот мальчик приехал в 1995 году в Украину по моему приглашению на двух костылях и здесь остался... Стал капитаном киевского «Динамо», стал капитаном сборной страны, получил здесь гражданство, его сын получил гражданство... Он россиянин, но он служит сегодня Украине. Он впервые добыл для нее во главе молодежной команды 19-летних золотые медали континентального первенства. Да, мотивация там была. И его персональная, и команды. Но вот желающих спонсировать не было. Мы выиграли чемпионат, потому что не было никакого пиара. Я вообще не люблю пиариться. Для чего пиариться? Что пиарить? Пиарить собственную работу ради пиара? Кто-то может задать вопрос: «А что вообще федерация сделала за эти годы?». Так я вам скажу, вот здание построило, в которое не стыдно сегодня пригласить любых европейцев, так как второго такого в Европе нет. Созданы все условия для работы. Мое предвиденье того, за счет чего в том числе можно выиграть Евро-2012 как раз и оказалось – создать инфраструктуру, для того, чтобы в рамках этой инфраструктуры, когда мы выиграем тендер, можно было разместить исполнительную дирекцияю Евро-2012, которая потом стала местным организационным комитетом (МОК). И вот только сейчас Лубкивский вместе с МОК переехал в «Парус», а до этого работал здесь.



Нам сегодня нужно набирать и набирать сотрудников для того, что бы поставить плечо МОК и подготовить праздник под названием «проведение Евро-2012». Инфраструктура – это только составляющая. Извините, что я так отвлекаюсь.



Мы впервые в своей истории попали на чемпионат мира, заняли 8-е место. Молодежная команда возглавляемая Михайличенко в 2006 году заняла второе место на молодежном ЧЕ. Мы выиграли чемпионат Европы 2009 года, получив право проводить его в родной стране. Мы построили, как я сказал, вот это здание. Мы одна из семи стран, наряду с такими странами как Англия, Германия, Голландия, Норвегия, которая в Конвенции массового футбола занимает почетное место, имея в своем активе шесть звезд – это высшая оценка деятельности национальной ассоциации в массовом футболе. Александр Каденко, который занимает должность председателя комитета аматорского футбола, – «Человек года в аматорском футболе Европы, УЕФА». За это проголосовали все мои коллеги, кроме меня. Я голосовал за шведа, потому что он на коляске... Я уже не говорю про наш студенческий футбол, Универсиаду... Впервые прорвались на чемпионат Европы наши женщины, и т.д.



Но нельзя сегодня улететь в космос, не имея ракеты. Просто невозможно. То есть все эти 10 лет, которые я возглавляю национальную ассоциацию (с 2002 года), я считал, что выполняю ту функцию, которую должен был на себя взять. Я и взял. Создал коллектив, который сегодня работает. Это люди, на мой взгляд, высочайшей порядочности, которые любят футбол. Люди, которые отдавали жизнь, в том числе и на футбольных полях как игроки, как тренеры, возможно как арбитры, которые сегодня продолжают служить футболу. И когда идет разговор о том, какую задачу вы поставите тренеру, о чем тут можно говорить... Блохин пришел и сразу, даже не зная еще группы, сразу заявил, что с первого места выведет команду на чемпионат мира. Он планку поднял. А как можно в родной стране играть сегодня финальную стадию и не ставить задачу сыграть в финале турнира на красавце «Олимпийском»? Только сказать: ребята мы играем лишь ради игры? Как Олимпийские игры – важна не победа, а участие.



Так вот, с первой минуты Маркевич поддержал задачу победить на домашнем турнире, о чем сказал уже сразу на пресс-конференции, когда его выбрали. Так почему я должен отвечать, несмотря на то, что Ярославский, какой бы он ни был умный, на сегодняшний день заявляет, что нет такого тренера, который подписал бы контракт, о том, что надо выиграть чемпионат Европы. Да не надо подписывать контракт, что он должен его выиграть. Он должен стремиться его выиграть. Он должен как Блохин внести психологию победителей в умы людей. Разве сборная России была готова играть в полуфинале Евро-2008. Да никогда в жизни. Ее ж такой сделал мотиватор Хиддинк. Так мы же назначаем Маркевича и тоже считаем, что он мотиватор, который сумеет создать в сборной морально-психологический климат.



Вот здесь сейчас сидит тренер – Геннадий Лисенчук. Пусть скажет, если бы не ставил максимальных задач, то выиграл бы второе, третье места на чемпионате мира? Геннадий, разве можно национальной ассоциации требовать от команды победы на турнире, если главный тренер не поддерживает эту идею? А что, сказать ребята вы из группы выйдете и мы вам будем аплодировать? Естественно, мы и поставили задачу о победе. И Мирон Маркевич это озвучил, что не надо садиться в сани, если ты не готов ими управлять.



А все остальное, что было создано вокруг этого вопроса, это проблема не Маркевича и не Суркиса, а тех людей, которые хотели конкретно втянуть ФФУ, ее президента и главного тренера сборной в конфликт и манипулировали общественным мнением, создавая впечатление, что не все нормально. А Маркевич, как я сказал, не работая ни одного дня в феврале месяце, с той минуты когда он был первого числа представлен, получил заработную плату. Задают вопрос, как получил зарплату приличный, я подчеркиваю, приличный человек Маркевич, которого очень легко вывести из состояния равновесия, потому что он не привык к интригам. Человек не привык к интригам. В нашем последнем разговоре, я спросил, чем я должен ему помочь. Перечислил, все то, о чем мы говорили выше... В общем, я думаю, что он в своем коротком сообщении пресс-службе сказал больше, чем должен сегодня сказать я.



Не хотел бы продолжать эту тему, поскольку, возможно, я скажу какое-то слово или кто-то поставит какую-то запятую, которые потом приведут в историю людей, который будут за Маркевича писать какие-то манифесты, протесты против Суркиса, который высказал свою точку зрения относительно какого-то события, которое состоялось задолго до того момента, когда Маркевич был назначен главным тренером сборной.



Маразм, абсурд. Но это и есть пропаганда. Это и есть на сегодняшний день злоупотребление масс-медийным ресурсом для того, чтобы ввести, как говорят, «в оману пересічного громадянина, незалежно від того, чи він полюбляє футбол, чи не полюбляє».



Отцы и дети, или Постоянно находиться в агрессивной среде надоело!



У меня сегодня есть одна проблема – это мои родители, которым на двоих в этом году исполнится 175 лет. А все остальное от меня отлетает, как от железобетонного забора. Потому что с подлостью я в встречался и в 20, и 30, и в 40, и в 50, и в 60 лет. И сегодня у меня иммунитет на подлость. Считайте, что я в бронежилете!.. Единственная точка, в которую попадают «стрелы» моих оппонентов, назовем их так мирно, – мое сердце, которое начинает биться в ненормальном режиме, когда я слышу звонок от моего отца, который после очередной информации, которая не имеет ничего общего с правдой. Он говорит: «Как дела, сынок?». Я говорю: «Папа, ты попроще, переходи сразу к теме – что смотрел, что читал?». А папе 91-й год и он перенес операцию на сердце несколько недель тому назад.



Хочу вам сказать следующее: я в полном здравом уме, в нормальном психологическом состоянии. Кто-то, видимо, рассчитывал меня выбить из морально-психологического состояния, чтобы посчитали, что я «зашатался». Я в своих ценностях, которые у меня есть в жизни, никогда не разочаруюсь. Они у меня: культ семьи, культ любви к тому, что я люблю, к своим друзьям, соратникам и стране, которой я буду дальше служить ровно столько, сколько мне будет позволять мои моральные стимулы. Я задал первый вопрос господину вице-премьеру: «Борис Викторович, скажите мне, пожалуйста, у вас есть какие-то сведения, что Суркис на протяжении вот этого времени где-то попытался, условно, «заглянуть своими интересами» во что-либо?» Ответ: «У нас таких сведений нет, если бы были – мы бы знали».



Мое отношение, взрослого состоявшегося и состоятельного человека, и заключается, в отличие от некоторых, в одном простом постулате: если моя роль в обустройстве этой страны, как цивилизованной, европейской, будет признана (после того, когда я буду где-то там на небесах) оправданной. Потому что, как правило, место любого человека в истории определяется после того, как он уходит из жизни.



Я не борюсь, чтобы сегодня мне кто-то вешал какие-то награды и т.п. Я человек с вполне нормальной психикой, который считает, что служить своей стране – самое почетное, что может быть у каждого человека с нормальными мозгами, нормальным образованием, выросшго в нормальной семье, и имеющего какие-то моральные принципы нравственности, этичности и т.д. Я не буду срываться, как мои оппоненты, на фальцет. Я буду делать все возможное для того, чтобы те люди, которые являются моими оппонентами, оппонентами к турниру, который до сегодняшнего дня все время был под знаком «быть или не быть»... А я все время эту ситуацию выравнивал, подставляя свой опыт, авторитет, знания и желание 24 часа в сутки не жалея живота своего служить. Может, мы уже отвыкли от слова «патриотизм»? Но я, по прежнему, как человек, выросший в Советском Союзе, говорю: «Я считаю себя приверженцем системы, в которой патриотичность поощрялась». Ни аплодисментами, ни чем иным... Просто признанием того, что ты нормальный человек, который хочет сделать что-то хорошее.



Я думаю, что ничего плохого я не делаю. Если у вас есть дети – я сегодня работаю не только на своих детей и внуков, но и на вашу семью, на ваших детей. Если у вас их нет, то они будут потом пользоваться всей той инфраструктурой, которая останется после Евро-2012. Ведь все признают, что никогда в этой стране не начались бы так быстро осуществляться инфраструктурные проекты, если бы мы не выиграли тендер на проведение чемпионата. Вот и все – все очень просто. Но нужно всегда заглядывать в глубь. Банально звучит: «в чужом глазу соринка видна, а в своем бревно не увидел». Но так часто и бывает. Я вам скажу, что каждое утро я анализирую: а вдруг я вчера что-то неправильно сделал, например, по отношению к своим сотрудникам, что-то не так сказал. Тогда я прихожу на работу и говорю: «Ты извини, я вчера был не в настроении и сказал что-то незаслуженное». Это нормальное явление. Но постоянно участвовать в какой-то агрессивной среде, которая не дает никакого прогресса, а дает регресс, в том числе в проекте, который мы обсуждаем, надоело.



Мы пообщались два часа – большое вам спасибо. Я думаю, что у нас будет еще не одна встреча. Мы, я не имею в виду только себя – это все мы, открыты к обсуждению любых тем. Спасибо!



Частное мнение



Суркис своей пресс-конференцией попытался «распустить» донецкую оппозицию. Хотя бы в глазах своих партнеров по Исполкому…



Трудно сказать, чем будут заниматься члены Исполкома, однако самым главным вопросом – Евро-2012 – теперь занимаются другие институты, так что на половине поля ФФУ – лишь судейство, вокруг которого еще долго будут ломаться копья членов футбольного содружества.



Наверное, Григорий Михайлович, чтобы хотя бы на ближайшие два года нейтрализовать своих недоброжелателей, поставит завтра вопрос о вотуме доверия. Когда-то такая акция, проведенная на Конгрессе, укрепила позиции президента ФФУ. После этого можно будет спокойно заниматься наведением порядка в судействе.



